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Стадион:
РБ Лейпциг
 
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Гамбург
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РБ Лейпциг - Гамбург, который состоится 11.02.2017.
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:
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Гамбург
РБ Лейпциг
86.2% (81)
Ничья:
8.5% (8)
Гамбург
5.3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
34% (32)
РБ Лейпциг:
22.3% (21)
РБ Лейпциг:
19.1% (18)
Ничья:
6.4% (6)
РБ Лейпциг:
4.3% (4)
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