Стадион: Стад дю Рудуру
0:1
10' ГолЛяказетт Александр
20' Желтая карточкаДьяаби Муктар
27' Желтая карточкаЯнга-Мбива Мапу
1:1
31' ГолДиалло Мустафа
2:1
34' ГолБенезе Николя
35' Желтая карточкаСанко Баиссама
59' Желтая карточкаПерейра Жонатан
Второй тайм
62'
Бенезе Николя из команды Генгам наносит очень неточный удар.
62'
Салибур Янис из команды Генгам делает пас партнеру.
62'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
62'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
61'
Дьяаби Муктар из команды Лион бьет головой мимо ворот
61'
61'
Жалле Кристоф из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Ляказетт Александр исполняет штрафной удар, но его блокируют
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
59'
Фекир Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Перейра Жонатан получает желтую карточку.
59'
Перейра Жонатан совершает грубый фол. Фекир Набиль был жертвой
59'
Фекир Набиль из команды Лион играет в стеночку. Ляказетт Александр был стеночкой.
58'
До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес
58'
Бриан Джимми коснулся мяча рукой.
57'
Тусар Люка из команды Лион остановил атаку, перехватив мяч.
57'
Бриан Джимми из команды Генгам делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
Дьяаби Муктар пробил головой, вратарь справился с ударом.
55'
Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Игрок команды Генгам сделал подножку сопернику. Пострадал Фекир Набиль.
55'
55'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
55'
Гоналон Максим из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
55'
Гоналон Максим из команды Лион устремляется вперед с мячом.
54'
54'
54'
Гоналон Максим из команды Лион наносит неточный удар с лета
54'
Ляказетт Александр из команды Лион делает передачу одноклубнику.
53'
Геззаль Рашид из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
53'
Геззаль Рашид на финте ушёл от оппонента.
53'
Фекир Набиль из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
53'
Жалле Кристоф бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Корне Максвелл на финте ушёл от оппонента.
51'
51'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Кербра Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
48'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
48'
Дидо Этьен из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
47'
Бриан Джимми из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
47'
Дидо Этьен блокирует соперника. Фекир Набиль заработал своей команде штрафной.
46'
Диалло Мустафа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Янга-Мбива Мапу.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Фекир Набиль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Перейра Жонатан.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
После дальнего удара, который нанес Геззаль Рашид мяч отбит вратарем
45'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
45'
Тусар Люка бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
Ляказетт Александр из команды Лион делает пас партнеру.
44'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
43'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
41'
Марсал Фернандо получил травму и заменен. Икоко Джордан выходит на поле.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
37'
37'
Морель Жереми из команды Лион делает навес
37'
36'
Геззаль Рашид коснулся мяча рукой.
36'
Диалло Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Геззаль Рашид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Санко Баиссама получает желтую карточку.
35'
Санко Баиссама совершает грубый фол. Тусар Люка был жертвой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Салибур Янис сделал результативную передачу.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бенезе Николя из клуба "Генгам" отправил мяч головой в ворота.
34'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
34'
Салибур Янис на финте ушёл от оппонента.
34'
Кербра Кристоф выбил мяч подальше от ворот.
33'
32'
Бриан Джимми атакует сзади соперника. Фекир Набиль пострадал.
32'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Марсал Фернандо выбил мяч на угловой.
32'
Морель Жереми из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
32'
Корне Максвелл из команды Лион делает пас партнеру.
31'
Бенезе Николя сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Диалло Мустафа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес
31'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
30'
Тусар Люка из команды Лион делает навес
30'
Морель Жереми из команды Лион делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Салибур Янис получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гоналон Максим.
29'
29'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес
29'
28'
Перейра Жонатан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Корне Максвелл.
27'
Янга-Мбива Мапу получает желтую карточку.
27'
Янга-Мбива Мапу из команды Лион. Это Бриан Джимми заработал фол.
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Гоналон Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Дьяаби Муктар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диалло Мустафа.
23'
23'
Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Диалло Мустафа из команды Генгам делает навес
23'
Фекир Набиль исполняет штрафной удар, но его блокируют
22'
Диалло Мустафа атакует сзади соперника. Тусар Люка пострадал.
22'
21'
Салибур Янис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
20'
Дьяаби Муктар получает желтую карточку.
20'
Дьяаби Муктар из команды Лион опасно играет. Чуть не пострадал Бриан Джимми.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
19'
Фекир Набиль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кербра Кристоф.
18'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
18'
Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Салибур Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Морель Жереми из команды Лион опасно играет. Чуть не пострадал Диалло Мустафа.
17'
16'
Ляказетт Александр из команды Лион опасно играет. Чуть не пострадал Марсал Фернандо.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
11'
Дидо Этьен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ляказетт Александр.
10'
Морель Жереми сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ляказетт Александр записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
Ляказетт Александр из команды Лион играет в стеночку с партнером по команде. Морель Жереми это был.
10'
Перейра Жонатан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
9'
Диалло Мустафа из команды Генгам. Это Гоналон Максим заработал фол.
8'
8'
Жалле Кристоф из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
8'
Корне Максвелл из команды Лион делает пас партнеру.
7'
Корне Максвелл на финте ушёл от оппонента.
7'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
4'
Геззаль Рашид из команды Лион делает подножку. Марсал Фернандо заработал фол.
3'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает подножку. Корне Максвелл заработал фол.
1'
Дьяаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 2:1 Лион
Генгам
6.6% (14)
Ничья:
16.4% (35)
Лион
77% (164)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
40.4% (86)
0:1 Лион:
24.4% (52)
1:1 Ничья:
14.1% (30)
1:0 Генгам:
3.8% (8)
0:2 Лион:
3.8% (8)
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