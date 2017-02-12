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Стадион: Свисспорарена Зрители: 10045
0:1
12' ГолРаве Йорик
1:1
24' ГолДе Оливейра Жоао
28' Желтая карточкаСаного Секу
2:1
31' ГолКрьезиу Хекуран
3:1
32' ГолFrancisco IV
45' Желтая карточкаАдамс Касим
65' Желтая карточкаЛекьякс Ян
68' Желтая карточкаКлаудио Лустенбергер
4:1
71' ПенальтиНоймайр Маркус
83' Желтая карточкаМбабу Кевин
83' Желтая карточкаНоймайр Маркус
|
12'
0:1
24'
1:1
28'
31'
2:1
32'
3:1
45'
65'
71'
4:1
83'
83'
Состав команд
5
Lucao
II
68
Francisco
IV
18
Мвого
Ивон
24
Адамс
Касим
23
Саттер
Скотт
35
Саного
Секу
10
Раве
Йорик
19
Шик
Торстен
99
Оаро
Гийом
Люцерн 3-5-2
- Основной состав
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 5 Lucao II Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 16 Аффольтер Франсуа Защитник
- 14 Тьессон Джером Полузащитник
- 68 Francisco IV Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 77 Ноймайр Маркус Полузащитник
- 7 Клаудио Лустенбергер Полузащитник
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- 37 Де Оливейра Жоао Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 6 Арнольд Ремо Полузащитник
- 30 Иттен Седрик Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 17 Гретер Симон Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- 35 Filip Ugrinic
- Главный тренер: Баббель Маркус
Янг Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Мвого Ивон Вратарь
- 8 Лекьякс Ян Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 24 Адамс Касим Защитник
- 23 Саттер Скотт Защитник
- 28 Закария Денис Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 10 Раве Йорик Полузащитник
- 51 Эбишер Мишель Полузащитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 21 Роша Ален Защитник
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 11 Фрай Микаэль Нападающий
- 16 Taulan Seferi Sulejmanov
- Главный тренер: Хюттер Ади
Предыдущие игры
Люцерн (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 05.02.2017 Лозанна 4:4 Люцерн С
- 11.12.2016 Сьон 3:1 Люцерн С
- 03.12.2016 Люцерн 3:0 Вадуц С
- 26.11.2016 Тун 1:2 Люцерн С
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано С
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз С
- 30.10.2016 Лозанна 2:3 Люцерн С
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн С
- 02.10.2016 Грасcхоппер 3:2 Люцерн С
- 24.09.2016 Люцерн 1:3 Лозанна С
- 21.09.2016 Люцерн 2:2 Сьон С
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 28.08.2016 Санкт-Галлен 3:0 Люцерн С
- 21.08.2016 Люцерн 3:0 Тун С
- 10.08.2016 Вадуц 1:3 Люцерн С
- 07.08.2016 Люцерн 2:3 Базель С
- 31.07.2016 Люцерн 4:3 Грасcхоппер С
- 23.07.2016 Лугано 1:2 Люцерн С
- 19.07.2016 Люцерн 1:2 Шаффхаузен ТМК
Янг Бойз (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 05.02.2017 Янг Бойз 3:1 Сьон С
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз С
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон С
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз С
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна С
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз С
- 06.08.2016 Янг Бойз 4:1 Тун С
- 30.07.2016 Янг Бойз 1:2 Лугано С
- 23.07.2016 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз С
- 19.07.2016 Янг Бойз 1:1 Галатасарай У
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига
- 20.04.2016 Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 06.03.2016 Янг Бойз 5:2 Люцерн Суперлига
- 05.12.2015 Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 25.07.2015 Янг Бойз 1:1 Люцерн Суперлига
- 21.05.2015 Янг Бойз 0:1 Люцерн Суперлига
- 07.02.2015 Люцерн 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 03.12.2014 Люцерн 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 14.09.2014 Янг Бойз 3:2 Люцерн Суперлига
- 06.04.2014 Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига
- 23.02.2014 Люцерн 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 20.10.2013 Люцерн 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 21.09.2013 Янг Бойз 0:1 Люцерн Суперлига
- 11.05.2013 Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 09.02.2013 Янг Бойз 3:2 Люцерн Суперлига
- 28.11.2012 Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига
- 02.09.2012 Люцерн 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 05.05.2012 Янг Бойз 2:2 Люцерн Суперлига
- 25.02.2012 Люцерн 2:0 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|20
|17
|2
|1
|55 - 15
|53
|2.
|Янг Бойз
|20
|11
|5
|4
|46 - 29
|38
|3.
|Люцерн
|20
|10
|3
|7
|44 - 38
|33
|4.
|Сьон
|20
|10
|2
|8
|43 - 36
|32
|5.
|Санкт-Галлен
|20
|7
|4
|9
|23 - 29
|25
|6.
|Грасcхоппер
|20
|6
|4
|10
|26 - 36
|22
|7.
|Лугано
|20
|5
|6
|9
|26 - 39
|21
|8.
|Лозанна
|20
|5
|4
|11
|35 - 40
|19
|9.
|Тун
|20
|4
|7
|9
|24 - 36
|19
|10.
|Вадуц
|20
|4
|5
|11
|24 - 48
|17
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Люцерн производит замену. Ноймайр Маркус уходит, и Filip Ugrinic заменяет его
83'
Ноймайр Маркус получает желтую карточку.
83'
Мбабу Кевин получает желтую карточку.
82'
Люцерн производит замену. Тьессон Джером уходит, и Гретер Симон заменяет его
74'
Янг Бойз производит замену. Саттер Скотт уходит, и Мбабу Кевин заменяет его
73'
Янг Бойз производит замену. Шик Торстен уходит, и Taulan Seferi Sulejmanov заменяет его
71'
Г О О О О О Л - Ноймайр Маркус из команды Люцерн забивает пенальти
68'
Клаудио Лустенбергер получает желтую карточку.
66'
Люцерн производит замену. Де Оливейра Жоао уходит, и Иттен Седрик заменяет его
65'
Лекьякс Ян получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Адамс Касим получает желтую карточку.
36'
Янг Бойз производит замену. Эбишер Мишель уходит, и Фрай Микаэль заменяет его
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Francisco Rodriguez.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крьезиу Хекуран.
28'
Саного Секу получает желтую карточку.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Оливейра Жоао.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Раве Йорик.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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