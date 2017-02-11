  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 9647
Гоу Эхед Иглс
3:1
Конец матча
АДО Ден Хааг
0'
1:0
38' Гол
Хендрикс Сэм
44' Желтая карточка
Серж Канон
2:0
57' Гол
Хендрикс Сэм
73' Красная карточка
Шеткус Эрнестас
86' Желтая карточка
Ахентех Рохди
2:1
86' Пенальти
Abdenasser El Khayati
3:1
90' Гол
Рицмайер Марсель
90'+5
Второй тайм
95'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Ахентех Рохди из команды Гоу Эхед Иглс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
94'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
92'
Тактическая замена. Хендрикс Сэм уходит с поля и его заменяет Сук Йоэй

91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Нивелд Норичио сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Рицмайер Марсель из команды команды Гоу Эхед Иглс.
91'
Дюплан Эдуар ошибается в защите.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
90'
Хавенар Майк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Схенк Ксандро.
Фол, нарушение
89'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Серж Канон заработал фол.
89'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Нивелд Норичио
87'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
87'
Хендрикс Сэм имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
87'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
87'
Вратарь парирует удар, который нанес Антониа Ярхинио, и мяч снова в игре
Описание гола
86'
Г О О О О О Л - Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг забивает пенальти
Желтая карточка
86'
Ахентех Рохди получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
ПЕНАЛТИ! - Ахентех Рохди тянет соперника за майку в штрафной площади. Бёгелсдейк Том заработал пенальти для своей команды
85'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
Фол, нарушение
85'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Бёгелсдейк Том заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
84'
Хендрикс Сэм получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бёгелсдейк Том.
84'
Игроки ФК "Гоу Эхед Иглс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
84'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
Фол, нарушение
83'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Трибулл Том заработал фол.
Фол, нарушение
82'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Трибулл Том заработал фол.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 9647 болельщиков
Фол, нарушение
82'
Трибулл Том из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Дёйтс Сандер заработал фол.
Фол, нарушение
80'
Бекер Шеральдо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Joey Groenbast.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
79'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
79'
Бекер Шеральдо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Тактическая замена. Маренго Людсинио уходит с поля и его заменяет Ахентех Рохди
77'
Рицмайер Марсель бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
73'
УДАЛЕНИЕ! Шеткус Эрнестас получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
73'
Шеткус Эрнестас из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Хендрикс Сэм заработал фол.
73'
Хендрикс Сэм оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
73'
Joey Groenbast выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
72'
Трибулл Том из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Чиривелла Педро заработал фол.
Фол, нарушение
71'
Эбюэхи Тайронн атакует сзади соперника. Хендрикс Сэм пострадал.
70'
Абденассер Кайати нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
69'
Фишер Сандер выбил мяч на угловой.
68'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Бекер Шеральдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Тактическая замена. Волтерс Рэнди уходит с поля и его заменяет Абденассер Кайати
Офсайд
66'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
63'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
62'
Рицмайер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
61'
Дюплан Эдуар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Маренго Людсинио.
Фол, нарушение
61'
Трибулл Том из команды АДО Ден Хааг. Это Кроули Дэниэл заработал фол.
60'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
59'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
59'
Волтерс Рэнди бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
59'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
57'
Маренго Людсинио сделал результативную передачу.
57'
Хендрикс Сэм на финте ушёл от оппонента.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хендрикс Сэм записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Хендрикс Сэм оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
57'
Бёгелсдейк Том ошибается в защите.
57'
Майсснер Томас ошибается в защите.
Офсайд
56'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
55'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Шеткус Эрнестас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
54'
Вратарь парирует удар, который нанес Антониа Ярхинио, и мяч снова в игре
54'
Антониа Ярхинио оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
54'
Шеткус Эрнестас ошибается в защите.
53'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
53'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес
53'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
52'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
51'
Маренго Людсинио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
48'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
46'
Тактическая замена. Схакен Рубен уходит с поля и его заменяет Бекер Шеральдо
46'
Тактическая замена. Фернандес Гюйон уходит с поля и его заменяет Хавенар Майк
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс устремляется вперед с мячом.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Схенк Ксандро из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Бёгелсдейк Том заработал фол.
46'
Схенк Ксандро из команды Гоу Эхед Иглс устремляется вперед с мячом.
45'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Рицмайер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
44'
Серж Канон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
44'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Антониа Ярхинио.
40'
Маренго Людсинио нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
38'
Антониа Ярхинио сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Хендрикс Сэм эффектным ударом переправил мяч в ворота.
38'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
37'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс наносит очень неточный удар.
Угловой
37'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
37'
Малоне Дион выбил мяч на угловой.
36'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает навес
36'
Шеткус Эрнестас вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Дёйтс Сандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
35'
Малоне Дион получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дёйтс Сандер.
35'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Трибулл Том из команды АДО Ден Хааг делает навес
35'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Трибулл Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Joey Groenbast из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Схакен Рубен заработал фол.
33'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
33'
Рицмайер Марсель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Травма, повреждение
32'
Фернандес Гюйон возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
31'
Рицмайер Марсель возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
30'
Фернандес Гюйон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
30'
Рицмайер Марсель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Травма, повреждение
30'
Фернандес Гюйон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
30'
Рицмайер Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Рицмайер Марсель получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фернандес Гюйон.
29'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
28'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Дёйтс Сандер имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
27'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
26'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
26'
Волтерс Рэнди из команды АДО Ден Хааг делает навес
Травма, повреждение
26'
Фернандес Гюйон возвращается на поле, всё в порядке.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
На стадионе зимние условия – снег начался.
Травма, повреждение
23'
Фернандес Гюйон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
23'
Фернандес Гюйон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
23'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс опасно играет. Чуть не пострадал Фернандес Гюйон.
23'
Дёйтс Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Фишер Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает пас партнеру.
22'
Рицмайер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Трибулл Том получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Антониа Ярхинио.
21'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
20'
Дёйтс Сандер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
19'
Joey Groenbast возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
18'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Травма, повреждение
16'
Joey Groenbast получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
16'
Joey Groenbast на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
16'
Фернандес Гюйон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Joey Groenbast.
15'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
13'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
13'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
12'
Хендрикс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Joey Groenbast из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
10'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
10'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
9'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Дюплан Эдуар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Дёйтс Сандер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дюплан Эдуар.
8'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
7'
Хендрикс Сэм имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
7'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников.
7'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
6'
Маренго Людсинио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг. Это Маренго Людсинио заработал фол.
5'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
3'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Офсайд
1'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гоу Эхед Иглс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация