- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Турбийон
27' Желтая карточкаАдао Жоаким
33' Желтая карточкаЧикконе Диего
0:1
34' ГолКостанцо Морено
41' Желтая карточкаКонате Мусса
43' Желтая карточкаМунтвилер Филипп
1:1
58' ГолАколо Чадрак
2:1
59' ГолАколо Чадрак
2:2
65' ГолАвдияй Альбион
69' Желтая карточкаГриппо Симоне
3:2
70' ГолМуянги Биа Джеффри
4:2
78' ГолМуянги Биа Джеффри
|
27'
33'
34'
0:1
41'
43'
58'
1:1
59'
2:1
65'
2:2
69'
70'
3:2
78'
4:2
Состав команд
34
Ндойе
Бирама
66
Адао
Жоаким
13
Аколо
Чадрак
14
Конате
Мусса
29
Бюлер
Марио
Сьон 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Митрюшкин Антон Вратарь
- 50 Nicolas Luechinger Защитник
- 31 Зверотич Элсад Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 17 Жанье Па-Моду Защитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 12 Карлен Грегори Полузащитник
- 66 Адао Жоаким Полузащитник
- 13 Аколо Чадрак Нападающий
- 14 Конате Мусса Нападающий
- 10 Карлитуш Алберту Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 6 Рикардо Пауло Защитник
- 63 Муянги Биа Джеффри Полузащитник
- 89 Итаперуна Лео Нападающий
- 22 Фоллонье Даниэль Нападающий
- 20 Karim Bertelli
- 27 Bruno Ferreira Morgado
- Главный тренер: Peter Zeidler
Вадуц 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Сигрист Бенджамин Вратарь
- 20 Хаслер Николас Защитник
- 29 Бюлер Марио Защитник
- 3 Гриппо Симоне Защитник
- 21 Боргманн Аксель Защитник
- 8 Чикконе Диего Полузащитник
- 27 Мунтвилер Филипп Полузащитник
- 13 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 25 Кукурузович Степан Полузащитник
- 16 Костанцо Морено Полузащитник
- 7 Авдияй Альбион Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йеле Петер Вратарь
- 33 Гоппель Макс Защитник
- 4 Конрад Томас Защитник
- 23 Станко Калеб Защитник
- 12 Чеккини Рамон Полузащитник
- 17 Матис Марко Полузащитник
- 9 Туркес Алдин Нападающий
- Главный тренер: Giorgio Contini
Предыдущие игры
Сьон (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 05.02.2017 Янг Бойз 3:1 Сьон С
- 11.12.2016 Сьон 3:1 Люцерн С
- 04.12.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон С
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель С
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон С
- 05.11.2016 Тун 2:3 Сьон С
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано С
- 23.10.2016 Лозанна 0:2 Сьон С
- 16.10.2016 Сьон 4:2 Грасcхоппер С
- 01.10.2016 Вадуц 2:5 Сьон С
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз С
- 21.09.2016 Люцерн 2:2 Сьон С
- 11.09.2016 Сьон 1:0 Тун С
- 27.08.2016 Сьон 3:1 Вадуц С
- 21.08.2016 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 10.08.2016 Лугано 3:1 Сьон С
- 06.08.2016 Сьон 1:3 Лозанна С
- 30.07.2016 Сьон 2:1 Санкт-Галлен С
- 24.07.2016 Базель 3:0 Сьон С
- 16.07.2016 Сьон 1:2 ПСВ ТМК
Вадуц (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 05.02.2017 Вадуц 1:1 Санкт-Галлен С
- 10.12.2016 Вадуц 1:1 Лозанна С
- 03.12.2016 Люцерн 3:0 Вадуц С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 06.11.2016 Вадуц 0:0 Грасcхоппер С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 22.10.2016 Вадуц 2:3 Тун С
- 16.10.2016 Санкт-Галлен 0:2 Вадуц С
- 01.10.2016 Вадуц 2:5 Сьон С
- 25.09.2016 Грасcхоппер 2:1 Вадуц С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 11.09.2016 Лозанна 5:0 Вадуц С
- 27.08.2016 Сьон 3:1 Вадуц С
- 21.08.2016 Вадуц 2:0 Санкт-Галлен С
- 10.08.2016 Вадуц 1:3 Люцерн С
- 07.08.2016 Лугано 0:2 Вадуц С
- 31.07.2016 Вадуц 1:5 Базель С
- 24.07.2016 Тун 1:1 Вадуц С
- 21.07.2016 Вадуц 2:2 Митьюлланд ЛЕ
Последние игры между собой
Сьон: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 3
Вадуц: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 10
- 01.10.2016 Вадуц 2:5 Сьон Суперлига
- 27.08.2016 Сьон 3:1 Вадуц Суперлига
- 11.05.2016 Вадуц 2:0 Сьон Суперлига
- 06.03.2016 Сьон 2:0 Вадуц Суперлига
- 27.09.2015 Сьон 0:1 Вадуц Суперлига
- 09.08.2015 Вадуц 1:1 Сьон Суперлига
- 09.05.2015 Сьон 4:0 Вадуц Суперлига
- 25.02.2015 Вадуц 0:2 Сьон Суперлига
- 28.09.2014 Вадуц 1:0 Сьон Суперлига
- 10.08.2014 Сьон 1:0 Вадуц Суперлига
- 24.05.2009 Вадуц 1:5 Сьон Суперлига
- 15.02.2009 Сьон 2:1 Вадуц Суперлига
- 15.11.2008 Сьон 3:1 Вадуц Суперлига
- 16.08.2008 Вадуц 1:2 Сьон Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|20
|17
|2
|1
|55 - 15
|53
|2.
|Янг Бойз
|20
|11
|5
|4
|46 - 29
|38
|3.
|Люцерн
|20
|10
|3
|7
|44 - 38
|33
|4.
|Сьон
|20
|10
|2
|8
|43 - 36
|32
|5.
|Санкт-Галлен
|20
|7
|4
|9
|23 - 29
|25
|6.
|Грасcхоппер
|20
|6
|4
|10
|26 - 36
|22
|7.
|Лугано
|20
|5
|6
|9
|26 - 39
|21
|8.
|Лозанна
|20
|5
|4
|11
|35 - 40
|19
|9.
|Тун
|20
|4
|7
|9
|24 - 36
|19
|10.
|Вадуц
|20
|4
|5
|11
|24 - 48
|17
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Сьон производит замену. Ндойе Бирама уходит, и Рикардо Пауло заменяет его
80'
Вадуц производит замену. Кукурузович Степан уходит, и Туркес Алдин заменяет его
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Муянги Биа Джеффри.
74'
Вадуц производит замену. Чикконе Диего уходит, и Матис Марко заменяет его
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Муянги Биа Джеффри.
69'
Гриппо Симоне получает желтую карточку.
67'
Вадуц производит замену. Мунтвилер Филипп уходит, и Станко Калеб заменяет его
67'
Сьон производит замену. Аколо Чадрак уходит, и Муянги Биа Джеффри заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Авдияй Альбион.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аколо Чадрак.
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аколо Чадрак.
54'
Сьон производит замену. Адао Жоаким уходит, и Фоллонье Даниэль заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Мунтвилер Филипп получает желтую карточку.
41'
Конате Мусса получает желтую карточку.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Костанцо Морено.
33'
Чикконе Диего получает желтую карточку.
27'
Адао Жоаким получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Кубок Африканских Наций
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация