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Стадион: Зрители: 20391
Суонси
2:0
Конец матча
Лестер
0'
26' Желтая карточка
Фер Лерой
36' Желтая карточка
Хут Роберт
1:0
37' Гол
Моусон Алфи
40' Желтая карточка
Корк Джек
2:0
45' Гол
Ольссон Мартин
57' Желтая карточка
Чилвел Бенджамин
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
93'
Удар от ворот произведет Суонси
93'
Грэй Демарай из команды Лестер делает навес
92'
Удар от ворот произведет Лестер
92'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Фол, нарушение
91'
Хут Роберт из команды Лестер делает подножку. Фернандес Федерико заработал фол.
91'
Морган Уэс из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
Игрок из команды Лестер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Тактическая замена. Раутледж Уэйн уходит с поля и его заменяет Нарсинг Лучано
Фол, нарушение
89'
Хут Роберт коснулся мяча рукой.
89'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Грэй Демарай из команды Лестер делает навес
89'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Грэй Демарай из команды Лестер делает навес
87'
Удар от ворот произведет Лестер
87'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
86'
Слимани Ислам получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Корк Джек.
Фол, нарушение
86'
Айю Джордан из команды Суонси делает подножку. Хут Роберт заработал фол.
86'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Суонси
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Фер Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Грэй Демарай из команды Лестер подал угловой слева.
84'
Нотон Кайл выбил мяч на угловой.
84'
Марез Рияд из команды Лестер делает навес
84'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Грэй Демарай из команды Лестер делает навес
82'
Удар от ворот произведет Лестер
82'
Сигурдссон Гильфи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
80'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Хут Роберт выбил мяч на угловой.
Угловой
80'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
Фол, нарушение
79'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает подножку. Фер Лерой заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет Суонси
78'
Варди Джейми имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
78'
Слимани Ислам из команды Лестер делает пас партнеру.
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 20391 болельщиков
77'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
[player1] из команды [team] делает навес
77'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает навес
Фол, нарушение
76'
Нотон Кайл из команды Суонси делает подножку. Грэй Демарай заработал фол.
Фол, нарушение
76'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает подножку. Фер Лерой заработал фол.
75'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Суонси
73'
Ндиди Уилфред бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Тактическая замена. Льоренте Фернандо уходит с поля и его заменяет Айю Джордан
71'
Удар от ворот произведет Лестер
70'
Тактическая замена. Дэнни Симпсон уходит с поля и его заменяет Амарти Даниэль
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
67'
Удар от ворот произведет Лестер
67'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Удар от ворот произведет Суонси
64'
Ндиди Уилфред бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Грэй Демарай из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
64'
Грэй Демарай на финте ушёл от оппонента.
63'
Удар от ворот произведет Суонси
63'
Марез Рияд из команды Лестер делает навес
63'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Слимани Ислам не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
63'
Слимани Ислам оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
63'
Марез Рияд из команды Лестер делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
62'
Фер Лерой получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Шмейхель Каспер.
Угловой
62'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
61'
Ольссон Мартин из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Удар от ворот произведет Суонси
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
57'
Чилвел Бенджамин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
57'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает подножку. Льоренте Фернандо заработал фол.
56'
Дринкуотер Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Чилвел Бенджамин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Раутледж Уэйн.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
После дальнего удара, который нанес Сигурдссон Гильфи мяч отбит вратарем
54'
Грэй Демарай попал в створ, но вратарь справился с ударом.
53'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Марез Рияд из команды Лестер делает навес
52'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Лестер
50'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Дэнни Симпсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Раутледж Уэйн из команды Суонси делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Удар от ворот произведет Лестер
49'
Льоренте Фернандо из команды Суонси бьет головой мимо ворот
49'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
48'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Олбрайтон Марк уходит с поля и его заменяет Слимани Ислам
46'
Тактическая замена. Фухс Кристиан уходит с поля и его заменяет Чилвел Бенджамин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ольссон Мартин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Ольссон Мартин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
47'
Льоренте Фернандо из команды Суонси играет в стеночку. Сигурдссон Гильфи был стеночкой.
47'
Сигурдссон Гильфи сделал результативную передачу.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Марез Рияд из команды Лестер делает навес
Угловой
45'
Грэй Демарай из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
44'
Варди Джейми из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
41'
Хут Роберт получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Моусон Алфи.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
40'
Корк Джек получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Корк Джек из команды Суонси делает подножку. Марез Рияд заработал фол.
40'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
38'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
37'
Фернандес Федерико сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Моусон Алфи эффектным ударом переправил мяч в ворота.
37'
Фернандес Федерико из команды Суонси делает передачу одноклубнику.
37'
Хут Роберт сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
36'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Хут Роберт получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Хут Роберт совершает грубый фол. Кэрролл Том был жертвой
35'
Сигурдссон Гильфи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
34'
Раутледж Уэйн не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
34'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает передачу одноклубнику.
34'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
34'
Кэрролл Том нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Раутледж Уэйн из команды Суонси делает навес
31'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Корк Джек из команды Суонси делает навес
31'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Дринкуотер Дэнни выбил мяч на угловой.
30'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Фухс Кристиан из команды Лестер делает подножку. Раутледж Уэйн заработал фол.
29'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
26'
Фер Лерой получает желтую карточку.
Фол, нарушение
26'
Фер Лерой совершает грубый фол. Варди Джейми был жертвой
25'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Марез Рияд из команды Лестер делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
24'
Хут Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
24'
Раутледж Уэйн из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает навес
23'
Дринкуотер Дэнни нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Марез Рияд нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Варди Джейми нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
18'
Ндиди Уилфред получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Льоренте Фернандо.
17'
Удар от ворот произведет Суонси
17'
Ндиди Уилфред из команды Лестер бьет головой мимо ворот
Угловой
17'
Грэй Демарай из команды Лестер подал угловой справа.
17'
Кэрролл Том выбил мяч на угловой.
16'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
15'
Льоренте Фернандо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дэнни Симпсон.
15'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Варди Джейми из команды Лестер делает навес
Фол, нарушение
12'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает подножку. Корк Джек заработал фол.
11'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Моусон Алфи из команды Суонси делает подножку. Грэй Демарай заработал фол.
10'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Ндиди Уилфред нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
8'
Льоренте Фернандо из команды Суонси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Фухс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
7'
Моусон Алфи из команды Суонси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
7'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
7'
Дайер Натан получил травму и заменен. Раутледж Уэйн выходит на поле.
Травма, повреждение
6'
Дайер Натан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
5'
Дайер Натан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Нотон Кайл из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Нотон Кайл на финте ушёл от оппонента.
4'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Хут Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
3'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Хут Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
Фол, нарушение
3'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает подножку. Дайер Натан заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Фухс Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дайер Натан.
2'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает навес
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лестер". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Liberty Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Суонси 2:0 Лестер
Суонси
44.3% (102)
Ничья:
33% (76)
Лестер
22.6% (52)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.3% (72)
Суонси:
20.4% (47)
Суонси:
15.7% (36)
Лестер:
12.6% (29)
Лестер:
4.8% (11)
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