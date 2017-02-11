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Стадион: Зрители: 27007
Сток Сити
1:0
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
16' Желтая карточка
Делэйни Дамьен
40' Желтая карточка
Заха Уилфрид
42' Желтая карточка
Панчеон Джейсон
53' Желтая карточка
Шоукросс Райан
1:0
67' Гол
Аллен Джо
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
96'
Делэйни Дамьен коснулся мяча рукой.
Угловой
96'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити разыграл угловой с правого угла.
95'
Делэйни Дамьен выбил мяч на угловой.
95'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
94'
Реми Лоик из команды Кристал Пэлас опасно играет. Чуть не пострадал Питерс Эрик.
93'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Удар от ворот произведет Сток Сити
89'
Таунсенд Андрос бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
89'
Питерс Эрик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бентеке Кристиан.
88'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
87'
Тактическая замена. Макартур Джеймс уходит с поля и его заменяет Реми Лоик
Фол, нарушение
87'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас. Это Крауч Питер заработал фол.
86'
Питерс Эрик из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Джонсон Глен из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
84'
Афеллай Ибрагим из команды Сток Сити сыграл в стеночку. Арнаутович Марко не смог опередить голкипера.
82'
Тактическая замена. Собхи Рамадан уходит с поля и его заменяет Диуф Маме Бирам
Фол, нарушение
81'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас. Это Шоукросс Райан заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Тактическая замена. Адам Чарли уходит с поля и его заменяет Афеллай Ибрагим
Фол, нарушение
78'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает подножку. Шлупп Джеффри заработал фол.
77'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Панчеон Джейсон уходит с поля и его заменяет Кабай Йоан
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
Удар от ворот произведет Сток Сити
75'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас устремляется вперед с мячом.
75'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
73'
Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
73'
Адам Чарли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
73'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает подножку. Адам Чарли заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Сток Сити
72'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас наносит неточный удар с лета
72'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
72'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает навес
72'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
71'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
70'
Инди Мартинс выбил мяч на угловой.
70'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
69'
Удар от ворот произведет Сток Сити
Офсайд
69'
Крауч Питер из команды Сток Сити в офсайде
Фол, нарушение
69'
Бентеке Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Адам Чарли.
68'
Удар от ворот произведет Сток Сити
68'
Тактическая замена. Заха Уилфрид уходит с поля и его заменяет Шлупп Джеффри
67'
Собхи Рамадан сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Аллен Джо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
67'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает пас партнеру.
67'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
66'
Удар от ворот произведет Сток Сити
Угловой
65'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с левого угла.
65'
Джонсон Глен выбил мяч на угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
64'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает подножку. Миливоевич Лука заработал фол.
63'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Травма, повреждение
61'
Инди Мартинс возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Инди Мартинс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Травма, повреждение
59'
Инди Мартинс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
59'
Инди Мартинс из команды Сток Сити нарушает. Бентеке Кристиан пострадал, однако рефери не останавливает игру.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 27007 болельщиков
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Бардсли Филипп получил травму и заменен. Джонсон Глен выходит на поле.
Травма, повреждение
56'
Бардсли Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
55'
Бардсли Филипп из команды Сток Сити делает подножку. Таунсенд Андрос заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Удар от ворот произведет Сток Сити
54'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Инди Мартинс сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает навес
Угловой
54'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
54'
Инди Мартинс выбил мяч на угловой.
54'
Панчеон Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
53'
Шоукросс Райан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити делает подножку. Таунсенд Андрос заработал фол.
52'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
51'
Удар от ворот произведет Сток Сити
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Питерс Эрик из команды Сток Сити. Это Заха Уилфрид заработал фол.
47'
Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бардсли Филипп из команды Сток Сити делает навес
46'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
46'
Крауч Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
46'
Уилан Гленн выбил мяч на угловой.
46'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас устремляется вперед с мячом.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
Удар от ворот произведет Сток Сити
45'
Делэйни Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
44'
Инди Мартинс точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
44'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой слева.
43'
Томкинс Джеймс выбил мяч на угловой.
43'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
43'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает пас партнеру.
42'
Бентеке Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Адам Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Панчеон Джейсон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас. Это Питерс Эрик заработал фол.
41'
Адам Чарли нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
40'
Заха Уилфрид получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Заха Уилфрид совершает грубый фол. Бардсли Филипп был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
39'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
38'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает навес
38'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой справа.
38'
Таунсенд Андрос выбил мяч на угловой.
38'
Бардсли Филипп из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
37'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас делает подножку. Аллен Джо заработал фол.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
36'
Крауч Питер из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
36'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой справа.
36'
Ван Анхольт Патрик выбил мяч на угловой.
36'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
35'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает подножку. Аллен Джо заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Арнаутович Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
35'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает пас партнеру.
33'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Бардсли Филипп из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
33'
Бентеке Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Уилан Гленн.
33'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
32'
Аллен Джо из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
32'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает отличный пас
32'
Собхи Рамадан на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
30'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити в офсайде
30'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Удар от ворот произведет Сток Сити
29'
Хенесси Уэйн выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
28'
Крауч Питер из команды Сток Сити в офсайде
Фол, нарушение
28'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
26'
Ван Анхольт Патрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
26'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
26'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
25'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
24'
Миливоевич Лука блокирует соперника. Крауч Питер заработал своей команде штрафной.
24'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает навес
23'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
23'
Крауч Питер из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
23'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
22'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас. Это Крауч Питер заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
21'
Крауч Питер из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
Угловой
21'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой справа.
20'
Делэйни Дамьен выбил мяч на угловой.
20'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
19'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас в офсайде
18'
Удар от ворот произведет Сток Сити
17'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
17'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный навес.
16'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Адам Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
16'
Делэйни Дамьен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
15'
Делэйни Дамьен из команды Кристал Пэлас опасно играет. Чуть не пострадал Собхи Рамадан.
15'
Сток Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
12'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
12'
Удар от ворот произведет Сток Сити
11'
Макартур Джеймс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Крауч Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Томкинс Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает подножку. Уорд Джоэл заработал фол.
10'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
9'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Арнаутович Марко, и мяч снова в игре
9'
Крауч Питер из команды Сток Сити делает передачу одноклубнику.
8'
Удар от ворот произведет Сток Сити
6'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
Офсайд
5'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Фол, нарушение
4'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает подножку. Ван Анхольт Патрик заработал фол.
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кристал Пэлас". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сток Сити 1:0 Кристал Пэлас
Сток Сити
81.5% (172)
Ничья:
13.3% (28)
Кристал Пэлас
5.2% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Сток Сити:
40.3% (85)
Сток Сити:
31.3% (66)
Ничья:
11.4% (24)
Сток Сити:
8.1% (17)
Кристал Пэлас:
2.8% (6)
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