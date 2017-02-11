Стадион: Лондон Зрители: 56983
2:2
Конец матча
0:1
6' ГолШадли Насер
60' Желтая карточкаОбьянг Педро
1:1
63' ГолФегули Софьян
73' Желтая карточкаРондон Саломон
85' Желтая карточкаРид Уинстон
2:1
86' ГолЛансини Мануэль
88' Желтая карточкаБрант Крис
2:2
90' ГолМакаули Гарет
90' Желтая карточкаНоубл Марк
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Ноубл Марк получает желтую карточку за неспортивное поведение
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
95'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
94'
Эванс Джонни сделал результативную передачу.
94'
ГО-О-О-О-ОЛ! Макаули Гарет из клуба "Вест Бромвич" отправил мяч головой в ворота.
94'
Эванс Джонни из команды Вест Бромвич нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
93'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
93'
Флетчер Даррен из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
92'
92'
Тактическая замена. Фегули Софьян уходит с поля и его заменяет Коллинз Джеймс
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
89'
88'
Брант Крис получает желтую карточку за неспортивное поведение
87'
Тактическая замена. Снодграсс Роберт уходит с поля и его заменяет Фернандес Эдимилсон
86'
Фегули Софьян сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Лансини Мануэль отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
86'
Робсон-Кану Хэл блокирует соперника. Фонте Жозе заработал своей команде штрафной.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
Рид Уинстон из команды Вест Хэм был наказан за старое нарушение.
85'
Якоб Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
84'
84'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
84'
83'
Ньом Аллан блокирует соперника. Антонио Майкл заработал своей команде штрафной.
82'
Эванс Джонни получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фегули Софьян.
81'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
80'
80'
Рондон Саломон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает пас партнеру.
80'
79'
Тактическая замена. Моррисон Джеймс уходит с поля и его заменяет Якоб Клаудио
78'
Лансини Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
78'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм играет в стеночку. Снодграсс Роберт был стеночкой.
78'
Брант Крис получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фегули Софьян.
77'
Обьянг Педро возвращается на поле, всё в порядке.
77'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Обьянг Педро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 56983 болельщиков
76'
Обьянг Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм опасно играет. Чуть не пострадал Рондон Саломон.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
75'
Брант Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает навес
74'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм разыграл угловой с левого угла.
74'
Доусон Крэйг выбил мяч на угловой.
74'
Кальери Хонатан бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
74'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм делает навес
73'
Рондон Саломон получает желтую карточку.
73'
Рондон Саломон совершает грубый фол. Обьянг Педро был жертвой
73'
73'
72'
Лансини Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
72'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм устремляется вперед с мячом.
71'
Кальери Хонатан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ливермо Джейк.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
70'
70'
69'
Куйяте Шейку нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Флетчер Даррен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
67'
Тактическая замена. Филлипс Мэтт уходит с поля и его заменяет Робсон-Кану Хэл
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
64'
Снодграсс Роберт блокирует соперника. Ньом Аллан заработал своей команде штрафной.
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фегули Софьян оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
63'
Лансини Мануэль ударом издали сотрясает перекладину
63'
62'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает навес
62'
62'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает навес
61'
Фегули Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
60'
Обьянг Педро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
60'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм делает подножку. Рондон Саломон заработал фол.
60'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Рондон Саломон коснулся мяча рукой.
58'
Куйяте Шейку возвращается на поле, всё в порядке.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Куйяте Шейку получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
57'
Куйяте Шейку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
56'
Куйяте Шейку выбил мяч на угловой.
56'
56'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
56'
56'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает навес
55'
Кальери Хонатан из команды Вест Хэм в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
54'
54'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм наносит очень неточный удар.
54'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает навес
54'
54'
54'
53'
Тактическая замена. Шадли Насер уходит с поля и его заменяет Эванс Джонни
52'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
52'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников.
52'
Фостер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
49'
Фегули Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Кальери Хонатан из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фегули Софьян мяча так и не получил
49'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает подножку. Рид Уинстон заработал фол.
48'
46'
Крессуэлл Арон получил травму и заменен. Кальери Хонатан выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
48'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
46'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает отличный навес.
45'
Макаули Гарет возвращается на поле, всё в порядке.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Макаули Гарет получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
44'
Макаули Гарет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм в офсайде
43'
Ноубл Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Снодграсс Роберт исполняет штрафной удар, но его блокируют
42'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает подножку. Ноубл Марк заработал фол.
42'
Фостер Бен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой слева.
42'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
42'
42'
Флетчер Даррен выбил мяч на угловой.
41'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
41'
40'
40'
40'
40'
Шадли Насер нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
39'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
39'
Игроки ФК "Вест Хэм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Брант Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
38'
Фонте Жозе выбил мяч на угловой.
37'
37'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
34'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает подножку. Моррисон Джеймс заработал фол.
34'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
33'
33'
33'
33'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает подножку. Куйяте Шейку заработал фол.
32'
Шадли Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой слева.
32'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Филлипс Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Фостер Бен неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
31'
31'
Брант Крис выбил мяч на угловой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
30'
Шадли Насер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников.
29'
29'
Моррисон Джеймс бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
29'
Антонио Майкл сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
28'
Фонте Жозе выбил мяч на угловой.
28'
28'
Брант Крис из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм сыграл в стеночку. Антонио Майкл не смог опередить голкипера.
27'
26'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич делает подножку. Рид Уинстон заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
25'
24'
23'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает подножку. Антонио Майкл заработал фол.
22'
21'
Фегули Софьян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Доусон Крэйг возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Доусон Крэйг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
18'
Доусон Крэйг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм опасно играет. Чуть не пострадал Фостер Бен.
17'
17'
Фостер Бен неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
17'
Снодграсс Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Макаули Гарет из команды Вест Бромвич делает подножку. Снодграсс Роберт заработал фол.
16'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич тянет соперника за майку.
16'
Рондон Саломон ударом издали сотрясает перекладину
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
15'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм. Это Шадли Насер заработал фол.
15'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
13'
Антонио Майкл получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Доусон Крэйг.
13'
Рид Уинстон из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
12'
Фостер Бен выбил мяч на угловой.
12'
Снодграсс Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Макаули Гарет получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Снодграсс Роберт.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
9'
Брант Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес
8'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает подножку. Ноубл Марк заработал фол.
6'
Моррисон Джеймс сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шадли Насер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
Шадли Насер оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
6'
Шадли Насер на финте ушёл от оппонента.
6'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
3'
3'
Снодграсс Роберт бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
3'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
3'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
1'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Хэм". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вест Хэм 2:2 Вест Бромвич
Вест Хэм
76.1% (162)
Ничья:
22.1% (47)
Вест Бромвич
1.9% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вест Хэм:
41.8% (89)
1:0 Вест Хэм:
23% (49)
1:1 Ничья:
17.4% (37)
2:0 Вест Хэм:
5.2% (11)
2:2 Ничья:
3.3% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация