  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 31496
Мидлсбро
0:0
Конец матча
Эвертон
0'
31' Желтая карточка
Клэйтон Адам
86' Желтая карточка
Рамирес Гастон
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Угловой
92'
Бэрри Гарет из команды Эвертон подал угловой слева.
92'
Гибсон Бен выбил мяч на угловой.
92'
Валенсия Эннер из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
88'
Рамирес Гастон нарушает правила. Коулмэн Шеймус пострадал
Угловой
88'
Гедиура Адлен из команды Мидлсбро подал угловой справа.
87'
Жестед Рюди имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
87'
Чамберс Калум из команды Мидлсбро делает навес
87'
Тактическая замена. Баркли Росс уходит с поля и его заменяет Бэрри Гарет
Фол, нарушение
87'
Валенсия Эннер из команды Эвертон делает подножку. Фабио да Сильва заработал фол.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 31496 болельщиков
86'
Вальдес Виктор вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Баркли Росс из команды Эвертон делает навес
Желтая карточка
86'
Рамирес Гастон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Рамирес Гастон из команды Мидлсбро опасно играет. Чуть не пострадал Бэйнс Лейтон.
85'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
85'
Гедиура Адлен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мори Рамиро.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
84'
Удар от ворот произведет Эвертон
84'
Гедиура Адлен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Гедиура Адлен из команды Мидлсбро делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
83'
Валенсия Эннер из команды Эвертон опасно играет. Чуть не пострадал Бернардо Эспиноса.
82'
Удар от ворот произведет Эвертон
82'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Жестед Рюди
82'
Фабио да Сильва из команды Мидлсбро делает навес
80'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Леннон Аарон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает навес
75'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Удар от ворот произведет Эвертон
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
73'
Баркли Росс из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Тактическая замена. Лукмэн Адемола уходит с поля и его заменяет Леннон Аарон
Фол, нарушение
73'
Траоре Адама получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Коулмэн Шеймус.
72'
Роблес Жоэль вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Фабио да Сильва из команды Мидлсбро делает навес
71'
Удар от ворот произведет Эвертон
70'
Гедиура Адлен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Рамирес Гастон из команды Мидлсбро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Лукмэн Адемола не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
69'
Баркли Росс из команды Эвертон делает передачу за спину защитников.
69'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Баркли Росс исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
68'
Рамирес Гастон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лукмэн Адемола.
67'
Тактическая замена. Стуани Кристиан уходит с поля и его заменяет Рамирес Гастон
65'
Удар от ворот произведет Эвертон
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Гибсон Бен точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
65'
Гедиура Адлен из команды Мидлсбро подал угловой справа.
64'
Мори Рамиро выбил мяч на угловой.
64'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
63'
Гедиура Адлен из команды Мидлсбро делает подножку. Валенсия Эннер заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
63'
Баркли Росс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Гуэйе Идрисса уходит с поля и его заменяет Валенсия Эннер
Фол, нарушение
62'
Клэйтон Адам атакует сзади соперника. Дэйвис Том пострадал.
Фол, нарушение
60'
Стуани Кристиан из команды Мидлсбро опасно играет. Чуть не пострадал Бэйнс Лейтон.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
59'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Тактическая замена. Форшоу Адам уходит с поля и его заменяет Гедиура Адлен
Фол, нарушение
57'
Де Рон Мартен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуэйе Идрисса.
56'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Чамберс Калум из команды Мидлсбро делает навес
56'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Негредо Альваро из команды Мидлсбро делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес
54'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Роблес Жоэль вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Форшоу Адам из команды Мидлсбро делает навес
52'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
Фол, нарушение
51'
Клэйтон Адам нарушает правила. Лукмэн Адемола пострадал
51'
Стуани Кристиан пробил головой, вратарь справился с ударом.
51'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро делает передачу одноклубнику.
51'
Форшоу Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Баркли Росс из команды Эвертон. Это Траоре Адама заработал фол.
50'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
48'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Эвертон
47'
Траоре Адама отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
47'
Форшоу Адам из команды Мидлсбро подал угловой слева.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
47'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает подножку. Форшоу Адам заработал фол.
47'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
43'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
43'
Лукмэн Адемола бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Травма, повреждение
43'
Чамберс Калум возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Чамберс Калум получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
42'
Чамберс Калум на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Лукмэн Адемола нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Баркли Росс из команды Эвертон делает пас партнеру.
40'
Лукмэн Адемола нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает пас партнеру.
Фол, нарушение
38'
Лукаку Ромелу получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бернардо Эспиноса.
38'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает навес
Фол, нарушение
38'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает подножку. Фабио да Сильва заработал фол.
Фол, нарушение
37'
Фабио да Сильва нарушает правила. Баркли Росс пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
34'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон в офсайде
33'
Роблес Жоэль вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
33'
Форшоу Адам из команды Мидлсбро подал угловой слева.
33'
Бэйнс Лейтон выбил мяч на угловой.
33'
Негредо Альваро из команды Мидлсбро делает пас партнеру.
Фол, нарушение
32'
Баркли Росс получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Клэйтон Адам.
32'
Удар от ворот произведет Эвертон
Желтая карточка
31'
Клэйтон Адам получает желтую карточку.
30'
Лукаку Ромелу не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
30'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон устремляется вперед с мячом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
30'
Дэйвис Том получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Стуани Кристиан.
29'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Мори Рамиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Чамберс Калум из команды Мидлсбро делает навес
28'
Уильямс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Негредо Альваро из команды Мидлсбро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
26'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес
26'
Клэйтон Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Баркли Росс из команды Эвертон подал угловой справа.
25'
Фабио да Сильва выбил мяч на угловой.
25'
Игроки ФК "Эвертон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
25'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
24'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
21'
Фабио да Сильва из команды Мидлсбро делает навес
20'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
19'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
Фол, нарушение
18'
Форшоу Адам получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Баркли Росс.
17'
Удар от ворот произведет Эвертон
17'
Стуани Кристиан из команды Мидлсбро бьет головой мимо ворот
16'
Форшоу Адам из команды Мидлсбро делает навес
Угловой
16'
Форшоу Адам из команды Мидлсбро подал угловой справа.
16'
Мори Рамиро выбил мяч на угловой.
16'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
15'
Стуани Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуэйе Идрисса.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
13'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
9'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
9'
Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает навес
9'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Фол, нарушение
8'
Фабио да Сильва из команды Мидлсбро опасно играет. Чуть не пострадал Гуэйе Идрисса.
Фол, нарушение
7'
Шнайдерлин Морган получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Клэйтон Адам.
6'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 13% времени, а гости – 87%.
5'
Вальдес Виктор вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Дэйвис Том выбил мяч подальше от ворот.
4'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Баркли Росс из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
3'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Riverside Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мидлсбро 0:0 Эвертон
Мидлсбро
7% (15)
Ничья:
19.5% (42)
Эвертон
73.5% (158)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
35.8% (77)
Эвертон:
24.2% (52)
Ничья:
17.7% (38)
Эвертон:
6% (13)
Эвертон:
3.3% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация