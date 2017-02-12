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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 25665
Ренн
2:2
Конец матча
Ницца
0'
1:0
7' Гол
Амальфитано Морган
2:0
21' Гол
Сио Жованни
2:1
59' Гол
Донис Анастасиос
2:2
81' Гол
Эйссерик Валентин
83' Желтая карточка
Беланда Юнес
90' Желтая карточка
Мендеш Педру II
90' Желтая карточка
Байсс Пол
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Сио Жованни из команды Ренн бьет головой мимо ворот
93'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
93'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает пас партнеру.
93'
Калулу Альдо из команды Ренн делает навес

93'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
93'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
92'
Удар от ворот произведет Ренн
92'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает навес
91'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
90'
Байсс Пол получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
90'
Мендеш Педру II получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Андре Бенжамин заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
Угловой
89'
Амальфитано Морган из команды Ренн подал угловой справа.
89'
Амальфитано Морган из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 25665 болельщиков
Фол, нарушение
88'
Калулу Альдо из команды Ренн делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
Фол, нарушение
88'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает подножку. Фернандеш Желсон заработал фол.
Офсайд
87'
Андре Бенжамин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Байсс Пол.
87'
Сио Жованни из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
86'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Сио Жованни из команды Ренн делает навес
Угловой
85'
Амальфитано Морган из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
85'
Сио Жованни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
84'
Кавар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Оббади Мунир выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
83'
Беланда Юнес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Беланда Юнес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мендеш Педру II.
83'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Сери Жан-Мишель сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эйссерик Валентин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
81'
Сери Жан-Мишель выбил мяч подальше от ворот.
81'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает отличный навес.
80'
Андре Бенжамин из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
80'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Кавар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Сиприен Вилан выбил мяч подальше от ворот.
79'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
78'
Удар от ворот произведет Ницца
Фол, нарушение
77'
Донис Анастасиос из команды Ницца делает подножку. Амальфитано Морган заработал фол.
76'
Удар от ворот произведет Ренн
76'
Донис Анастасиос имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Донис Анастасиос на финте ушёл от оппонента.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Бенсебаини Рами получил травму и заменен. Кавар Димитри выходит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
75'
Бенсебаини Рами получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
74'
Тактическая замена. Далберт Эстеван уходит с поля и его заменяет Ле Маршан Максим
Травма, повреждение
74'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
74'
Удар от ворот произведет Ницца
74'
Сио Жованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
73'
Данте Бонфим ошибается в защите.
73'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
72'
Донис Анастасиос из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Суке Арно из команды Ницца делает пас партнеру.
72'
Суке Арно из команды Ницца устремляется вперед с мячом.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
70'
Сио Жованни из команды Ренн в офсайде
70'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отвел угрозу отличным подкатом
69'
Сиприен Вилан из команды Ницца устремляется вперед с мячом.
Офсайд
69'
Донис Анастасиос из команды Ницца в офсайде
69'
Данте Бонфим выбил мяч подальше от ворот.
68'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
67'
Удар от ворот произведет Ницца
Фол, нарушение
66'
Байсс Пол получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сио Жованни.
66'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Прчич Саньин из команды Ренн делает навес
66'
Удар от ворот произведет Ренн
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Сиприен Вилан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Донис Анастасиос из команды Ницца делает пас партнеру.
65'
Донис Анастасиос из команды Ницца устремляется вперед с мячом.
64'
Удар от ворот произведет Ницца
64'
Тактическая замена. Мубеле Ндомбе уходит с поля и его заменяет Калулу Альдо
63'
Тактическая замена. Козьелло Венсан уходит с поля и его заменяет Оббади Мунир
63'
Сио Жованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Сио Жованни на финте ушёл от оппонента.
62'
Сио Жованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
62'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
61'
Беланда Юнес из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
Эйссерик Валентин сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Донис Анастасиос записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
59'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
59'
Удар от ворот произведет Ницца
59'
Сио Жованни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Мендеш Педру II из команды Ренн делает навес
58'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Амальфитано Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Суке Арно из команды Ницца делает подножку. Мубеле Ндомбе заработал фол.
