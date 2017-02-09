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Арсенал
 
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Халл Сити
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Халл Сити, который состоится 11.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал - Халл Сити
Арсенал
95.9% (93)
Ничья:
1% (1)
Халл Сити
3.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
37.1% (36)
Арсенал:
23.7% (23)
Арсенал:
12.4% (12)
Арсенал:
9.3% (9)
Арсенал:
5.2% (5)
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