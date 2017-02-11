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Стадион: Корнаредо
3:0
Конец матча
1:0
11' ГолСаббатини Джонатан
16' Желтая карточкаNedim Bajrami
2:0
18' ГолCarlinhos VI
62' Желтая карточкаVladimir Golemic
69' Желтая карточкаПадалино Марко
3:0
70' ГолСадику Армандо
|
11'
1:0
16'
18'
2:0
62'
69'
70'
3:0
Состав команд
23
Сальви
Мирко
19
Рей
Антуан
11
Carlinhos
VI
14
Лаванши
Нума
24
Бамер
Жан
11
Брахими
Ясин
Лугано 4-1-2-3
- Основной состав
- 23 Сальви Мирко Вратарь
- 4 Падалино Марко Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Vladimir Golemic Защитник
- 91 Dragan Mihajlovic Защитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 19 Рей Антуан Полузащитник
- 20 Davide Mariani Полузащитник
- 11 Carlinhos VI Нападающий
- 10 Садику Армандо Нападающий
- 33 Чрнигой Домен Нападающий
- Запасные игроки
- 92 Мартиньони Бруно Защитник
- 8 Мизрахи Офир Нападающий
- 29 Assan Ceesay
- 22 Steve Rouiller
- 18 Пиччинокки Марио
- 15 Pepin I
- 30 Francesco Russo
- Главный тренер: Paolo Tramezzani
Грасcхоппер 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Васич Васо Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 24 Бамер Жан Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 3 Антонов Неманья Защитник
- 6 Пниши Альбан Полузащитник
- 7 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 11 Брахими Ясин Полузащитник
- 30 Nedim Bajrami Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 19 Табакович Харис Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Малл Джоэл Вратарь
- 35 Джорджев Никола Нападающий
- 21 Кайо VII Нападающий
- 20 Мунси Ридж Нападающий
- 17 Хунцикер Николас Нападающий
- 22 Cedric Zesiger
- 28 Petar Pusic
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано С
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано С
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано С
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен С
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано С
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано С
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер С
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна С
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано С
- 10.08.2016 Лугано 3:1 Сьон С
- 07.08.2016 Лугано 0:2 Вадуц С
- 30.07.2016 Янг Бойз 1:2 Лугано С
- 23.07.2016 Лугано 1:2 Люцерн С
- 09.07.2016 Лугано 4:0 Серветт ТМК
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 04.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Тун С
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано С
- 04.12.2016 Лозанна 1:2 Грасcхоппер С
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен С
- 19.11.2016 Грасcхоппер 1:1 Тун С
- 06.11.2016 Вадуц 0:0 Грасcхоппер С
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер С
- 16.10.2016 Сьон 4:2 Грасcхоппер С
- 02.10.2016 Грасcхоппер 3:2 Люцерн С
- 25.09.2016 Грасcхоппер 2:1 Вадуц С
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер С
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер С
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз С
- 21.08.2016 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 11.08.2016 Тун 2:1 Грасcхоппер С
- 07.08.2016 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 31.07.2016 Люцерн 4:3 Грасcхоппер С
- 24.07.2016 Грасcхоппер 2:0 Лозанна С
- 21.07.2016 Грасcхоппер 2:1 КР Рейкьявик ЛЕ
Последние игры между собой
Лугано: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Грасcхоппер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано Суперлига
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 08.05.2016 Лугано 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 20.03.2016 Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига
- 06.12.2015 Лугано 4:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.08.2015 Грасcхоппер 6:1 Лугано Суперлига
- 29.10.2014 Лугано 0:1 Грасcхоппер Кубок Швейцарии
- 14.11.2013 Грасcхоппер 2:2 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
- 18.10.2009 Лугано 1:0 Грасcхоппер Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|20
|17
|2
|1
|55 - 15
|53
|2.
|Янг Бойз
|19
|11
|5
|3
|45 - 25
|38
|3.
|Люцерн
|19
|9
|3
|7
|40 - 37
|30
|4.
|Сьон
|19
|9
|2
|8
|39 - 34
|29
|5.
|Санкт-Галлен
|19
|6
|4
|9
|21 - 28
|22
|6.
|Грасcхоппер
|20
|6
|4
|10
|26 - 36
|22
|7.
|Лугано
|20
|5
|6
|9
|26 - 39
|21
|8.
|Лозанна
|19
|5
|4
|10
|34 - 38
|19
|9.
|Тун
|20
|4
|7
|9
|24 - 36
|19
|10.
|Вадуц
|19
|4
|5
|10
|22 - 44
|17
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Лугано производит замену. Рей Антуан уходит, и Пиччинокки Марио заменяет его
82'
Лугано производит замену. Падалино Марко уходит, и Стив Руллье заменяет его
78'
Лугано производит замену. Carlinhos уходит, и Мизрахи Офир заменяет его
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Садику Армандо.
69'
Падалино Марко получает желтую карточку.
62'
Vladimir Golemic получает желтую карточку.
61'
Грасcхоппер производит замену. Табакович Харис уходит, и Мунси Ридж заменяет его
54'
Грасcхоппер производит замену. Брахими Ясин уходит, и Petar Pusic заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Грасcхоппер производит замену. Nedim Bajrami уходит, и Кайо VII заменяет его
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Carlinhos.
16'
Nedim Bajrami получает желтую карточку.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саббатини Джонатан.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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