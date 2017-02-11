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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 6069
Монако
5:0
Конец матча
Мец
0'
1:0
8' Гол
Лоттен Килиан
2:0
11' Гол
Фалькао Радамель
3:0
20' Гол
Лоттен Килиан
4:0
50' Гол
Лоттен Килиан
5:0
55' Гол
Фалькао Радамель
62' Желтая карточка
Менди Бенжамен
63' Желтая карточка
Молле Флоран
67' Желтая карточка
Ривьерес Жонатан
77' Желтая карточка
Синьорино Франк
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
95'
Дирар Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
95'
Милан Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой справа.
95'
Кардона Ирвин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

94'
Лоттен Килиан из команды Монако делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
94'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Раджи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Лоттен Килиан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
91'
Кардона Ирвин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
Угловой
91'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой слева.
91'
Дирар Набиль бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
91'
Дирар Набиль из команды Монако. Это Синьорино Франк заработал фол.
90'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Милан Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Фабиньо Энрике из команды Монако делает навес
Угловой
90'
Силва Бернарду из команды Монако разыграл угловой с левого угла.
90'
Синьорино Франк выбил мяч на угловой.
89'
Дирар Набиль из команды Монако делает навес
Фол, нарушение
89'
Дирар Набиль из команды Монако делает подножку. Синьорино Франк заработал фол.
Фол, нарушение
88'
Нгетт Опа из команды Мец делает подножку. Лоттен Килиан заработал фол.
87'
Лоттен Килиан из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Дирар Набиль из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Вратарь парирует удар, который нанес Кардона Ирвин, и мяч снова в игре
86'
Фабиньо Энрике из команды Монако делает навес
85'
Тактическая замена. Дюкур Шейк уходит с поля и его заменяет Филиппс Крис
Офсайд
85'
Диалло Абду из команды Монако в офсайде
85'
Силва Бернарду из команды Монако делает передачу за спину защитников.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Дирар Набиль из команды Монако делает навес
84'
Кардона Ирвин из команды Монако делает навес
83'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Нгетт Опа нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 6069 болельщиков
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Фалькао Радамель уходит с поля и его заменяет Кардона Ирвин
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Милан Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Туре Альмами из команды Монако делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Удар от ворот произведет Монако
79'
Сарр Исмаила отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Офсайд
78'
Лоттен Килиан из команды Монако в офсайде
78'
Фалькао Радамель наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
78'
Лоттен Килиан из команды Монако делает отличный пас
78'
Милан Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
77'
Синьорино Франк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
77'
Синьорино Франк из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Туре Альмами.
76'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Туре Альмами из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Угловой
75'
Силва Бернарду из команды Монако разыграл угловой с правого угла.
75'
Туре Альмами нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
75'
Фалькао Радамель из команды Монако делает пас партнеру.
74'
Дирар Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
74'
Моутинью Жоау из команды Монако разыграл угловой с левого угла.
74'
Лоттен Килиан из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Милан Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Диалло Абду из команды Монако делает навес
73'
Туре Альмами из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
72'
Фалькао Радамель из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Синьорино Франк.
71'
Удар от ворот произведет Мец
71'
Тактическая замена. Коад Рено уходит с поля и его заменяет Нгетт Опа
71'
Дирар Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
71'
Силва Бернарду из команды Монако разыграл угловой с левого угла.
70'
Ривьерес Жонатан выбил мяч на угловой.
70'
Лоттен Килиан на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Бошилья Габриэл получил травму и заменен. Дирар Набиль выходит на поле.
Травма, повреждение
68'
Бошилья Габриэл получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
67'
Бошилья Габриэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
67'
Ривьерес Жонатан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
Ривьерес Жонатан совершает грубый фол. Бошилья Габриэл был жертвой
66'
Коад Рено из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
64'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Моутинью Жоау из команды Монако делает навес
64'
Тактическая замена. Менди Бенжамен уходит с поля и его заменяет Диалло Абду
Желтая карточка
63'
Молле Флоран получает желтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Молле Флоран из команды Мец. Это Силва Бернарду заработал фол.
63'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Менди Бенжамен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Менди Бенжамен атакует сзади соперника. Эрдинг Мевлут пострадал.
61'
Бошилья Габриэл из команды Монако делает навес
61'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Силва Бернарду коснулся мяча рукой.
60'
Удар от ворот произведет Мец
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Бошилья Габриэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Синьорино Франк из команды Мец делает навес
58'
Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Коад Рено из команды Мец делает навес
58'
Менди Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Коад Рено из команды Мец подал угловой справа.
