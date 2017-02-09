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Стадион:
Ингольштадт
 
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Бавария
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 28 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ингольштадт - Бавария, который состоится 11.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Ингольштадт - Бавария
Ингольштадт
2.2% (2)
Ничья:
1.1% (1)
Бавария
96.8% (90)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
39.8% (37)
Бавария:
15.1% (14)
Бавария:
10.8% (10)
Бавария:
10.8% (10)
Бавария:
8.6% (8)
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