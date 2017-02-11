Стадион: Стад Гастон Жерар Зрители: 9614
1:0
40' ГолАбейд Мехди
46' Желтая карточкаМари Жордан
2:0
86' ГолДьони Луа
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Тактическая замена. Абейд Мехди уходит с поля и его заменяет Бельмонт Антони
92'
92'
91'
Мальбранк Стид мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
91'
91'
91'
Мальбранк Стид из команды Кан подал угловой справа.
91'
Гильберт Фредерик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
90'
Карамо Янн не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
90'
Сантини Иван имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
90'
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 9614 болельщиков
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
89'
Базиль Эрве нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Сантини Иван из команды Кан делает передачу одноклубнику.
89'
Мальбранк Стид из команды Кан делает навес
89'
88'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает подножку. Хаддади Уссама заработал фол.
87'
87'
Мальбранк Стид из команды Кан делает навес
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Дьони Луа!
85'
Амальфитано Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Карамо Янн из команды Кан в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
84'
83'
Мальбранк Стид из команды Кан делает подножку. Бальмон Флорен заработал фол.
82'
82'
Тактическая замена. Фере Жюльен уходит с поля и его заменяет Мальбранк Стид
82'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
82'
82'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
81'
81'
Карамо Янн из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
81'
Абейд Мехди бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
81'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Тавареш Жулио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
79'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
Тактическая замена. Шафик Фуад уходит с поля и его заменяет Хаддади Уссама
78'
Яхья Аледдин из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Ланг Адам.
77'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Абдельамид Юнис из команды Дижон делает подножку. Карамо Янн заработал фол.
76'
76'
Фере Жюльен из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
76'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Да Сильва Дамьен из команды Кан делает подножку. Дьони Луа заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
75'
75'
75'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Варро Седрик из команды Дижон делает подножку. Сантини Иван заработал фол.
73'
73'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
73'
73'
73'
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Тактическая замена. Мари Жордан уходит с поля и его заменяет Амальфитано Ромен
72'
Абдельамид Юнис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
71'
Базиль Эрве из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Шафик Фуад.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
69'
69'
Карамо Янн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
69'
Карамо Янн из команды Кан устремляется вперед с мячом.
69'
68'
68'
68'
67'
67'
67'
67'
67'
67'
66'
66'
Дьони Луа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Бальмон Флорен выбил мяч подальше от ворот.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Варро Седрик из команды Дижон отвел угрозу отличным подкатом
64'
Карамо Янн на финте ушёл от оппонента.
64'
Фере Жюльен из команды Кан делает пас партнеру.
63'
Абдельамид Юнис из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Сантини Иван.
63'
После дальнего удара, который нанес Макенго Жан-Виктор мяч отбит вратарем
63'
63'
62'
61'
Тактическая замена. Луис Джефф уходит с поля и его заменяет Базиль Эрве
61'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Тактическая замена. Сеубе Николя уходит с поля и его заменяет Карамо Янн
61'
Бальмон Флорен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бессат Венсан.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Макенго Жан-Виктор из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Макенго Жан-Виктор из команды Кан делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
57'
Фере Жюльен из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает пас партнеру.
57'
Фере Жюльен из команды Кан делает пас партнеру.
57'
Абдельамид Юнис из команды Дижон отвел угрозу отличным подкатом
57'
Адеоти Жордан из команды Кан делает пас партнеру.
56'
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Абейд Мехди из команды Дижон делает подножку. Сеубе Николя заработал фол.
54'
Сантини Иван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рюфли Венсан.
52'
52'
51'
51'
50'
Рюфли Венсан из команды Дижон. Это Гильберт Фредерик заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Бальмон Флорен атакует сзади соперника. Макенго Жан-Виктор пострадал.
50'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
49'
Луис Джефф возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Луис Джефф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
48'
Луис Джефф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
47'
46'
Мари Жордан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
46'
Мари Жордан атакует сзади соперника. Луис Джефф пострадал.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
46'
Варро Седрик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Луис Джефф.
46'
46'
Шафик Фуад из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Дьони Луа из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Веркутр Реми.
45'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Рюфли Венсан и мяч снова в игре
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
44'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Кан совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
43'
Сантини Иван имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
42'
42'
40'
Дьони Луа сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Абейд Мехди записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Шафик Фуад из команды Дижон делает передачу за спину защитников.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
40'
Сантини Иван из команды Кан наносит неточный удар с лета
39'
39'
39'
39'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой слева.
39'
Тавареш Жулио имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
38'
38'
38'
37'
36'
Дижон совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Дьони Луа из команды Дижон делает подножку. Да Сильва Дамьен заработал фол.
34'
34'
Луис Джефф бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
33'
После дальнего удара, который нанес Луис Джефф мяч отбит вратарем
32'
32'
31'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Луис Джефф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Абдельамид Юнис из команды Дижон делает подножку. Сантини Иван заработал фол.
28'
27'
27'
27'
Мари Жордан атакует сзади соперника. Сеубе Николя пострадал.
26'
Ланг Адам из команды Дижон делает подножку. Макенго Жан-Виктор заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
24'
Луис Джефф из команды Кан в офсайде
23'
Ланг Адам получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Макенго Жан-Виктор.
23'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает подножку. Рюфли Венсан заработал фол.
22'
Рюфли Венсан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фере Жюльен.
22'
Кан совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
Сантини Иван из команды Кан делает подножку. Бальмон Флорен заработал фол.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Сеубе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
18'
18'
Гильберт Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
17'
17'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой справа.
17'
Адеоти Жордан выбил мяч на угловой.
16'
Рюфли Венсан из команды Дижон делает навес
16'
16'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Варро Седрик из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Да Сильва Дамьен из команды Кан делает подножку. Абейд Мехди заработал фол.
14'
Бальмон Флорен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Ланг Адам выбил мяч на угловой.
13'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
13'
12'
Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Да Сильва Дамьен из команды Кан делает подножку. Абейд Мехди заработал фол.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Макенго Жан-Виктор из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Шафик Фуад.
9'
8'
8'
Мари Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
8'
Рюфли Венсан из команды Дижон наносит очень неточный удар.
7'
Абейд Мехди из команды Дижон делает пас партнеру.
6'
6'
Да Сильва Дамьен выбил мяч подальше от ворот.
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Яхья Аледдин из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой слева.
4'
Абдельамид Юнис выбил мяч на угловой.
4'
Бессат Венсан из команды Кан устремляется вперед с мячом.
3'
3'
Луис Джефф из команды Кан делает подножку. Бальмон Флорен заработал фол.
3'
Рюфли Венсан из команды Дижон делает подножку. Да Сильва Дамьен заработал фол.
2'
Рюфли Венсан из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Абейд Мехди из команды Дижон делает пас партнеру.
2'
2'
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 2:0 Кан
Дижон
50.9% (109)
Ничья:
40.7% (87)
Кан
8.4% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.1% (73)
1:0 Дижон:
25.7% (55)
2:1 Дижон:
21% (45)
1:2 Кан:
3.7% (8)
0:0 Ничья:
3.7% (8)
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