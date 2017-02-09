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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 04.02.2017 Челси 3:1 Арсенал ПЛ
- 31.01.2017 Арсенал 1:2 Уотфорд ПЛ
- 22.01.2017 Арсенал 2:1 Бёрнли ПЛ
- 14.01.2017 Суонси 0:4 Арсенал ПЛ
- 03.01.2017 Борнмут 3:3 Арсенал ПЛ
- 01.01.2017 Арсенал 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 26.12.2016 Арсенал 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 18.12.2016 Манчестер Сити 2:1 Арсенал ПЛ
- 13.12.2016 Эвертон 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.12.2016 Арсенал 3:1 Сток Сити ПЛ
- 03.12.2016 Вест Хэм 1:5 Арсенал ПЛ
- 27.11.2016 Арсенал 3:1 Борнмут ПЛ
- 19.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал ПЛ
- 06.11.2016 Арсенал 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 29.10.2016 Сандерленд 1:4 Арсенал ПЛ
- 22.10.2016 Арсенал 0:0 Мидлсбро ПЛ
- 15.10.2016 Арсенал 3:2 Суонси ПЛ
- 02.10.2016 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 24.09.2016 Арсенал 3:0 Челси ПЛ
- 17.09.2016 Халл Сити 1:4 Арсенал ПЛ
Халл Сити (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 04.02.2017 Халл Сити 2:0 Ливерпуль ПЛ
- 01.02.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Халл Сити ПЛ
- 22.01.2017 Челси 2:0 Халл Сити ПЛ
- 14.01.2017 Халл Сити 3:1 Борнмут ПЛ
- 02.01.2017 Вест Бромвич 3:1 Халл Сити ПЛ
- 30.12.2016 Халл Сити 2:2 Эвертон ПЛ
- 26.12.2016 Халл Сити 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 17.12.2016 Вест Хэм 1:0 Халл Сити ПЛ
- 14.12.2016 Тоттенхэм 3:0 Халл Сити ПЛ
- 10.12.2016 Халл Сити 3:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 05.12.2016 Мидлсбро 1:0 Халл Сити ПЛ
- 26.11.2016 Халл Сити 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 19.11.2016 Сандерленд 3:0 Халл Сити ПЛ
- 06.11.2016 Халл Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 29.10.2016 Уотфорд 1:0 Халл Сити ПЛ
- 22.10.2016 Халл Сити 0:2 Сток Сити ПЛ
- 15.10.2016 Борнмут 6:1 Халл Сити ПЛ
- 01.10.2016 Халл Сити 0:2 Челси ПЛ
- 24.09.2016 Ливерпуль 5:1 Халл Сити ПЛ
- 17.09.2016 Халл Сити 1:4 Арсенал ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
Халл Сити: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
- 17.09.2016 Халл Сити 1:4 Арсенал Премьер-лига
- 08.03.2016 Халл Сити 0:4 Арсенал Кубок Англии
- 20.02.2016 Арсенал 0:0 Халл Сити Кубок Англии
- 04.05.2015 Халл Сити 1:3 Арсенал Премьер-лига
- 04.01.2015 Арсенал 2:0 Халл Сити Кубок Англии
- 18.10.2014 Арсенал 2:2 Халл Сити Премьер-лига
- 17.05.2014 Арсенал 3:2 Халл Сити Кубок Англии
- 20.04.2014 Халл Сити 0:3 Арсенал Премьер-лига
- 04.12.2013 Арсенал 2:0 Халл Сити Премьер-лига
- 13.03.2010 Халл Сити 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 19.12.2009 Арсенал 3:0 Халл Сити Премьер-лига
- 17.03.2009 Арсенал 2:1 Халл Сити Кубок Англии
- 17.01.2009 Халл Сити 1:3 Арсенал Премьер-лига
- 27.09.2008 Арсенал 1:2 Халл Сити Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|24
|19
|2
|3
|51 - 17
|59
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|46 - 16
|50
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|49 - 29
|49
|4.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|52 - 28
|47
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|52 - 30
|46
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|36 - 21
|45
|7.
|Эвертон
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|40 - 27
|40
|8.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|32 - 29
|36
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|32 - 41
|31
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|29 - 40
|30
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|9
|2
|13
|26 - 35
|29
|12.
|Сток Сити
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 31
|27
|14.
|Борнмут
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|35 - 47
|26
|15.
|Суонси
|Заявка
|24
|6
|3
|15
|29 - 54
|21
|16.
|Лестер
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 41
|21
|17.
|Мидлсбро
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|19 - 27
|21
|18.
|Халл Сити
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|22 - 47
|20
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|32 - 45
|19
|20.
|Сандерленд
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|24 - 42
|19
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 29 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Халл Сити, который состоится 11.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Халл Сити, который состоится 11.02.2017.
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Прогнозы на матч Арсенал - Халл Сити
Арсенал
95.9% (93)
Ничья:
1% (1)
Халл Сити
3.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Арсенал:
37.1% (36)
2:1 Арсенал:
23.7% (23)
3:1 Арсенал:
12.4% (12)
1:0 Арсенал:
9.3% (9)
3:0 Арсенал:
5.2% (5)
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