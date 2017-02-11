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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 25731
Лилль
1:2
Конец матча
Анже
0'
0:1
21' Гол
Капелле Пьеррик
24' Желтая карточка
Траоре Исмаэль
1:1
27' Гол
Биссума Ив
1:2
60' Гол
Томас Ромен
62' Желтая карточка
Эль-Гази Анвар
82' Желтая карточка
Дьедью Фамара
83' Красная карточка
Биссума Ив
90'+5
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
94'
Де Превиль Николя блокирует соперника. Томас Ромен заработал своей команде штрафной.
94'
После дальнего удара, который нанес Бамба Джонатан мяч отбит вратарем
94'
Бамба Джонатан из команды Анже устремляется вперед с мячом.
93'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Эньема Венсан выбил мяч подальше от ворот.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Терье Мартен совершает грубый фол. Сиссоко Исса был жертвой
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Пепе Николя из команды Анже. Это Xeka заработал фол.
88'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Терье Мартен из команды Лилль подал угловой слева.
88'
Манко Венсан выбил мяч на угловой.
88'
Кишна Рикардо из команды Лилль делает навес
Угловой
87'
Терье Мартен из команды Лилль подал угловой слева.
87'
Сиссоко Исса выбил мяч на угловой.
87'
Терье Мартен из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает отличный навес.
Фол, нарушение
86'
Пепе Николя получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пальмьери Жульян.
Фол, нарушение
85'
Бамба Джонатан из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Коршья Себастьен.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 25731 болельщиков
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
84'
Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Биссума Ив уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Биссума Ив из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Сантамария Батист.
82'
Тактическая замена. Дьедью Фамара уходит с поля и его заменяет Доре Фереборе
Желтая карточка
82'
Дьедью Фамара из команды Анже был наказан за старое нарушение.
81'
Мангани Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
80'
Дьедью Фамара получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Баша Марко.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
79'
Баша Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Эль-Гази Анвар уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
78'
Пепе Николя из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
77'
Дьедью Фамара из команды Анже в офсайде
Фол, нарушение
76'
Сантамария Батист коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
75'
Коршья Себастьен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дьедью Фамара.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Удар от ворот произведет Лилль
75'
Пепе Николя бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
Пальмьери Жульян из команды Лилль делает неудачный навес.
74'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Томас Ромен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
74'
Пальмьери Жульян из команды Лилль делает навес
73'
Пальмьери Жульян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Ботеак Эрик уходит с поля и его заменяет Слити Наим
Угловой
71'
Кишна Рикардо из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
71'
Жан Мехди выбил мяч на угловой.
71'
Кишна Рикардо из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
71'
Xeka из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Удар от ворот произведет Лилль
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
70'
Ботеак Эрик блокирует соперника. Пепе Николя заработал своей команде штрафной.
69'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Сиссоко Исса блокирует соперника. Ботеак Эрик заработал своей команде штрафной.
69'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Де Превиль Николя бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
68'
Xeka нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Лилль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
67'
Баша Марко из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
66'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Ботеак Эрик на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Удар от ворот произведет Анже
64'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Жан Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает навес
Желтая карточка
62'
Эль-Гази Анвар сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
62'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль. Это Сиссоко Исса заработал фол.
62'
Тактическая замена. Балули Фарес уходит с поля и его заменяет Кишна Рикардо
61'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Пепе Николя
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Дьедью Фамара сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Томас Ромен из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
59'
Баша Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
59'
Мангани Томас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
58'
Удар от ворот произведет Анже
58'
Де Превиль Николя отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Удар от ворот произведет Лилль
57'
Капелле Пьеррик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Траоре Исмаэль получил травму и заменен. Жан Мехди выходит на поле.
55'
Удар от ворот произведет Анже
55'
Эль-Гази Анвар имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
55'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Баша Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бамба Джонатан.
53'
Эль-Гази Анвар бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
53'
Биссума Ив из команды Лилль делает навес
52'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Сантамария Батист из команды Анже отвел угрозу отличным подкатом
51'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Удар от ворот произведет Лилль
50'
Н'Дойе Шейк из команды Анже бьет головой мимо ворот
Угловой
49'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
49'
Сиссоко Исса из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
49'
Балули Фарес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Манко Венсан.
