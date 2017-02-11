  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 47500
Фейеноорд
2:0
Конец матча
Гронинген
0'
20' Желтая карточка
Пейн Десевио
1:0
38' Гол
Тоорнстра Йенс
40' Желтая карточка
Де Вильена Тонни
2:0
66' Гол
Тоорнстра Йенс
76' Красная карточка
Бакуна Жуниньо
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
91'
Кёйт Дирк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
90'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.

90'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
90'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
88'
После дальнего удара, который нанес Сорлот Александр мяч отбит вратарем
87'
Удар от ворот произведет Гронинген
87'
Элия Эльеро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
87'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
86'
Пейн Десевио выбил мяч на угловой.
86'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
85'
Ван дер Хейден Ян-Ари попал в створ, но вратарь справился с ударом.
85'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
Угловой
85'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
84'
Де Вильена Тонни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
84'
Элия Эльеро не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
84'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
84'
Йоргенсен Николай нарушил правила.
83'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
82'
Тактическая замена. Конголо Теренс уходит с поля и его заменяет Нелом Микел
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
81'
Удар от ворот произведет Гронинген
Угловой
81'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
81'
Тактическая замена. Йенсен Рубен уходит с поля и его заменяет Хиаряй Том
80'
Ларсен Каспер выбил мяч на угловой.
80'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
77'
Тактическая замена. Эль-Ахмади Карим уходит с поля и его заменяет Кёйт Дирк
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
76'
УДАЛЕНИЕ! Бакуна Жуниньо получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
76'
Бакуна Жуниньо совершает грубый фол. Конголо Теренс был жертвой
73'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Конголо Теренс из команды Фейеноорд делает навес
72'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Кардсдорп Рик, и мяч снова в игре
72'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
72'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
72'
На стадионе зимние условия – снег начался.
72'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
71'
Сорлот Александр нарушил правила.
Фол, нарушение
70'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает подножку. Махи Мимаун заработал фол.
69'
Удар от ворот произведет Гронинген
69'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
Угловой
69'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
68'
Бергёйс Стивен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
68'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
68'
Сорлот Александр из команды Гронинген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
68'
Сорлот Александр из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
66'
Ван дер Хейден Ян-Ари сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тоорнстра Йенс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
66'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
66'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Ларсен Каспер из команды Гронинген делает подножку. Йоргенсен Николай заработал фол.
64'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
63'
Удар от ворот произведет Гронинген
62'
Элия Эльеро нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
60'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
59'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
57'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает подножку. Райнен Этьенн заработал фол.
57'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
57'
Тактическая замена. Линссен Брайн уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама
Офсайд
56'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд в офсайде
Угловой
56'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
56'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
55'
Линссен Брайн из команды Гронинген. Это Боттегин Эрик заработал фол.
55'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Бакуна Жуниньо заработал фол.
53'
Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
53'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает неудачный навес.
52'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Гронинген
52'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
51'
Удар от ворот произведет Гронинген
51'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
49'
Бакуна Жуниньо нарушает правила. Де Вильена Тонни пострадал
48'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Удар от ворот произведет Гронинген
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Фол, нарушение
47'
Бергёйс Стивен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ларсен Каспер.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает подножку. Бергёйс Стивен заработал фол.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
44'
Удар от ворот произведет Гронинген
44'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
Угловой
44'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
44'
Пейн Десевио выбил мяч на угловой.
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
41'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
Офсайд
40'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
Желтая карточка
40'
Де Вильена Тонни получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Де Вильена Тонни совершает грубый фол. Тибблинг Симон был жертвой
38'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тоорнстра Йенс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
37'
Удар от ворот произведет Гронинген
37'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
37'
Пейн Десевио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Конголо Теренс из команды Фейеноорд делает навес
36'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
36'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Конголо Теренс из команды Фейеноорд делает навес
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
35'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
35'
Йенсен Рубен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
35'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
35'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Удар от ворот произведет Гронинген
33'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
32'
Конголо Теренс пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
32'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
32'
Ван Нифф Юлл выбил мяч на угловой.
32'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Угловой
31'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
31'
Эль-Ахмади Карим бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
31'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
31'
Райнен Этьенн выбил мяч на угловой.
29'
Удар от ворот произведет Гронинген
29'
Бергёйс Стивен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
29'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
28'
Удар от ворот произведет Гронинген
28'
Бергёйс Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
27'
Йоргенсен Николай получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пейн Десевио.
27'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
26'
Махи Мимаун из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Боттегин Эрик.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
26'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
26'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
25'
Элия Эльеро получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пейн Десевио.
25'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
23'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Бакуна Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Желтая карточка
20'
Пейн Десевио получает желтую карточку.
Фол, нарушение
20'
Пейн Десевио атакует сзади соперника. Элия Эльеро пострадал.
20'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
20'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Конголо Теренс из команды Фейеноорд делает навес
19'
Конголо Теренс из команды Фейеноорд играет в стеночку. Элия Эльеро был стеночкой.
Травма, повреждение
19'
Бакуна Жуниньо возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Бакуна Жуниньо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Райнен Этьенн из команды Гронинген отвел угрозу отличным подкатом
17'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
16'
Удар от ворот произведет Гронинген
16'
Йоргенсен Николай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Конголо Теренс из команды Фейеноорд делает навес
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
16'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
14'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
13'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Конголо Теренс из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
12'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд. Это Пейн Десевио заработал фол.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
11'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
11'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
10'
После дальнего удара, который нанес Элия Эльеро мяч отбит вратарем
10'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
Офсайд
9'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
Офсайд
8'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд в офсайде
8'
Махи Мимаун бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
8'
Линссен Брайн из команды Гронинген делает пас партнеру.
8'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Гронинген
Угловой
7'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
7'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
Удар от ворот произведет Гронинген
4'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
4'
Махи Мимаун бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд остановил атаку, перехватив мяч.
2'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация