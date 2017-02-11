Стадион: Де Кёйп Зрители: 47500
20' Желтая карточкаПейн Десевио
1:0
38' ГолТоорнстра Йенс
40' Желтая карточкаДе Вильена Тонни
2:0
66' ГолТоорнстра Йенс
76' Красная карточкаБакуна Жуниньо
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
91'
Кёйт Дирк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
90'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
90'
89'
89'
89'
88'
После дальнего удара, который нанес Сорлот Александр мяч отбит вратарем
87'
87'
Элия Эльеро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
87'
86'
86'
Пейн Десевио выбил мяч на угловой.
86'
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
85'
Ван дер Хейден Ян-Ари попал в створ, но вратарь справился с ударом.
85'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
85'
84'
Де Вильена Тонни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
84'
Элия Эльеро не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
84'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
84'
Йоргенсен Николай нарушил правила.
83'
82'
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
82'
Тактическая замена. Конголо Теренс уходит с поля и его заменяет Нелом Микел
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
81'
81'
81'
Тактическая замена. Йенсен Рубен уходит с поля и его заменяет Хиаряй Том
80'
Ларсен Каспер выбил мяч на угловой.
80'
77'
Тактическая замена. Эль-Ахмади Карим уходит с поля и его заменяет Кёйт Дирк
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
76'
УДАЛЕНИЕ! Бакуна Жуниньо получил жёлтую карточку и покинул поле.
76'
Бакуна Жуниньо совершает грубый фол. Конголо Теренс был жертвой
73'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Кардсдорп Рик, и мяч снова в игре
72'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
72'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
72'
На стадионе зимние условия – снег начался.
72'
71'
71'
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
71'
Сорлот Александр нарушил правила.
70'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает подножку. Махи Мимаун заработал фол.
69'
69'
69'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
68'
Бергёйс Стивен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
68'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
68'
Сорлот Александр из команды Гронинген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
68'
Сорлот Александр из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
66'
Ван дер Хейден Ян-Ари сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тоорнстра Йенс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
66'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
66'
66'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Ларсен Каспер из команды Гронинген делает подножку. Йоргенсен Николай заработал фол.
64'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
63'
62'
Элия Эльеро нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
60'
59'
58'
58'
57'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает подножку. Райнен Этьенн заработал фол.
57'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
57'
Тактическая замена. Линссен Брайн уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама
56'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд в офсайде
56'
56'
55'
Линссен Брайн из команды Гронинген. Это Боттегин Эрик заработал фол.
55'
53'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Бакуна Жуниньо заработал фол.
53'
Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
53'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает неудачный навес.
52'
52'
52'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
51'
51'
49'
Бакуна Жуниньо нарушает правила. Де Вильена Тонни пострадал
48'
48'
48'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
47'
Бергёйс Стивен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ларсен Каспер.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает подножку. Бергёйс Стивен заработал фол.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
44'
44'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
44'
44'
Пейн Десевио выбил мяч на угловой.
43'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
41'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
41'
40'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
40'
Де Вильена Тонни получает желтую карточку.
40'
Де Вильена Тонни совершает грубый фол. Тибблинг Симон был жертвой
38'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тоорнстра Йенс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
37'
37'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
37'
Пейн Десевио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
36'
36'
36'
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
35'
35'
Йенсен Рубен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
35'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
35'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
33'
33'
32'
Конголо Теренс пробил головой, вратарь справился с ударом.
32'
32'
Ван Нифф Юлл выбил мяч на угловой.
32'
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
31'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
31'
Эль-Ахмади Карим бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
31'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Райнен Этьенн выбил мяч на угловой.
29'
29'
Бергёйс Стивен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
29'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
28'
28'
Бергёйс Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Йоргенсен Николай получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пейн Десевио.
27'
27'
26'
Махи Мимаун из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Боттегин Эрик.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
26'
26'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
25'
Элия Эльеро получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пейн Десевио.
25'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
23'
22'
21'
Бакуна Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
20'
Пейн Десевио получает желтую карточку.
20'
Пейн Десевио атакует сзади соперника. Элия Эльеро пострадал.
20'
20'
20'
19'
19'
Конголо Теренс из команды Фейеноорд играет в стеночку. Элия Эльеро был стеночкой.
19'
Бакуна Жуниньо возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Бакуна Жуниньо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Райнен Этьенн из команды Гронинген отвел угрозу отличным подкатом
17'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
16'
16'
Йоргенсен Николай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
16'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
15'
14'
14'
13'
13'
12'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд. Это Пейн Десевио заработал фол.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
11'
11'
11'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
10'
После дальнего удара, который нанес Элия Эльеро мяч отбит вратарем
10'
10'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
9'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
8'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд в офсайде
8'
Махи Мимаун бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
8'
Линссен Брайн из команды Гронинген делает пас партнеру.
8'
7'
7'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
7'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
4'
4'
Махи Мимаун бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд остановил атаку, перехватив мяч.
2'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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