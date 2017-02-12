Второй тайм

94' Судья свистит, и матч окончен

94' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

93' Удар от ворот произведет Суонси

92' Удар от ворот произведет Лестер

92' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Морган Уэс из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Игрок из команды Лестер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

90' Игрок клуба " Суонси " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

89' Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Удар от ворот произведет Лестер

87' Игрок клуба " Суонси " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

86' Игрок клуба " Суонси " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

85' Удар от ворот произведет Суонси

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

85' Фер Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Удар от ворот произведет Лестер

82' Сигурдссон Гильфи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

80' Игрок клуба " Суонси " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

80' Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

78' Удар от ворот произведет Суонси

78' Варди Джейми имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

78' Сегодняшная посещаемость составляет 20391 болельщиков

77' Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.

77' Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' [player1] из команды [team] делает навес

75' Игрок клуба " Суонси " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

74' Игрок клуба " Суонси " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

73' Удар от ворот произведет Суонси

73' Ндиди Уилфред бьет из пределов штрафной и упускает момент!

71' Удар от ворот произведет Лестер

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

67' Удар от ворот произведет Лестер

67' Игрок клуба " Лестер " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.

64' Удар от ворот произведет Суонси

64' Ндиди Уилфред бьет из пределов штрафной и упускает момент!

64' Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Удар от ворот произведет Суонси

63' Игрок клуба " Лестер " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

63' Слимани Ислам не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.

63' Слимани Ислам оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.

61' Игрок клуба " Суонси " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

60' Удар от ворот произведет Суонси

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.

60' Игрок клуба " Лестер " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

56' Дринкуотер Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.

54' После дальнего удара, который нанес Сигурдссон Гильфи мяч отбит вратарем

54' Грэй Демарай попал в створ, но вратарь справился с ударом.

53' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Игрок клуба " Лестер " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

50' Удар от ворот произведет Лестер

50' Игрок клуба " Суонси " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

50' Дэнни Симпсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

49' Удар от ворот произведет Лестер

48' Игрок клуба " Суонси " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.