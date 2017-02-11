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Стадион:
Лугано
3:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
1:0
11' Гол
Саббатини Джонатан
16' Желтая карточка
Nedim Bajrami
2:0
18' Гол
Carlinhos VI
62' Желтая карточка
Vladimir Golemic
69' Желтая карточка
Падалино Марко
3:0
70' Гол
Садику Армандо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Лугано производит замену. Рей Антуан уходит, и Пиччинокки Марио заменяет его
82'
Лугано производит замену. Падалино Марко уходит, и Стив Руллье заменяет его
78'
Лугано производит замену. Carlinhos уходит, и Мизрахи Офир заменяет его
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Садику Армандо.
Желтая карточка
69'
Падалино Марко получает желтую карточку.

Желтая карточка
62'
Vladimir Golemic получает желтую карточку.
61'
Грасcхоппер производит замену. Табакович Харис уходит, и Мунси Ридж заменяет его
54'
Грасcхоппер производит замену. Брахими Ясин уходит, и Petar Pusic заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Грасcхоппер производит замену. Nedim Bajrami уходит, и Кайо VII заменяет его
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Carlinhos.
Желтая карточка
16'
Nedim Bajrami получает желтую карточку.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саббатини Джонатан.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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