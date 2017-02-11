Стадион: Де Аделарсхорст Зрители: 9647
3:1
Конец матча
1:0
38' ГолХендрикс Сэм
44' Желтая карточкаСерж Канон
2:0
57' ГолХендрикс Сэм
73' Красная карточкаШеткус Эрнестас
86' Желтая карточкаАхентех Рохди
2:1
86' ПенальтиAbdenasser El Khayati
3:1
90' ГолРицмайер Марсель
Второй тайм
95'
95'
Ахентех Рохди из команды Гоу Эхед Иглс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
92'
Тактическая замена. Хендрикс Сэм уходит с поля и его заменяет Сук Йоэй
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Нивелд Норичио сделал результативную передачу.
91'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Рицмайер Марсель из команды команды Гоу Эхед Иглс.
91'
Дюплан Эдуар ошибается в защите.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Хавенар Майк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Схенк Ксандро.
89'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Серж Канон заработал фол.
89'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Нивелд Норичио
87'
87'
Хендрикс Сэм имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
87'
87'
Вратарь парирует удар, который нанес Антониа Ярхинио, и мяч снова в игре
86'
Г О О О О О Л - Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг забивает пенальти
86'
Ахентех Рохди получает желтую карточку.
86'
ПЕНАЛТИ! - Ахентех Рохди тянет соперника за майку в штрафной площади. Бёгелсдейк Том заработал пенальти для своей команды
85'
85'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Бёгелсдейк Том заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Хендрикс Сэм получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бёгелсдейк Том.
84'
Игроки ФК "Гоу Эхед Иглс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
84'
84'
84'
83'
83'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Трибулл Том заработал фол.
82'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Трибулл Том заработал фол.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 9647 болельщиков
82'
Трибулл Том из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Дёйтс Сандер заработал фол.
80'
Бекер Шеральдо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Joey Groenbast.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
79'
79'
Бекер Шеральдо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Тактическая замена. Маренго Людсинио уходит с поля и его заменяет Ахентех Рохди
77'
Рицмайер Марсель бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
73'
УДАЛЕНИЕ! Шеткус Эрнестас получил жёлтую карточку и покинул поле.
73'
Шеткус Эрнестас из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Хендрикс Сэм заработал фол.
73'
Хендрикс Сэм оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
73'
Joey Groenbast выбил мяч подальше от ворот.
72'
Трибулл Том из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Чиривелла Педро заработал фол.
71'
Эбюэхи Тайронн атакует сзади соперника. Хендрикс Сэм пострадал.
70'
Абденассер Кайати нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
70'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
69'
Фишер Сандер выбил мяч на угловой.
68'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Бекер Шеральдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Тактическая замена. Волтерс Рэнди уходит с поля и его заменяет Абденассер Кайати
66'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
65'
63'
62'
Рицмайер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Дюплан Эдуар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Маренго Людсинио.
61'
Трибулл Том из команды АДО Ден Хааг. Это Кроули Дэниэл заработал фол.
60'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
59'
59'
Волтерс Рэнди бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
59'
57'
Маренго Людсинио сделал результативную передачу.
57'
Хендрикс Сэм на финте ушёл от оппонента.
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хендрикс Сэм записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Хендрикс Сэм оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
57'
Бёгелсдейк Том ошибается в защите.
57'
Майсснер Томас ошибается в защите.
56'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
55'
55'
Шеткус Эрнестас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
54'
Вратарь парирует удар, который нанес Антониа Ярхинио, и мяч снова в игре
54'
Антониа Ярхинио оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
54'
Шеткус Эрнестас ошибается в защите.
53'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
53'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес
53'
52'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
52'
52'
52'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
51'
Маренго Людсинио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
48'
46'
Тактическая замена. Схакен Рубен уходит с поля и его заменяет Бекер Шеральдо
46'
Тактическая замена. Фернандес Гюйон уходит с поля и его заменяет Хавенар Майк
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
47'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс устремляется вперед с мячом.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Схенк Ксандро из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Бёгелсдейк Том заработал фол.
46'
Схенк Ксандро из команды Гоу Эхед Иглс устремляется вперед с мячом.
45'
45'
Рицмайер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
Серж Канон получает желтую карточку.
44'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Антониа Ярхинио.
40'
Маренго Людсинио нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
39'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
38'
Антониа Ярхинио сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Хендрикс Сэм эффектным ударом переправил мяч в ворота.
38'
37'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс наносит очень неточный удар.
37'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
37'
Малоне Дион выбил мяч на угловой.
36'
36'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает навес
36'
Шеткус Эрнестас вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Дёйтс Сандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Малоне Дион получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дёйтс Сандер.
35'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Трибулл Том из команды АДО Ден Хааг делает навес
35'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Трибулл Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Joey Groenbast из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Схакен Рубен заработал фол.
33'
33'
Рицмайер Марсель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Фернандес Гюйон возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Рицмайер Марсель возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Матч возобновится спорным мячом
30'
Фернандес Гюйон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
Рицмайер Марсель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Фернандес Гюйон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Рицмайер Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Рицмайер Марсель получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фернандес Гюйон.
29'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
28'
27'
Дёйтс Сандер имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
27'
26'
26'
Волтерс Рэнди из команды АДО Ден Хааг делает навес
26'
Фернандес Гюйон возвращается на поле, всё в порядке.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
На стадионе зимние условия – снег начался.
23'
Фернандес Гюйон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
23'
Фернандес Гюйон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс опасно играет. Чуть не пострадал Фернандес Гюйон.
23'
Дёйтс Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Фишер Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает пас партнеру.
22'
Рицмайер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Трибулл Том получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Антониа Ярхинио.
21'
20'
Дёйтс Сандер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
Joey Groenbast возвращается на поле, всё в порядке.
19'
18'
18'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
16'
Joey Groenbast получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
16'
Joey Groenbast на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Фернандес Гюйон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Joey Groenbast.
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
13'
13'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
12'
Хендрикс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Joey Groenbast из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
10'
10'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
9'
9'
Дюплан Эдуар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Дёйтс Сандер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дюплан Эдуар.
8'
7'
Хендрикс Сэм имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
7'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников.
7'
6'
Маренго Людсинио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг. Это Маренго Людсинио заработал фол.
5'
5'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
3'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гоу Эхед Иглс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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