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Стадион: Зрители: 23371
Майнц
2:0
Конец матча
Аугсбург
0'
1:0
31' Гол
Озтунали Левин
49' Желтая карточка
Латца Данни
60' Желтая карточка
Хитц Mapвин
2:0
62' Пенальти
Хайро Самперио
71' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
73' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
90'+8
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
98'
Судья свистит, и матч окончен
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
97'
Удар от ворот произведет Аугсбург
Фол, нарушение
96'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург делает подножку. Муто Йосинори заработал фол.
Угловой
96'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
95'
Тактическая замена. Кордоба Джон уходит с поля и его заменяет Сейдель Арон

95'
Стафилидис Костас выбил мяч на угловой.
95'
Озтунали Левин из команды Майнц устремляется вперед с мячом.
94'
Удар от ворот произведет Майнц
94'
Бобадилья Рауль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
94'
Муто Йосинори получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бобадилья Рауль.
93'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
91'
Тактическая замена. Хайро Самперио уходит с поля и его заменяет Де Бласис Пабло
Фол, нарушение
91'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает подножку. Гбамин Жан-Филипп заработал фол.
91'
[7] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Тактическая замена. Макс Филипп уходит с поля и его заменяет Усами Такаси
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Стафилидис Костас отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
89'
Латца Данни из команды Майнц. Это Бобадилья Рауль заработал фол.
Фол, нарушение
88'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург делает подножку. Гбамин Жан-Филипп заработал фол.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
83'
Донати Джулио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Алтынтоп Халил.
82'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Бобадилья Рауль пробил головой, вратарь справился с ударом.
81'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает навес
81'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
81'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой слева.
77'
Гбамин Жан-Филипп выбил мяч на угловой.
77'
Удар от ворот произведет Аугсбург
77'
Кордоба Джон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
76'
Озтунали Левин из команды Майнц делает передачу за спину защитников.
76'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Кордоба Джон из команды Майнц делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
74'
Латца Данни из команды Майнц делает подножку. Бобадилья Рауль заработал фол.
Желтая карточка
73'
Гоувелеув Джеффри получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург. Это Муто Йосинори заработал фол.
72'
Бель Штефан пробил головой, вратарь справился с ударом.
72'
Хайро Самперио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
71'
Хинтереггер Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Хинтереггер Мартин совершает грубый фол. Кордоба Джон был жертвой
70'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Тактическая замена. Кркич Боян уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
69'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 23371 болельщиков
66'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Озтунали Левин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
64'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес
Описание гола
62'
Г О О О О О Л - Хайро Самперио из команды Майнц забивает пенальти
Травма, повреждение
61'
Кордоба Джон возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
61'
Кордоба Джон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Желтая карточка
60'
Хитц Mapвин получает желтую карточку.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Травма, повреждение
59'
Кордоба Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
58'
Хитц Mapвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
58'
ПЕНАЛЬТИ! – Хитц Mapвин серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Кордоба Джон заработал пенальти для своей команды
57'
Удар от ворот произведет Майнц
57'
Тейгль Георг бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
55'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
53'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург делает навес
52'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
49'
Латца Данни получает желтую карточку.
Фол, нарушение
49'
Латца Данни атакует сзади соперника. Алтынтоп Халил пострадал.
49'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес
Фол, нарушение
48'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает подножку. Стафилидис Костас заработал фол.
47'
Удар от ворот произведет Аугсбург
46'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
46'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Латца Данни из команды Майнц делает навес
46'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Шмид Жонатан уходит с поля и его заменяет Тейгль Георг
46'
Тактическая замена. Чжи Дон-Вонь уходит с поля и его заменяет Алтынтоп Халил
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Аугсбург
46'
Кордоба Джон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
44'
Удар от ворот произведет Майнц
44'
Ридер Тим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
43'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
Фол, нарушение
43'
Чжи Дон-Вонь получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Донати Джулио.
Фол, нарушение
42'
Кордоба Джон из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Гоувелеув Джеффри.
Угловой
41'
Кркич Боян из команды Майнц подал угловой справа.
41'
Гоувелеув Джеффри выбил мяч на угловой.
40'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
39'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Байер Даниэль.
39'
Чжи Дон-Вонь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Кркич Боян из команды Майнц подал угловой справа.
39'
Макс Филипп выбил мяч на угловой.
39'
Бель Штефан из команды Майнц делает навес
38'
Бель Штефан из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Макс Филипп сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
38'
Кркич Боян из команды Майнц подал угловой слева.
38'
Верхаг Пауль выбил мяч на угловой.
38'
Кордоба Джон на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
33'
Хайро Самперио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает навес
31'
Кордоба Джон сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Озтунали Левин из клуба "Майнц" отправил мяч головой в ворота.
31'
Игроки ФК "Майнц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
30'
Донати Джулио выбил мяч на угловой.
30'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
29'
Ридер Тим получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Донати Джулио.
29'
Байер Даниэль бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
29'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
После дальнего удара, который нанес Кркич Боян мяч отбит вратарем
26'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Кркич Боян из команды Майнц делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Байер Даниэль мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
Фол, нарушение
24'
Стафилидис Костас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Донати Джулио.
23'
Чжи Дон-Вонь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Кркич Боян из команды Майнц подал угловой слева.
22'
Хайро Самперио исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
22'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает подножку. Хайро Самперио заработал фол.
21'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Кркич Боян из команды Майнц подал угловой слева.
21'
Макс Филипп выбил мяч на угловой.
21'
Кркич Боян из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
Удар от ворот произведет Майнц
19'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург бьет головой мимо ворот
19'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Хайро Самперио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Верхаг Пауль.
18'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Кордоба Джон из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
15'
Озтунали Левин из команды Майнц делает подножку. Стафилидис Костас заработал фол.
15'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
15'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
После дальнего удара, который нанес Бобадилья Рауль мяч отбит вратарем
Офсайд
14'
Кордоба Джон из команды Майнц в офсайде
Фол, нарушение
13'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
13'
Чжи Дон-Вонь нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
11'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Макс Филипп получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Донати Джулио.
Фол, нарушение
11'
Бобадилья Рауль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рамальо Андре.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
9'
Удар от ворот произведет Майнц
9'
Донати Джулио из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Удар от ворот произведет Аугсбург
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
3'
Ридер Тим получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кордоба Джон.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Майнц 2:0 Аугсбург
Майнц
74% (185)
Ничья:
16.8% (42)
Аугсбург
9.2% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Майнц:
31.6% (79)
Майнц:
26% (65)
Ничья:
15.2% (38)
Майнц:
5.6% (14)
Аугсбург:
5.2% (13)
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