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Стадион: Зрители: 13200
ПЕК Зволле
2:0
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
1:0
57' Гол
Брок-Мадсен Николай
2:0
71' Гол
Мениг Квинси
87' Желтая карточка
Хайнлот Михаэль
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 13200 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
Исраэльссон Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
92'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.

91'
Ferdi Kadioglu бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
90'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
89'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген делает подножку. Брок-Мадсен Николай заработал фол.
89'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает навес прямо в штрафную.
88'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Онгенда Эрвин из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
87'
Хайнлот Михаэль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
87'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает подножку. Мениг Квинси заработал фол.
Фол, нарушение
87'
Думич Дарио коснулся мяча рукой.
86'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Ларссон Джордан из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
86'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
85'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает подножку. Голла Войцех заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Тактическая замена. Томас Райян уходит с поля и его заменяет Онгенда Эрвин
83'
Авонийи Тайво отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
После дальнего удара, который нанес Райхи Мохаммед мяч отбит вратарем
82'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
81'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Исраэльссон Эрик
79'
Мохтар Юнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
78'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает навес
77'
Мохтар Юнес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
77'
Хайнлот Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
77'
Марселлис Дирк мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
74'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
Угловой
73'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
73'
Тактическая замена. Бикел Жаниу уходит с поля и его заменяет Ferdi Kadioglu
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Мениг Квинси!
71'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает навес
71'
Райхи Мохаммед сотрясает перекладину
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
69'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает навес
69'
Саймак Мустафа бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
Тактическая замена. Эхизибуэ Кингсли уходит с поля и его заменяет Мохтар Юнес
68'
Думич Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
67'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает подножку. Фомитшов Андре заработал фол.
67'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бикел Жаниу из команды НЕК Неймеген делает навес
67'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
65'
Тактическая замена. Дюрестам Микаэль уходит с поля и его заменяет Хайнлот Михаэль
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Томас Райян ударом издали сотрясает перекладину
64'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Дюрестам Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
Травма, повреждение
63'
Дюрестам Микаэль возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
63'
Дюрестам Микаэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
61'
Дюрестам Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
60'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает подножку. Бауй Уасим заработал фол.
Фол, нарушение
59'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает подножку. Django Warmerdam заработал фол.
Описание гола
57'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Брок-Мадсен Николай из команды команды ПЕК Зволле.
57'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
57'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
55'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
55'
Бикел Жаниу нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
54'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает подножку. Авонийи Тайво заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген делает подножку. Томас Райян заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
50'
Авонийи Тайво возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
49'
Эхизибуэ Кингсли имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
49'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает отличный навес.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Авонийи Тайво получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Авонийи Тайво мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
46'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
Угловой
46'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Райхи Мохаммед блокирует соперника. Ван дер Харт Микки заработал своей команде штрафной.
Угловой
45'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
45'
Думич Дарио имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Угловой
45'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
44'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
42'
Грот Джей-Рой получил травму и заменен. Авонийи Тайво выходит на поле.
42'
Мениг Квинси отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
41'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
40'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
ШТАНГА! Мениг Квинси попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
39'
Игроки ФК "НЕК Неймеген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Травма, повреждение
39'
Грот Джей-Рой получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
39'
Грот Джей-Рой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
38'
Грот Джей-Рой из команды НЕК Неймеген делает подножку. Марселлис Дирк заработал фол.
37'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Django Warmerdam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген опасно играет. Чуть не пострадал Саймак Мустафа.
36'
Фомитшов Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
34'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
34'
Думич Дарио выбил мяч на угловой.
34'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
34'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
34'
Брок-Мадсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает навес
33'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
32'
Райхи Мохаммед попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
Бауй Уасим бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
31'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает подножку. Холла Данни заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
30'
Ларссон Джордан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Фол, нарушение
28'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Ларссон Джордан заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Ларссон Джордан из команды НЕК Неймеген делает подножку. Саймак Мустафа заработал фол.
26'
Фомитшов Андре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает подножку. Грот Джей-Рой заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
23'
Ларссон Джордан из команды НЕК Неймеген делает навес
23'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
23'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
Угловой
22'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
22'
Райхи Мохаммед выбил мяч на угловой.
22'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Брейнбург Грегор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает подножку. Бикел Жаниу заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Угловой
20'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
19'
Эхизибуэ Кингсли бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
19'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает навес
19'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
Угловой
16'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
16'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
15'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
14'
Голла Войцех выбил мяч на угловой.
14'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
14'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает подножку. Фомитшов Андре заработал фол.
12'
Ларссон Джордан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
12'
Грот Джей-Рой из команды НЕК Неймеген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
11'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Дюрестам Микаэль заработал фол.
10'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает навес
10'
Грот Джей-Рой из команды НЕК Неймеген делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
9'
Грот Джей-Рой отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Бикел Жаниу из команды НЕК Неймеген делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
3'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
3'
Бауй Уасим выбил мяч на угловой.
3'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
2'
Ларссон Джордан пробил головой, вратарь справился с ударом.
2'
Дюрестам Микаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
2'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НЕК Неймеген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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