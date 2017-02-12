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Стадион: Зрители: 24000
Фрайбург
2:1
Конец матча
Кёльн
0'
1:0
32' Гол
Грифо Винченцо
1:1
39' Гол
Модест Антони
53' Желтая карточка
Хаберер Яник
2:1
77' Гол
Филипп Максимилиан
85' Желтая карточка
Хектор Йонас
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
93'
Маро Доминик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
93'
Хектор Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
93'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Офсайд
92'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
92'
Удар от ворот произведет Фрайбург
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Грифо Винченцо уходит с поля и его заменяет Игнёвски Александр
91'
Соренсен Фредерик из команды Кельн делает неудачный навес.
90'
Торрехон Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Юя Осако из команды Кельн делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
90'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Хайнц Доминик заработал фол.
89'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Кельн
88'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает неудачный навес.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 24000 болельщиков
Офсайд
87'
Цоллер Симон из команды Кельн в офсайде
87'
Удар от ворот произведет Фрайбург
87'
Рауш Константин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает навес
85'
Торрехон Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Клеменс Кристиан из команды Кельн подал угловой справа.
85'
Шволов Александер выбил мяч на угловой.
85'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
85'
Хектор Йонас получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
85'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает подножку. Юя Осако заработал фол.
84'
Удар от ворот произведет Фрайбург
84'
Клеменс Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
Фол, нарушение
83'
Клеменс Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гюнтер Кристиан.
83'
Удар от ворот произведет Кельн
82'
Петерсен Нильс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Торрехон Марк выбил мяч подальше от ворот.
82'
Тактическая замена. Биттенкорт Леонардо уходит с поля и его заменяет Цоллер Симон
82'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Модест Антони из команды Кельн делает навес
81'
Кесслер Томас вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Торрехон Марк выбил мяч подальше от ворот.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Юя Осако из команды Кельн делает навес
79'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Филипп Максимилиан!
77'
После штрафного удара,который нанес Грифо Винченцо мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
76'
Хектор Йонас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гюнтер Кристиан.
76'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Удар от ворот произведет Кельн
74'
Грифо Винченцо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
74'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает подножку. Гюнтер Кристиан заработал фол.
73'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает навес
73'
Соренсен Фредерик ошибается в защите.
Фол, нарушение
73'
Сеюнджю Чаглар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хектор Йонас.
72'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Маро Доминик из команды Кельн делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
71'
Удар от ворот произведет Фрайбург
71'
Клеменс Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает навес
70'
Торрехон Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает навес
70'
Юя Осако из команды Кельн делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
68'
Тактическая замена. Франц Майк уходит с поля и его заменяет Шустер Юлиан
68'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
67'
Удар от ворот произведет Кельн
67'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург наносит неточный удар с лета
67'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает навес
Угловой
66'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
66'
Кесслер Томас выбил мяч на угловой.
66'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
Угловой
66'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург разыграл угловой с правого угла.
65'
Модест Антони выбил мяч на угловой.
Угловой
65'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
Фол, нарушение
64'
Суботич Невен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хаберер Яник.
Фол, нарушение
63'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает подножку. Клеменс Кристиан заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Кельн
63'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный навес.
63'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург устремляется вперед с мячом.
62'
Модест Антони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
Юя Осако из команды Кельн делает навес
62'
Филипп Максимилиан мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
62'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
61'
Удар от ворот произведет Фрайбург
60'
Рауш Константин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Юя Осако из команды Кельн делает навес
60'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Юя Осако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
59'
Филипп Максимилиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
59'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает навес
Угловой
59'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург разыграл угловой с правого угла.
59'
Соренсен Фредерик выбил мяч на угловой.
59'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Суботич Невен из команды Кельн делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Фрайбург
57'
Тактическая замена. Нидерлехнер Флориан уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
56'
Рауш Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург. Это Клеменс Кристиан заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
53'
Хаберер Яник получает желтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Хаберер Яник получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хайнц Доминик.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
52'
Рауш Константин из команды Кельн в офсайде
52'
Суботич Невен выбил мяч подальше от ворот.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Модест Антони не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
50'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает передачу за спину защитников.
50'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает навес
50'
Торрехон Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Юя Осако из команды Кельн делает навес
49'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает навес
Фол, нарушение
48'
Модест Антони коснулся мяча рукой.
