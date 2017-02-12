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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 32471
Нант
3:2
Конец матча
Марсель
0'
1:0
12' Гол
Карлос Диего Сантос
2:0
20' Гол
Степински Мариуш
42' Желтая карточка
Товен Флорьян
2:1
49' Гол
Гомис Бафетимби
3:1
50' Гол
Томассон Адриен
51' Желтая карточка
Джиджи Коффи
3:2
61' Гол
Гомис Бафетимби
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
94'
Джиджи Коффи получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пеле Йоанн.
94'
Сансон Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 32471 болельщиков
Фол, нарушение
93'
Жийе Гийом из команды Нант делает подножку. Эвра Патрис заработал фол.

92'
Пайе Димитри из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
92'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
92'
Сарр Буна бьет и мяч от рикошета проходит мимо
92'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес
92'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес
92'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Удар от ворот произведет Нант
91'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель бьет головой мимо ворот
91'
Карлос Диего Сантос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
91'
Эвра Патрис из команды Марсель делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Фанни Род получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Вискаррондо Освальдо.
Угловой
90'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
89'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
88'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Оливейра Сержиу из команды Нант делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
86'
Тактическая замена. Ронжье Валентин уходит с поля и его заменяет Вискаррондо Освальдо
85'
Удар от ворот произведет Нант
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
84'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
83'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
83'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
83'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Эвра Патрис из команды Марсель делает навес
82'
Муамб Вильфрид из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
82'
Оливейра Сержиу из команды Нант подал угловой справа.
82'
Фанни Род выбил мяч на угловой.
Офсайд
81'
Муамб Вильфрид из команды Нант в офсайде
81'
Венкёр Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Оливейра Сержиу из команды Нант подал угловой справа.
80'
Роланду Жорже выбил мяч на угловой.
80'
Сала Эмилиано на финте ушёл от оппонента.
80'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
Тактическая замена. Фелипе Пардо уходит с поля и его заменяет Муамб Вильфрид
Фол, нарушение
79'
Эвра Патрис из команды Марсель делает подножку. Фелипе Пардо заработал фол.
Фол, нарушение
78'
Карлос Диего Сантос получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фанни Род.
77'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
77'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает подножку. Лима Лукас заработал фол.
75'
Удар от ворот произведет Нант
75'
Пайе Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
75'
Оливейра Сержиу из команды Нант делает подножку. Фанни Род заработал фол.
74'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Нант
Фол, нарушение
73'
Оливейра Сержиу из команды Нант делает подножку. Венкёр Вильям заработал фол.
72'
Тактическая замена. Степински Мариуш уходит с поля и его заменяет Оливейра Сержиу
Фол, нарушение
72'
Сала Эмилиано из команды Нант делает подножку. Венкёр Вильям заработал фол.
72'
После дальнего удара, который нанес Венкёр Вильям мяч отбит вратарем
70'
Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
70'
Дюбуа Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
69'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес
69'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Эвра Патрис из команды Марсель делает навес
68'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Товен Флорьян из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
67'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
67'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Сарр Буна из команды Марсель делает навес
67'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
Угловой
67'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
66'
Гомис Бафетимби получил травму и заменен. Сарр Буна выходит на поле.
66'
Лима Лукас выбил мяч на угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
64'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
64'
Гомис Бафетимби получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
64'
Гомис Бафетимби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
64'
Карлос Диего Сантос из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Гомис Бафетимби.
62'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Пеле Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Сансон Морган сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомис Бафетимби из клуба "Марсель" отправил мяч головой в ворота.
61'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
61'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Удар от ворот произведет Марсель
60'
Жийе Гийом бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Фелипе Пардо, и мяч снова в игре
60'
Фелипе Пардо из команды Нант устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
57'
Сала Эмилиано коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
56'
Карлос Диего Сантос получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пеле Йоанн.