58'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
57'
Ривьерес Жонатан из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Ривьерес Жонатан из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Коад Рено из команды Мец подал угловой справа.
56'
Глик Камил выбил мяч на угловой.
55'
Менди Бенжамен сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фалькао Радамель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
55'
Менди Бенжамен из команды Монако делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Фалькао Радамель нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Туре Альмами из команды Монако делает навес
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Субашич Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Эрдинг Мевлут, и мяч снова в игре
52'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Бошилья Габриэл сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лоттен Килиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Бошилья Габриэл из команды Монако делает пас партнеру.
48'
Игрок из команды Монако делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Бошилья Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Удар от ворот произведет Монако
46'
Молле Флоран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
45'
Эрдинг Мевлут из команды Мец в офсайде
45'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
45'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Дюкур Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
43'
Туре Альмами из команды Монако делает подножку. Синьорино Франк заработал фол.
42'
Коад Рено из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Милан Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой слева.
41'
Милан Гидо выбил мяч на угловой.
41'
Менди Бенжамен из команды Монако делает навес
40'
Удар от ворот произведет Мец
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Моутинью Жоау бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Силва Бернарду из команды Монако делает навес
40'
Лоттен Килиан из команды Монако делает навес прямо в штрафную.
40'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
Фол, нарушение
39'
Дианье Фаллу из команды Мец. Это Фабиньо Энрике заработал фол.
39'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Туре Альмами из команды Монако делает навес
37'
Удар от ворот произведет Мец
37'
Фалькао Радамель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Лоттен Килиан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
Бошилья Габриэл из команды Монако делает навес
36'
Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Коад Рено из команды Мец делает навес
35'
Силва Бернарду из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
34'
Туре Альмами из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Синьорино Франк.
34'
Бошилья Габриэл из команды Монако делает пас партнеру.
34'
Силва Бернарду из команды Монако делает пас партнеру.
Фол, нарушение
33'
Синьорино Франк из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Туре Альмами.
32'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Раджи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ривьерес Жонатан из команды Мец делает навес
32'
Вратарь парирует удар, который нанес Менди Бенжамен, и мяч снова в игре
31'
Милан Гидо ошибается в защите.
31'
Лоттен Килиан из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Офсайд
30'
Лоттен Килиан из команды Монако в офсайде
30'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
30'
Бошилья Габриэл из команды Монако подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Туре Альмами из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Туре Альмами из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Коад Рено из команды Мец делает навес
Офсайд
27'
Бошилья Габриэл из команды Монако в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Удар от ворот произведет Мец
24'
Фабиньо Энрике нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Силва Бернарду из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Фабиньо Энрике сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лоттен Килиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Сарр Исмаила нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Бошилья Габриэл из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Фалькао Радамель пробил головой, вратарь справился с ударом.
17'
Бошилья Габриэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Дианье Фаллу из команды Мец. Это Силва Бернарду заработал фол.
Фол, нарушение
16'
Эрдинг Мевлут из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Моутинью Жоау.
15'
Удар от ворот произведет Мец
15'
Менди Бенжамен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Милан Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Фабиньо Энрике из команды Монако делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
13'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Туре Альмами сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фалькао Радамель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
Туре Альмами из команды Монако делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
10'
Дианье Фаллу коснулся мяча рукой.
Угловой
9'
Молле Флоран из команды Мец подал угловой справа.
9'
Туре Альмами выбил мяч на угловой.
9'
Эрдинг Мевлут из команды Мец делает навес
8'
Фалькао Радамель сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лоттен Килиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
7'
Фалькао Радамель из команды Монако сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Фол, нарушение
7'
Ривьерес Жонатан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бошилья Габриэл.
6'
Удар от ворот произведет Мец
6'
Фабиньо Энрике из команды Монако делает навес
Фол, нарушение
6'
Эрдинг Мевлут из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Фабиньо Энрике.
5'
Удар от ворот произведет Мец
5'
Фалькао Радамель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
3'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Менди Бенжамен из команды Монако делает навес
3'
Милан Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бошилья Габриэл из команды Монако делает навес
2'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монако". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монако 5:0 Мец
Монако
98.1% (209)
Ничья:
1.4% (3)
Мец
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
45.5% (97)
Монако:
18.8% (40)
Монако:
10.3% (22)
Монако:
8.5% (18)
Монако:
6.1% (13)
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