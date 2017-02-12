Стадион: Фольксваген-Арена Зрители: 23148
2:1
Конец матча
14' Желтая карточкаРодригес Рикардо
24' Желтая карточкаБазур Рихедли
0:1
26' ГолЦубер Стивен
1:1
50' ГолАрнольд Максимилиан
2:1
73' ГолДидави Даниэль
75' Желтая карточкаМалли Юнус
87' Желтая карточкаФогт Кевин
87' Желтая карточкаХюбнер Бенжамин
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
93'
Зегуйн Пауль из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
91'
Зегуйн Пауль из команды Вольфсбург. Это Фогт Кевин заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Тактическая замена. Малли Юнус уходит с поля и его заменяет Трэш Кристиан
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм. Это Дидави Даниэль заработал фол.
89'
89'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает навес
88'
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Хюбнер Бенжамин получает желтую карточку.
87'
Фогт Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение
87'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
86'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Блащиковский Якуб.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Зюле Никлас бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
85'
84'
Терраццино Марко бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
84'
83'
Тактическая замена. Амири Надим уходит с поля и его заменяет Швеглер Пирмин
83'
83'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Блащиковский Якуб блокирует соперника. Амири Надим заработал своей команде штрафной.
81'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Блащиковский Якуб заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
80'
79'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
79'
77'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм в офсайде
77'
Гомес Марио мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
76'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает отличный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Малли Юнус получает желтую карточку.
75'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает подножку. Руди Себастьян заработал фол.
74'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает подножку. Зегуйн Пауль заработал фол.
73'
Кнохе Робин сделал результативную передачу.
73'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Дидави Даниэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
73'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
73'
Демирбай Керем сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
73'
Родригес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
72'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм в офсайде
71'
Герардт Янник попал в створ, но вратарь справился с ударом.
71'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
70'
70'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
68'
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 23148 болельщиков
67'
Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
66'
Блащиковский Якуб выбил мяч на угловой.
66'
Сцалай Адам имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
66'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
64'
Густаво Луис из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Демирбай Керем.
63'
63'
Дидави Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Демирбай Керем блокирует соперника. Арнольд Максимилиан заработал своей команде штрафной.
61'
Тактическая замена. Виейринья уходит с поля и его заменяет Блащиковский Якуб
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Фогт Кевин атакует сзади соперника. Гомес Марио пострадал.
60'
Хюбнер Бенжамин пробил головой, вратарь справился с ударом.
60'
59'
Демирбай Керем имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
59'
Демирбай Керем на финте ушёл от оппонента.
58'
Тактическая замена. Крамарич Андрей уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
58'
58'
Зегуйн Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес
56'
Зегуйн Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Амири Надим бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
55'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
55'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает навес
53'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург. Это Крамарич Андрей заработал фол.
53'
53'
53'
52'
Арнольд Максимилиан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
51'
Фогт Кевин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дидави Даниэль.
51'
Зегуйн Пауль из команды Вольфсбург делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
ГОООООЛ - Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург забивает из-за штрафной площади
50'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Гомес Марио имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
49'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников.
48'
Зегуйн Пауль из команды Вольфсбург. Это Руди Себастьян заработал фол.
47'
47'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
47'
47'
Герардт Янник из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Базур Рихедли уходит с поля и его заменяет Дидави Даниэль
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает подножку. Кнохе Робин заработал фол.
45'
Виейринья из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург. Это Демирбай Керем заработал фол.
44'
44'
Гомес Марио из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
44'
43'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Амири Надим не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
42'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
41'
Гомес Марио из команды Вольфсбург в офсайде
40'
Гомес Марио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Зюле Никлас.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
40'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает навес
39'
39'
Цубер Стивен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
37'
37'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
36'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает подножку. Герардт Янник заработал фол.
33'
Виейринья из команды Вольфсбург в офсайде
33'
30'
30'
30'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Родригес Рикардо исполняет штрафной удар, но его блокируют
29'
Хюбнер Бенжамин блокирует соперника. Зегуйн Пауль заработал своей команде штрафной.
28'
Кадержабек Павел блокирует соперника. Герардт Янник заработал своей команде штрафной.
26'
Демирбай Керем сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Цубер Стивен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
25'
Зегуйн Пауль из команды Вольфсбург делает подножку. Амири Надим заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Базур Рихедли получает желтую карточку за неспортивное поведение
24'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург делает подножку. Амири Надим заработал фол.
23'
Ют Марк получил травму и заменен. Терраццино Марко выходит на поле.
23'
23'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
22'
Густаво Луис блокирует соперника. Крамарич Андрей заработал своей команде штрафной.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Ют Марк получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Ют Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
18'
Ют Марк блокирует соперника. Бенальо Диего заработал своей команде штрафной.
18'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес
17'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает подножку. Виейринья заработал фол.
17'
17'
Амири Надим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Ют Марк возвращается на поле, всё в порядке.
16'
16'
Демирбай Керем бьет и мяч от рикошета проходит мимо
16'
После штрафного удара, который нанес Демирбай Керем, мяч попадает в перекладину
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Ют Марк получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
15'
Ют Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Родригес Рикардо получает желтую карточку.
14'
Родригес Рикардо совершает грубый фол. Кадержабек Павел был жертвой
14'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург нарушает. Ют Марк пострадал, однако рефери не останавливает игру.
13'
Ют Марк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Родригес Рикардо.
12'
11'
Демирбай Керем коснулся мяча рукой.
11'
Гомес Марио коснулся мяча рукой.
11'
Кнохе Робин выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
9'
Ют Марк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Цубер Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
После дальнего удара, который нанес Малли Юнус мяч отбит вратарем
6'
Гомес Марио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фогт Кевин.
6'
5'
Ют Марк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Арнольд Максимилиан.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Бенальо Диего вышел из ворот и забрал мяч.
4'
4'
3'
Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Виейринья из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
2'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Амири Надим.
1'
Бенальо Диего вышел из ворот и забрал мяч.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хоффенхайм". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм
Вольфсбург
33.6% (74)
Ничья:
38.6% (85)
Хоффенхайм
27.7% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.5% (67)
1:2 Хоффенхайм:
19.5% (43)
2:1 Вольфсбург:
16.8% (37)
1:0 Вольфсбург:
10% (22)
2:2 Ничья:
6.4% (14)
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