56'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Эвра Патрис из команды Марсель. Это Сала Эмилиано заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Удар от ворот произведет Нант
55'
Пайе Димитри из команды Марсель наносит неточный удар с лета
54'
Товен Флорьян бьет и мяч от рикошета проходит мимо
54'
Товен Флорьян на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
54'
Степински Мариуш из команды Нант делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
52'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
51'
Джиджи Коффи получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Джиджи Коффи из команды Нант делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
50'
Дюбуа Лео сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Томассон Адриен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
Дюбуа Лео из команды Нант делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Сакаи Хироки сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомис Бафетимби записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает пас партнеру.
49'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
48'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
47'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фелипе Пардо из команды Нант делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
44'
Гомис Бафетимби из команды Марсель в офсайде
44'
Удар от ворот произведет Марсель
44'
Фелипе Пардо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
42'
Товен Флорьян получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Товен Флорьян из команды Марсель делает подножку. Томассон Адриен заработал фол.
Угловой
42'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
42'
Эвра Патрис из команды Марсель бьет головой мимо ворот
41'
Сансон Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Ронжье Валентин из команды Нант делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
40'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
40'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
40'
Сансон Морган из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
39'
Удар от ворот произведет Марсель
39'
Степински Мариуш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Сала Эмилиано и мяч снова в игре
38'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Риу Реми вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
36'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
36'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Сакаи Хироки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
33'
Удар от ворот произведет Нант
33'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Жийе Гийом из команды Нант делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
32'
Пайе Димитри на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
32'
Лима Лукас из команды Нант делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Замбо-Ангисса Андре
29'
Тактическая замена. Кабелла Реми уходит с поля и его заменяет Товен Флорьян
29'
Удар от ворот произведет Марсель
Угловой
29'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой слева.
28'
После удара головой, который сделал Степински Мариуш мяч выносится вратарем на угловой
28'
Жийе Гийом из команды Нант делает навес
Угловой
28'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой слева.
27'
Сакаи Хироки выбил мяч на угловой.
Угловой
27'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
27'
Фелипе Пардо из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
26'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
25'
Фелипе Пардо из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
24'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
23'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Лима Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГОЛ! - Степински Мариуш из команды Нант наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
20'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
19'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Кабелла Реми из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Удар от ворот произведет Нант
16'
Гомис Бафетимби из команды Марсель бьет головой мимо ворот
16'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
15'
Лима Лукас из команды Нант делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
14'
Удар от ворот произведет Нант
14'
Гомис Бафетимби из команды Марсель наносит неточный удар с лета
14'
Кабелла Реми из команды Марсель делает передачу одноклубнику.
14'
Эвра Патрис из команды Марсель делает навес
14'
Удар от ворот произведет Марсель
Описание гола
12'
Карлос Диего Сантос из команды Нант добил мяч в ворота.
12'
Вратарь парирует удар, который нанес Жийе Гийом, и мяч снова в игре
12'
Вратарь парирует удар, который нанес Степински Мариуш, и мяч снова в игре
12'
Жийе Гийом нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Фелипе Пардо из команды Нант делает навес
Угловой
11'
Лима Лукас из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
11'
Сала Эмилиано имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
11'
Томассон Адриен из команды Нант делает пас партнеру.
10'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Удар от ворот произведет Марсель
Фол, нарушение
9'
Кабелла Реми из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Ронжье Валентин.
8'
Удар от ворот произведет Марсель
8'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
7'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
6'
Фанни Род выбил мяч на угловой.
6'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Кабелла Реми из команды Марсель делает подножку. Лима Лукас заработал фол.
5'
Риу Реми вышел из ворот и забрал мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес
5'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Нант
2'
Кабелла Реми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
2'
Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
2'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
Офсайд
1'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нант 3:2 Марсель
Нант
7.2% (16)
Ничья:
27.9% (62)
Марсель
64.9% (144)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
28.8% (64)
Ничья:
26.6% (59)
Марсель:
23.4% (52)
Марсель:
3.6% (8)
Марсель:
3.2% (7)
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