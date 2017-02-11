Стадион: Стэдиум оф Лайт Зрители: 39931
0:4
Конец матча
0:1
30' ГолГаббьядини Маноло
0:2
45' ГолГаббьядини Маноло
0:3
88' Гол в свои воротаДенайе Джейсон
0:4
90' ГолЛонг Шейн
90' Желтая карточкаХазри Вахби
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Хазри Вахби получает желтую карточку за игру рукой
94'
Хазри Вахби коснулся мяча рукой.
94'
Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Бертранд Райан блокирует соперника. Хазри Вахби заработал своей команде штрафной.
92'
Уорд-Праус Джеймс сделал результативную передачу.
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лонг Шейн записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
92'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон играет в стеночку. Уорд-Праус Джеймс был стеночкой.
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
91'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 39931 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
88'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Денайе Джейсон отправил мяч в свои ворота.
88'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
88'
88'
Борини Фабио из команды Сандерленд бьет головой мимо ворот
88'
87'
Форстер Фрейзер вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Хазри Вахби из команды Сандерленд делает навес
87'
Хазри Вахби на финте ушёл от оппонента.
87'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Янузай Аднан из команды Сандерленд подал угловой слева.
86'
Уорд-Праус Джеймс выбил мяч на угловой.
86'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Редмонд Натан блокирует соперника. Хазри Вахби заработал своей команде штрафной.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
85'
Хазри Вахби из команды Сандерленд подал угловой справа.
85'
Пиенаар Стивен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
Хазри Вахби из команды Сандерленд подал угловой справа.
85'
Хазри Вахби бьет и мяч от рикошета проходит мимо
84'
84'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
84'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон устремляется вперед с мячом.
82'
Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Хёйбьерг Пьер-Эмиль
81'
Тактическая замена. Гибсон Даррон уходит с поля и его заменяет Хазри Вахби
81'
Джонс Билли совершает грубый фол. Бертранд Райан был жертвой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Редмонд Натан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
80'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон устремляется вперед с мячом.
79'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает подножку. Овьедо Брайан заработал фол.
78'
Дефо Джермейн из команды Сандерленд в офсайде
78'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд делает передачу за спину защитников.
77'
77'
Гибсон Даррон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон. Это Дефо Джермейн заработал фол.
75'
Лонг Шейн получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Коне Ламин.
75'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
74'
После удара головой, который сделал Лонг Шейн мяч выносится вратарем на угловой
74'
73'
Тактическая замена. Габбьядини Маноло уходит с поля и его заменяет Лонг Шейн
72'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон бьет головой мимо ворот
72'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
72'
После дальнего удара, который нанес Бертранд Райан мяч отбит вратарем
71'
Овьедо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Удар от ворот произведет Сандерленд
71'
Уорд-Праус Джеймс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Пиенаар Стивен нарушает правила. Ромеу Ориоль пострадал
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Седрик Соареш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
После дальнего удара, который нанес Ндонг Ибраим мяч отбит вратарем
66'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд устремляется вперед с мячом.
66'
Джонс Билли из команды Сандерленд делает подножку. Редмонд Натан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает подножку. Джонс Билли заработал фол.
65'
Джонс Билли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
63'
Джонс Билли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Тадич Душан и мяч снова в игре
62'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает подножку. Борини Фабио заработал фол.
61'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает подножку. Борини Фабио заработал фол.
59'
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Тактическая замена. Ларссон Себастьян уходит с поля и его заменяет Борини Фабио
58'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
58'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Ромеу Ориоль.
57'
Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Тадич Душан на финте ушёл от оппонента.
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Габбьядини Маноло нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон в офсайде
54'
53'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд делает подножку. Тадич Душан заработал фол.
53'
Тадич Душан на финте ушёл от оппонента.
53'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Гибсон Даррон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает навес
49'
Седрик Соареш получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пиенаар Стивен.
49'
Пиенаар Стивен нарушает правила. Уорд-Праус Джеймс пострадал
48'
Габбьядини Маноло имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
48'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
47'
Ндонг Ибраим выбил мяч на угловой.
47'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
46'
Тактическая замена. О'Ши Джон уходит с поля и его заменяет Пиенаар Стивен
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Тадич Душан сделал результативную передачу.
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Габбьядини Маноло записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Габбьядини Маноло на финте ушёл от оппонента.
45'
45'
Денайе Джейсон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тадич Душан.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
43'
Джонс Билли из команды Сандерленд делает передачу одноклубнику.
43'
Дефо Джермейн из команды Сандерленд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд подал угловой справа.
43'
Стивенс Джек выбил мяч на угловой.
43'
Дефо Джермейн из команды Сандерленд делает пас партнеру.
42'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает подножку. Дефо Джермейн заработал фол.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает подножку. Ндонг Ибраим заработал фол.
40'
40'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Редмонд Натан бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
39'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Сандерленд совершает вбрасывание на своей половине поля
38'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
34'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон в офсайде
34'
33'
Уорд-Праус Джеймс получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ндонг Ибраим.
33'
О'Ши Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
30'
Бертранд Райан сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Габбьядини Маноло эффектным ударом переправил мяч в ворота.
30'
29'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд делает подножку. Уорд-Праус Джеймс заработал фол.
29'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
Манноне Вито вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Коне Ламин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
27'
Седрик Соареш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
26'
26'
26'
26'
Манноне Вито вышел из ворот и забрал мяч.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Янузай Аднан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Редмонд Натан.
24'
23'
Ларссон Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ндонг Ибраим мяча так и не получил
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Удар от ворот произведет Сандерленд
20'
Габбьядини Маноло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Гибсон Даррон ошибается в защите.
18'
16'
16'
Дефо Джермейн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Янузай Аднан из команды Сандерленд делает навес прямо в штрафную.
16'
Янузай Аднан из команды Сандерленд устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд делает подножку. Габбьядини Маноло заработал фол.
13'
12'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд делает подножку. Тадич Душан заработал фол.
12'
Ларссон Себастьян исполняет штрафной удар, но его блокируют
11'
Редмонд Натан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ндонг Ибраим.
11'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд устремляется вперед с мячом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
Форстер Фрейзер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд подал угловой справа.
8'
Дэвис Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ларссон Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает подножку. Овьедо Брайан заработал фол.
7'
7'
Янузай Аднан из команды Сандерленд делает навес
7'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд разыграл угловой с левого угла.
7'
Янузай Аднан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
7'
Бертранд Райан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
6'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
О'Ши Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Коне Ламин из команды Сандерленд делает неудачный навес.
2'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Саутгемптон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium of Light. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сандерленд 0:4 Саутгемптон
Сандерленд
25.9% (55)
Ничья:
38.2% (81)
Саутгемптон
35.8% (76)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.8% (76)
1:2 Саутгемптон:
17.5% (37)
0:1 Саутгемптон:
13.7% (29)
2:1 Сандерленд:
11.8% (25)
1:0 Сандерленд:
11.8% (25)
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