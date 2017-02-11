Стадион: Риверсайд Зрители: 31496
31' Желтая карточкаКлэйтон Адам
86' Желтая карточкаРамирес Гастон
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
92'
Бэрри Гарет из команды Эвертон подал угловой слева.
92'
Гибсон Бен выбил мяч на угловой.
92'
Валенсия Эннер из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
89'
88'
Рамирес Гастон нарушает правила. Коулмэн Шеймус пострадал
88'
Гедиура Адлен из команды Мидлсбро подал угловой справа.
87'
Жестед Рюди имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
87'
87'
Тактическая замена. Баркли Росс уходит с поля и его заменяет Бэрри Гарет
87'
Валенсия Эннер из команды Эвертон делает подножку. Фабио да Сильва заработал фол.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 31496 болельщиков
86'
Вальдес Виктор вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Баркли Росс из команды Эвертон делает навес
86'
Рамирес Гастон получает желтую карточку.
86'
Рамирес Гастон из команды Мидлсбро опасно играет. Чуть не пострадал Бэйнс Лейтон.
85'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Гедиура Адлен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мори Рамиро.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
84'
84'
Гедиура Адлен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Гедиура Адлен из команды Мидлсбро делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
83'
Валенсия Эннер из команды Эвертон опасно играет. Чуть не пострадал Бернардо Эспиноса.
82'
82'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Жестед Рюди
82'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Леннон Аарон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
76'
Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
73'
Баркли Росс из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Тактическая замена. Лукмэн Адемола уходит с поля и его заменяет Леннон Аарон
73'
Траоре Адама получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Коулмэн Шеймус.
72'
72'
71'
70'
Гедиура Адлен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Рамирес Гастон из команды Мидлсбро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
69'
Лукмэн Адемола не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
69'
Баркли Росс из команды Эвертон делает передачу за спину защитников.
69'
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Баркли Росс исполняет штрафной удар, но его блокируют
68'
Рамирес Гастон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лукмэн Адемола.
67'
Тактическая замена. Стуани Кристиан уходит с поля и его заменяет Рамирес Гастон
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Гибсон Бен точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
65'
Гедиура Адлен из команды Мидлсбро подал угловой справа.
64'
Мори Рамиро выбил мяч на угловой.
64'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
63'
Гедиура Адлен из команды Мидлсбро делает подножку. Валенсия Эннер заработал фол.
63'
63'
Баркли Росс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
62'
Тактическая замена. Гуэйе Идрисса уходит с поля и его заменяет Валенсия Эннер
62'
Клэйтон Адам атакует сзади соперника. Дэйвис Том пострадал.
60'
Стуани Кристиан из команды Мидлсбро опасно играет. Чуть не пострадал Бэйнс Лейтон.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
59'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Тактическая замена. Форшоу Адам уходит с поля и его заменяет Гедиура Адлен
57'
Де Рон Мартен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуэйе Идрисса.
56'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
55'
Негредо Альваро из команды Мидлсбро делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
52'
52'
Форшоу Адам из команды Мидлсбро делает навес
52'
51'
Клэйтон Адам нарушает правила. Лукмэн Адемола пострадал
51'
Стуани Кристиан пробил головой, вратарь справился с ударом.
51'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро делает передачу одноклубнику.
51'
Форшоу Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Баркли Росс из команды Эвертон. Это Траоре Адама заработал фол.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
48'
48'
47'
Траоре Адама отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Форшоу Адам из команды Мидлсбро подал угловой слева.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
47'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает подножку. Форшоу Адам заработал фол.
47'
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
43'
43'
Лукмэн Адемола бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Чамберс Калум возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Чамберс Калум получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
42'
Чамберс Калум на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Лукмэн Адемола нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Баркли Росс из команды Эвертон делает пас партнеру.
40'
Лукмэн Адемола нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает пас партнеру.
38'
Лукаку Ромелу получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бернардо Эспиноса.
38'
38'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает подножку. Фабио да Сильва заработал фол.
37'
Фабио да Сильва нарушает правила. Баркли Росс пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон в офсайде
33'
33'
Форшоу Адам из команды Мидлсбро подал угловой слева.
33'
Бэйнс Лейтон выбил мяч на угловой.
33'
Негредо Альваро из команды Мидлсбро делает пас партнеру.
32'
Баркли Росс получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Клэйтон Адам.
32'
31'
Клэйтон Адам получает желтую карточку.
30'
Лукаку Ромелу не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
30'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон устремляется вперед с мячом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Дэйвис Том получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Стуани Кристиан.
29'
29'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Мори Рамиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Уильямс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Негредо Альваро из команды Мидлсбро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
26'
26'
Клэйтон Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Баркли Росс из команды Эвертон подал угловой справа.
25'
Фабио да Сильва выбил мяч на угловой.
25'
Игроки ФК "Эвертон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
24'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
19'
18'
18'
Форшоу Адам получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Баркли Росс.
17'
17'
Стуани Кристиан из команды Мидлсбро бьет головой мимо ворот
16'
Форшоу Адам из команды Мидлсбро делает навес
16'
Форшоу Адам из команды Мидлсбро подал угловой справа.
16'
Мори Рамиро выбил мяч на угловой.
16'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Стуани Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуэйе Идрисса.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
13'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
9'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
9'
Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
8'
Фабио да Сильва из команды Мидлсбро опасно играет. Чуть не пострадал Гуэйе Идрисса.
7'
Шнайдерлин Морган получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Клэйтон Адам.
6'
6'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 13% времени, а гости – 87%.
5'
Вальдес Виктор вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Дэйвис Том выбил мяч подальше от ворот.
4'
3'
Баркли Росс из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
3'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Riverside Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мидлсбро 0:0 Эвертон
Мидлсбро
7% (15)
Ничья:
19.5% (42)
Эвертон
73.5% (158)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Эвертон:
35.8% (77)
0:1 Эвертон:
24.2% (52)
1:1 Ничья:
17.7% (38)
0:2 Эвертон:
6% (13)
1:3 Эвертон:
3.3% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация