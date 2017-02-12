Стадион: Либерти Зрители: 20391
26' Желтая карточкаФер Лерой
36' Желтая карточкаХут Роберт
1:0
37' ГолМоусон Алфи
40' Желтая карточкаКорк Джек
2:0
45' ГолОльссон Мартин
57' Желтая карточкаЧилвел Бенджамин
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
93'
93'
92'
92'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
Хут Роберт из команды Лестер делает подножку. Фернандес Федерико заработал фол.
91'
Морган Уэс из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
Игрок из команды Лестер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Тактическая замена. Раутледж Уэйн уходит с поля и его заменяет Нарсинг Лучано
89'
Хут Роберт коснулся мяча рукой.
89'
89'
89'
88'
87'
87'
86'
Слимани Ислам получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Корк Джек.
86'
Айю Джордан из команды Суонси делает подножку. Хут Роберт заработал фол.
86'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Фер Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Грэй Демарай из команды Лестер подал угловой слева.
84'
Нотон Кайл выбил мяч на угловой.
84'
84'
84'
82'
82'
Сигурдссон Гильфи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
80'
80'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Хут Роберт выбил мяч на угловой.
80'
79'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает подножку. Фер Лерой заработал фол.
78'
78'
Варди Джейми имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
78'
Слимани Ислам из команды Лестер делает пас партнеру.
78'
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77'
77'
77'
[player1] из команды [team] делает навес
77'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает навес
76'
Нотон Кайл из команды Суонси делает подножку. Грэй Демарай заработал фол.
76'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает подножку. Фер Лерой заработал фол.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
73'
73'
Ндиди Уилфред бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Тактическая замена. Льоренте Фернандо уходит с поля и его заменяет Айю Джордан
71'
70'
Тактическая замена. Дэнни Симпсон уходит с поля и его заменяет Амарти Даниэль
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
67'
67'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
64'
Ндиди Уилфред бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Грэй Демарай из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
64'
Грэй Демарай на финте ушёл от оппонента.
63'
63'
63'
63'
Слимани Ислам не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
63'
Слимани Ислам оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
63'
Марез Рияд из команды Лестер делает передачу за спину защитников.
62'
Фер Лерой получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Шмейхель Каспер.
62'
61'
Ольссон Мартин из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
57'
Чилвел Бенджамин получает желтую карточку.
57'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает подножку. Льоренте Фернандо заработал фол.
56'
Дринкуотер Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Чилвел Бенджамин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Раутледж Уэйн.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
После дальнего удара, который нанес Сигурдссон Гильфи мяч отбит вратарем
54'
Грэй Демарай попал в створ, но вратарь справился с ударом.
53'
53'
52'
50'
50'
50'
Дэнни Симпсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Раутледж Уэйн из команды Суонси делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
49'
Льоренте Фернандо из команды Суонси бьет головой мимо ворот
49'
48'
46'
Тактическая замена. Олбрайтон Марк уходит с поля и его заменяет Слимани Ислам
46'
Тактическая замена. Фухс Кристиан уходит с поля и его заменяет Чилвел Бенджамин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ольссон Мартин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Ольссон Мартин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
47'
Льоренте Фернандо из команды Суонси играет в стеночку. Сигурдссон Гильфи был стеночкой.
47'
Сигурдссон Гильфи сделал результативную передачу.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
45'
45'
Грэй Демарай из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
44'
Варди Джейми из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Хут Роберт получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Моусон Алфи.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Корк Джек получает желтую карточку.
40'
Корк Джек из команды Суонси делает подножку. Марез Рияд заработал фол.
40'
38'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Фернандес Федерико сделал результативную передачу.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Моусон Алфи эффектным ударом переправил мяч в ворота.
37'
Фернандес Федерико из команды Суонси делает передачу одноклубнику.
37'
Хут Роберт сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
36'
36'
Хут Роберт получает желтую карточку.
36'
Хут Роберт совершает грубый фол. Кэрролл Том был жертвой
35'
Сигурдссон Гильфи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
34'
Раутледж Уэйн не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
34'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает передачу одноклубнику.
34'
34'
Кэрролл Том нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Раутледж Уэйн из команды Суонси делает навес
31'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Дринкуотер Дэнни выбил мяч на угловой.
30'
30'
Фухс Кристиан из команды Лестер делает подножку. Раутледж Уэйн заработал фол.
29'
26'
Фер Лерой получает желтую карточку.
26'
Фер Лерой совершает грубый фол. Варди Джейми был жертвой
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
24'
24'
24'
Раутледж Уэйн из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
23'
23'
Дринкуотер Дэнни нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Марез Рияд нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
21'
Варди Джейми нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
18'
Ндиди Уилфред получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Льоренте Фернандо.
17'
17'
Ндиди Уилфред из команды Лестер бьет головой мимо ворот
17'
Грэй Демарай из команды Лестер подал угловой справа.
17'
Кэрролл Том выбил мяч на угловой.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
Льоренте Фернандо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дэнни Симпсон.
15'
14'
14'
Варди Джейми из команды Лестер делает навес
12'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает подножку. Корк Джек заработал фол.
11'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Моусон Алфи из команды Суонси делает подножку. Грэй Демарай заработал фол.
10'
10'
Ндиди Уилфред нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
8'
Льоренте Фернандо из команды Суонси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
8'
Фухс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Моусон Алфи из команды Суонси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
7'
7'
Дайер Натан получил травму и заменен. Раутледж Уэйн выходит на поле.
6'
Дайер Натан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
5'
Дайер Натан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Нотон Кайл из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Нотон Кайл на финте ушёл от оппонента.
4'
4'
4'
3'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
3'
3'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает подножку. Дайер Натан заработал фол.
2'
Фухс Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дайер Натан.
2'
2'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лестер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Liberty Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Суонси 2:0 Лестер
Суонси
44.3% (102)
Ничья:
33% (76)
Лестер
22.6% (52)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.3% (72)
2:1 Суонси:
20.4% (47)
1:0 Суонси:
15.7% (36)
1:2 Лестер:
12.6% (29)
0:1 Лестер:
4.8% (11)
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