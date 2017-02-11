Первый тайм

48' Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.

47' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.

46' [2] - столько добавил арбитр времени.

45' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.

45' После дальнего удара, который нанес Геззаль Рашид мяч отбит вратарем

45' Тусар Люка бьет и мяч от рикошета проходит мимо

43' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

40' Игрок клуба " Генгам " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

40' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

37' Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Удар от ворот произведет Лион

36' Диалло Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Геззаль Рашид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.

33' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

32' Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Диалло Мустафа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

31' Игроки ФК " Генгам " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

30' Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

29' Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

26' Удар от ворот произведет Лион

25' Удар от ворот произведет Лион

25' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.

25' Гоналон Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Игрок клуба " Генгам " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

23' Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Фекир Набиль исполняет штрафной удар, но его блокируют

22' Удар от ворот произведет Лион

21' Салибур Янис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо

20' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.

18' Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.

18' Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Салибур Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Игрок клуба " Генгам " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

15' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.

15' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

14' Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

10' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ляказетт Александр записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

10' Перейра Жонатан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

10' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.

10' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

8' Удар от ворот произведет Генгам

8' Жалле Кристоф из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.

7' Удар от ворот произведет Лион

6' Игрок клуба " Генгам " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

5' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.

1' Дьяаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок клуба " Генгам " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

1' Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК " Генгам ". Встреча началась!