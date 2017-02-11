Стадион: Бет365 Зрители: 27007
1:0
Конец матча
16' Желтая карточкаДелэйни Дамьен
40' Желтая карточкаЗаха Уилфрид
42' Желтая карточкаПанчеон Джейсон
53' Желтая карточкаШоукросс Райан
1:0
67' ГолАллен Джо
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
96'
Делэйни Дамьен коснулся мяча рукой.
96'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити разыграл угловой с правого угла.
95'
Делэйни Дамьен выбил мяч на угловой.
95'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Реми Лоик из команды Кристал Пэлас опасно играет. Чуть не пострадал Питерс Эрик.
93'
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
89'
Таунсенд Андрос бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
89'
Питерс Эрик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бентеке Кристиан.
88'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
87'
Тактическая замена. Макартур Джеймс уходит с поля и его заменяет Реми Лоик
87'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас. Это Крауч Питер заработал фол.
86'
Питерс Эрик из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Джонсон Глен из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
85'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
84'
Афеллай Ибрагим из команды Сток Сити сыграл в стеночку. Арнаутович Марко не смог опередить голкипера.
82'
Тактическая замена. Собхи Рамадан уходит с поля и его заменяет Диуф Маме Бирам
81'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас. Это Шоукросс Райан заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Тактическая замена. Адам Чарли уходит с поля и его заменяет Афеллай Ибрагим
78'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает подножку. Шлупп Джеффри заработал фол.
77'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Панчеон Джейсон уходит с поля и его заменяет Кабай Йоан
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
75'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас устремляется вперед с мячом.
75'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Адам Чарли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает подножку. Адам Чарли заработал фол.
72'
72'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас наносит неточный удар с лета
72'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
72'
72'
72'
71'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
71'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
70'
Инди Мартинс выбил мяч на угловой.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
69'
69'
Крауч Питер из команды Сток Сити в офсайде
69'
Бентеке Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Адам Чарли.
68'
68'
Тактическая замена. Заха Уилфрид уходит с поля и его заменяет Шлупп Джеффри
67'
Собхи Рамадан сделал результативную передачу.
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Аллен Джо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
67'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает пас партнеру.
67'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
66'
65'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с левого угла.
65'
Джонсон Глен выбил мяч на угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
64'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает подножку. Миливоевич Лука заработал фол.
63'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
61'
Инди Мартинс возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Инди Мартинс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
59'
Инди Мартинс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Инди Мартинс из команды Сток Сити нарушает. Бентеке Кристиан пострадал, однако рефери не останавливает игру.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 27007 болельщиков
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Бардсли Филипп получил травму и заменен. Джонсон Глен выходит на поле.
56'
Бардсли Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Бардсли Филипп из команды Сток Сити делает подножку. Таунсенд Андрос заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
54'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Инди Мартинс сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
54'
54'
Инди Мартинс выбил мяч на угловой.
54'
Панчеон Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Шоукросс Райан получает желтую карточку.
53'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити делает подножку. Таунсенд Андрос заработал фол.
52'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
49'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Питерс Эрик из команды Сток Сити. Это Заха Уилфрид заработал фол.
47'
Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бардсли Филипп из команды Сток Сити делает навес
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
46'
Крауч Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Уилан Гленн выбил мяч на угловой.
46'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас устремляется вперед с мячом.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
45'
Делэйни Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
44'
Инди Мартинс точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
44'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой слева.
43'
Томкинс Джеймс выбил мяч на угловой.
43'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
43'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Бентеке Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Адам Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Панчеон Джейсон получает желтую карточку.
42'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас. Это Питерс Эрик заработал фол.
41'
Адам Чарли нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Заха Уилфрид получает желтую карточку.
40'
Заха Уилфрид совершает грубый фол. Бардсли Филипп был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
39'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
38'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Таунсенд Андрос выбил мяч на угловой.
38'
Бардсли Филипп из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас делает подножку. Аллен Джо заработал фол.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
36'
Крауч Питер из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
36'
Ван Анхольт Патрик выбил мяч на угловой.
36'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает подножку. Аллен Джо заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Арнаутович Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Бардсли Филипп из команды Сток Сити делает навес
33'
Бентеке Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Уилан Гленн.
33'
32'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает отличный пас
32'
Собхи Рамадан на финте ушёл от оппонента.
30'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити в офсайде
30'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
29'
Хенесси Уэйн выбил мяч подальше от ворот.
28'
Крауч Питер из команды Сток Сити в офсайде
28'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
26'
Ван Анхольт Патрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
26'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Миливоевич Лука блокирует соперника. Крауч Питер заработал своей команде штрафной.
24'
24'
23'
23'
Крауч Питер из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
23'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает навес
22'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас. Это Крауч Питер заработал фол.
21'
21'
Крауч Питер из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
21'
20'
Делэйни Дамьен выбил мяч на угловой.
20'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас в офсайде
18'
17'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
17'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный навес.
16'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Адам Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Делэйни Дамьен получает желтую карточку.
15'
Делэйни Дамьен из команды Кристал Пэлас опасно играет. Чуть не пострадал Собхи Рамадан.
15'
Сток Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
12'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
12'
11'
Макартур Джеймс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Крауч Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Томкинс Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает подножку. Уорд Джоэл заработал фол.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
9'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Арнаутович Марко, и мяч снова в игре
9'
Крауч Питер из команды Сток Сити делает передачу одноклубнику.
8'
6'
6'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
5'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
4'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
3'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает подножку. Ван Анхольт Патрик заработал фол.
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кристал Пэлас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
Крауч остаётся в "Сток Сити" — 21:25
Прогнозы на матч Сток Сити 1:0 Кристал Пэлас
Сток Сити
81.5% (172)
Ничья:
13.3% (28)
Кристал Пэлас
5.2% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сток Сити:
40.3% (85)
1:0 Сток Сити:
31.3% (66)
1:1 Ничья:
11.4% (24)
2:0 Сток Сити:
8.1% (17)
1:2 Кристал Пэлас:
2.8% (6)
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