Стадион: Шварцвальд Зрители: 24000
1:0
32' ГолГрифо Винченцо
1:1
39' ГолМодест Антони
53' Желтая карточкаХаберер Яник
2:1
77' ГолФилипп Максимилиан
85' Желтая карточкаХектор Йонас
Новости после матча
-
"Фрайбург" дожал "Кёльн" — 21:24
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
93'
Маро Доминик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
93'
Хектор Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
93'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
92'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Грифо Винченцо уходит с поля и его заменяет Игнёвски Александр
91'
Соренсен Фредерик из команды Кельн делает неудачный навес.
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Хайнц Доминик заработал фол.
89'
88'
Удар от ворот произведет Кельн
88'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает неудачный навес.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 24000 болельщиков
87'
Цоллер Симон из команды Кельн в офсайде
87'
87'
Рауш Константин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает навес
85'
85'
Клеменс Кристиан из команды Кельн подал угловой справа.
85'
Шволов Александер выбил мяч на угловой.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Хектор Йонас получает желтую карточку за неспортивное поведение
85'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает подножку. Юя Осако заработал фол.
84'
84'
Клеменс Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
83'
Клеменс Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гюнтер Кристиан.
83'
Удар от ворот произведет Кельн
82'
Петерсен Нильс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
82'
Тактическая замена. Биттенкорт Леонардо уходит с поля и его заменяет Цоллер Симон
82'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
80'
79'
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Филипп Максимилиан!
77'
После штрафного удара,который нанес Грифо Винченцо мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
76'
Хектор Йонас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гюнтер Кристиан.
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Удар от ворот произведет Кельн
74'
Грифо Винченцо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
74'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает подножку. Гюнтер Кристиан заработал фол.
73'
73'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает навес
73'
Соренсен Фредерик ошибается в защите.
73'
Сеюнджю Чаглар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хектор Йонас.
72'
72'
72'
Маро Доминик из команды Кельн делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
71'
71'
Клеменс Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
70'
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
68'
Тактическая замена. Франц Майк уходит с поля и его заменяет Шустер Юлиан
68'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
67'
Удар от ворот произведет Кельн
67'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург наносит неточный удар с лета
67'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает навес
66'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
66'
Кесслер Томас выбил мяч на угловой.
66'
66'
65'
Модест Антони выбил мяч на угловой.
65'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
64'
Суботич Невен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хаберер Яник.
63'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает подножку. Клеменс Кристиан заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Кельн
63'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный навес.
63'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург устремляется вперед с мячом.
62'
Модест Антони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
62'
Филипп Максимилиан мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
62'
61'
60'
Рауш Константин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
60'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Юя Осако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
59'
Филипп Максимилиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
59'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
59'
Соренсен Фредерик выбил мяч на угловой.
59'
58'
Суботич Невен из команды Кельн делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
57'
57'
Тактическая замена. Нидерлехнер Флориан уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
56'
Рауш Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург. Это Клеменс Кристиан заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
53'
Хаберер Яник получает желтую карточку.
53'
Хаберер Яник получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хайнц Доминик.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
52'
Рауш Константин из команды Кельн в офсайде
52'
Суботич Невен выбил мяч подальше от ворот.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Модест Антони не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
50'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает передачу за спину защитников.
50'
50'
50'
49'
49'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает навес
48'
Модест Антони коснулся мяча рукой.
48'
48'
47'
47'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Биттенкорт Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Биттенкорт Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Франц Майк из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Суботич Невен коснулся мяча рукой.
45'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург устремляется вперед с мячом.
44'
Клеменс Кристиан из команды Кельн. Это Сеюнджю Чаглар заработал фол.
44'
44'
43'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает подножку. Маро Доминик заработал фол.
42'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
41'
Соренсен Фредерик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
41'
41'
Франц Майк нарушает правила. Биттенкорт Леонардо пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Модест Антони!
39'
Биттенкорт Леонардо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
38'
37'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Модест Антони нарушает правила. Хёфлер Николас пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
34'
33'
Тактическая замена. Хёгер Марко уходит с поля и его заменяет Клеменс Кристиан
32'
ГОЛ! - Грифо Винченцо из команды Фрайбург наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
32'
Грифо Винченцо сотрясает перекладину
32'
Грифо Винченцо на финте ушёл от оппонента.
32'
31'
31'
31'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает подножку. Хёгер Марко заработал фол.
30'
Сеюнджю Чаглар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Биттенкорт Леонардо.
30'
29'
29'
29'
Суботич Невен выбил мяч на угловой.
29'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Юя Осако выбил мяч подальше от ворот.
27'
27'
Хектор Йонас из команды Кельн бьет головой мимо ворот
27'
Юя Осако из команды Кельн делает передачу одноклубнику.
27'
Юя Осако из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Юя Осако на финте ушёл от оппонента.
26'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Рауш Константин из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
24'
24'
24'
Франц Майк из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Хаберер Яник коснулся мяча рукой.
21'
Грифо Винченцо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Биттенкорт Леонардо нарушает правила. Хаберер Яник пострадал
20'
ШТАНГА! – Торрехон Марк ударом головой попадает в штангу
20'
19'
19'
19'
Соренсен Фредерик из команды Кельн делает подножку. Филипп Максимилиан заработал фол.
18'
18'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург делает навес
18'
17'
17'
17'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает навес
16'
Франц Майк коснулся мяча рукой.
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Нидерлехнер Флориан возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Юя Осако получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Нидерлехнер Флориан.
15'
15'
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Нидерлехнер Флориан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
13'
Нидерлехнер Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Маро Доминик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Франц Майк.
13'
13'
Рауш Константин исполняет штрафной удар, но его блокируют
12'
Сеюнджю Чаглар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Модест Антони.
12'
Хёфлер Николас коснулся мяча рукой.
11'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Рауш Константин из команды Кельн делает неудачный навес.
10'
Суботич Невен выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
После дальнего удара, который нанес Грифо Винченцо мяч отбит вратарем
9'
9'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает навес
8'
8'
Гюнтер Кристиан на финте ушёл от оппонента.
7'
7'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
Удар от ворот произведет Кельн
5'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес
4'
Модест Антони коснулся мяча рукой.
3'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает подножку. Биттенкорт Леонардо заработал фол.
3'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
2'
2'
Юя Осако из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает пас партнеру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фрайбург 2:1 Кёльн
Фрайбург
43.8% (95)
Ничья:
40.6% (88)
Кёльн
15.7% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.5% (77)
2:1 Фрайбург:
19.8% (43)
1:0 Фрайбург:
19.8% (43)
1:2 Кёльн:
8.8% (19)
0:1 Кёльн:
5.1% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация