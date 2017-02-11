Стадион: Везерштадион Зрители: 42100
0:1
Конец матча
0:1
12' ГолАзар Торган
60' Желтая карточкаЯнчке Тони
65' Желтая карточкаДелани Томас
73' Желтая карточкаБауэр Роберт
80' Желтая карточкаСтробл Тобиас
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
93'
93'
Сане Людовик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Зоммер Ян.
93'
93'
Джонсон Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
93'
Сане Людовик из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Крузе Макс из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Мойсандер Никлас из команды Вердер делает навес
91'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
91'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Делани Томас.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
89'
Юнузович Златко нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М. Это Крузе Макс заработал фол.
89'
Бартельс Фин нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
88'
Вестергор Янник выбил мяч на угловой.
88'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
88'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес
86'
86'
Юханнссон Арон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает навес
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Тактическая замена. Дауд Махмуд уходит с поля и его заменяет Шульц Нико
85'
Юханнссон Арон из команды Вердер бьет головой мимо ворот
85'
Бартельс Фин из команды Вердер делает пас партнеру.
84'
83'
83'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
81'
Дрмич Йосип нарушает правила. Мойсандер Никлас пострадал
81'
Мойсандер Никлас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
81'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Стробл Тобиас получает желтую карточку за неспортивное поведение
80'
Тактическая замена. Хан Андре уходит с поля и его заменяет Стробл Тобиас
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Тактическая замена. Гнабри Серж уходит с поля и его заменяет Юханнссон Арон
79'
Вендт Оскар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бартельс Фин.
78'
Джонсон Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Бартельс Фин из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
76'
Дауд Махмуд отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
76'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
75'
75'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
73'
Бауэр Роберт получает желтую карточку.
73'
Бауэр Роберт блокирует соперника. Азар Торган заработал своей команде штрафной.
73'
73'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Крузе Макс.
72'
Дауд Махмуд нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
72'
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71'
71'
Тактическая замена. Херрман Патрик уходит с поля и его заменяет Дрмич Йосип
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Азар Торган из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
69'
69'
69'
68'
Азар Торган выбил мяч на угловой.
68'
67'
Писарро Клаудио пробил головой, вратарь справился с ударом.
67'
Гнабри Серж из команды Вердер делает навес
67'
Делани Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
67'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Сане Людовик из команды Вердер делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Делани Томас получает желтую карточку за споры
65'
Делани Томас из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Хан Андре.
64'
Вендт Оскар из команды Боруссия М. Это Делани Томас заработал фол.
63'
63'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
62'
Херрман Патрик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мойсандер Никлас.
61'
Сане Людовик из команды Вердер в офсайде
61'
Гнабри Серж нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Гнабри Серж исполняет штрафной удар, но его блокируют
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Янчке Тони сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Янчке Тони совершает грубый фол. Крузе Макс был жертвой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Делани Томас из команды Вердер. Это Дауд Махмуд заработал фол.
58'
Делани Томас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дауд Махмуд.
57'
57'
Хан Андре из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Мойсандер Никлас.
56'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
56'
56'
Сане Людовик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Джонсон Фабиан.
55'
Дауд Махмуд нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
54'
Гнабри Серж из команды Вердер подал угловой слева.
54'
Кристенсен Андреас выбил мяч на угловой.
54'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
53'
53'
53'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
53'
Крамер Кристоф выбил мяч на угловой.
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Хан Андре, и мяч снова в игре
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
49'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
49'
Крузе Макс мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
49'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
49'
Джонсон Фабиан выбил мяч на угловой.
49'
Гнабри Серж из команды Вердер делает навес
48'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
48'
Гнабри Серж бьет и мяч от рикошета проходит мимо
48'
Дауд Махмуд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Вендт Оскар из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Бартельс Фин.
47'
Писарро Клаудио из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
46'
46'
Тактическая замена. Гарсия Сантьяго уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
46'
Велькович Милош получил травму и заменен. Гебреселассие Теодор выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
46'
Велькович Милош возвращается на поле, всё в порядке.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Велькович Милош получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
45'
Велькович Милош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Азар Торган из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
44'
43'
Вестергор Янник получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сане Людовик.
43'
42'
Юнузович Златко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Херрман Патрик.
42'
Херрман Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
42'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
42'
Херрман Патрик выбил мяч на угловой.
42'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Хан Андре получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гнабри Серж.
41'
Херрман Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Кристенсен Андреас выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Азар Торган из команды Боруссия М делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
38'
Юнузович Златко из команды Вердер. Это Херрман Патрик заработал фол.
38'
38'
Крузе Макс из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Делани Томас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хан Андре.
36'
После дальнего удара, который нанес Крузе Макс мяч отбит вратарем
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Вендт Оскар из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Делани Томас из команды Вердер остановил атаку, перехватив мяч.
35'
34'
Крузе Макс получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Херрман Патрик.
33'
Хан Андре из команды Боруссия М в офсайде
32'
Делани Томас из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
31'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Мойсандер Никлас выбил мяч на угловой.
31'
31'
Сане Людовик выбил мяч на угловой.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
29'
Бартельс Фин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Велькович Милош совершает грубый фол. Джонсон Фабиан был жертвой
27'
Гнабри Серж из команды Вердер делает подножку. Крамер Кристоф заработал фол.
26'
Делани Томас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хан Андре.
26'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Делани Томас из команды Вердер делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
24'
Хан Андре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
23'
Херрман Патрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
23'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
23'
Бауэр Роберт из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает подножку. Бартельс Фин заработал фол.
21'
20'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает подножку. Джонсон Фабиан заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
19'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
18'
Гнабри Серж из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Бартельс Фин мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
17'
Юнузович Златко из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
17'
Азар Торган из команды Боруссия М делает подножку. Гарсия Сантьяго заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
14'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает навес
12'
Крамер Кристоф сделал результативную передачу.
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Азар Торган записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
12'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
12'
10'
10'
Вендт Оскар бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
10'
Джонсон Фабиан исполняет штрафной удар, но его блокируют
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
9'
Гарсия Сантьяго из команды Вердер делает подножку. Херрман Патрик заработал фол.
9'
Хан Андре из команды Боруссия М делает навес
8'
7'
Хан Андре из команды Боруссия М в офсайде
7'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
6'
Херрман Патрик из команды Боруссия М в офсайде
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
4'
4'
Юнузович Златко блокирует соперника. Янчке Тони заработал своей команде штрафной.
3'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Бартельс Фин на финте ушёл от оппонента.
3'
Мойсандер Никлас из команды Вердер нарушает. Азар Торган пострадал, однако рефери не останавливает игру.
2'
Крузе Макс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает подножку. Гарсия Сантьяго заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вердер 0:1 Боруссия М
Вердер
22.2% (47)
Ничья:
48.6% (103)
Боруссия М
29.2% (62)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.6% (86)
1:2 Боруссия М:
17.9% (38)
2:1 Вердер:
13.7% (29)
1:0 Вердер:
6.1% (13)
2:2 Ничья:
5.7% (12)
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