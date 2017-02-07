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Стадион:
Ливерпуль
 
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Тоттенхэм
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Тоттенхэм, который состоится 11.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль
59.4% (57)
Ничья:
24% (23)
Тоттенхэм
16.7% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
35.4% (34)
Ничья:
19.8% (19)
Ливерпуль:
12.5% (12)
Тоттенхэм:
11.5% (11)
Ливерпуль:
6.3% (6)
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