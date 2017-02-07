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Стадион:
Бордо
 
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ПСЖ
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 54 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бордо - ПСЖ, который состоится 10.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Бордо - ПСЖ
Бордо
6.7% (8)
Ничья:
10.1% (12)
ПСЖ
83.2% (99)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
44.5% (53)
ПСЖ:
16% (19)
ПСЖ:
10.1% (12)
Ничья:
8.4% (10)
ПСЖ:
4.2% (5)
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