Стадион: Марсель Пико Зрители: 17611
0:1
11' ГолМбенза Исаак
0:2
19' ГолМунье Стив
30' Желтая карточкаРобич Антони
40' Желтая карточкаБадила Тобиас
56' Желтая карточкаМюкиэле Норди
0:3
60' ГолМбенза Исаак
70' Желтая карточкаПокорны Лукаш
75' Желтая карточкаАит Бенассер Юссеф
Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
92'
92'
Кабако Эрик из команды Нанси бьет головой мимо ворот
92'
Педретти Бенуа из команды Нанси подал угловой справа.
91'
Сету Жюльен из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 17611 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
89'
Мунье Стив бьет и мяч от рикошета проходит мимо
87'
Мунье Стив из команды Монпелье делает подножку. Кабако Эрик заработал фол.
87'
87'
Мунье Стив из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
87'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
84'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Педретти Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Маршетти Венсан
82'
Ласне Пол из команды Монпелье делает подножку. Педретти Бенуа заработал фол.
81'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
После дальнего удара, который нанес Скири Эйе мяч отбит вратарем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Манданн Кристоф из команды Нанси делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
80'
79'
79'
78'
78'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает неудачный навес.
78'
Манданн Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Бадила Тобиас из команды Нанси делает навес
76'
Тактическая замена. Мюкиэле Норди уходит с поля и его заменяет Депланье Матье
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Аит Бенассер Юссеф получает желтую карточку.
75'
Аит Бенассер Юссеф совершает грубый фол. Илтон Виторино был жертвой
74'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Манданн Кристоф заработал фол.
73'
Матч возобновится спорным мячом
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Мюкиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Робич Антони из команды Нанси подал угловой слева.
72'
Робич Антони из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Робич Антони нарушает правила. Руссийон Жером пострадал
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Покорны Лукаш получает желтую карточку.
70'
Покорны Лукаш совершает грубый фол. Манданн Кристоф был жертвой
69'
Покорны Лукаш получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кабако Эрик.
68'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
68'
Сессеньон Стефан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
67'
67'
Робич Антони бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси подал угловой слева.
67'
Диа Иссиар из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Ласне Пол
66'
Тактическая замена. Долли Киган уходит с поля и его заменяет Силла Якуба
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
63'
Дал Морис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Тактическая замена. Диарра Алу уходит с поля и его заменяет Манданн Кристоф
60'
Будебуз Ряд сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мбенза Исаак записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
60'
Мунье Стив из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
58'
Диа Иссиар из команды Нанси делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
58'
Бадила Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Долли Киган из команды Монпелье делает навес
58'
58'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес
57'
57'
Педретти Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Мюкиэле Норди получает желтую карточку.
56'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает подножку. Робич Антони заработал фол.
56'
Робич Антони из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
54'
Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бадила Тобиас из команды Нанси делает навес
54'
54'
Мунье Стив из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Сессеньон Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
51'
51'
Мбенза Исаак имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
50'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает подножку. Диарра Алу заработал фол.
49'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
46'
Робич Антони из команды Нанси делает навес
46'
Тактическая замена. Гуйдилейе Диалло уходит с поля и его заменяет Педретти Бенуа
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
Робич Антони имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Дал Морис пробил головой, вратарь справился с ударом.
45'
Робич Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Аит Бенассер Юссеф заработал фол.
43'
43'
43'
Дал Морис имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
43'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает отличный навес.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Бадила Тобиас получает желтую карточку.
40'
Бадила Тобиас совершает грубый фол. Мюкиэле Норди был жертвой
39'
39'
Бадила Тобиас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
38'
Покорны Лукаш получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дал Морис.
38'
37'
37'
Илтон Виторино из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
37'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Диарра Алу из команды Нанси делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
36'
36'
Робич Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
35'
35'
Бадила Тобиас из команды Нанси делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
34'
Робич Антони из команды Нанси делает навес
34'
Робич Антони из команды Нанси разыграл угловой с левого угла.
34'
Мюкиэле Норди выбил мяч на угловой.
34'
33'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Гуйдилейе Диалло заработал фол.
32'
Диарра Алу из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Мунье Стив.
31'
31'
31'
Покорны Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Робич Антони получает желтую карточку.
30'
Робич Антони совершает грубый фол. Руссийон Жером был жертвой
30'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси делает подножку. Будебуз Ряд заработал фол.
29'
28'
Робич Антони исполняет штрафной удар, но его блокируют
28'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает подножку. Робич Антони заработал фол.
27'
26'
Мунье Стив из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Дьянь Моду.
25'
Мюкиэле Норди возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Мюкиэле Норди получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Мюкиэле Норди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
Диа Иссиар из команды Нанси делает навес
22'
22'
Игрок из команды Нанси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Дал Морис из команды Нанси делает подножку. Руссийон Жером заработал фол.
21'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
21'
Робич Антони из команды Нанси подал угловой слева.
20'
Мюкиэле Норди выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Будебуз Ряд сделал результативную передачу.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мунье Стив из клуба "Монпелье" отправил мяч головой в ворота.
19'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает отличный навес.
18'
17'
17'
17'
Покорны Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Гуйдилейе Диалло нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Кабако Эрик из команды Нанси делает навес
15'
Илтон Виторино получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дал Морис.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
13'
12'
12'
Гуйдилейе Диалло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Мбенза Исаак!
10'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает отличный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
9'
Мюкиэле Норди получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Робич Антони.
7'
Диарра Алу из команды Нанси делает передачу за спину защитников.
6'
Долли Киган из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Сету Жюльен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
5'
5'
5'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Аит Бенассер Юссеф и мяч снова в игре
5'
4'
3'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
2'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Marcel Picot. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нанси 0:3 Монпелье
Нанси
52.6% (112)
Ничья:
36.2% (77)
Монпелье
11.3% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нанси:
30.5% (65)
1:1 Ничья:
29.6% (63)
2:1 Нанси:
14.6% (31)
1:2 Монпелье:
6.6% (14)
2:0 Нанси:
5.6% (12)
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