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Стадион: Зрители: 23148
Вольфсбург
2:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
14' Желтая карточка
Родригес Рикардо
24' Желтая карточка
Базур Рихедли
0:1
26' Гол
Цубер Стивен
1:1
50' Гол
Арнольд Максимилиан
2:1
73' Гол
Дидави Даниэль
75' Желтая карточка
Малли Юнус
87' Желтая карточка
Фогт Кевин
87' Желтая карточка
Хюбнер Бенжамин
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
93'
Зегуйн Пауль из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
91'
Зегуйн Пауль из команды Вольфсбург. Это Фогт Кевин заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм

90'
Тактическая замена. Малли Юнус уходит с поля и его заменяет Трэш Кристиан
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
89'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм. Это Дидави Даниэль заработал фол.
89'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает навес
88'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
87'
Хюбнер Бенжамин получает желтую карточку.
Желтая карточка
87'
Фогт Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение
87'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
86'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Блащиковский Якуб.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Зюле Никлас бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
85'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
84'
Терраццино Марко бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
84'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
83'
Тактическая замена. Амири Надим уходит с поля и его заменяет Швеглер Пирмин
83'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
81'
Блащиковский Якуб блокирует соперника. Амири Надим заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
81'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Блащиковский Якуб заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
79'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
77'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм в офсайде
77'
Гомес Марио мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
76'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает отличный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
75'
Малли Юнус получает желтую карточку.
Фол, нарушение
75'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает подножку. Руди Себастьян заработал фол.
Фол, нарушение
74'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает подножку. Зегуйн Пауль заработал фол.
73'
Кнохе Робин сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Дидави Даниэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
73'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
73'
Демирбай Керем сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
73'
Родригес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
Офсайд
72'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм в офсайде
71'
Герардт Янник попал в створ, но вратарь справился с ударом.
71'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
70'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
68'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 23148 болельщиков
67'
Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
66'
Блащиковский Якуб выбил мяч на угловой.
66'
Сцалай Адам имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
66'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
64'
Густаво Луис из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Демирбай Керем.
63'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
63'
Дидави Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
62'
Демирбай Керем блокирует соперника. Арнольд Максимилиан заработал своей команде штрафной.
61'
Тактическая замена. Виейринья уходит с поля и его заменяет Блащиковский Якуб
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
60'
Фогт Кевин атакует сзади соперника. Гомес Марио пострадал.
60'
Хюбнер Бенжамин пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
60'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
59'
Демирбай Керем имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
59'
Демирбай Керем на финте ушёл от оппонента.
58'
Тактическая замена. Крамарич Андрей уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
58'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Зегуйн Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес
56'
Зегуйн Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Амири Надим бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
55'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает навес
Фол, нарушение
53'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург. Это Крамарич Андрей заработал фол.
53'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург подал угловой слева.
52'
Арнольд Максимилиан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
51'
Фогт Кевин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дидави Даниэль.
Фол, нарушение
51'
Зегуйн Пауль из команды Вольфсбург делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Описание гола
50'
ГОООООЛ - Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург забивает из-за штрафной площади
50'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург подал угловой слева.
49'
Гомес Марио имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
49'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
48'
Зегуйн Пауль из команды Вольфсбург. Это Руди Себастьян заработал фол.
47'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
47'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
Угловой
47'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург подал угловой слева.
47'
Герардт Янник из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Базур Рихедли уходит с поля и его заменяет Дидави Даниэль
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает подножку. Кнохе Робин заработал фол.
45'
Виейринья из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
45'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург. Это Демирбай Керем заработал фол.
44'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
44'
Гомес Марио из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
Угловой
44'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург подал угловой слева.
43'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Амири Надим не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
42'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Офсайд
41'
Гомес Марио из команды Вольфсбург в офсайде
Фол, нарушение
40'
Гомес Марио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Зюле Никлас.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает навес
39'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
39'
Цубер Стивен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
37'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
36'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
35'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает подножку. Герардт Янник заработал фол.
Офсайд
33'
Виейринья из команды Вольфсбург в офсайде
33'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Родригес Рикардо исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
29'
Хюбнер Бенжамин блокирует соперника. Зегуйн Пауль заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
28'
Кадержабек Павел блокирует соперника. Герардт Янник заработал своей команде штрафной.
26'
Демирбай Керем сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Цубер Стивен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
25'
Зегуйн Пауль из команды Вольфсбург делает подножку. Амири Надим заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
24'
Базур Рихедли получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
24'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург делает подножку. Амири Надим заработал фол.
23'
Ют Марк получил травму и заменен. Терраццино Марко выходит на поле.
23'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
Фол, нарушение
22'
Густаво Луис блокирует соперника. Крамарич Андрей заработал своей команде штрафной.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
21'
Ют Марк получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
20'
Ют Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
18'
Ют Марк блокирует соперника. Бенальо Диего заработал своей команде штрафной.
18'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес
Фол, нарушение
17'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает подножку. Виейринья заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
17'
Амири Надим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Травма, повреждение
16'
Ют Марк возвращается на поле, всё в порядке.
Угловой
16'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
16'
Демирбай Керем бьет и мяч от рикошета проходит мимо
16'
После штрафного удара, который нанес Демирбай Керем, мяч попадает в перекладину
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Травма, повреждение
15'
Ют Марк получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
15'
Ют Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
14'
Родригес Рикардо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
14'
Родригес Рикардо совершает грубый фол. Кадержабек Павел был жертвой
14'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
14'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург нарушает. Ют Марк пострадал, однако рефери не останавливает игру.
Фол, нарушение
13'
Ют Марк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Родригес Рикардо.
12'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Демирбай Керем коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
11'
Гомес Марио коснулся мяча рукой.
11'
Кнохе Робин выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
9'
Ют Марк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Цубер Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
После дальнего удара, который нанес Малли Юнус мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
6'
Гомес Марио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фогт Кевин.
6'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Ют Марк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Арнольд Максимилиан.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Бенальо Диего вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
4'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Виейринья из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
Фол, нарушение
2'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Амири Надим.
1'
Бенальо Диего вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хоффенхайм". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм
Вольфсбург
33.6% (74)
Ничья:
38.6% (85)
Хоффенхайм
27.7% (61)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.5% (67)
Хоффенхайм:
19.5% (43)
Вольфсбург:
16.8% (37)
Вольфсбург:
10% (22)
Ничья:
6.4% (14)
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