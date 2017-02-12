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Стадион: kybunpark
2:1
Конец матча
17' Желтая карточкаБарнетта Транквилло
27' Желтая карточкаAndrea Maccoppi
48' Желтая карточкаElton Monteiro
1:0
53' ГолХагги Карим
1:1
57' ГолКололли Беньямин
2:1
70' ГолАйети Альбиан
70' Желтая карточкаГельми Рой
73' Вторая желтая карточкаElton Monteiro
|
27'
48'
53'
1:0
57'
1:1
70'
2:1
70'
73'
Состав команд
21
Хагги
Карим
28
Toko
III
14
Гельми
Рой
11
Буэсс
Роман
Санкт-Галлен 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 21 Хагги Карим Защитник
- 3 Kofi Schulz Защитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 14 Гельми Рой Полузащитник
- 16 Виттвер Андреас Полузащитник
- 85 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 27 Айети Альбиан Нападающий
- 11 Буэсс Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Стоянович Деян Вратарь
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 80 Гаудино Джанлука Полузащитник
- 10 Салихович Сеяд Полузащитник
- 6 Уисс Алан Полузащитник
- 9 Тафер Яннис Нападающий
- 13 Куэто Лукас Нападающий
- Главный тренер: Циннбауэр Йозеф
Лозанна 3-5-2
- Основной состав
- 1 Thomas Castella Вратарь
- 6 Elton Monteiro Защитник
- 24 Xavier Tomas Защитник
- 4 Jeremy Maniere Защитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 8 Араз Муса Полузащитник
- 18 Andrea Maccoppi Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 16 Nicolas Getaz Полузащитник
- 9 Пак Кван Рён Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Dany Bornand Вратарь
- 33 Тайво Тайе Защитник
- 5 Маргайрас Хавьер Полузащитник
- 37 Торрес Габриэль Нападающий
- 17 Oliver Custodio
- 11 Samuele Campo
- 23 Jordan Lotomba
- Главный тренер: Fabio Celestini
Предыдущие игры
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 05.02.2017 Вадуц 1:1 Санкт-Галлен С
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен С
- 04.12.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон С
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен С
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна С
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен С
- 30.10.2016 Санкт-Галлен 0:0 Тун С
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 16.10.2016 Санкт-Галлен 0:2 Вадуц С
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 20.09.2016 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 28.08.2016 Санкт-Галлен 3:0 Люцерн С
- 21.08.2016 Вадуц 2:0 Санкт-Галлен С
- 11.08.2016 Лозанна 1:0 Санкт-Галлен С
- 07.08.2016 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 30.07.2016 Сьон 2:1 Санкт-Галлен С
- 23.07.2016 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз С
- 16.07.2016 Санкт-Галлен 2:0 Кайзерслаутерн ТМК
Лозанна (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 05.02.2017 Лозанна 4:4 Люцерн С
- 10.12.2016 Вадуц 1:1 Лозанна С
- 04.12.2016 Лозанна 1:2 Грасcхоппер С
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз С
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна С
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна С
- 30.10.2016 Лозанна 2:3 Люцерн С
- 23.10.2016 Лозанна 0:2 Сьон С
- 15.10.2016 Тун 1:0 Лозанна С
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано С
- 24.09.2016 Люцерн 1:3 Лозанна С
- 21.09.2016 Лозанна 1:2 Базель С
- 11.09.2016 Лозанна 5:0 Вадуц С
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна С
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна С
- 11.08.2016 Лозанна 1:0 Санкт-Галлен С
- 06.08.2016 Сьон 1:3 Лозанна С
- 31.07.2016 Лозанна 4:4 Тун С
- 24.07.2016 Грасcхоппер 2:0 Лозанна С
- 12.07.2016 Марсель 1:2 Лозанна ТМК
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 3
Лозанна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 9
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна Суперлига
- 11.08.2016 Лозанна 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 17.04.2014 Санкт-Галлен 0:0 Лозанна Суперлига
- 23.02.2014 Лозанна 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 03.11.2013 Лозанна 0:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.08.2013 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна Суперлига
- 20.04.2013 Лозанна 1:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 16.03.2013 Санкт-Галлен 3:1 Лозанна Суперлига
- 06.10.2012 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна Суперлига
- 21.07.2012 Лозанна 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 05.04.2010 Санкт-Галлен 1:2 Лозанна Кубок
- 09.05.2009 Санкт-Галлен 4:0 Лозанна Челлендж Лига
- 17.11.2008 Лозанна 0:5 Санкт-Галлен Челлендж Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|20
|17
|2
|1
|55 - 15
|53
|2.
|Янг Бойз
|20
|11
|5
|4
|46 - 29
|38
|3.
|Люцерн
|20
|10
|3
|7
|44 - 38
|33
|4.
|Сьон
|20
|10
|2
|8
|43 - 36
|32
|5.
|Санкт-Галлен
|20
|7
|4
|9
|23 - 29
|25
|6.
|Грасcхоппер
|20
|6
|4
|10
|26 - 36
|22
|7.
|Лугано
|20
|5
|6
|9
|26 - 39
|21
|8.
|Лозанна
|20
|5
|4
|11
|35 - 40
|19
|9.
|Тун
|20
|4
|7
|9
|24 - 36
|19
|10.
|Вадуц
|20
|4
|5
|11
|24 - 48
|17
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Санкт-Галлен производит замену. Айети Альбиан уходит, и Алексич Даниел заменяет его
89'
Санкт-Галлен производит замену. Араторе Марко уходит, и Куэто Лукас заменяет его
83'
Лозанна производит замену. Жереми Маниер уходит, и Тайво Тайе заменяет его
75'
Лозанна производит замену. Ксавье Томас уходит, и Samuele Campo заменяет его
73'
Elton Monteiro получает вторую желтую карточку. Удаление.
70'
Гельми Рой получает желтую карточку.
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Айети Альбиан.
67'
Санкт-Галлен производит замену. Буэсс Роман уходит, и Тафер Яннис заменяет его
65'
Лозанна производит замену. Андреа Маккоппи уходит, и Olivier Custodio заменяет его
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кололли Беньямин.
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хагги Карим.
48'
Elton Monteiro получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
27'
Андреа Маккоппи получает желтую карточку.
17'
Барнетта Транквилло получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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