Стадион: Мунисипал Зрители: 11218
36' Желтая карточкаСан-Рюф Николя
1:0
38' ГолДелор Анди
40' Желтая карточкаКаюзак Янник
2:0
43' ГолБрайтвайт Мартин
2:1
53' ГолОнианге Принс
57' Желтая карточкаБодиже Янн
59' Желтая карточкаБлен Алексис
60' Желтая карточкаКейта Абдулайе
61' Вторая желтая карточкаКаюзак Янник
75' Вторая желтая карточкаСан-Рюф Николя
3:1
76' ПенальтиБрайтвайт Мартин
4:1
87' ГолДиоп Исса
87' Желтая карточкаДиоп Исса
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
92'
Брайтвайт Мартин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
92'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Даник Гаэль из команды Бастия подал угловой слева.
91'
Диоп Исса выбил мяч на угловой.
91'
91'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает неудачный навес.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
88'
Тойвонен Ола из команды Тулуза в офсайде
87'
Диоп Исса получает желтую карточку за снятую майку
87'
Трехо Оскар сделал результативную передачу.
86'
86'
Эль-Каутари Абдулхамед выбил мяч на угловой.
86'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
86'
85'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Диоп Исса.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Силла Иссиага из команды Тулуза в офсайде
83'
Тактическая замена. Кулибали Лассана уходит с поля и его заменяет Мостефа Мехди
82'
Диоп Исса из команды Тулуза делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
81'
Сиони Жиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает навес
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Силла Иссиага
80'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
78'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
78'
78'
Пи Жесси из команды Тулуза делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
77'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Роуз Линдси
76'
Г О О О О О Л - Брайтвайт Мартин из команды Тулуза забивает пенальти
75'
Сан-Рюф Николя получает вторую желтую карточку. Удаление.
75'
ПЕНАЛЬТИ! – Сан-Рюф Николя серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Жан Корентин заработал пенальти для своей команды
75'
Жан Корентин нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
74'
74'
Брайтвайт Мартин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
74'
Делор Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Эль-Каутари Абдулхамед сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
74'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
71'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
71'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает пас партнеру.
70'
После дальнего удара, который нанес Сент-Максимин Аллан мяч отбит вратарем
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
69'
Брайтвайт Мартин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
69'
Делор Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Жан Корентин из команды Тулуза делает пас партнеру.
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 11218 болельщиков
68'
67'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
67'
67'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает неудачный навес.
66'
66'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
66'
66'
Кулибали Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Сан-Рюф Николя выбил мяч на угловой.
65'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
64'
Тактическая замена. Бодиже Янн уходит с поля и его заменяет Пи Жесси
63'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
63'
61'
Каюзак Янник получает вторую желтую карточку. Удаление.
61'
Каюзак Янник из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Бодиже Янн.
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Кейта Абдулайе получает желтую карточку.
60'
Кейта Абдулайе блокирует соперника. Делор Анди заработал своей команде штрафной.
60'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
Блен Алексис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
59'
Блен Алексис из команды Тулуза. Это Онианге Принс заработал фол.
59'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Брайтвайт Мартин и мяч снова в игре
57'
Кривелли Энцо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Жюльен Кристофер.
57'
Бодиже Янн получает желтую карточку.
57'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает подножку. Даник Гаэль заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Даник Гаэль сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Онианге Принс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
53'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Даник Гаэль заработал фол.
52'
51'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Жан Корентин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кейта Абдулайе.
49'
Кривелли Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Жюльен Кристофер бьет и мяч от рикошета проходит мимо
49'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает пас партнеру.
48'
48'
Каюзак Янник из команды Бастия делает подножку. Жан Корентин заработал фол.
46'
Тактическая замена. Нгандо Аксель уходит с поля и его заменяет Даник Гаэль
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Брайтвайт Мартин!
43'
Брайтвайт Мартин на финте ушёл от оппонента.
41'
41'
41'
41'
Жан Корентин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
41'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Онианге Принс из команды Бастия делает неудачный навес.
40'
Онианге Принс из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
40'
Каюзак Янник получает желтую карточку за неспортивное поведение
40'
Каюзак Янник получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Делор Анди.
39'
38'
Диоп Исса сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Делор Анди забил мяч в ворота ударом через себя! Классические "ножницы"!
38'
37'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Блен Алексис из команды Тулуза делает навес
37'
37'
37'
36'
Сан-Рюф Николя получает желтую карточку.
36'
Сан-Рюф Николя из команды Бастия. Это Делор Анди заработал фол.
35'
Брайтвайт Мартин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Эль-Каутари Абдулхамед.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
35'
Делор Анди бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
33'
Жан Корентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой справа.
33'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Нгандо Аксель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Бодиже Янн коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
28'
Онианге Принс из команды Бастия в офсайде
27'
27'
27'
Каюзак Янник получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Делор Анди.
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
25'
24'
Трехо Оскар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сиони Жиль.
24'
23'
Кривелли Энцо из команды Бастия в офсайде
23'
23'
Бодиже Янн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
21'
Делор Анди из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Сан-Рюф Николя.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
20'
19'
19'
Нгандо Аксель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Кривелли Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает пас партнеру.
17'
Онианге Принс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
17'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает передачу одноклубнику.
17'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой слева.
17'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч на угловой.
16'
Жан Корентин из команды Тулуза делает подножку. Онианге Принс заработал фол.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
После штрафного удара,который нанес Делор Анди мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
12'
Каюзак Янник из команды Бастия делает подножку. Трехо Оскар заработал фол.
11'
11'
Сент-Максимин Аллан бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
11'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
10'
Амьен-Аду Кельвен атакует сзади соперника. Сент-Максимин Аллан пострадал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
10'
9'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
8'
8'
6'
Кривелли Энцо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мубандже Жак-Франсуа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
5'
5'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
4'
4'
4'
Сан-Рюф Николя получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Делор Анди.
3'
Онианге Принс из команды Бастия делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
2'
2'
1'
1'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бастия". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 4:1 Бастия
Тулуза
87.3% (185)
Ничья:
10.4% (22)
Бастия
2.4% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Тулуза:
43.4% (92)
2:1 Тулуза:
26.9% (57)
2:0 Тулуза:
11.8% (25)
1:1 Ничья:
8.5% (18)
3:1 Тулуза:
1.4% (3)
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