57'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает подножку. Козьелло Венсан заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Ницца
56'
Бенсебаини Рами бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Данзе Ромен выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
53'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Байсс Пол выбил мяч подальше от ворот.
53'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
51'
Мубеле Ндомбе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
50'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает навес
47'
Удар от ворот произведет Ницца
47'
Мубеле Ндомбе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Фернандеш Желсон из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
47'
Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Амальфитано Морган из команды Ренн подал угловой справа.
47'
Байсс Пол выбил мяч на угловой.
47'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Прчич Саньин из команды Ренн делает навес
46'
Тактическая замена. Ньяньон Жорис уходит с поля и его заменяет Фернандеш Желсон
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
Фол, нарушение
47'
Ньяньон Жорис из команды Ренн делает подножку. Сиприен Вилан заработал фол.
47'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Мубеле Ндомбе на финте ушёл от оппонента.
Угловой
46'
Амальфитано Морган из команды Ренн подал угловой справа.
46'
Данте Бонфим выбил мяч на угловой.
46'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
46'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Амальфитано Морган из команды Ренн подал угловой справа.
46'
Ньяньон Жорис из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Амальфитано Морган на финте ушёл от оппонента.
45'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
45'
Андре Бенжамин из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
44'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Плеа Алассан получил травму и заменен. Донис Анастасиос выходит на поле.
Травма, повреждение
43'
Плеа Алассан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
42'
Плеа Алассан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Суке Арно из команды Ницца устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
40'
Плеа Алассан возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
39'
Плеа Алассан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Фол, нарушение
38'
Мендеш Педру II из команды Ренн делает подножку. Плеа Алассан заработал фол.
Фол, нарушение
38'
Сио Жованни из команды Ренн. Это Байсс Пол заработал фол.
Фол, нарушение
37'
Плеа Алассан из команды Ницца делает подножку. Мендеш Педру II заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Сио Жованни из команды Ренн. Это Байсс Пол заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
35'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
Фол, нарушение
34'
Эйссерик Валентин нарушает правила. Бенсебаини Рами пострадал
Офсайд
33'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
33'
Беланда Юнес из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
33'
Далберт Эстеван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мубеле Ндомбе.
Фол, нарушение
32'
Далберт Эстеван нарушает правила. Шантом Клеман пострадал
31'
Сиприен Вилан бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Беланда Юнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
Плеа Алассан из команды Ницца делает пас партнеру.
29'
Суке Арно из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
29'
Мендеш Педру II из команды Ренн делает подножку. Далберт Эстеван заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Бенсебаини Рами получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Плеа Алассан.
26'
Амальфитано Морган на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
25'
Байсс Пол из команды Ницца в офсайде
24'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Ньяньон Жорис получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Беланда Юнес.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сио Жованни!
21'
Прчич Саньин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
21'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Амальфитано Морган из команды Ренн подал угловой справа.
21'
Суке Арно выбил мяч на угловой.
20'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Сери Жан-Мишель выбил мяч подальше от ворот.
18'
Козьелло Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Сио Жованни из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
14'
Плеа Алассан коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
14'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Козьелло Венсан заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Беланда Юнес из команды Ницца. Это Ньяньон Жорис заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Сиприен Вилан заработал фол.
12'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Сио Жованни из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
11'
Удар от ворот произведет Ренн
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Амальфитано Морган, и мяч снова в игре
9'
Ньяньон Жорис выбил мяч подальше от ворот.
9'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
9'
Сери Жан-Мишель ошибается в защите.
9'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
7'
Сио Жованни сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Амальфитано Морган из команды команды Ренн.
7'
Сио Жованни из команды Ренн делает передачу за спину защитников.
6'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
Фол, нарушение
5'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Шантом Клеман заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
5'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
5'
Далберт Эстеван выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
3'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает подножку. Суке Арно заработал фол.
3'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
3'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
2'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
Фол, нарушение
1'
Суке Арно из команды Ницца. Это Андре Бенжамин заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 2:2 Ницца
Ренн
14.9% (33)
Ничья:
43.9% (97)
Ницца
41.2% (91)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.8% (88)
Ницца:
22.2% (49)
Ницца:
12.7% (28)
Ренн:
7.2% (16)
Ренн:
6.3% (14)
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