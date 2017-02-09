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Стадион:
Дармштадт
 
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Боруссия Д
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Дармштадт - Боруссия Д, который состоится 11.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Дармштадт - Боруссия Д
Дармштадт
7.2% (7)
Ничья:
4.1% (4)
Боруссия Д
88.7% (86)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
35.1% (34)
Боруссия Д:
28.9% (28)
Боруссия Д:
9.3% (9)
Ничья:
4.1% (4)
Боруссия Д:
4.1% (4)
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