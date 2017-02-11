Стадион: Луи II Зрители: 6069
1:0
8' ГолЛоттен Килиан
2:0
11' ГолФалькао Радамель
3:0
20' ГолЛоттен Килиан
4:0
50' ГолЛоттен Килиан
5:0
55' ГолФалькао Радамель
62' Желтая карточкаМенди Бенжамен
63' Желтая карточкаМолле Флоран
67' Желтая карточкаРивьерес Жонатан
77' Желтая карточкаСиньорино Франк
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
95'
Дирар Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
95'
95'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой справа.
95'
Кардона Ирвин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
94'
Лоттен Килиан из команды Монако делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
94'
92'
Раджи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Лоттен Килиан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
91'
Кардона Ирвин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
91'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой слева.
91'
Дирар Набиль бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
91'
Дирар Набиль из команды Монако. Это Синьорино Франк заработал фол.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
90'
90'
Силва Бернарду из команды Монако разыграл угловой с левого угла.
90'
Синьорино Франк выбил мяч на угловой.
89'
Дирар Набиль из команды Монако делает навес
89'
Дирар Набиль из команды Монако делает подножку. Синьорино Франк заработал фол.
88'
Нгетт Опа из команды Мец делает подножку. Лоттен Килиан заработал фол.
87'
Лоттен Килиан из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Дирар Набиль из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Вратарь парирует удар, который нанес Кардона Ирвин, и мяч снова в игре
86'
85'
Тактическая замена. Дюкур Шейк уходит с поля и его заменяет Филиппс Крис
85'
Диалло Абду из команды Монако в офсайде
85'
Силва Бернарду из команды Монако делает передачу за спину защитников.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Дирар Набиль из команды Монако делает навес
84'
Кардона Ирвин из команды Монако делает навес
83'
83'
Нгетт Опа нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 6069 болельщиков
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Фалькао Радамель уходит с поля и его заменяет Кардона Ирвин
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Удар от ворот произведет Монако
79'
Сарр Исмаила отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Лоттен Килиан из команды Монако в офсайде
78'
Фалькао Радамель наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
78'
Лоттен Килиан из команды Монако делает отличный пас
78'
77'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Синьорино Франк получает желтую карточку.
77'
Синьорино Франк из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Туре Альмами.
76'
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Силва Бернарду из команды Монако разыграл угловой с правого угла.
75'
Туре Альмами нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
75'
Фалькао Радамель из команды Монако делает пас партнеру.
74'
Дирар Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Моутинью Жоау из команды Монако разыграл угловой с левого угла.
74'
Лоттен Килиан из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
74'
Диалло Абду из команды Монако делает навес
73'
72'
Фалькао Радамель из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Синьорино Франк.
71'
71'
Дирар Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Силва Бернарду из команды Монако разыграл угловой с левого угла.
70'
Ривьерес Жонатан выбил мяч на угловой.
70'
Лоттен Килиан на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Бошилья Габриэл получил травму и заменен. Дирар Набиль выходит на поле.
68'
Бошилья Габриэл получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
67'
Бошилья Габриэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Ривьерес Жонатан получает желтую карточку.
66'
Ривьерес Жонатан совершает грубый фол. Бошилья Габриэл был жертвой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
64'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Моутинью Жоау из команды Монако делает навес
64'
Тактическая замена. Менди Бенжамен уходит с поля и его заменяет Диалло Абду
63'
Молле Флоран получает желтую карточку.
63'
Молле Флоран из команды Мец. Это Силва Бернарду заработал фол.
63'
62'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Менди Бенжамен получает желтую карточку.
61'
Менди Бенжамен атакует сзади соперника. Эрдинг Мевлут пострадал.
61'
61'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Силва Бернарду коснулся мяча рукой.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Бошилья Габриэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
59'
Синьорино Франк из команды Мец делает навес
58'
Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Менди Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
57'
Ривьерес Жонатан из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
57'
Ривьерес Жонатан из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
57'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Глик Камил выбил мяч на угловой.
55'
Менди Бенжамен сделал результативную передачу.
55'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фалькао Радамель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Фалькао Радамель нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Субашич Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Эрдинг Мевлут, и мяч снова в игре
52'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Бошилья Габриэл сделал результативную передачу.
50'
49'
Бошилья Габриэл из команды Монако делает пас партнеру.
48'
Игрок из команды Монако делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Бошилья Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Удар от ворот произведет Монако
46'
Молле Флоран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Эрдинг Мевлут из команды Мец в офсайде
45'
45'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
44'
Дюкур Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Туре Альмами из команды Монако делает подножку. Синьорино Франк заработал фол.
42'
42'
42'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой слева.
41'
Милан Гидо выбил мяч на угловой.
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Моутинью Жоау бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Силва Бернарду из команды Монако делает навес
40'
Лоттен Килиан из команды Монако делает навес прямо в штрафную.
40'
40'
39'
Дианье Фаллу из команды Мец. Это Фабиньо Энрике заработал фол.
39'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
39'
37'
37'
Фалькао Радамель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Лоттен Килиан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
36'
Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Силва Бернарду из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Туре Альмами из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Синьорино Франк.
34'
Бошилья Габриэл из команды Монако делает пас партнеру.
34'
Силва Бернарду из команды Монако делает пас партнеру.
33'
Синьорино Франк из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Туре Альмами.
32'
32'
Раджи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ривьерес Жонатан из команды Мец делает навес
32'
Вратарь парирует удар, который нанес Менди Бенжамен, и мяч снова в игре
31'
Милан Гидо ошибается в защите.
31'
Лоттен Килиан из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
30'
Лоттен Килиан из команды Монако в офсайде
30'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Бошилья Габриэл из команды Монако подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
29'
29'
28'
Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Бошилья Габриэл из команды Монако в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
24'
Фабиньо Энрике нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Силва Бернарду из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Фабиньо Энрике сделал результативную передачу.
20'
20'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Сарр Исмаила нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
18'
Бошилья Габриэл из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
Фалькао Радамель пробил головой, вратарь справился с ударом.
17'
Бошилья Габриэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Дианье Фаллу из команды Мец. Это Силва Бернарду заработал фол.
16'
Эрдинг Мевлут из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Моутинью Жоау.
15'
15'
Менди Бенжамен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
13'
11'
Туре Альмами сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фалькао Радамель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
10'
Дианье Фаллу коснулся мяча рукой.
9'
Молле Флоран из команды Мец подал угловой справа.
9'
Туре Альмами выбил мяч на угловой.
9'
Эрдинг Мевлут из команды Мец делает навес
8'
Фалькао Радамель сделал результативную передачу.
8'
7'
Фалькао Радамель из команды Монако сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
7'
Ривьерес Жонатан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бошилья Габриэл.
6'
6'
6'
Эрдинг Мевлут из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Фабиньо Энрике.
5'
5'
Фалькао Радамель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
3'
3'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
2'
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монако". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монако 5:0 Мец
Монако
98.1% (209)
Ничья:
1.4% (3)
Мец
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Монако:
45.5% (97)
3:0 Монако:
18.8% (40)
2:1 Монако:
10.3% (22)
3:1 Монако:
8.5% (18)
1:0 Монако:
6.1% (13)
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