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Стадион: Зрители: 14879
Витесс
0:2
Конец матча
Виллем II
0'
71' Желтая карточка
Derrick Tshimanga
75' Желтая карточка
Леердам Келвин
80' Желтая карточка
Копперс Дико
82' Желтая карточка
Дикс Кевин
0:1
84' Гол
Копперс Дико
0:2
90' Гол
Уларе Обби
90' Желтая карточка
Уларе Обби
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
96'
Уларе Обби получает желтую карточку за снятую майку
95'
Катуку Тшиманга сделал результативную передачу.
Описание гола
95'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уларе Обби записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
95'
Катуку Тшиманга выбил мяч подальше от ворот.
94'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94'
Леердам Келвин из команды Витесс делает навес
94'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
93'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Бэйкер Льюис выбил мяч подальше от ворот.
92'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Mitchel van Bergen из команды Витесс делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Фран Соль уходит с поля и его заменяет Вуйтенс Дрис
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 14879 болельщиков
89'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
88'
Дикс Кевин нарушает правила. Ван Анхолт Пеле пострадал
87'
Удар от ворот произведет Виллем II
87'
Тактическая замена. Накамба Марвелус уходит с поля и его заменяет Mitchel van Bergen
87'
Накамба Марвелус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
87'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Кали Анур сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Копперс Дико записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
84'
Копперс Дико из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
84'
Удар от ворот произведет Виллем II
83'
Кру Йорди из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
82'
Дикс Кевин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
82'
Дикс Кевин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фран Соль.
81'
Удар от ворот произведет Виллем II
Желтая карточка
80'
Копперс Дико получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
Копперс Дико атакует сзади соперника. Накамба Марвелус пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
79'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
Фол, нарушение
79'
Лифтинк Эльмо нарушил правила.
78'
Удар от ворот произведет Виллем II
77'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Хайе Том уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
Желтая карточка
75'
Леердам Келвин получает желтую карточку за споры
75'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Натан Аллан из команды Витесс подал угловой слева.
75'
Натан Аллан из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
74'
Удар от ворот произведет Витесс
74'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес
Фол, нарушение
73'
Лифтинк Эльмо нарушил правила.
73'
Удар от ворот произведет Виллем II
73'
Натан Аллан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Леердам Келвин из команды Витесс делает пас партнеру.
72'
Тактическая замена. Тигадауини Аднане уходит с поля и его заменяет Фор Наварон
Офсайд
72'
Бэйкер Льюис из команды Витесс в офсайде
71'
Ван Волфсвинкель Рикки бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
71'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает навес
Желтая карточка
71'
Катуку Тшиманга получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Катуку Тшиманга блокирует соперника. Рашица Милот заработал своей команде штрафной.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
70'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
Фол, нарушение
69'
Леердам Келвин нарушил правила.
68'
Удар от ворот произведет Виллем II
68'
Леердам Келвин из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Катуку Тшиманга получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бэйкер Льюис.
67'
Удар от ворот произведет Витесс
67'
Ван Анхолт Пеле отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Хайе Том из команды Виллем II делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
64'
Удар от ворот произведет Виллем II
Угловой
64'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой слева.
64'
Питерс Йорденс выбил мяч на угловой.
64'
Натан Аллан из команды Витесс делает пас партнеру.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Удар от ворот произведет Виллем II
61'
Бэйкер Льюис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
60'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
59'
Ван Анхолт Пеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Тигадауини Аднане из команды Витесс делает навес
59'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой справа.
58'
Леердам Келвин из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
57'
Фран Соль нарушил правила.
Офсайд
56'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс в офсайде
Фол, нарушение
55'
Уларе Обби нарушил правила.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
Удар от ворот произведет Виллем II
55'
Натан Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Натан Аллан из команды Витесс делает навес
53'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Натан Аллан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
52'
Бэйкер Льюис нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
51'
Бэйкер Льюис из команды Витесс устремляется вперед с мячом.
51'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Натан Аллан из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
50'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой справа.
50'
Питерс Йорденс выбил мяч на угловой.
50'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
Фол, нарушение
50'
Питерс Йорденс получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ван Волфсвинкель Рикки.
47'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает навес
Офсайд
47'
Хайе Том из команды Виллем II в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
45'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Тигадауини Аднане из команды Витесс делает навес
Фол, нарушение
44'
Накамба Марвелус нарушает правила. Лифтинк Эльмо пострадал
44'
Натан Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Дикс Кевин из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
43'
Натан Аллан нарушил правила.
42'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
41'
Удар от ворот произведет Витесс
40'
Катуку Тшиманга бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Натан Аллан нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
39'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван Волфсвинкель Рикки, и мяч снова в игре
39'
Лампру Костантинос неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
39'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
39'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Тигадауини Аднане из команды Витесс делает навес
39'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Катуку Тшиманга блокирует соперника. Рашица Милот заработал своей команде штрафной.
37'
Ван дер Верфф Майкел получил травму и заменен. Миазга Мэтт выходит на поле.
Травма, повреждение
36'
Ван дер Верфф Майкел получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
36'
Ван дер Верфф Майкел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Травма, повреждение
35'
Ван дер Верфф Майкел возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Ван дер Верфф Майкел получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
35'
Ван дер Верфф Майкел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Уларе Обби нарушает правила. Ван дер Верфф Майкел пострадал
33'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Ван Волфсвинкель Рикки нарушил правила.
32'
Бэйкер Льюис ударом издали сотрясает перекладину
31'
Катуку Тшиманга выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Удар от ворот произведет Виллем II
29'
Натан Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Кали Анур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой слева.
29'
Тигадауини Аднане из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
Фол, нарушение
27'
Фран Соль из команды Виллем II делает подножку. Рашица Милот заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Удар от ворот произведет Витесс
23'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II делает неудачный навес.
23'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
22'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
22'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает навес
21'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Натан Аллан из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Удар от ворот произведет Виллем II
18'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
18'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
18'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Тигадауини Аднане из команды Витесс делает навес
18'
Удар от ворот произведет Витесс
17'
Уларе Обби отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II делает пас партнеру.
Офсайд
17'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс в офсайде
17'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Виллем II
15'
Бэйкер Льюис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Натан Аллан из команды Витесс подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Натан Аллан из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает навес
13'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Хайе Том из команды Виллем II делает навес
13'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Натан Аллан из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
11'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает подножку. Лахман Даррил заработал фол.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
8'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Ван дер Верфф Майкел из команды Витесс отвел угрозу отличным подкатом
7'
Хайе Том из команды Виллем II делает пас партнеру.
6'
Удар от ворот произведет Витесс
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Матч возобновится спорным мячом
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
3'
Рашица Милот нарушает правила. Копперс Дико пострадал
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Крыша стадиона закрыта, и погода не помешает игре.
Офсайд
1'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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