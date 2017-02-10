Стадион: MAC3PARK Stadion Зрители: 13200
2:0
Конец матча
1:0
57' ГолБрок-Мадсен Николай
2:0
71' ГолМениг Квинси
87' Желтая карточкаХайнлот Михаэль
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 13200 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
Исраэльссон Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
91'
Ferdi Kadioglu бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген делает подножку. Брок-Мадсен Николай заработал фол.
89'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает навес прямо в штрафную.
88'
88'
Онгенда Эрвин из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Хайнлот Михаэль получает желтую карточку.
87'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает подножку. Мениг Квинси заработал фол.
87'
Думич Дарио коснулся мяча рукой.
86'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ларссон Джордан из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
86'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
85'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает подножку. Голла Войцех заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Тактическая замена. Томас Райян уходит с поля и его заменяет Онгенда Эрвин
83'
Авонийи Тайво отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
После дальнего удара, который нанес Райхи Мохаммед мяч отбит вратарем
82'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
81'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Исраэльссон Эрик
79'
Мохтар Юнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
78'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает навес
77'
Мохтар Юнес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
77'
Хайнлот Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
77'
Марселлис Дирк мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
74'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
73'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
73'
Тактическая замена. Бикел Жаниу уходит с поля и его заменяет Ferdi Kadioglu
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Мениг Квинси!
71'
71'
Райхи Мохаммед сотрясает перекладину
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
69'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает навес
69'
Саймак Мустафа бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
Тактическая замена. Эхизибуэ Кингсли уходит с поля и его заменяет Мохтар Юнес
68'
Думич Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает подножку. Фомитшов Андре заработал фол.
67'
67'
Бикел Жаниу из команды НЕК Неймеген делает навес
67'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
65'
Тактическая замена. Дюрестам Микаэль уходит с поля и его заменяет Хайнлот Михаэль
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Томас Райян ударом издали сотрясает перекладину
64'
64'
Дюрестам Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Дюрестам Микаэль возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Дюрестам Микаэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
61'
Дюрестам Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает подножку. Бауй Уасим заработал фол.
59'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает подножку. Django Warmerdam заработал фол.
57'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Брок-Мадсен Николай из команды команды ПЕК Зволле.
57'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
57'
56'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
55'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
55'
Бикел Жаниу нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает подножку. Авонийи Тайво заработал фол.
53'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген делает подножку. Томас Райян заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Авонийи Тайво возвращается на поле, всё в порядке.
49'
49'
Эхизибуэ Кингсли имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
49'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает отличный навес.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Авонийи Тайво получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Авонийи Тайво мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
46'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Райхи Мохаммед блокирует соперника. Ван дер Харт Микки заработал своей команде штрафной.
45'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
45'
Думич Дарио имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
44'
42'
Грот Джей-Рой получил травму и заменен. Авонийи Тайво выходит на поле.
42'
Мениг Квинси отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
40'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
ШТАНГА! Мениг Квинси попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
39'
Игроки ФК "НЕК Неймеген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Грот Джей-Рой получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
39'
Грот Джей-Рой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Грот Джей-Рой из команды НЕК Неймеген делает подножку. Марселлис Дирк заработал фол.
37'
37'
Django Warmerdam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген опасно играет. Чуть не пострадал Саймак Мустафа.
36'
Фомитшов Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
34'
Думич Дарио выбил мяч на угловой.
34'
34'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
34'
Брок-Мадсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
33'
32'
Райхи Мохаммед попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
Бауй Уасим бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
31'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает подножку. Холла Данни заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
30'
Ларссон Джордан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Ларссон Джордан заработал фол.
27'
Ларссон Джордан из команды НЕК Неймеген делает подножку. Саймак Мустафа заработал фол.
26'
Фомитшов Андре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает подножку. Грот Джей-Рой заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
23'
Ларссон Джордан из команды НЕК Неймеген делает навес
23'
23'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
22'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
22'
Райхи Мохаммед выбил мяч на угловой.
22'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Брейнбург Грегор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает подножку. Бикел Жаниу заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
19'
Эхизибуэ Кингсли бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
19'
19'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
18'
16'
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
14'
Голла Войцех выбил мяч на угловой.
14'
14'
13'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает подножку. Фомитшов Андре заработал фол.
12'
Ларссон Джордан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
12'
Грот Джей-Рой из команды НЕК Неймеген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Дюрестам Микаэль заработал фол.
10'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает навес
10'
Грот Джей-Рой из команды НЕК Неймеген делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
9'
Грот Джей-Рой отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
6'
Бикел Жаниу из команды НЕК Неймеген делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
3'
3'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
3'
Бауй Уасим выбил мяч на угловой.
3'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
2'
Ларссон Джордан пробил головой, вратарь справился с ударом.
2'
Дюрестам Микаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
2'
2'
Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НЕК Неймеген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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