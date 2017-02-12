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Стадион:
Эксельсиор
1:1
Второй тайм: 47'
Твенте
0'
3' Желтая карточка
Де Вейс Йорди
1:0
15' Гол
Хасселбайнк Найжел
1:1
35' Гол
Фредерик Йенсен
47'
Второй тайм
Угловой
47'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
46'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
Угловой
46'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
45'
Кюйперс Бас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
45'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
43'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
43'
Удар от ворот произведет Твенте
43'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Матей Юрген атакует сзади соперника. Унал Энес пострадал.
41'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
40'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
39'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
38'
Элберс Стэнли нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Клих Матеуш нарушает правила. Брюинс Луиджи пострадал
37'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
37'
Унал Энес имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
37'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой справа.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фредерик Йенсен!
35'
Йебоа Яв из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
35'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Унал Энес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Ван дер Лели Йерун.
33'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
32'
Йебоа Яв отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
32'
Клих Матеуш из команды Твенте разыграл угловой с правого угла.
32'
Де Вейс Йорди выбил мяч на угловой.
32'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Удар от ворот произведет Твенте
30'
Колвейк Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
30'
Тескер Штефан выбил мяч на угловой.
30'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
29'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Андерсен Йоаким из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Хасселбайнк Найжел.
27'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
27'
Фредерик Йенсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой справа.
26'
Фредерик Йенсен из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Тескер Штефан выбил мяч подальше от ворот.
25'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
25'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Андерсен Йоаким.
23'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
22'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
22'
Клих Матеуш из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
21'
Клих Матеуш из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
20'
Унал Энес из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Фредерик Йенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Унал Энес из команды Твенте делает пас партнеру.
19'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
18'
Клих Матеуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает подножку. Фредерик Йенсен заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Твенте
16'
Карами Халид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Карами Халид сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Хасселбайнк Найжел эффектным ударом переправил мяч в ворота.
15'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
15'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
15'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
14'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает навес
14'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
13'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор в офсайде
13'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
Фол, нарушение
13'
Андерсен Йоаким нарушает правила. Хасселбайнк Найжел пострадал
11'
Удар от ворот произведет Твенте
10'
Матей Юрген из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
10'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Мокоджо Камохело из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Колвейк Райан.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
10'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
7'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
7'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает навес
6'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
5'
Колвейк Райан выбил мяч на угловой.
5'
Унал Энес из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
4'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
4'
Йебоа Яв исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
3'
Де Вейс Йорди получает желтую карточку.
Фол, нарушение
3'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Йебоа Яв.
3'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Woudestein. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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