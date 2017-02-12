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Стадион:
Сьон
4:2
Конец матча
Вадуц
0'
27' Желтая карточка
Адао Жоаким
33' Желтая карточка
Чикконе Диего
0:1
34' Гол
Костанцо Морено
41' Желтая карточка
Конате Мусса
43' Желтая карточка
Мунтвилер Филипп
1:1
58' Гол
Аколо Чадрак
2:1
59' Гол
Аколо Чадрак
2:2
65' Гол
Авдияй Альбион
69' Желтая карточка
Гриппо Симоне
3:2
70' Гол
Муянги Биа Джеффри
4:2
78' Гол
Муянги Биа Джеффри
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Сьон производит замену. Ндойе Бирама уходит, и Рикардо Пауло заменяет его
80'
Вадуц производит замену. Кукурузович Степан уходит, и Туркес Алдин заменяет его
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Муянги Биа Джеффри.
74'
Вадуц производит замену. Чикконе Диего уходит, и Матис Марко заменяет его
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Муянги Биа Джеффри.

Желтая карточка
69'
Гриппо Симоне получает желтую карточку.
67'
Вадуц производит замену. Мунтвилер Филипп уходит, и Станко Калеб заменяет его
67'
Сьон производит замену. Аколо Чадрак уходит, и Муянги Биа Джеффри заменяет его
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Авдияй Альбион.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аколо Чадрак.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аколо Чадрак.
54'
Сьон производит замену. Адао Жоаким уходит, и Фоллонье Даниэль заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Мунтвилер Филипп получает желтую карточку.
Желтая карточка
41'
Конате Мусса получает желтую карточку.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Костанцо Морено.
Желтая карточка
33'
Чикконе Диего получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Адао Жоаким получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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