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Стадион:
Бёрнли
 
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Челси
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 49 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бёрнли - Челси, который состоится 12.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Бёрнли - Челси
Бёрнли
5.6% (6)
Ничья:
3.7% (4)
Челси
90.7% (97)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
31.8% (34)
Челси:
27.1% (29)
Челси:
11.2% (12)
Челси:
6.5% (7)
Челси:
6.5% (7)
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