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Стадион:
Санкт-Галлен
2:1
Конец матча
Лозанна
0'
17' Желтая карточка
Барнетта Транквилло
27' Желтая карточка
Andrea Maccoppi
48' Желтая карточка
Elton Monteiro
1:0
53' Гол
Хагги Карим
1:1
57' Гол
Кололли Беньямин
2:1
70' Гол
Айети Альбиан
70' Желтая карточка
Гельми Рой
73' Вторая желтая карточка
Elton Monteiro
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Санкт-Галлен производит замену. Айети Альбиан уходит, и Алексич Даниел заменяет его
89'
Санкт-Галлен производит замену. Араторе Марко уходит, и Куэто Лукас заменяет его
83'
Лозанна производит замену. Жереми Маниер уходит, и Тайво Тайе заменяет его
75'
Лозанна производит замену. Ксавье Томас уходит, и Samuele Campo заменяет его
73'
Elton Monteiro получает вторую желтую карточку. Удаление.

Желтая карточка
70'
Гельми Рой получает желтую карточку.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Айети Альбиан.
67'
Санкт-Галлен производит замену. Буэсс Роман уходит, и Тафер Яннис заменяет его
65'
Лозанна производит замену. Андреа Маккоппи уходит, и Olivier Custodio заменяет его
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кололли Беньямин.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хагги Карим.
Желтая карточка
48'
Elton Monteiro получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
27'
Андреа Маккоппи получает желтую карточку.
Желтая карточка
17'
Барнетта Транквилло получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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