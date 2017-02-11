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Стадион: Зрители: 28882
Байер Л
3:0
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
1:0
5' Гол
Эрнандес Хавьер
21' Желтая карточка
Бендер Ларс
36' Желтая карточка
Гачинович Мийат
37' Желтая карточка
Топрак Омер
2:0
63' Гол
Эрнандес Хавьер
3:0
78' Гол
Фолланд Кевин
90'+1
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 28882 болельщиков
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Тактическая замена. Хавец Кай уходит с поля и его заменяет Похьянпало Йоэль
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

89'
Удар от ворот произведет Байер Л
87'
Удар от ворот произведет Байер Л
87'
Баркок Аймен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
86'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Угловой
83'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой справа.
82'
Вальехо Хесус выбил мяч на угловой.
82'
Брандт Юлиан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
81'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
Угловой
81'
Брандт Юлиан из команды Байер Л разыграл угловой с левого угла.
80'
Хавец Кай имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
80'
Хавец Кай из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
78'
Беллараби Карим сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фолланд Кевин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
77'
Удар от ворот произведет Байер Л
77'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
77'
Тактическая замена. Хргота Бранимир уходит с поля и его заменяет Сеферович Харис
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Угловой
75'
Тарашай Шани из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
75'
Ребич Анте бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
Хасебе Макото навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает подножку. Хасебе Макото заработал фол.
74'
Лено Бернд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
73'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
73'
Беллараби Карим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
71'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Хавец Кай из команды Байер Л делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Удар от ворот произведет Байер Л
70'
Тактическая замена. Эрнандес Хавьер уходит с поля и его заменяет Фолланд Кевин
70'
Баркок Аймен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
68'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает навес
66'
Тактическая замена. Майер Александр уходит с поля и его заменяет Тарашай Шани
Фол, нарушение
66'
Вальехо Хесус из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Арангис Чарлес заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
63'
Беллараби Карим сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Эрнандес Хавьер эффектным ударом переправил мяч в ворота.
63'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
62'
Тактическая замена. Бендер Ларс уходит с поля и его заменяет Арангис Чарлес
61'
Гектор Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Майер Александр пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
60'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
59'
Беллараби Карим из команды Байер Л сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Офсайд
58'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л в офсайде
Угловой
58'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
57'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Венделл Боргес коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
54'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает подножку. Хасебе Макото заработал фол.
53'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Гачинович Мийат получил травму и заменен. Ребич Анте выходит на поле.
Травма, повреждение
52'
Гачинович Мийат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
51'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л в офсайде
Угловой
51'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Эрнандес Хавьер пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
49'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой слева.
Угловой
49'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой слева.
49'
Вальехо Хесус выбил мяч на угловой.
49'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
Угловой
47'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
47'
Вальехо Хесус выбил мяч на угловой.
Угловой
47'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
46'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Хавец Кай из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
46'
Ощипка Бастиан блокирует соперника. Эрнандес Хавьер заработал своей команде штрафной.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Бендер Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Баркок Аймен из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Бендер Ларс заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
38'
Гектор Майкл из команды Айнтрахт Фр в офсайде
Желтая карточка
37'
Топрак Омер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Топрак Омер из команды Байер Л. Это Хргота Бранимир заработал фол.
Желтая карточка
36'
Гачинович Мийат получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Эрнандес Хавьер.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
34'
Беллараби Карим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес
33'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает навес
32'
Хавец Кай из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
32'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Едвай Тин заработал фол.
31'
Беллараби Карим пробил головой, вратарь справился с ударом.
31'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
30'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Хенрихс Бенджамин.
30'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр делает навес
28'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает подножку. Гачинович Мийат заработал фол.
27'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Хргота Бранимир мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
26'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает отличный навес.
Фол, нарушение
25'
Баркок Аймен из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Хенрихс Бенджамин заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Травма, повреждение
24'
Венделл Боргес возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Венделл Боргес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
23'
Венделл Боргес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
22'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
22'
Гектор Майкл бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
Желтая карточка
21'
Бендер Ларс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Бендер Ларс из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Хргота Бранимир.
Офсайд
20'
Беллараби Карим из команды Байер Л в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Гачинович Мийат мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
20'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
18'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
18'
Бендер Ларс выбил мяч на угловой.
18'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
16'
Венделл Боргес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Эрнандес Хавьер заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
15'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
14'
Баркок Аймен из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Хенрихс Бенджамин заработал фол.
12'
Гектор Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
11'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Фол, нарушение
11'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л делает подножку. Ощипка Бастиан заработал фол.
10'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Офсайд
8'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л в офсайде
Фол, нарушение
7'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает подножку. Чендлер Тимоти заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эрнандес Хавьер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Фол, нарушение
4'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Кампль Кевин.
Фол, нарушение
3'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает подножку. Ощипка Бастиан заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л делает подножку. Вальехо Хесус заработал фол.
1'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр
Байер Л
73.9% (156)
Ничья:
18% (38)
Айнтрахт Фр
8.1% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
38.4% (81)
Байер Л:
21.3% (45)
Ничья:
13.3% (28)
Байер Л:
6.6% (14)
Айнтрахт Фр:
5.7% (12)
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