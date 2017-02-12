Стадион: Роазон Парк Зрители: 25665
1:0
7' ГолАмальфитано Морган
2:0
21' ГолСио Жованни
2:1
59' ГолДонис Анастасиос
2:2
81' ГолЭйссерик Валентин
83' Желтая карточкаБеланда Юнес
90' Желтая карточкаМендеш Педру II
90' Желтая карточкаБайсс Пол
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Сио Жованни из команды Ренн бьет головой мимо ворот
93'
93'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает пас партнеру.
93'
Калулу Альдо из команды Ренн делает навес
93'
93'
93'
92'
92'
92'
92'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает навес
91'
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Байсс Пол получает желтую карточку за неспортивное поведение
90'
Мендеш Педру II получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Андре Бенжамин заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
89'
89'
Амальфитано Морган из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 25665 болельщиков
88'
Калулу Альдо из команды Ренн делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
88'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает подножку. Фернандеш Желсон заработал фол.
87'
Андре Бенжамин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Байсс Пол.
87'
Сио Жованни из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
85'
Сио Жованни из команды Ренн делает навес
85'
Амальфитано Морган из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
85'
Сио Жованни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
84'
Кавар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Оббади Мунир выбил мяч подальше от ворот.
83'
Беланда Юнес получает желтую карточку.
83'
Беланда Юнес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мендеш Педру II.
83'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Сери Жан-Мишель сделал результативную передачу.
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эйссерик Валентин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
81'
Сери Жан-Мишель выбил мяч подальше от ворот.
81'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает отличный навес.
80'
Андре Бенжамин из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Кавар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Сиприен Вилан выбил мяч подальше от ворот.
79'
79'
78'
77'
Донис Анастасиос из команды Ницца делает подножку. Амальфитано Морган заработал фол.
76'
76'
Донис Анастасиос имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Донис Анастасиос на финте ушёл от оппонента.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Бенсебаини Рами получил травму и заменен. Кавар Димитри выходит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Бенсебаини Рами получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
74'
Тактическая замена. Далберт Эстеван уходит с поля и его заменяет Ле Маршан Максим
74'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
74'
74'
Сио Жованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
73'
Данте Бонфим ошибается в защите.
73'
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
72'
Донис Анастасиос из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Сио Жованни из команды Ренн в офсайде
70'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отвел угрозу отличным подкатом
69'
Сиприен Вилан из команды Ницца устремляется вперед с мячом.
69'
Донис Анастасиос из команды Ницца в офсайде
69'
Данте Бонфим выбил мяч подальше от ворот.
68'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
67'
66'
Байсс Пол получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сио Жованни.
66'
66'
Прчич Саньин из команды Ренн делает навес
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Сиприен Вилан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Донис Анастасиос из команды Ницца делает пас партнеру.
65'
Донис Анастасиос из команды Ницца устремляется вперед с мячом.
64'
64'
Тактическая замена. Мубеле Ндомбе уходит с поля и его заменяет Калулу Альдо
63'
Тактическая замена. Козьелло Венсан уходит с поля и его заменяет Оббади Мунир
63'
Сио Жованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Сио Жованни на финте ушёл от оппонента.
62'
Сио Жованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
62'
61'
Беланда Юнес из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
Эйссерик Валентин сделал результативную передачу.
59'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Донис Анастасиос записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
59'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
59'
59'
Сио Жованни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Мендеш Педру II из команды Ренн делает навес
58'
58'
Амальфитано Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Суке Арно из команды Ницца делает подножку. Мубеле Ндомбе заработал фол.
57'
57'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает подножку. Козьелло Венсан заработал фол.
56'
56'
Бенсебаини Рами бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
56'
Данзе Ромен выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
53'
53'
Байсс Пол выбил мяч подальше от ворот.
53'
53'
51'
Мубеле Ндомбе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
48'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает навес
47'
47'
Мубеле Ндомбе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Фернандеш Желсон из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
47'
Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Байсс Пол выбил мяч на угловой.
47'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Прчич Саньин из команды Ренн делает навес
46'
Тактическая замена. Ньяньон Жорис уходит с поля и его заменяет Фернандеш Желсон
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
47'
47'
Ньяньон Жорис из команды Ренн делает подножку. Сиприен Вилан заработал фол.
47'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Мубеле Ндомбе на финте ушёл от оппонента.
46'
46'
Данте Бонфим выбил мяч на угловой.
46'
46'
46'
46'
Ньяньон Жорис из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Амальфитано Морган на финте ушёл от оппонента.
45'
45'
Андре Бенжамин из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
44'
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Плеа Алассан получил травму и заменен. Донис Анастасиос выходит на поле.
43'
Плеа Алассан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
42'
Плеа Алассан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Плеа Алассан возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Плеа Алассан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Мендеш Педру II из команды Ренн делает подножку. Плеа Алассан заработал фол.
38'
Сио Жованни из команды Ренн. Это Байсс Пол заработал фол.
37'
Плеа Алассан из команды Ницца делает подножку. Мендеш Педру II заработал фол.
36'
Сио Жованни из команды Ренн. Это Байсс Пол заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
34'
Эйссерик Валентин нарушает правила. Бенсебаини Рами пострадал
33'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
33'
Беланда Юнес из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
33'
Далберт Эстеван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мубеле Ндомбе.
32'
Далберт Эстеван нарушает правила. Шантом Клеман пострадал
31'
Сиприен Вилан бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Беланда Юнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
Плеа Алассан из команды Ницца делает пас партнеру.
29'
Мендеш Педру II из команды Ренн делает подножку. Далберт Эстеван заработал фол.
28'
Бенсебаини Рами получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Плеа Алассан.
26'
Амальфитано Морган на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Ньяньон Жорис получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Беланда Юнес.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сио Жованни!
21'
Прчич Саньин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
21'
21'
21'
Суке Арно выбил мяч на угловой.
20'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
19'
19'
Сери Жан-Мишель выбил мяч подальше от ворот.
18'
Козьелло Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Сио Жованни из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
17'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Плеа Алассан коснулся мяча рукой.
14'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Козьелло Венсан заработал фол.
13'
Беланда Юнес из команды Ницца. Это Ньяньон Жорис заработал фол.
12'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Сиприен Вилан заработал фол.
12'
12'
Сио Жованни из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Амальфитано Морган, и мяч снова в игре
9'
Ньяньон Жорис выбил мяч подальше от ворот.
9'
9'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
9'
Сери Жан-Мишель ошибается в защите.
9'
9'
7'
Сио Жованни сделал результативную передачу.
7'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Амальфитано Морган из команды команды Ренн.
7'
Сио Жованни из команды Ренн делает передачу за спину защитников.
6'
6'
5'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Шантом Клеман заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
5'
Далберт Эстеван выбил мяч подальше от ворот.
3'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает подножку. Суке Арно заработал фол.
3'
3'
3'
3'
2'
2'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Суке Арно из команды Ницца. Это Андре Бенжамин заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 2:2 Ницца
Ренн
14.9% (33)
Ничья:
43.9% (97)
Ницца
41.2% (91)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.8% (88)
1:2 Ницца:
22.2% (49)
0:1 Ницца:
12.7% (28)
2:1 Ренн:
7.2% (16)
1:0 Ренн:
6.3% (14)
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