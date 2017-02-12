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Стадион: Зрители: 10045
Люцерн
4:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
12' Гол
Раве Йорик
1:1
24' Гол
Де Оливейра Жоао
28' Желтая карточка
Саного Секу
2:1
31' Гол
Крьезиу Хекуран
3:1
32' Гол
Francisco IV
45' Желтая карточка
Адамс Касим
65' Желтая карточка
Лекьякс Ян
68' Желтая карточка
Клаудио Лустенбергер
4:1
71' Пенальти
Ноймайр Маркус
83' Желтая карточка
Мбабу Кевин
83' Желтая карточка
Ноймайр Маркус
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Люцерн производит замену. Ноймайр Маркус уходит, и Filip Ugrinic заменяет его
Желтая карточка
83'
Ноймайр Маркус получает желтую карточку.
Желтая карточка
83'
Мбабу Кевин получает желтую карточку.
82'
Люцерн производит замену. Тьессон Джером уходит, и Гретер Симон заменяет его
74'
Янг Бойз производит замену. Саттер Скотт уходит, и Мбабу Кевин заменяет его

73'
Янг Бойз производит замену. Шик Торстен уходит, и Taulan Seferi Sulejmanov заменяет его
Описание гола
71'
Г О О О О О Л - Ноймайр Маркус из команды Люцерн забивает пенальти
Желтая карточка
68'
Клаудио Лустенбергер получает желтую карточку.
66'
Люцерн производит замену. Де Оливейра Жоао уходит, и Иттен Седрик заменяет его
Желтая карточка
65'
Лекьякс Ян получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Адамс Касим получает желтую карточку.
36'
Янг Бойз производит замену. Эбишер Мишель уходит, и Фрай Микаэль заменяет его
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Francisco Rodriguez.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крьезиу Хекуран.
Желтая карточка
28'
Саного Секу получает желтую карточку.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Оливейра Жоао.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Раве Йорик.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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