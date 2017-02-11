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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 17611
Нанси
0:3
Конец матча
Монпелье
0'
0:1
11' Гол
Мбенза Исаак
0:2
19' Гол
Мунье Стив
30' Желтая карточка
Робич Антони
40' Желтая карточка
Бадила Тобиас
56' Желтая карточка
Мюкиэле Норди
0:3
60' Гол
Мбенза Исаак
70' Желтая карточка
Покорны Лукаш
75' Желтая карточка
Аит Бенассер Юссеф
90'+3
Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
92'
Удар от ворот произведет Монпелье
92'
Кабако Эрик из команды Нанси бьет головой мимо ворот
Угловой
92'
Педретти Бенуа из команды Нанси подал угловой справа.

91'
Сету Жюльен из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 17611 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
89'
Мунье Стив бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
87'
Мунье Стив из команды Монпелье делает подножку. Кабако Эрик заработал фол.
87'
Удар от ворот произведет Нанси
87'
Мунье Стив из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
87'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
Офсайд
85'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Удар от ворот произведет Монпелье
84'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Педретти Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Маршетти Венсан
Фол, нарушение
82'
Ласне Пол из команды Монпелье делает подножку. Педретти Бенуа заработал фол.
81'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
81'
После дальнего удара, который нанес Скири Эйе мяч отбит вратарем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Манданн Кристоф из команды Нанси делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
80'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
79'
Удар от ворот произведет Монпелье
79'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
78'
Удар от ворот произведет Нанси
78'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает неудачный навес.
78'
Манданн Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
77'
Пионнье Лоран вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Бадила Тобиас из команды Нанси делает навес
76'
Тактическая замена. Мюкиэле Норди уходит с поля и его заменяет Депланье Матье
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
75'
Аит Бенассер Юссеф получает желтую карточку.
Фол, нарушение
75'
Аит Бенассер Юссеф совершает грубый фол. Илтон Виторино был жертвой
Фол, нарушение
74'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Манданн Кристоф заработал фол.
73'
Матч возобновится спорным мячом
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Мюкиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Робич Антони из команды Нанси подал угловой слева.
72'
Робич Антони из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
71'
Робич Антони нарушает правила. Руссийон Жером пострадал
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
70'
Покорны Лукаш получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Покорны Лукаш совершает грубый фол. Манданн Кристоф был жертвой
Фол, нарушение
69'
Покорны Лукаш получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кабако Эрик.
Угловой
68'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
68'
Сессеньон Стефан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
67'
Удар от ворот произведет Монпелье
67'
Робич Антони бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
67'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси подал угловой слева.
67'
Диа Иссиар из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Ласне Пол
66'
Тактическая замена. Долли Киган уходит с поля и его заменяет Силла Якуба
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Удар от ворот произведет Монпелье
63'
Дал Морис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Тактическая замена. Диарра Алу уходит с поля и его заменяет Манданн Кристоф
60'
Будебуз Ряд сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мбенза Исаак записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
Удар от ворот произведет Нанси
60'
Мунье Стив из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
58'
Диа Иссиар из команды Нанси делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
58'
Бадила Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Долли Киган из команды Монпелье делает навес
58'
Удар от ворот произведет Нанси
58'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес
57'
Пионнье Лоран вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Педретти Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
56'
Мюкиэле Норди получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает подножку. Робич Антони заработал фол.
56'
Робич Антони из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бадила Тобиас из команды Нанси делает навес
54'
Удар от ворот произведет Нанси
54'
Мунье Стив из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Сессеньон Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
51'
Удар от ворот произведет Нанси
51'
Мбенза Исаак имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Удар от ворот произведет Монпелье
Фол, нарушение
50'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает подножку. Диарра Алу заработал фол.
49'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Робич Антони из команды Нанси делает навес
46'
Тактическая замена. Гуйдилейе Диалло уходит с поля и его заменяет Педретти Бенуа
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Монпелье
46'
Робич Антони имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Дал Морис пробил головой, вратарь справился с ударом.
45'
Робич Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Аит Бенассер Юссеф заработал фол.
43'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Монпелье
43'
Дал Морис имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
43'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает отличный навес.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
40'
Бадила Тобиас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Бадила Тобиас совершает грубый фол. Мюкиэле Норди был жертвой
39'
Удар от ворот произведет Монпелье
39'
Бадила Тобиас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
38'
Покорны Лукаш получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дал Морис.
Офсайд
38'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
37'
Удар от ворот произведет Нанси
37'
Илтон Виторино из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
37'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Диарра Алу из команды Нанси делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
36'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Робич Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
35'
Удар от ворот произведет Монпелье
35'
Бадила Тобиас из команды Нанси делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Робич Антони из команды Нанси делает навес
Угловой
34'
Робич Антони из команды Нанси разыграл угловой с левого угла.
34'
Мюкиэле Норди выбил мяч на угловой.
34'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
Фол, нарушение
33'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Гуйдилейе Диалло заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Диарра Алу из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Мунье Стив.
31'
Удар от ворот произведет Монпелье
31'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
31'
Покорны Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
30'
Робич Антони получает желтую карточку.
Фол, нарушение
30'
Робич Антони совершает грубый фол. Руссийон Жером был жертвой
Фол, нарушение
30'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси делает подножку. Будебуз Ряд заработал фол.
29'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Робич Антони исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
28'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает подножку. Робич Антони заработал фол.
Офсайд
27'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
Фол, нарушение
26'
Мунье Стив из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Дьянь Моду.
Травма, повреждение
25'
Мюкиэле Норди возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
25'
Мюкиэле Норди получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
25'
Мюкиэле Норди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Пионнье Лоран вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Диа Иссиар из команды Нанси делает навес
22'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Нанси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
22'
Дал Морис из команды Нанси делает подножку. Руссийон Жером заработал фол.
21'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Робич Антони из команды Нанси подал угловой слева.
20'
Мюкиэле Норди выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Будебуз Ряд сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мунье Стив из клуба "Монпелье" отправил мяч головой в ворота.
19'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает отличный навес.
18'
Пионнье Лоран вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Дал Морис из команды Нанси делает навес
17'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Пионнье Лоран вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Покорны Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
17'
Гуйдилейе Диалло нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Пионнье Лоран вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Кабако Эрик из команды Нанси делает навес
Фол, нарушение
15'
Илтон Виторино получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дал Морис.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
13'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Монпелье
12'
Гуйдилейе Диалло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Мбенза Исаак!
10'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает отличный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
9'
Мюкиэле Норди получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Робич Антони.
Офсайд
9'
Дал Морис из команды Нанси в офсайде
Офсайд
7'
Дал Морис из команды Нанси в офсайде
7'
Диарра Алу из команды Нанси делает передачу за спину защитников.
6'
Долли Киган из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Сету Жюльен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
5'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Аит Бенассер Юссеф и мяч снова в игре
5'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
4'
Удар от ворот произведет Монпелье
3'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
2'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Marcel Picot. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нанси 0:3 Монпелье
Нанси
52.6% (112)
Ничья:
36.2% (77)
Монпелье
11.3% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Нанси:
30.5% (65)
Ничья:
29.6% (63)
Нанси:
14.6% (31)
Монпелье:
6.6% (14)
Нанси:
5.6% (12)
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