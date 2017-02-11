Стадион: БайАрена Зрители: 28882
3:0
Конец матча
1:0
5' ГолЭрнандес Хавьер
21' Желтая карточкаБендер Ларс
36' Желтая карточкаГачинович Мийат
37' Желтая карточкаТопрак Омер
2:0
63' ГолЭрнандес Хавьер
3:0
78' ГолФолланд Кевин
Новости после матча
Второй тайм
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 28882 болельщиков
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Тактическая замена. Хавец Кай уходит с поля и его заменяет Похьянпало Йоэль
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
87'
87'
Баркок Аймен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
83'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой справа.
82'
82'
Брандт Юлиан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
81'
81'
Брандт Юлиан из команды Байер Л разыграл угловой с левого угла.
80'
Хавец Кай имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
78'
Беллараби Карим сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фолланд Кевин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
77'
77'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
77'
Тактическая замена. Хргота Бранимир уходит с поля и его заменяет Сеферович Харис
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Тарашай Шани из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
75'
Ребич Анте бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
Хасебе Макото навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает подножку. Хасебе Макото заработал фол.
74'
Лено Бернд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
73'
73'
Беллараби Карим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
70'
Тактическая замена. Эрнандес Хавьер уходит с поля и его заменяет Фолланд Кевин
70'
Баркок Аймен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
68'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает навес
66'
Тактическая замена. Майер Александр уходит с поля и его заменяет Тарашай Шани
66'
Вальехо Хесус из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Арангис Чарлес заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
63'
Беллараби Карим сделал результативную передачу.
63'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Эрнандес Хавьер эффектным ударом переправил мяч в ворота.
63'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
62'
Тактическая замена. Бендер Ларс уходит с поля и его заменяет Арангис Чарлес
61'
Гектор Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Майер Александр пробил головой, вратарь справился с ударом.
60'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
59'
Беллараби Карим из команды Байер Л сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
58'
58'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
57'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
56'
Венделл Боргес коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
54'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает подножку. Хасебе Макото заработал фол.
53'
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Гачинович Мийат получил травму и заменен. Ребич Анте выходит на поле.
52'
Гачинович Мийат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Эрнандес Хавьер пробил головой, вратарь справился с ударом.
49'
49'
49'
49'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
47'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
47'
47'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
46'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
46'
Ощипка Бастиан блокирует соперника. Эрнандес Хавьер заработал своей команде штрафной.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Бендер Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Баркок Аймен из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Бендер Ларс заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
38'
Гектор Майкл из команды Айнтрахт Фр в офсайде
37'
Топрак Омер получает желтую карточку.
37'
Топрак Омер из команды Байер Л. Это Хргота Бранимир заработал фол.
36'
Гачинович Мийат получает желтую карточку.
36'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Эрнандес Хавьер.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
34'
Беллараби Карим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес
33'
33'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает навес
32'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Едвай Тин заработал фол.
31'
Беллараби Карим пробил головой, вратарь справился с ударом.
31'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Хенрихс Бенджамин.
30'
28'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр делает навес
28'
28'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает подножку. Гачинович Мийат заработал фол.
27'
27'
Хргота Бранимир мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
26'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает отличный навес.
25'
Баркок Аймен из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Хенрихс Бенджамин заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
Венделл Боргес возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Венделл Боргес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
23'
Венделл Боргес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
22'
Гектор Майкл бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
21'
Бендер Ларс получает желтую карточку.
21'
Бендер Ларс из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Хргота Бранимир.
20'
Беллараби Карим из команды Байер Л в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Гачинович Мийат мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
20'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
18'
Бендер Ларс выбил мяч на угловой.
18'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
16'
Венделл Боргес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Эрнандес Хавьер заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
15'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
14'
Баркок Аймен из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Хенрихс Бенджамин заработал фол.
12'
Гектор Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
11'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л делает подножку. Ощипка Бастиан заработал фол.
10'
10'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
8'
7'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает подножку. Чендлер Тимоти заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эрнандес Хавьер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
4'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Кампль Кевин.
3'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает подножку. Ощипка Бастиан заработал фол.
2'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л делает подножку. Вальехо Хесус заработал фол.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр
Байер Л
73.9% (156)
Ничья:
18% (38)
Айнтрахт Фр
8.1% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Байер Л:
38.4% (81)
1:0 Байер Л:
21.3% (45)
1:1 Ничья:
13.3% (28)
2:0 Байер Л:
6.6% (14)
1:2 Айнтрахт Фр:
5.7% (12)
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