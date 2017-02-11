Стадион: Пьер Моруа Зрители: 25731
0:1
21' ГолКапелле Пьеррик
24' Желтая карточкаТраоре Исмаэль
1:1
27' ГолБиссума Ив
1:2
60' ГолТомас Ромен
62' Желтая карточкаЭль-Гази Анвар
82' Желтая карточкаДьедью Фамара
83' Красная карточкаБиссума Ив
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Де Превиль Николя блокирует соперника. Томас Ромен заработал своей команде штрафной.
94'
После дальнего удара, который нанес Бамба Джонатан мяч отбит вратарем
94'
Бамба Джонатан из команды Анже устремляется вперед с мячом.
93'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Эньема Венсан выбил мяч подальше от ворот.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Терье Мартен совершает грубый фол. Сиссоко Исса был жертвой
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
89'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Пепе Николя из команды Анже. Это Xeka заработал фол.
88'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Терье Мартен из команды Лилль подал угловой слева.
88'
Манко Венсан выбил мяч на угловой.
88'
Кишна Рикардо из команды Лилль делает навес
87'
Терье Мартен из команды Лилль подал угловой слева.
87'
Сиссоко Исса выбил мяч на угловой.
87'
Терье Мартен из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
87'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает отличный навес.
86'
Пепе Николя получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пальмьери Жульян.
85'
Бамба Джонатан из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Коршья Себастьен.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 25731 болельщиков
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Биссума Ив уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Биссума Ив из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Сантамария Батист.
82'
Тактическая замена. Дьедью Фамара уходит с поля и его заменяет Доре Фереборе
82'
Дьедью Фамара из команды Анже был наказан за старое нарушение.
81'
Мангани Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
Дьедью Фамара получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Баша Марко.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
79'
79'
79'
Тактическая замена. Эль-Гази Анвар уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
78'
Пепе Николя из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
77'
Дьедью Фамара из команды Анже в офсайде
76'
Сантамария Батист коснулся мяча рукой.
75'
Коршья Себастьен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дьедью Фамара.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
75'
Пепе Николя бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
Пальмьери Жульян из команды Лилль делает неудачный навес.
74'
74'
Томас Ромен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
74'
Пальмьери Жульян из команды Лилль делает навес
73'
Пальмьери Жульян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Тактическая замена. Ботеак Эрик уходит с поля и его заменяет Слити Наим
71'
Кишна Рикардо из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
71'
Жан Мехди выбил мяч на угловой.
71'
Кишна Рикардо из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
71'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
70'
Ботеак Эрик блокирует соперника. Пепе Николя заработал своей команде штрафной.
69'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Сиссоко Исса блокирует соперника. Ботеак Эрик заработал своей команде штрафной.
69'
69'
Де Превиль Николя бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
68'
Xeka нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Лилль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
68'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
67'
Баша Марко из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
66'
66'
Ботеак Эрик на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
64'
63'
Жан Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает навес
62'
Эль-Гази Анвар сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
62'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль. Это Сиссоко Исса заработал фол.
62'
Тактическая замена. Балули Фарес уходит с поля и его заменяет Кишна Рикардо
61'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Пепе Николя
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Дьедью Фамара сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Томас Ромен из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
59'
59'
59'
Мангани Томас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
58'
58'
Де Превиль Николя отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
Капелле Пьеррик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
56'
Траоре Исмаэль получил травму и заменен. Жан Мехди выходит на поле.
55'
55'
Эль-Гази Анвар имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
55'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Баша Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бамба Джонатан.
53'
Эль-Гази Анвар бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
53'
Биссума Ив из команды Лилль делает навес
52'
52'
Сантамария Батист из команды Анже отвел угрозу отличным подкатом
51'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
50'
Н'Дойе Шейк из команды Анже бьет головой мимо ворот
49'
49'
Сиссоко Исса из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Балули Фарес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Манко Венсан.
48'
Эньема Венсан выбил мяч подальше от ворот.
48'
Балули Фарес из команды Лилль остановил атаку, перехватив мяч.
47'
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Пальмьери Жульян из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
Эль-Гази Анвар нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
Ботеак Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Сиссоко Исса из команды Анже делает подножку. Пальмьери Жульян заработал фол.
46'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Пальмьери Жульян из команды Лилль делает навес
44'
Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Биссума Ив из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
42'
Сантамария Батист из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Де Превиль Николя.
41'
Мангани Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Биссума Ив бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
40'
40'
Капелле Пьеррик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Коршья Себастьен из команды Лилль в офсайде
39'
Пальмьери Жульян из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Балули Фарес из команды Лилль делает навес
38'
Мишель Матьё выбил мяч подальше от ворот.
38'
Биссума Ив из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
37'
36'
Xeka получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Н'Дойе Шейк.
36'
Капелле Пьеррик из команды Анже. Это Пальмьери Жульян заработал фол.
35'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
Дьедью Фамара из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
35'
Бамба Джонатан на финте ушёл от оппонента.
34'
34'
Дьедью Фамара бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
34'
34'
Xeka коснулся мяча рукой.
33'
Манко Венсан из команды Анже отвел угрозу отличным подкатом
33'
32'
32'
Дьедью Фамара из команды Анже делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
32'
32'
32'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает навес
31'
Бамба Джонатан из команды Анже делает подножку. Xeka заработал фол.
30'
30'
Ботеак Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Эньема Венсан вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
29'
29'
28'
Балули Фарес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сантамария Батист.
28'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Xeka сделал результативную передачу.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Биссума Ив отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
26'
Сиссоко Исса из команды Анже остановил атаку, перехватив мяч.
26'
Биссума Ив выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Де Превиль Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Траоре Исмаэль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Траоре Исмаэль из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Де Превиль Николя.
23'
22'
Биссума Ив из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Биссума Ив на финте ушёл от оппонента.
22'
21'
Мангани Томас сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Капелле Пьеррик из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Сумаоро Адама получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дьедью Фамара.
19'
Бамба Джонатан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
19'
Мангани Томас из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
19'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
17'
Биссума Ив из команды Лилль отвел угрозу отличным подкатом
17'
16'
Биссума Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
15'
15'
Коршья Себастьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
14'
Коршья Себастьен из команды Лилль подал угловой справа.
14'
Бамба Джонатан выбил мяч на угловой.
14'
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Балули Фарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Сантамария Батист из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Балули Фарес.
12'
Коршья Себастьен из команды Лилль отвел угрозу отличным подкатом
12'
12'
Коршья Себастьен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
11'
Коршья Себастьен из команды Лилль отвел угрозу отличным подкатом
11'
11'
Балули Фарес отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
9'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает навес
9'
Де Превиль Николя из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
9'
Ботеак Эрик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Траоре Исмаэль.
9'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
9'
Биссума Ив из команды Лилль сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
8'
7'
Н'Дойе Шейк из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Xeka.
7'
7'
Xeka отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
7'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает пас партнеру.
7'
Эль-Гази Анвар на финте ушёл от оппонента.
6'
Эньема Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бамба Джонатан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает подножку. Xeka заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Траоре Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Де Превиль Николя бьет в штангу и упускает момент забить!
3'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
2'
2'
Дьедью Фамара бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Сумаоро Адама выбил мяч на угловой.
1'
1'
Балули Фарес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Н'Дойе Шейк.
1'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Траоре Исмаэль выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 1:2 Анже
Лилль
93.4% (198)
Ничья:
5.7% (12)
Анже
0.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Лилль:
50.9% (108)
2:1 Лилль:
21.7% (46)
2:0 Лилль:
13.2% (28)
1:1 Ничья:
4.7% (10)
3:1 Лилль:
3.8% (8)
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