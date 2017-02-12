Стадион: Жоффруа Гишар Зрители: 25498
4:0
Конец матча
1:0
18' ГолПеррен Лоик
2:0
21' ГолВерету Жордан
3:0
58' ГолАмума Ромен
4:0
90' ГолИнтима Жорже
Новости после матча
-
"Сент-Этьен" разнёс "Лорьян" — 20:51
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
92'
Интима Жорже из команды Сент-Этьен добил мяч в ворота.
91'
ШТАНГА! Ру Нолан попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
91'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает навес
90'
90'
Лемуань Фабьен из команды Сент-Этьен делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 25498 болельщиков
89'
[2] - столько добавил арбитр времени.
88'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает подножку. Малку Кевин заработал фол.
88'
Севе Анри исполняет штрафной удар, но его блокируют
87'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Ру Нолан.
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
82'
Тактическая замена. Монне-Паке Кевин уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
82'
Морейра Стивен из команды Лорьян в офсайде
82'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает пас партнеру.
81'
Погба Флорентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
79'
Морейра Стивен из команды Лорьян делает неудачный навес.
78'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
78'
Кабо Джимми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Игроки ФК "Лорьян" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян делает подножку. Севе Анри заработал фол.
77'
После дальнего удара, который нанес Кафу Карлуш мяч отбит вратарем
76'
76'
Монне-Паке Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Ру Нолан из команды Сент-Этьен делает передачу одноклубнику.
75'
Мара Мохамед из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Пажо Венсан.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
Тактическая замена. Верету Жордан уходит с поля и его заменяет Лемуань Фабьен
74'
Интима Жорже коснулся мяча рукой.
71'
После дальнего удара, который нанес Мвемба Арнольд мяч отбит вратарем
70'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
68'
Тактическая замена. Вакасо Альхассан уходит с поля и его заменяет Беллюгу Франсуа
67'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
67'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен. Это Кафу Карлуш заработал фол.
66'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян делает навес
65'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
64'
64'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян делает подножку. Погба Флорентин заработал фол.
63'
63'
61'
61'
Малку Кевин на финте ушёл от оппонента.
61'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
59'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьен делает подножку. Кафу Карлуш заработал фол.
58'
Монне-Паке Кевин сделал результативную передачу.
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Амума Ромен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
58'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
56'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает подножку. Мара Мохамед заработал фол.
56'
55'
Интима Жорже бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
55'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает передачу одноклубнику.
54'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
54'
Ле Гофф Венсан выбил мяч на угловой.
54'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает передачу одноклубнику.
54'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
54'
Вакасо Альхассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Пейбернес Матьё выбил мяч на угловой.
54'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
54'
Монне-Паке Кевин на финте ушёл от оппонента.
52'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Амума Ромен не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
51'
Амума Ромен оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
51'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
51'
Жано Бенжамин получил травму и заменен. Мара Мохамед выходит на поле.
51'
Интима Жорже из команды Сент-Этьен. Это Уорис Маджид заработал фол.
50'
50'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Теофил-Катерин Кевин возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Кафу Карлуш из команды Лорьян делает подножку. Пажо Венсан заработал фол.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Жано Бенжамин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
Теофил-Катерин Кевин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
Теофил-Катерин Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Жано Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Жано Бенжамин.
46'
Тактическая замена. Филиппото Ромен уходит с поля и его заменяет Уорис Маджид
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает подножку. Кафу Карлуш заработал фол.
45'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Интима Жорже из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
42'
Филиппото Ромен из команды Лорьян делает навес
41'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Лорьян делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
Кабо Джимми из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Пейбернес Матьё.
37'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян бьет головой мимо ворот
36'
Кабо Джимми из команды Лорьян подал угловой справа.
36'
Кабо Джимми из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
35'
Севе Анри из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
35'
34'
Вакасо Альхассан выбил мяч на угловой.
34'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
34'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян делает подножку. Интима Жорже заработал фол.
32'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
29'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает подножку. Севе Анри заработал фол.
29'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
29'
28'
Морейра Стивен из команды Лорьян делает подножку. Амума Ромен заработал фол.
27'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
26'
Погба Флорентин из команды Сент-Этьен делает подножку. Морейра Стивен заработал фол.
26'
Игрок из команды Сент-Этьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
24'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
24'
Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Жано Бенжамин из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Погба Флорентин.
21'
ГОЛ! - Верету Жордан из команды Сент-Этьен наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
21'
21'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес прямо в штрафную.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен сыграл в стеночку. Севе Анри не смог опередить голкипера.
19'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
18'
Интима Жорже сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Перрен Лоик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Интима Жорже из команды Сент-Этьен делает навес
18'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Амума Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой слева.
16'
Перрен Лоик выбил мяч на угловой.
16'
Филиппото Ромен из команды Лорьян делает пас партнеру.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
14'
Верету Жордан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кафу Карлуш.
14'
11'
11'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
11'
Жано Бенжамин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Морейра Стивен из команды Лорьян делает передачу одноклубнику.
11'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Мвемба Арнольд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
10'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает подножку. Жано Бенжамин заработал фол.
9'
Погба Флорентин из команды Сент-Этьен делает подножку. Кабо Джимми заработал фол.
8'
8'
7'
Интима Жорже из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Вакасо Альхассан.
7'
6'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
6'
Вакасо Альхассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
3'
3'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 4:0 Лорьян
Сент-Этьен
94% (204)
Ничья:
3.2% (7)
Лорьян
2.8% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Сент-Этьен:
32.7% (71)
1:0 Сент-Этьен:
30% (65)
2:1 Сент-Этьен:
24% (52)
1:1 Ничья:
2.8% (6)
3:1 Сент-Этьен:
2.3% (5)
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