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Стадион: Арена Тун
29' Желтая карточкаШиндельхольц Николя
Состав команд
13
Рапп
Симоне
17
Сухи
Марек
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 14 Шиндельхольц Николя Защитник
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 7 Mickael Facchinetti Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 16 Christian Fassnacht Полузащитник
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- 9 Dejan Sorgic Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- Бюрги Николас Защитник
- 3 Colin Trachsel Защитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 27 Скиринци Энрико Полузащитник
- 6 Joel Geissmann
- 23 Norman Peyretti
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 36 Аканджи Мануэль Защитник
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 10 Дельгадо Матиас Полузащитник
- 11 Штеффен Ренато Полузащитник
- 9 Шпорар Андраж Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Траоре Адама IV Защитник
- 26 Хег Даниэль Защитник
- 39 Калла Давиде Полузащитник
- 15 Франссон Александер Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- 88 Думбия Сейду Нападающий
- 13 Djordje Nikolic
- Главный тренер: Фишер Урс
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 04.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Тун С
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз С
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун С
- 26.11.2016 Тун 1:2 Люцерн С
- 19.11.2016 Грасcхоппер 1:1 Тун С
- 05.11.2016 Тун 2:3 Сьон С
- 30.10.2016 Санкт-Галлен 0:0 Тун С
- 22.10.2016 Вадуц 2:3 Тун С
- 15.10.2016 Тун 1:0 Лозанна С
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун С
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано С
- 20.09.2016 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 11.09.2016 Сьон 1:0 Тун С
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель С
- 21.08.2016 Люцерн 3:0 Тун С
- 11.08.2016 Тун 2:1 Грасcхоппер С
- 06.08.2016 Янг Бойз 4:1 Тун С
- 31.07.2016 Лозанна 4:4 Тун С
- 24.07.2016 Тун 1:1 Вадуц С
- 16.07.2016 Тун 5:1 Ксамакс ТМК
Базель (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано С
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна С
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн С
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун С
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 21.09.2016 Лозанна 1:2 Базель С
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер С
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель С
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано С
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз С
- 07.08.2016 Люцерн 2:3 Базель С
- 31.07.2016 Вадуц 1:5 Базель С
- 24.07.2016 Базель 3:0 Сьон С
- 19.07.2016 Базель 3:3 Вольфсбург ТМК
Последние игры между собой
Тун: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 8, поражения: 1
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель Суперлига
- 10.05.2016 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 28.02.2016 Тун 1:1 Базель Суперлига
- 06.12.2015 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 12.08.2015 Базель 3:1 Тун Суперлига
- 25.05.2015 Тун 2:2 Базель Суперлига
- 07.03.2015 Базель 3:0 Тун Суперлига
- 27.09.2014 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 02.08.2014 Тун 2:3 Базель Суперлига
- 06.04.2014 Базель 0:0 Тун Суперлига
- 02.03.2014 Тун 2:2 Базель Суперлига
- 23.11.2013 Базель 4:1 Тун Суперлига
- 25.09.2013 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 21.04.2013 Тун 2:2 Базель Суперлига
- 17.03.2013 Базель 1:0 Тун Суперлига
- 27.02.2013 Тун 1:2 Базель Кубок Швейцарии
- 25.11.2012 Тун 3:2 Базель Суперлига
- 12.08.2012 Базель 3:1 Тун Суперлига
- 02.05.2012 Базель 2:1 Тун Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0
|20
|16
|3
|1
|53 - 15
|51
|2.
|Янг Бойз
|19
|11
|5
|3
|45 - 25
|38
|3.
|Люцерн
|19
|9
|3
|7
|40 - 37
|30
|4.
|Сьон
|19
|9
|2
|8
|39 - 34
|29
|5.
|Грасcхоппер
|19
|6
|4
|9
|26 - 33
|22
|6.
|Санкт-Галлен
|19
|6
|4
|9
|21 - 28
|22
|7.
|Тун
|0:0
|20
|4
|8
|8
|24 - 34
|20
|8.
|Лозанна
|19
|5
|4
|10
|34 - 38
|19
|9.
|Лугано
|19
|4
|6
|9
|23 - 39
|18
|10.
|Вадуц
|19
|4
|5
|10
|22 - 44
|17
Первый тайм
29'
Шиндельхольц Николя получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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