48'
Торрехон Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Юя Осако из команды Кельн делает навес
47'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Франц Майк из команды Фрайбург делает навес
47'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Биттенкорт Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Торрехон Марк выбил мяч подальше от ворот.
46'
Биттенкорт Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Франц Майк из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
45'
Суботич Невен коснулся мяча рукой.
45'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
44'
Клеменс Кристиан из команды Кельн. Это Сеюнджю Чаглар заработал фол.
44'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает навес
Фол, нарушение
43'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает подножку. Маро Доминик заработал фол.
42'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
41'
Удар от ворот произведет Фрайбург
41'
Соренсен Фредерик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Юя Осако из команды Кельн делает навес
41'
Торрехон Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
41'
Франц Майк нарушает правила. Биттенкорт Леонардо пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Модест Антони!
39'
Биттенкорт Леонардо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
38'
Юя Осако из команды Кельн делает навес
37'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
36'
Модест Антони нарушает правила. Хёфлер Николас пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Кесслер Томас вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес
33'
Тактическая замена. Хёгер Марко уходит с поля и его заменяет Клеменс Кристиан
Описание гола
32'
ГОЛ! - Грифо Винченцо из команды Фрайбург наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
32'
Грифо Винченцо сотрясает перекладину
32'
Грифо Винченцо на финте ушёл от оппонента.
32'
Удар от ворот произведет Фрайбург
31'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Модест Антони из команды Кельн делает навес
31'
Торрехон Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
30'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает подножку. Хёгер Марко заработал фол.
Фол, нарушение
30'
Сеюнджю Чаглар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Биттенкорт Леонардо.
30'
Франц Майк из команды Фрайбург делает навес
29'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает навес
Угловой
29'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург разыграл угловой с правого угла.
29'
Суботич Невен выбил мяч на угловой.
29'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Юя Осако выбил мяч подальше от ворот.
27'
Удар от ворот произведет Фрайбург
27'
Хектор Йонас из команды Кельн бьет головой мимо ворот
27'
Юя Осако из команды Кельн делает передачу одноклубнику.
27'
Юя Осако из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Юя Осако на финте ушёл от оппонента.
26'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Рауш Константин из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Модест Антони из команды Кельн делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает навес
Угловой
24'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург разыграл угловой с правого угла.
24'
Франц Майк из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
23'
Хаберер Яник коснулся мяча рукой.
21'
Грифо Винченцо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
20'
Биттенкорт Леонардо нарушает правила. Хаберер Яник пострадал
20'
ШТАНГА! – Торрехон Марк ударом головой попадает в штангу
20'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес
19'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Соренсен Фредерик из команды Кельн делает подножку. Филипп Максимилиан заработал фол.
18'
Кесслер Томас вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург делает навес
18'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес
17'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает навес
Фол, нарушение
16'
Франц Майк коснулся мяча рукой.
16'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
15'
Нидерлехнер Флориан возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
15'
Юя Осако получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Нидерлехнер Флориан.
15'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Франц Майк из команды Фрайбург делает навес
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Нидерлехнер Флориан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
13'
Нидерлехнер Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
13'
Маро Доминик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Франц Майк.
13'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
13'
Рауш Константин исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
12'
Сеюнджю Чаглар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Модест Антони.
Фол, нарушение
12'
Хёфлер Николас коснулся мяча рукой.
11'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Рауш Константин из команды Кельн делает неудачный навес.
10'
Суботич Невен выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
После дальнего удара, который нанес Грифо Винченцо мяч отбит вратарем
9'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает навес
8'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гюнтер Кристиан на финте ушёл от оппонента.
7'
Удар от ворот произведет Фрайбург
Фол, нарушение
7'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
Удар от ворот произведет Кельн
5'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес
Фол, нарушение
4'
Модест Антони коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
3'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает подножку. Биттенкорт Леонардо заработал фол.
Офсайд
3'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
2'
Юя Осако из команды Кельн делает навес
2'
Юя Осако из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает пас партнеру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фрайбург 2:1 Кёльн
Фрайбург
43.8% (95)
Ничья:
40.6% (88)
Кёльн
15.7% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.5% (77)
Фрайбург:
19.8% (43)
Фрайбург:
19.8% (43)
Кёльн:
8.8% (19)
Кёльн:
5.1% (11)
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