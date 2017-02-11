Стадион: Гелредом Зрители: 14879
71' Желтая карточкаDerrick Tshimanga
75' Желтая карточкаЛеердам Келвин
80' Желтая карточкаКопперс Дико
82' Желтая карточкаДикс Кевин
0:1
84' ГолКопперс Дико
0:2
90' ГолУларе Обби
90' Желтая карточкаУларе Обби
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Уларе Обби получает желтую карточку за снятую майку
95'
Катуку Тшиманга сделал результативную передачу.
95'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уларе Обби записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
95'
Катуку Тшиманга выбил мяч подальше от ворот.
94'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Леердам Келвин из команды Витесс делает навес
94'
93'
93'
93'
Бэйкер Льюис выбил мяч подальше от ворот.
92'
92'
Mitchel van Bergen из команды Витесс делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Фран Соль уходит с поля и его заменяет Вуйтенс Дрис
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
90'
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89'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
88'
Дикс Кевин нарушает правила. Ван Анхолт Пеле пострадал
87'
87'
Тактическая замена. Накамба Марвелус уходит с поля и его заменяет Mitchel van Bergen
87'
Накамба Марвелус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
87'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Кали Анур сделал результативную передачу.
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Копперс Дико записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
84'
Копперс Дико из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
84'
82'
Дикс Кевин получает желтую карточку.
82'
Дикс Кевин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фран Соль.
81'
80'
Копперс Дико получает желтую карточку.
80'
Копперс Дико атакует сзади соперника. Накамба Марвелус пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
79'
79'
79'
Лифтинк Эльмо нарушил правила.
78'
77'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
75'
Леердам Келвин получает желтую карточку за споры
75'
75'
Натан Аллан из команды Витесс подал угловой слева.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
74'
74'
74'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес
73'
Лифтинк Эльмо нарушил правила.
73'
73'
Натан Аллан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Леердам Келвин из команды Витесс делает пас партнеру.
72'
Тактическая замена. Тигадауини Аднане уходит с поля и его заменяет Фор Наварон
72'
Бэйкер Льюис из команды Витесс в офсайде
71'
Ван Волфсвинкель Рикки бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
71'
71'
Катуку Тшиманга получает желтую карточку.
71'
Катуку Тшиманга блокирует соперника. Рашица Милот заработал своей команде штрафной.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
70'
70'
69'
Леердам Келвин нарушил правила.
68'
68'
Леердам Келвин из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
68'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Катуку Тшиманга получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бэйкер Льюис.
67'
67'
Ван Анхолт Пеле отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
64'
64'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой слева.
64'
Питерс Йорденс выбил мяч на угловой.
64'
Натан Аллан из команды Витесс делает пас партнеру.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
61'
Бэйкер Льюис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
60'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
59'
Ван Анхолт Пеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
58'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой справа.
58'
Леердам Келвин из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Фран Соль нарушил правила.
56'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс в офсайде
55'
Уларе Обби нарушил правила.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
55'
Натан Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
54'
Натан Аллан из команды Витесс делает навес
53'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Натан Аллан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
52'
Бэйкер Льюис нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
51'
Бэйкер Льюис из команды Витесс устремляется вперед с мячом.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
50'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой справа.
50'
Питерс Йорденс выбил мяч на угловой.
50'
50'
Питерс Йорденс получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ван Волфсвинкель Рикки.
47'
47'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
45'
45'
44'
Накамба Марвелус нарушает правила. Лифтинк Эльмо пострадал
44'
Натан Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Дикс Кевин из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Натан Аллан нарушил правила.
42'
42'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
41'
40'
Катуку Тшиманга бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
39'
Натан Аллан нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
39'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван Волфсвинкель Рикки, и мяч снова в игре
39'
Лампру Костантинос неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
39'
39'
39'
39'
39'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Катуку Тшиманга блокирует соперника. Рашица Милот заработал своей команде штрафной.
37'
Ван дер Верфф Майкел получил травму и заменен. Миазга Мэтт выходит на поле.
36'
Ван дер Верфф Майкел получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Ван дер Верфф Майкел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Ван дер Верфф Майкел возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Ван дер Верфф Майкел получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Ван дер Верфф Майкел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Уларе Обби нарушает правила. Ван дер Верфф Майкел пострадал
33'
32'
Ван Волфсвинкель Рикки нарушил правила.
32'
Бэйкер Льюис ударом издали сотрясает перекладину
31'
Катуку Тшиманга выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
29'
Натан Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Кали Анур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой слева.
29'
Тигадауини Аднане из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
27'
Фран Соль из команды Виллем II делает подножку. Рашица Милот заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II делает неудачный навес.
23'
23'
Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
22'
22'
22'
22'
21'
20'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
19'
18'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
18'
18'
18'
18'
17'
Уларе Обби отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II делает пас партнеру.
17'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс в офсайде
17'
15'
15'
Бэйкер Льюис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
15'
Натан Аллан из команды Витесс подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Натан Аллан из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
13'
13'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
13'
12'
Натан Аллан из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
11'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает подножку. Лахман Даррил заработал фол.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
8'
7'
Ван дер Верфф Майкел из команды Витесс отвел угрозу отличным подкатом
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Матч возобновится спорным мячом
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Рашица Милот нарушает правила. Копперс Дико пострадал
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Крыша стадиона закрыта, и погода не помешает игре.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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