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Стадион:
Генгам
2:1
Второй тайм: 64'
Лион
0'
0:1
10' Гол
Ляказетт Александр
20' Желтая карточка
Дьяаби Муктар
27' Желтая карточка
Янга-Мбива Мапу
1:1
31' Гол
Диалло Мустафа
2:1
34' Гол
Бенезе Николя
35' Желтая карточка
Санко Баиссама
59' Желтая карточка
Перейра Жонатан
64'
Второй тайм
62'
Бенезе Николя из команды Генгам наносит очень неточный удар.
62'
Салибур Янис из команды Генгам делает пас партнеру.
62'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
62'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Удар от ворот произведет Генгам
61'
Дьяаби Муктар из команды Лион бьет головой мимо ворот
Угловой
61'
Геззаль Рашид из команды Лион подал угловой справа.
61'
Жалле Кристоф из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Ляказетт Александр исполняет штрафной удар, но его блокируют
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Травма, повреждение
59'
Фекир Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
59'
Перейра Жонатан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
59'
Перейра Жонатан совершает грубый фол. Фекир Набиль был жертвой
59'
Фекир Набиль из команды Лион играет в стеночку. Ляказетт Александр был стеночкой.
58'
До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес
Фол, нарушение
58'
Бриан Джимми коснулся мяча рукой.
57'
Тусар Люка из команды Лион остановил атаку, перехватив мяч.
57'
Бриан Джимми из команды Генгам делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
Дьяаби Муктар пробил головой, вратарь справился с ударом.
55'
Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Игрок команды Генгам сделал подножку сопернику. Пострадал Фекир Набиль.
55'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
55'
Гоналон Максим из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
55'
Гоналон Максим из команды Лион устремляется вперед с мячом.
54'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Генгам
54'
Гоналон Максим из команды Лион наносит неточный удар с лета
54'
Ляказетт Александр из команды Лион делает передачу одноклубнику.
53'
Геззаль Рашид из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
53'
Геззаль Рашид на финте ушёл от оппонента.
53'
Фекир Набиль из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
53'
Геззаль Рашид из команды Лион подал угловой справа.
53'
Жалле Кристоф бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Корне Максвелл на финте ушёл от оппонента.
51'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Травма, повреждение
49'
Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
49'
Кербра Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Удар от ворот произведет Лион
49'
До Лука из команды Генгам бьет головой мимо ворот
Угловой
48'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
48'
Дидо Этьен из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Удар от ворот произведет Лион
47'
Бриан Джимми из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
46'
Удар от ворот произведет Генгам
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
47'
Дидо Этьен блокирует соперника. Фекир Набиль заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
46'
Диалло Мустафа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Янга-Мбива Мапу.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Фекир Набиль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Перейра Жонатан.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
После дальнего удара, который нанес Геззаль Рашид мяч отбит вратарем
Угловой
45'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
45'
Тусар Люка бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
Ляказетт Александр из команды Лион делает пас партнеру.
44'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
43'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
41'
Марсал Фернандо получил травму и заменен. Икоко Джордан выходит на поле.
40'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
37'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Морель Жереми из команды Лион делает навес
37'
Удар от ворот произведет Лион
36'
Геззаль Рашид коснулся мяча рукой.
36'
Диалло Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Геззаль Рашид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
35'
Санко Баиссама получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Санко Баиссама совершает грубый фол. Тусар Люка был жертвой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Салибур Янис сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бенезе Николя из клуба "Генгам" отправил мяч головой в ворота.
34'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
34'
Салибур Янис на финте ушёл от оппонента.
34'
Кербра Кристоф выбил мяч подальше от ворот.
33'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Бриан Джимми атакует сзади соперника. Фекир Набиль пострадал.
32'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Геззаль Рашид из команды Лион подал угловой справа.
32'
Марсал Фернандо выбил мяч на угловой.
32'
Морель Жереми из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
32'
Корне Максвелл из команды Лион делает пас партнеру.
31'
Бенезе Николя сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Диалло Мустафа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес
31'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Тусар Люка из команды Лион делает навес
30'
Морель Жереми из команды Лион делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
29'
Салибур Янис получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гоналон Максим.
29'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес
29'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Перейра Жонатан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Корне Максвелл.
Желтая карточка
27'
Янга-Мбива Мапу получает желтую карточку.
Фол, нарушение
27'
Янга-Мбива Мапу из команды Лион. Это Бриан Джимми заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Лион
25'
Удар от ворот произведет Лион
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Гоналон Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Дьяаби Муктар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диалло Мустафа.
23'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Диалло Мустафа из команды Генгам делает навес
23'
Фекир Набиль исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
22'
Диалло Мустафа атакует сзади соперника. Тусар Люка пострадал.
22'
Удар от ворот произведет Лион
21'
Салибур Янис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
20'
Дьяаби Муктар получает желтую карточку.
Фол, нарушение
20'
Дьяаби Муктар из команды Лион опасно играет. Чуть не пострадал Бриан Джимми.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
19'
Фекир Набиль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кербра Кристоф.
18'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
18'
Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Салибур Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Морель Жереми из команды Лион опасно играет. Чуть не пострадал Диалло Мустафа.
17'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Ляказетт Александр из команды Лион опасно играет. Чуть не пострадал Марсал Фернандо.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Дидо Этьен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ляказетт Александр.
10'
Морель Жереми сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ляказетт Александр записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
Ляказетт Александр из команды Лион играет в стеночку с партнером по команде. Морель Жереми это был.
10'
Перейра Жонатан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Диалло Мустафа из команды Генгам. Это Гоналон Максим заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Генгам
8'
Жалле Кристоф из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
8'
Корне Максвелл из команды Лион делает пас партнеру.
7'
Корне Максвелл на финте ушёл от оппонента.
7'
Удар от ворот произведет Лион
6'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
4'
Геззаль Рашид из команды Лион делает подножку. Марсал Фернандо заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает подножку. Корне Максвелл заработал фол.
1'
Дьяаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
1'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 2:1 Лион
Генгам
6.6% (14)
Ничья:
16.4% (35)
Лион
77% (164)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
40.4% (86)
Лион:
24.4% (52)
Ничья:
14.1% (30)
Генгам:
3.8% (8)
Лион:
3.8% (8)
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