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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 9614
Дижон
2:0
Конец матча
Кан
0'
1:0
40' Гол
Абейд Мехди
46' Желтая карточка
Мари Жордан
2:0
86' Гол
Дьони Луа
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Тактическая замена. Абейд Мехди уходит с поля и его заменяет Бельмонт Антони
92'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
91'
Мальбранк Стид мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.

91'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
91'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Мальбранк Стид из команды Кан подал угловой справа.
91'
Гильберт Фредерик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
90'
Карамо Янн не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
90'
Сантини Иван имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
90'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 9614 болельщиков
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
89'
Базиль Эрве нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Сантини Иван из команды Кан делает передачу одноклубнику.
89'
Мальбранк Стид из команды Кан делает навес
89'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
88'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает подножку. Хаддади Уссама заработал фол.
87'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Мальбранк Стид из команды Кан делает навес
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Дьони Луа!
85'
Амальфитано Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Дьони Луа из команды Дижон делает пас партнеру.
Офсайд
85'
Карамо Янн из команды Кан в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
83'
Мальбранк Стид из команды Кан делает подножку. Бальмон Флорен заработал фол.
82'
Удар от ворот произведет Дижон
82'
Тактическая замена. Фере Жюльен уходит с поля и его заменяет Мальбранк Стид
82'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
82'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
81'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Карамо Янн из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Удар от ворот произведет Кан
81'
Абейд Мехди бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
81'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Удар от ворот произведет Кан
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Тавареш Жулио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
78'
Тактическая замена. Шафик Фуад уходит с поля и его заменяет Хаддади Уссама
Фол, нарушение
78'
Яхья Аледдин из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Ланг Адам.
77'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Абдельамид Юнис из команды Дижон делает подножку. Карамо Янн заработал фол.
76'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Фере Жюльен из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
76'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Дьони Луа из команды Дижон делает навес
Фол, нарушение
75'
Да Сильва Дамьен из команды Кан делает подножку. Дьони Луа заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
75'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Варро Седрик из команды Дижон делает подножку. Сантини Иван заработал фол.
73'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
73'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
73'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Тактическая замена. Мари Жордан уходит с поля и его заменяет Амальфитано Ромен
Травма, повреждение
72'
Абдельамид Юнис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Гильберт Фредерик из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
71'
Базиль Эрве из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Шафик Фуад.
70'
Дьони Луа из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Дижон
69'
Карамо Янн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
69'
Карамо Янн из команды Кан устремляется вперед с мячом.
69'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
68'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
67'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
67'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
67'
Гильберт Фредерик из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Удар от ворот произведет Кан
66'
Дьони Луа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Бальмон Флорен выбил мяч подальше от ворот.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Варро Седрик из команды Дижон отвел угрозу отличным подкатом
64'
Карамо Янн на финте ушёл от оппонента.
64'
Фере Жюльен из команды Кан делает пас партнеру.
Фол, нарушение
63'
Абдельамид Юнис из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Сантини Иван.
63'
После дальнего удара, который нанес Макенго Жан-Виктор мяч отбит вратарем
63'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
62'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Тактическая замена. Луис Джефф уходит с поля и его заменяет Базиль Эрве
61'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Тактическая замена. Сеубе Николя уходит с поля и его заменяет Карамо Янн
Фол, нарушение
61'
Бальмон Флорен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бессат Венсан.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
59'
Макенго Жан-Виктор из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
58'
Макенго Жан-Виктор из команды Кан делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
57'
Фере Жюльен из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает пас партнеру.
57'
Фере Жюльен из команды Кан делает пас партнеру.
57'
Абдельамид Юнис из команды Дижон отвел угрозу отличным подкатом
57'
Адеоти Жордан из команды Кан делает пас партнеру.
56'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
56'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
55'
Абейд Мехди из команды Дижон делает подножку. Сеубе Николя заработал фол.
Фол, нарушение
54'
Сантини Иван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рюфли Венсан.