48'
Эньема Венсан выбил мяч подальше от ворот.
48'
Балули Фарес из команды Лилль остановил атаку, перехватив мяч.
47'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Пальмьери Жульян из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
Эль-Гази Анвар нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ботеак Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Сиссоко Исса из команды Анже делает подножку. Пальмьери Жульян заработал фол.
46'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Пальмьери Жульян из команды Лилль делает навес
44'
Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Биссума Ив из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Сантамария Батист из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Де Превиль Николя.
41'
Мангани Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Биссума Ив бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
40'
Удар от ворот произведет Лилль
40'
Капелле Пьеррик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
39'
Коршья Себастьен из команды Лилль в офсайде
39'
Пальмьери Жульян из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Балули Фарес из команды Лилль делает навес
38'
Мишель Матьё выбил мяч подальше от ворот.
38'
Биссума Ив из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
37'
Баша Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
36'
Xeka получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Н'Дойе Шейк.
Фол, нарушение
36'
Капелле Пьеррик из команды Анже. Это Пальмьери Жульян заработал фол.
Офсайд
35'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
Дьедью Фамара из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
35'
Бамба Джонатан на финте ушёл от оппонента.
34'
Удар от ворот произведет Лилль
34'
Дьедью Фамара бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
34'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
34'
Xeka коснулся мяча рукой.
33'
Манко Венсан из команды Анже отвел угрозу отличным подкатом
33'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Лилль
32'
Дьедью Фамара из команды Анже делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
32'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
31'
Бамба Джонатан из команды Анже делает подножку. Xeka заработал фол.
30'
Удар от ворот произведет Анже
30'
Ботеак Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Эньема Венсан вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
29'
Удар от ворот произведет Лилль
29'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Балули Фарес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сантамария Батист.
28'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Xeka сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Биссума Ив отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
26'
Сиссоко Исса из команды Анже остановил атаку, перехватив мяч.
26'
Биссума Ив выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Удар от ворот произведет Лилль
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Де Превиль Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
24'
Траоре Исмаэль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
23'
Траоре Исмаэль из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Де Превиль Николя.
23'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Биссума Ив из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Биссума Ив на финте ушёл от оппонента.
22'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Мангани Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Капелле Пьеррик из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
20'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
20'
Сумаоро Адама получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дьедью Фамара.
19'
Бамба Джонатан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
19'
Мангани Томас из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
19'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Биссума Ив из команды Лилль отвел угрозу отличным подкатом
17'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Биссума Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
15'
Удар от ворот произведет Анже
15'
Коршья Себастьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Коршья Себастьен из команды Лилль подал угловой справа.
14'
Бамба Джонатан выбил мяч на угловой.
14'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Балули Фарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
13'
Сантамария Батист из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Балули Фарес.
12'
Коршья Себастьен из команды Лилль отвел угрозу отличным подкатом
12'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Коршья Себастьен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Коршья Себастьен из команды Лилль отвел угрозу отличным подкатом
11'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Балули Фарес отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
10'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
9'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает навес
9'
Де Превиль Николя из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
9'
Ботеак Эрик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Траоре Исмаэль.
9'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
9'
Биссума Ив из команды Лилль сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
8'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
7'
Н'Дойе Шейк из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Xeka.
7'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Xeka отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
7'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает пас партнеру.
7'
Эль-Гази Анвар на финте ушёл от оппонента.
6'
Эньема Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бамба Джонатан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
5'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает подножку. Xeka заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
3'
Траоре Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Де Превиль Николя бьет в штангу и упускает момент забить!
3'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
2'
Удар от ворот произведет Лилль
2'
Дьедью Фамара бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
2'
Сумаоро Адама выбил мяч на угловой.
1'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Балули Фарес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Н'Дойе Шейк.
1'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Траоре Исмаэль выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 1:2 Анже
Лилль
93.4% (198)
Ничья:
5.7% (12)
Анже
0.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Лилль:
50.9% (108)
Лилль:
21.7% (46)
Лилль:
13.2% (28)
Ничья:
4.7% (10)
Лилль:
3.8% (8)
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