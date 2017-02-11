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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 56983
Вест Хэм
2:2
Конец матча
Вест Бромвич
0'
0:1
6' Гол
Шадли Насер
60' Желтая карточка
Обьянг Педро
1:1
63' Гол
Фегули Софьян
73' Желтая карточка
Рондон Саломон
85' Желтая карточка
Рид Уинстон
2:1
86' Гол
Лансини Мануэль
88' Желтая карточка
Брант Крис
2:2
90' Гол
Макаули Гарет
90' Желтая карточка
Ноубл Марк
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
95'
Ноубл Марк получает желтую карточку за неспортивное поведение
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
95'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
94'
Эванс Джонни сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
ГО-О-О-О-ОЛ! Макаули Гарет из клуба "Вест Бромвич" отправил мяч головой в ворота.

94'
Эванс Джонни из команды Вест Бромвич нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
93'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
93'
Флетчер Даррен из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Тактическая замена. Фегули Софьян уходит с поля и его заменяет Коллинз Джеймс
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Рид Уинстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
89'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
88'
Брант Крис получает желтую карточку за неспортивное поведение
87'
Тактическая замена. Снодграсс Роберт уходит с поля и его заменяет Фернандес Эдимилсон
86'
Фегули Софьян сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Лансини Мануэль отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
Фол, нарушение
86'
Робсон-Кану Хэл блокирует соперника. Фонте Жозе заработал своей команде штрафной.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Желтая карточка
85'
Рид Уинстон из команды Вест Хэм был наказан за старое нарушение.
85'
Якоб Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес
84'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
84'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Макаули Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает навес
Фол, нарушение
83'
Ньом Аллан блокирует соперника. Антонио Майкл заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
82'
Эванс Джонни получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фегули Софьян.
81'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
80'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
80'
Рондон Саломон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает пас партнеру.
80'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Моррисон Джеймс уходит с поля и его заменяет Якоб Клаудио
78'
Лансини Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает навес
78'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм играет в стеночку. Снодграсс Роберт был стеночкой.
Фол, нарушение
78'
Брант Крис получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фегули Софьян.
Травма, повреждение
77'
Обьянг Педро возвращается на поле, всё в порядке.
77'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Обьянг Педро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 56983 болельщиков
Травма, повреждение
76'
Обьянг Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
75'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм опасно играет. Чуть не пострадал Рондон Саломон.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
75'
Брант Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает навес
Угловой
74'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм разыграл угловой с левого угла.
74'
Доусон Крэйг выбил мяч на угловой.
74'
Кальери Хонатан бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
74'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм делает навес
Желтая карточка
73'
Рондон Саломон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Рондон Саломон совершает грубый фол. Обьянг Педро был жертвой
73'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес
72'
Лансини Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
72'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
71'
Кальери Хонатан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ливермо Джейк.
71'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
70'
Фостер Бен вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает навес
69'
Куйяте Шейку нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Флетчер Даррен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает навес
68'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает навес
67'
Тактическая замена. Филлипс Мэтт уходит с поля и его заменяет Робсон-Кану Хэл
66'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
64'
Снодграсс Роберт блокирует соперника. Ньом Аллан заработал своей команде штрафной.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фегули Софьян оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
63'
Лансини Мануэль ударом издали сотрясает перекладину
63'
Макаули Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает навес
62'
Рэндолф Даррен вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает навес
61'
Фегули Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
61'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Желтая карточка
60'
Обьянг Педро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
60'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм делает подножку. Рондон Саломон заработал фол.
60'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
58'
Рондон Саломон коснулся мяча рукой.
Травма, повреждение
58'
Куйяте Шейку возвращается на поле, всё в порядке.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
58'
Куйяте Шейку получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
57'
Куйяте Шейку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
57'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
56'
Куйяте Шейку выбил мяч на угловой.
56'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
56'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
56'
Рид Уинстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает навес
Офсайд
55'
Кальери Хонатан из команды Вест Хэм в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
54'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм наносит очень неточный удар.
54'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает навес
54'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Рэндолф Даррен вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает навес
53'
Тактическая замена. Шадли Насер уходит с поля и его заменяет Эванс Джонни
52'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
52'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников.
52'
Фостер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
51'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
49'
Фегули Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Кальери Хонатан из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фегули Софьян мяча так и не получил
Фол, нарушение
49'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает подножку. Рид Уинстон заработал фол.
48'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
46'
Крессуэлл Арон получил травму и заменен. Кальери Хонатан выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
48'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
46'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
46'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
46'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает отличный навес.
Травма, повреждение
45'
Макаули Гарет возвращается на поле, всё в порядке.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
45'
Макаули Гарет получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
44'
Макаули Гарет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
43'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм в офсайде
43'
Ноубл Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Снодграсс Роберт исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
42'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает подножку. Ноубл Марк заработал фол.
42'
Фостер Бен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
42'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой слева.
42'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
42'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
42'
Флетчер Даррен выбил мяч на угловой.
41'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Фостер Бен вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес
40'
Рэндолф Даррен вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
40'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Шадли Насер нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
39'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
39'
Игроки ФК "Вест Хэм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Брант Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
38'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
38'
Фонте Жозе выбил мяч на угловой.
37'
Фостер Бен вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Фол, нарушение
34'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает подножку. Моррисон Джеймс заработал фол.
34'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Рид Уинстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает навес
33'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
33'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
32'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает подножку. Куйяте Шейку заработал фол.
32'
Шадли Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой слева.
32'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Филлипс Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Фостер Бен неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
31'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
31'
Брант Крис выбил мяч на угловой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
30'
Шадли Насер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников.
29'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
29'
Моррисон Джеймс бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
29'
Антонио Майкл сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
29'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
28'
Фонте Жозе выбил мяч на угловой.
Угловой
28'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
28'
Брант Крис из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм сыграл в стеночку. Антонио Майкл не смог опередить голкипера.
27'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич делает подножку. Рид Уинстон заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
25'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
24'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает подножку. Антонио Майкл заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
21'
Фегули Софьян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Травма, повреждение
21'
Доусон Крэйг возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Доусон Крэйг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Травма, повреждение
18'
Доусон Крэйг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм опасно играет. Чуть не пострадал Фостер Бен.
17'
Макаули Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фостер Бен неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
17'
Снодграсс Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Макаули Гарет из команды Вест Бромвич делает подножку. Снодграсс Роберт заработал фол.
Фол, нарушение
16'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич тянет соперника за майку.
16'
Рондон Саломон ударом издали сотрясает перекладину
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Фол, нарушение
15'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм. Это Шадли Насер заработал фол.
15'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Антонио Майкл получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Доусон Крэйг.
13'
Рид Уинстон из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
13'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
12'
Фостер Бен выбил мяч на угловой.
12'
Снодграсс Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Макаули Гарет получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Снодграсс Роберт.
11'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
9'
Брант Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес
Фол, нарушение
8'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает подножку. Ноубл Марк заработал фол.
6'
Моррисон Джеймс сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шадли Насер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
Шадли Насер оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
6'
Шадли Насер на финте ушёл от оппонента.
6'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
3'
Фостер Бен вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Снодграсс Роберт бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
3'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
3'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
Офсайд
1'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Хэм". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вест Хэм 2:2 Вест Бромвич
Вест Хэм
76.1% (162)
Ничья:
22.1% (47)
Вест Бромвич
1.9% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Вест Хэм:
41.8% (89)
Вест Хэм:
23% (49)
Ничья:
17.4% (37)
Вест Хэм:
5.2% (11)
Ничья:
3.3% (7)
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