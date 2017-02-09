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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Уотфорд
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 59 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Уотфорд, который состоится 11.02.2017.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Манчестер Юнайтед
92.2% (94)
Ничья:
2.9% (3)
Уотфорд
4.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
38.2% (39)
Манчестер Юнайтед:
14.7% (15)
Манчестер Юнайтед:
13.7% (14)
Манчестер Юнайтед:
10.8% (11)
Манчестер Юнайтед:
3.9% (4)
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