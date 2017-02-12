Стадион: Стад де ля Божуар Зрители: 32471
1:0
12' ГолКарлос Диего Сантос
2:0
20' ГолСтепински Мариуш
42' Желтая карточкаТовен Флорьян
2:1
49' ГолГомис Бафетимби
3:1
50' ГолТомассон Адриен
51' Желтая карточкаДжиджи Коффи
3:2
61' ГолГомис Бафетимби
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
94'
Джиджи Коффи получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пеле Йоанн.
94'
Сансон Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 32471 болельщиков
93'
Жийе Гийом из команды Нант делает подножку. Эвра Патрис заработал фол.
92'
Пайе Димитри из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
92'
Сарр Буна бьет и мяч от рикошета проходит мимо
92'
92'
92'
92'
92'
91'
91'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель бьет головой мимо ворот
91'
Карлос Диего Сантос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Фанни Род получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Вискаррондо Освальдо.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
89'
88'
88'
88'
87'
Оливейра Сержиу из команды Нант делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
86'
Тактическая замена. Ронжье Валентин уходит с поля и его заменяет Вискаррондо Освальдо
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
84'
84'
83'
83'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
83'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
83'
83'
83'
82'
Муамб Вильфрид из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Оливейра Сержиу из команды Нант подал угловой справа.
82'
Фанни Род выбил мяч на угловой.
81'
Муамб Вильфрид из команды Нант в офсайде
81'
Венкёр Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Оливейра Сержиу из команды Нант подал угловой справа.
80'
Роланду Жорже выбил мяч на угловой.
80'
Сала Эмилиано на финте ушёл от оппонента.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
Тактическая замена. Фелипе Пардо уходит с поля и его заменяет Муамб Вильфрид
79'
Эвра Патрис из команды Марсель делает подножку. Фелипе Пардо заработал фол.
78'
Карлос Диего Сантос получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фанни Род.
77'
77'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает подножку. Лима Лукас заработал фол.
75'
75'
Пайе Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
75'
Оливейра Сержиу из команды Нант делает подножку. Фанни Род заработал фол.
74'
73'
73'
Оливейра Сержиу из команды Нант делает подножку. Венкёр Вильям заработал фол.
72'
Тактическая замена. Степински Мариуш уходит с поля и его заменяет Оливейра Сержиу
72'
Сала Эмилиано из команды Нант делает подножку. Венкёр Вильям заработал фол.
72'
После дальнего удара, который нанес Венкёр Вильям мяч отбит вратарем
70'
70'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
70'
Дюбуа Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
69'
69'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Товен Флорьян из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
67'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
67'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
67'
67'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
67'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
66'
Гомис Бафетимби получил травму и заменен. Сарр Буна выходит на поле.
66'
Лима Лукас выбил мяч на угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
64'
Матч возобновится спорным мячом
64'
Гомис Бафетимби получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
64'
Гомис Бафетимби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Карлос Диего Сантос из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Гомис Бафетимби.
62'
62'
Пеле Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Сансон Морган сделал результативную передачу.
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомис Бафетимби из клуба "Марсель" отправил мяч головой в ворота.
61'
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
60'
Жийе Гийом бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Фелипе Пардо, и мяч снова в игре
60'
Фелипе Пардо из команды Нант устремляется вперед с мячом.
57'
Сала Эмилиано коснулся мяча рукой.
56'
Карлос Диего Сантос получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пеле Йоанн.
56'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Эвра Патрис из команды Марсель. Это Сала Эмилиано заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
55'
Пайе Димитри из команды Марсель наносит неточный удар с лета
54'
Товен Флорьян бьет и мяч от рикошета проходит мимо
54'
Товен Флорьян на финте ушёл от оппонента.
54'
Степински Мариуш из команды Нант делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
52'
52'
51'
Джиджи Коффи получает желтую карточку.
51'
Джиджи Коффи из команды Нант делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
50'
Дюбуа Лео сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Томассон Адриен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Сакаи Хироки сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомис Бафетимби записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает пас партнеру.
49'
49'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
48'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
48'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
Фелипе Пардо из команды Нант делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
Гомис Бафетимби из команды Марсель в офсайде
44'
44'
Фелипе Пардо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
42'
Товен Флорьян получает желтую карточку.
42'
Товен Флорьян из команды Марсель делает подножку. Томассон Адриен заработал фол.
42'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
42'
Эвра Патрис из команды Марсель бьет головой мимо ворот
41'
Сансон Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Ронжье Валентин из команды Нант делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
40'
40'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
40'
Сансон Морган из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
39'
39'
Степински Мариуш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Сала Эмилиано и мяч снова в игре
38'
36'
Риу Реми вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
36'
35'
Сакаи Хироки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
33'
33'
32'
Жийе Гийом из команды Нант делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
32'
Пайе Димитри на финте ушёл от оппонента.
32'
Лима Лукас из команды Нант делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Замбо-Ангисса Андре
29'
Тактическая замена. Кабелла Реми уходит с поля и его заменяет Товен Флорьян
29'
29'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой слева.
28'
После удара головой, который сделал Степински Мариуш мяч выносится вратарем на угловой
28'
Жийе Гийом из команды Нант делает навес
28'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой слева.
27'
Сакаи Хироки выбил мяч на угловой.
27'
27'
Фелипе Пардо из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
25'
Фелипе Пардо из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
23'
20'
Лима Лукас сделал результативную передачу.
20'
ГОЛ! - Степински Мариуш из команды Нант наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
19'
18'
Кабелла Реми из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
16'
Гомис Бафетимби из команды Марсель бьет головой мимо ворот
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Лима Лукас из команды Нант делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
14'
14'
Гомис Бафетимби из команды Марсель наносит неточный удар с лета
14'
Кабелла Реми из команды Марсель делает передачу одноклубнику.
14'
14'
12'
Карлос Диего Сантос из команды Нант добил мяч в ворота.
12'
Вратарь парирует удар, который нанес Жийе Гийом, и мяч снова в игре
12'
Вратарь парирует удар, который нанес Степински Мариуш, и мяч снова в игре
12'
Жийе Гийом нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Фелипе Пардо из команды Нант делает навес
11'
Лима Лукас из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
11'
Сала Эмилиано имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
11'
Томассон Адриен из команды Нант делает пас партнеру.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
9'
Кабелла Реми из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Ронжье Валентин.
8'
8'
7'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
6'
6'
Фанни Род выбил мяч на угловой.
6'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Кабелла Реми из команды Марсель делает подножку. Лима Лукас заработал фол.
5'
Риу Реми вышел из ворот и забрал мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес
5'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
2'
2'
Кабелла Реми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
2'
2'
1'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нант 3:2 Марсель
Нант
7.2% (16)
Ничья:
27.9% (62)
Марсель
64.9% (144)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Марсель:
28.8% (64)
1:1 Ничья:
26.6% (59)
0:1 Марсель:
23.4% (52)
0:2 Марсель:
3.6% (8)
1:3 Марсель:
3.2% (7)
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