Стадион: Опель-Арена Зрители: 23371
1:0
31' ГолОзтунали Левин
49' Желтая карточкаЛатца Данни
60' Желтая карточкаХитц Mapвин
2:0
62' ПенальтиХайро Самперио
71' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
73' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
Новости после матча
Второй тайм
98'
Судья свистит, и матч окончен
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
97'
96'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург делает подножку. Муто Йосинори заработал фол.
96'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
95'
Тактическая замена. Кордоба Джон уходит с поля и его заменяет Сейдель Арон
95'
Стафилидис Костас выбил мяч на угловой.
95'
Озтунали Левин из команды Майнц устремляется вперед с мячом.
94'
94'
Бобадилья Рауль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
94'
Муто Йосинори получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бобадилья Рауль.
93'
93'
91'
Тактическая замена. Хайро Самперио уходит с поля и его заменяет Де Бласис Пабло
91'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает подножку. Гбамин Жан-Филипп заработал фол.
91'
[7] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Тактическая замена. Макс Филипп уходит с поля и его заменяет Усами Такаси
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Стафилидис Костас отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
89'
Латца Данни из команды Майнц. Это Бобадилья Рауль заработал фол.
88'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург делает подножку. Гбамин Жан-Филипп заработал фол.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
83'
Донати Джулио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Алтынтоп Халил.
82'
81'
Бобадилья Рауль пробил головой, вратарь справился с ударом.
81'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает навес
81'
81'
81'
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
77'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой слева.
77'
Гбамин Жан-Филипп выбил мяч на угловой.
77'
77'
Кордоба Джон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
76'
Озтунали Левин из команды Майнц делает передачу за спину защитников.
76'
76'
Кордоба Джон из команды Майнц делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Латца Данни из команды Майнц делает подножку. Бобадилья Рауль заработал фол.
73'
Гоувелеув Джеффри получает желтую карточку.
73'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург. Это Муто Йосинори заработал фол.
72'
Бель Штефан пробил головой, вратарь справился с ударом.
72'
Хайро Самперио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Хинтереггер Мартин получает желтую карточку.
71'
Хинтереггер Мартин совершает грубый фол. Кордоба Джон был жертвой
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Тактическая замена. Кркич Боян уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
69'
69'
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 23371 болельщиков
66'
66'
Озтунали Левин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
64'
64'
64'
64'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес
62'
Г О О О О О Л - Хайро Самперио из команды Майнц забивает пенальти
61'
Кордоба Джон возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Кордоба Джон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
60'
Хитц Mapвин получает желтую карточку.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Кордоба Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Хитц Mapвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
ПЕНАЛЬТИ! – Хитц Mapвин серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Кордоба Джон заработал пенальти для своей команды
57'
57'
Тейгль Георг бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
57'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
53'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург делает навес
52'
52'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
49'
Латца Данни получает желтую карточку.
49'
Латца Данни атакует сзади соперника. Алтынтоп Халил пострадал.
49'
49'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес
48'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает подножку. Стафилидис Костас заработал фол.
47'
46'
46'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
46'
46'
Латца Данни из команды Майнц делает навес
46'
46'
Тактическая замена. Шмид Жонатан уходит с поля и его заменяет Тейгль Георг
46'
Тактическая замена. Чжи Дон-Вонь уходит с поля и его заменяет Алтынтоп Халил
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Кордоба Джон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
44'
44'
Ридер Тим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
43'
43'
43'
43'
Чжи Дон-Вонь получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Донати Джулио.
42'
Кордоба Джон из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Гоувелеув Джеффри.
41'
Кркич Боян из команды Майнц подал угловой справа.
41'
Гоувелеув Джеффри выбил мяч на угловой.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Байер Даниэль.
39'
Чжи Дон-Вонь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Кркич Боян из команды Майнц подал угловой справа.
39'
Макс Филипп выбил мяч на угловой.
39'
Бель Штефан из команды Майнц делает навес
38'
Бель Штефан из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Макс Филипп сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
38'
38'
Верхаг Пауль выбил мяч на угловой.
38'
Кордоба Джон на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
33'
33'
Хайро Самперио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает навес
31'
Кордоба Джон сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Озтунали Левин из клуба "Майнц" отправил мяч головой в ворота.
31'
Игроки ФК "Майнц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
30'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
30'
Донати Джулио выбил мяч на угловой.
30'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Ридер Тим получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Донати Джулио.
29'
Байер Даниэль бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
29'
28'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
После дальнего удара, который нанес Кркич Боян мяч отбит вратарем
26'
25'
25'
Кркич Боян из команды Майнц делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Байер Даниэль мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
24'
Стафилидис Костас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Донати Джулио.
23'
Чжи Дон-Вонь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Хайро Самперио исполняет штрафной удар, но его блокируют
22'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает подножку. Хайро Самперио заработал фол.
21'
21'
21'
Макс Филипп выбил мяч на угловой.
21'
Кркич Боян из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
19'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург бьет головой мимо ворот
19'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Хайро Самперио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Верхаг Пауль.
18'
16'
16'
Кордоба Джон из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Озтунали Левин из команды Майнц делает подножку. Стафилидис Костас заработал фол.
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
15'
14'
После дальнего удара, который нанес Бобадилья Рауль мяч отбит вратарем
14'
Кордоба Джон из команды Майнц в офсайде
13'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
13'
Чжи Дон-Вонь нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
12'
12'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
11'
11'
Макс Филипп получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Донати Джулио.
11'
Бобадилья Рауль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рамальо Андре.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
9'
9'
Донати Джулио из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
3'
Ридер Тим получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кордоба Джон.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Майнц 2:0 Аугсбург
Майнц
74% (185)
Ничья:
16.8% (42)
Аугсбург
9.2% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Майнц:
31.6% (79)
1:0 Майнц:
26% (65)
1:1 Ничья:
15.2% (38)
2:0 Майнц:
5.6% (14)
1:2 Аугсбург:
5.2% (13)
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