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Стадион: Зрители: 42100
Вердер
0:1
Конец матча
Боруссия М
0'
0:1
12' Гол
Азар Торган
60' Желтая карточка
Янчке Тони
65' Желтая карточка
Делани Томас
73' Желтая карточка
Бауэр Роберт
80' Желтая карточка
Стробл Тобиас
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Угловой
93'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
Фол, нарушение
93'
Сане Людовик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Зоммер Ян.
93'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
93'
Джонсон Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
93'
Сане Людовик из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Крузе Макс из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Мойсандер Никлас из команды Вердер делает навес
Офсайд
91'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
Фол, нарушение
91'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Делани Томас.
91'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Юнузович Златко нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
89'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М. Это Крузе Макс заработал фол.
89'
Бартельс Фин нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
88'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
88'
Вестергор Янник выбил мяч на угловой.
88'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
88'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес
86'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Юханнссон Арон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает навес
85'
Удар от ворот произведет Боруссия М
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Тактическая замена. Дауд Махмуд уходит с поля и его заменяет Шульц Нико
85'
Юханнссон Арон из команды Вердер бьет головой мимо ворот
85'
Бартельс Фин из команды Вердер делает пас партнеру.
84'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
Фол, нарушение
81'
Дрмич Йосип нарушает правила. Мойсандер Никлас пострадал
81'
Мойсандер Никлас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
81'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
80'
Стробл Тобиас получает желтую карточку за неспортивное поведение
80'
Тактическая замена. Хан Андре уходит с поля и его заменяет Стробл Тобиас
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Тактическая замена. Гнабри Серж уходит с поля и его заменяет Юханнссон Арон
Фол, нарушение
79'
Вендт Оскар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бартельс Фин.
78'
Джонсон Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Бартельс Фин из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Удар от ворот произведет Вердер
76'
Дауд Махмуд отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
76'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
75'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
74'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
Желтая карточка
73'
Бауэр Роберт получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Бауэр Роберт блокирует соперника. Азар Торган заработал своей команде штрафной.
73'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
73'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Крузе Макс.
72'
Дауд Махмуд нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
71'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Херрман Патрик уходит с поля и его заменяет Дрмич Йосип
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Азар Торган из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
69'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
68'
Азар Торган выбил мяч на угловой.
68'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
67'
Писарро Клаудио пробил головой, вратарь справился с ударом.
67'
Гнабри Серж из команды Вердер делает навес
67'
Делани Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
67'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Сане Людовик из команды Вердер делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
65'
Делани Томас получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
65'
Делани Томас из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Хан Андре.
Фол, нарушение
64'
Вендт Оскар из команды Боруссия М. Это Делани Томас заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Боруссия М
63'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
62'
Херрман Патрик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мойсандер Никлас.
Офсайд
61'
Сане Людовик из команды Вердер в офсайде
61'
Гнабри Серж нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Гнабри Серж исполняет штрафной удар, но его блокируют
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
60'
Янчке Тони сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
60'
Янчке Тони совершает грубый фол. Крузе Макс был жертвой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Делани Томас из команды Вердер. Это Дауд Махмуд заработал фол.
Фол, нарушение
58'
Делани Томас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дауд Махмуд.
57'
Удар от ворот произведет Боруссия М
Фол, нарушение
57'
Хан Андре из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Мойсандер Никлас.
56'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Сане Людовик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Джонсон Фабиан.
55'
Дауд Махмуд нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Гнабри Серж из команды Вердер подал угловой слева.
54'
Кристенсен Андреас выбил мяч на угловой.
54'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
53'
Крамер Кристоф выбил мяч на угловой.
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Хан Андре, и мяч снова в игре
51'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
49'
Крузе Макс мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
Угловой
49'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
49'
Джонсон Фабиан выбил мяч на угловой.
49'
Гнабри Серж из команды Вердер делает навес
Угловой
48'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
48'
Гнабри Серж бьет и мяч от рикошета проходит мимо
48'
Дауд Махмуд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Вендт Оскар из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Бартельс Фин.
47'
Писарро Клаудио из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
46'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Гарсия Сантьяго уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
46'
Велькович Милош получил травму и заменен. Гебреселассие Теодор выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
46'
Велькович Милош возвращается на поле, всё в порядке.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
45'
Велькович Милош получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
45'
Велькович Милош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Азар Торган из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
44'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес
Фол, нарушение
43'
Вестергор Янник получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сане Людовик.
43'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Юнузович Златко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Херрман Патрик.
42'
Херрман Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
42'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
42'
Херрман Патрик выбил мяч на угловой.
42'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Хан Андре получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гнабри Серж.
41'
Херрман Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
40'
Кристенсен Андреас выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
39'
Азар Торган из команды Боруссия М делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
Фол, нарушение
38'
Юнузович Златко из команды Вердер. Это Херрман Патрик заработал фол.
38'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Крузе Макс из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
37'
Делани Томас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хан Андре.
36'
После дальнего удара, который нанес Крузе Макс мяч отбит вратарем
35'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Вендт Оскар из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Делани Томас из команды Вердер остановил атаку, перехватив мяч.
35'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес
Фол, нарушение
34'
Крузе Макс получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Херрман Патрик.
Офсайд
33'
Хан Андре из команды Боруссия М в офсайде
32'
Делани Томас из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Удар от ворот произведет Вердер
31'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
31'
Мойсандер Никлас выбил мяч на угловой.
Угловой
31'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
31'
Сане Людовик выбил мяч на угловой.
Угловой
30'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Удар от ворот произведет Боруссия М
29'
Бартельс Фин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
28'
Велькович Милош совершает грубый фол. Джонсон Фабиан был жертвой
Фол, нарушение
27'
Гнабри Серж из команды Вердер делает подножку. Крамер Кристоф заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Делани Томас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хан Андре.
26'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Делани Томас из команды Вердер делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Удар от ворот произведет Вердер
24'
Хан Андре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес
23'
Херрман Патрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
23'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
23'
Бауэр Роберт из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
22'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает подножку. Бартельс Фин заработал фол.
21'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает подножку. Джонсон Фабиан заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
18'
Гнабри Серж из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Бартельс Фин мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
17'
Юнузович Златко из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
17'
Азар Торган из команды Боруссия М делает подножку. Гарсия Сантьяго заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает навес
12'
Крамер Кристоф сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Азар Торган записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
12'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
12'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Удар от ворот произведет Вердер
10'
Вендт Оскар бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
10'
Джонсон Фабиан исполняет штрафной удар, но его блокируют
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
9'
Гарсия Сантьяго из команды Вердер делает подножку. Херрман Патрик заработал фол.
9'
Хан Андре из команды Боруссия М делает навес
8'
Удар от ворот произведет Боруссия М
Офсайд
7'
Хан Андре из команды Боруссия М в офсайде
7'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
Офсайд
6'
Херрман Патрик из команды Боруссия М в офсайде
5'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
4'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Юнузович Златко блокирует соперника. Янчке Тони заработал своей команде штрафной.
3'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Бартельс Фин на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
3'
Мойсандер Никлас из команды Вердер нарушает. Азар Торган пострадал, однако рефери не останавливает игру.
2'
Крузе Макс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Фол, нарушение
1'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает подножку. Гарсия Сантьяго заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вердер 0:1 Боруссия М
Вердер
22.2% (47)
Ничья:
48.6% (103)
Боруссия М
29.2% (62)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.6% (86)
Боруссия М:
17.9% (38)
Вердер:
13.7% (29)
Вердер:
6.1% (13)
Ничья:
5.7% (12)
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