52'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Рюфли Венсан из команды Дижон. Это Гильберт Фредерик заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
50'
Бальмон Флорен атакует сзади соперника. Макенго Жан-Виктор пострадал.
50'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Дьони Луа из команды Дижон делает навес
50'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
Травма, повреждение
49'
Луис Джефф возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Луис Джефф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
48'
Луис Джефф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
Желтая карточка
46'
Мари Жордан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
46'
Мари Жордан атакует сзади соперника. Луис Джефф пострадал.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
Гильберт Фредерик из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
46'
Варро Седрик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Луис Джефф.
46'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Шафик Фуад из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Дьони Луа из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Веркутр Реми.
45'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Рюфли Венсан и мяч снова в игре
45'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
44'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Дьони Луа из команды Дижон делает навес
43'
Кан совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Дижон
43'
Сантини Иван имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
42'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
42'
Гильберт Фредерик из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Дьони Луа сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Абейд Мехди записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Дьони Луа из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
40'
Шафик Фуад из команды Дижон делает передачу за спину защитников.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Удар от ворот произведет Дижон
40'
Сантини Иван из команды Кан наносит неточный удар с лета
39'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
39'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой слева.
39'
Тавареш Жулио имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
39'
Дьони Луа из команды Дижон делает пас партнеру.
38'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
38'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Дижон совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
34'
Дьони Луа из команды Дижон делает подножку. Да Сильва Дамьен заработал фол.
34'
Удар от ворот произведет Дижон
34'
Луис Джефф бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
33'
После дальнего удара, который нанес Луис Джефф мяч отбит вратарем
32'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
31'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Луис Джефф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
28'
Абдельамид Юнис из команды Дижон делает подножку. Сантини Иван заработал фол.
28'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Мари Жордан атакует сзади соперника. Сеубе Николя пострадал.
Фол, нарушение
26'
Ланг Адам из команды Дижон делает подножку. Макенго Жан-Виктор заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Удар от ворот произведет Кан
Офсайд
24'
Луис Джефф из команды Кан в офсайде
Фол, нарушение
23'
Ланг Адам получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Макенго Жан-Виктор.
Фол, нарушение
23'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает подножку. Рюфли Венсан заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Рюфли Венсан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фере Жюльен.
22'
Кан совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
21'
Сантини Иван из команды Кан делает подножку. Бальмон Флорен заработал фол.
21'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Сеубе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Гильберт Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
17'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой справа.
17'
Адеоти Жордан выбил мяч на угловой.
16'
Рюфли Венсан из команды Дижон делает навес
16'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Варро Седрик из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
14'
Да Сильва Дамьен из команды Кан делает подножку. Абейд Мехди заработал фол.
14'
Бальмон Флорен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
14'
Ланг Адам выбил мяч на угловой.
13'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
13'
Удар от ворот произведет Кан
12'
Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Да Сильва Дамьен из команды Кан делает подножку. Абейд Мехди заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Дижон
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
10'
Макенго Жан-Виктор из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Шафик Фуад.
9'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Мари Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
8'
Рюфли Венсан из команды Дижон наносит очень неточный удар.
7'
Дьони Луа из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
7'
Абейд Мехди из команды Дижон делает пас партнеру.
6'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Да Сильва Дамьен выбил мяч подальше от ворот.
6'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Яхья Аледдин из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
5'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой слева.
4'
Абдельамид Юнис выбил мяч на угловой.
4'
Бессат Венсан из команды Кан устремляется вперед с мячом.
3'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Луис Джефф из команды Кан делает подножку. Бальмон Флорен заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Рюфли Венсан из команды Дижон делает подножку. Да Сильва Дамьен заработал фол.
2'
Рюфли Венсан из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Абейд Мехди из команды Дижон делает пас партнеру.
2'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 2:0 Кан
Дижон
50.9% (109)
Ничья:
40.7% (87)
Кан
8.4% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.1% (73)
Дижон:
25.7% (55)
Дижон:
21% (45)
Кан:
3.7% (8)
Ничья:
3.7% (8)
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