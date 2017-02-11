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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 11218
Тулуза
4:1
Конец матча
Бастия
0'
36' Желтая карточка
Сан-Рюф Николя
1:0
38' Гол
Делор Анди
40' Желтая карточка
Каюзак Янник
2:0
43' Гол
Брайтвайт Мартин
2:1
53' Гол
Онианге Принс
57' Желтая карточка
Бодиже Янн
59' Желтая карточка
Блен Алексис
60' Желтая карточка
Кейта Абдулайе
61' Вторая желтая карточка
Каюзак Янник
75' Вторая желтая карточка
Сан-Рюф Николя
3:1
76' Пенальти
Брайтвайт Мартин
4:1
87' Гол
Диоп Исса
87' Желтая карточка
Диоп Исса
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
92'
Брайтвайт Мартин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
92'
Пи Жесси из команды Тулуза делает отличный пас
92'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
92'
Даник Гаэль из команды Бастия подал угловой слева.

91'
Диоп Исса выбил мяч на угловой.
91'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает неудачный навес.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
88'
Тойвонен Ола из команды Тулуза в офсайде
Желтая карточка
87'
Диоп Исса получает желтую карточку за снятую майку
87'
Трехо Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Диоп Исса из клуба "Тулуза" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
86'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
86'
Эль-Каутари Абдулхамед выбил мяч на угловой.
86'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
86'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
85'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Диоп Исса.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
85'
Силла Иссиага из команды Тулуза в офсайде
83'
Тактическая замена. Кулибали Лассана уходит с поля и его заменяет Мостефа Мехди
Фол, нарушение
82'
Диоп Исса из команды Тулуза делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
81'
Сиони Жиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает навес
81'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Силла Иссиага
80'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
78'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Даник Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Пи Жесси из команды Тулуза делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
77'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Роуз Линдси
Описание гола
76'
Г О О О О О Л - Брайтвайт Мартин из команды Тулуза забивает пенальти
75'
Сан-Рюф Николя получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
75'
ПЕНАЛЬТИ! – Сан-Рюф Николя серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Жан Корентин заработал пенальти для своей команды
75'
Жан Корентин нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
74'
Брайтвайт Мартин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
74'
Делор Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Эль-Каутари Абдулхамед сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
74'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
71'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
71'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает пас партнеру.
70'
После дальнего удара, который нанес Сент-Максимин Аллан мяч отбит вратарем
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
69'
Брайтвайт Мартин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
69'
Делор Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Жан Корентин из команды Тулуза делает пас партнеру.
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 11218 болельщиков
68'
Сан-Рюф Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
67'
Удар от ворот произведет Бастия
67'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает неудачный навес.
66'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
66'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Кулибали Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
66'
Сан-Рюф Николя выбил мяч на угловой.
65'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Удар от ворот произведет Бастия
64'
Тактическая замена. Бодиже Янн уходит с поля и его заменяет Пи Жесси
63'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Сан-Рюф Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Каюзак Янник получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
61'
Каюзак Янник из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Бодиже Янн.
61'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
60'
Кейта Абдулайе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
60'
Кейта Абдулайе блокирует соперника. Делор Анди заработал своей команде штрафной.
60'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Даник Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
59'
Блен Алексис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
59'
Блен Алексис из команды Тулуза. Это Онианге Принс заработал фол.
59'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Брайтвайт Мартин и мяч снова в игре
Фол, нарушение
57'
Кривелли Энцо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Жюльен Кристофер.
Желтая карточка
57'
Бодиже Янн получает желтую карточку.
Фол, нарушение
57'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает подножку. Даник Гаэль заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
53'
Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Даник Гаэль сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Онианге Принс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Даник Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Даник Гаэль заработал фол.
52'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
50'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
49'
Жан Корентин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кейта Абдулайе.
49'
Кривелли Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
49'
Жюльен Кристофер бьет и мяч от рикошета проходит мимо
49'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает пас партнеру.
48'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Каюзак Янник из команды Бастия делает подножку. Жан Корентин заработал фол.
46'
Тактическая замена. Нгандо Аксель уходит с поля и его заменяет Даник Гаэль
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Брайтвайт Мартин!
43'
Брайтвайт Мартин на финте ушёл от оппонента.
41'
Удар от ворот произведет Бастия
41'
Сан-Рюф Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
41'
Жан Корентин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
41'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Онианге Принс из команды Бастия делает неудачный навес.
40'
Онианге Принс из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Желтая карточка
40'
Каюзак Янник получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
40'
Каюзак Янник получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Делор Анди.
39'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Диоп Исса сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Делор Анди забил мяч в ворота ударом через себя! Классические "ножницы"!
38'
Диоп Исса из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
Угловой
38'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
37'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Блен Алексис из команды Тулуза делает навес
37'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Сан-Рюф Николя получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Сан-Рюф Николя из команды Бастия. Это Делор Анди заработал фол.
Фол, нарушение
35'
Брайтвайт Мартин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Эль-Каутари Абдулхамед.
35'
Удар от ворот произведет Бастия
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
35'
Делор Анди бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
33'
Жан Корентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой справа.
33'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Нгандо Аксель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Бодиже Янн коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
28'
Онианге Принс из команды Бастия в офсайде
27'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Каюзак Янник получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Делор Анди.
26'
Удар от ворот произведет Тулуза
26'
Сент-Максимин Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
25'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Трехо Оскар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сиони Жиль.
24'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
23'
Кривелли Энцо из команды Бастия в офсайде
23'
Удар от ворот произведет Бастия
23'
Бодиже Янн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Делор Анди из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Сан-Рюф Николя.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Удар от ворот произведет Тулуза
20'
Сент-Максимин Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Удар от ворот произведет Тулуза
19'
Нгандо Аксель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Кривелли Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает пас партнеру.
17'
Онианге Принс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
17'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает передачу одноклубнику.
Угловой
17'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой слева.
17'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
16'
Жан Корентин из команды Тулуза делает подножку. Онианге Принс заработал фол.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
После штрафного удара,который нанес Делор Анди мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
12'
Каюзак Янник из команды Бастия делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
11'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Сент-Максимин Аллан бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
11'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
10'
Амьен-Аду Кельвен атакует сзади соперника. Сент-Максимин Аллан пострадал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
10'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
9'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Тулуза
8'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Кривелли Энцо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мубандже Жак-Франсуа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
5'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
4'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Сан-Рюф Николя получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Делор Анди.
3'
Онианге Принс из команды Бастия делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
2'
Удар от ворот произведет Тулуза
2'
Сент-Максимин Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес
1'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бастия". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 4:1 Бастия
Тулуза
87.3% (185)
Ничья:
10.4% (22)
Бастия
2.4% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Тулуза:
43.4% (92)
Тулуза:
26.9% (57)
Тулуза:
11.8% (25)
Ничья:
8.5% (18)
Тулуза:
1.4% (3)
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