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Стадион:
Борнмут
 
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Манчестер Сити
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Борнмут - Манчестер Сити, который состоится 13.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Борнмут - Манчестер Сити
Борнмут
4.1% (5)
Ничья:
2.5% (3)
Манчестер Сити
93.4% (113)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
36.4% (44)
Манчестер Сити:
24% (29)
Манчестер Сити:
14.9% (18)
Манчестер Сити:
8.3% (10)
Борнмут:
2.5% (3)
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