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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Воудестейн
1:1
Второй тайм: 47'
3' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
1:0
15' ГолХасселбайнк Найжел
1:1
35' ГолФредерик Йенсен
|
15'
1:0
35'
1:1
Состав команд
25
Хан
Уорнер
15
Матей
Юрген
24
Файк
Хишам
43
Клих
Матеуш
14
Йебоа
Яв
17
Унал
Энес
Эксельсиор 4-3-3
- Основной состав
- 25 Хан Уорнер Вратарь
- 2 Карами Халид Защитник
- 15 Матей Юрген Защитник
- 30 Де Вейс Йорди Защитник
- 5 Кюйперс Бас Защитник
- 24 Файк Хишам Полузащитник
- 10 Брюинс Луиджи Полузащитник
- 8 Колвейк Райан Полузащитник
- 11 Элберс Стэнли Нападающий
- 7 Хасселбайнк Найжел Нападающий
- 9 Ондан Терелл Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Хавекотте Мике Вратарь
- 13 Дамен Алессандро Вратарь
- 23 Milan Massop Защитник
- 20 Брито Элсо Защитник
- 18 Вермёлен Кевин Полузащитник
- 21 Пантич Данило Полузащитник
- 12 Фортеш Джеффри Полузащитник
- 29 Ван Дёйнен Майк Нападающий
- Главный тренер: Ван дер Гааг Митчелл
- Травмы и дисквалификации
- Аргус Бординьон Травмирован
- Дрост Энрико Травмирован
Твенте 4-3-3
- Основной состав
- 1 Марсман Ник Вратарь
- 2 Тер Авест Хидде Защитник
- 3 Андерсен Йоаким Защитник
- 5 Тескер Штефан Защитник
- 28 Ван дер Лели Йерун Защитник
- 22 Мокоджо Камохело Полузащитник
- 19 Фредерик Йенсен Полузащитник
- 43 Клих Матеуш Полузащитник
- 14 Йебоа Яв Нападающий
- 17 Унал Энес Нападающий
- 8 Ассаиди Уссама Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Дроммел Йоэл Вратарь
- 13 Хенгелман Ник Вратарь
- 25 Бийен Пит Защитник
- 27 Буньяку Энис Защитник
- 6 Трайковски Кирил Защитник
- 7 Эде Кинеду Полузащитник
- 23 Ван дер Хейден Йелле Полузащитник
- 30 Dylan George
- Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Стивенс Сонни Травмирован
Предыдущие игры
Эксельсиор (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 04.02.2017 Гронинген 1:1 Эксельсиор Э
- 28.01.2017 Рода 4:0 Эксельсиор Э
- 22.01.2017 Эксельсиор 1:1 Гоу Эхед Иглс Э
- 14.01.2017 ПСВ 2:0 Эксельсиор Э
- 18.12.2016 Эксельсиор 2:2 НЕК Неймеген Э
- 10.12.2016 Херенвен 2:1 Эксельсиор Э
- 03.12.2016 Эксельсиор 3:3 АЗ Алкмаар Э
- 26.11.2016 Витесс 2:2 Эксельсиор Э
- 19.11.2016 Эксельсиор 3:2 Спарта Роттердам Э
- 06.11.2016 Утрехт 2:1 Эксельсиор Э
- 29.10.2016 Аякс 1:0 Эксельсиор Э
- 21.10.2016 Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Э
- 16.10.2016 Эксельсиор 0:1 Рода Э
- 01.10.2016 Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор Э
- 24.09.2016 Эксельсиор 1:3 ПСВ Э
- 17.09.2016 Виллем II 1:1 Эксельсиор Э
- 10.09.2016 Эксельсиор 3:1 Хераклес Э
- 27.08.2016 Фейеноорд 4:1 Эксельсиор Э
- 19.08.2016 Эксельсиор 1:2 АДО Ден Хааг Э
- 13.08.2016 Эксельсиор 2:0 Гронинген Э
Твенте (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 05.02.2017 Твенте 0:2 Фейеноорд Э
- 29.01.2017 ПЕК Зволле 1:2 Твенте Э
- 20.01.2017 Твенте 1:0 Хераклес Э
- 15.01.2017 Витесс 3:1 Твенте Э
- 17.12.2016 Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 11.12.2016 Твенте 1:0 Аякс Э
- 04.12.2016 Виллем II 0:0 Твенте Э
- 26.11.2016 НЕК Неймеген 3:2 Твенте Э
- 20.11.2016 Твенте 1:1 Утрехт Э
- 05.11.2016 ПСВ 1:1 Твенте Э
- 28.10.2016 Твенте 0:0 Рода Э
- 22.10.2016 Гоу Эхед Иглс 0:2 Твенте Э
- 16.10.2016 Твенте 2:2 ПЕК Зволле Э
- 02.10.2016 Хераклес 1:1 Твенте Э
- 25.09.2016 Твенте 2:1 Витесс Э
- 17.09.2016 Твенте 4:1 АДО Ден Хааг Э
- 10.09.2016 Херенвен 3:1 Твенте Э
- 27.08.2016 Твенте 3:1 Спарта Роттердам Э
- 21.08.2016 Гронинген 3:4 Твенте Э
- 14.08.2016 Фейеноорд 2:0 Твенте Э
Последние игры между собой
Эксельсиор: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Твенте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
- 06.08.2016 Твенте 1:2 Эксельсиор Эредивизие
- 20.04.2016 Твенте 2:0 Эксельсиор Эредивизие
- 05.12.2015 Эксельсиор 1:1 Твенте Эредивизие
- 07.02.2015 Твенте 1:3 Эксельсиор Эредивизие
- 26.10.2014 Эксельсиор 2:1 Твенте Эредивизие
- 21.04.2012 Эксельсиор 0:1 Твенте Эредивизие
- 02.10.2011 Твенте 2:2 Эксельсиор Эредивизие
- 20.03.2011 Эксельсиор 0:2 Твенте Эредивизие
- 06.11.2010 Твенте 2:1 Эксельсиор Эредивизие
- 05.04.2008 Твенте 1:0 Эксельсиор Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|22
|18
|3
|1
|58 - 12
|57
|2.
|Аякс
|21
|15
|4
|2
|44 - 14
|49
|3.
|ПСВ
|21
|13
|7
|1
|37 - 14
|46
|4.
|Утрехт
|21
|9
|7
|5
|30 - 24
|34
|5.
|Херенвен
|21
|9
|6
|6
|37 - 25
|33
|6.
|Витесс
|22
|9
|6
|7
|32 - 27
|33
|7.
|АЗ Алкмаар
|21
|8
|8
|5
|36 - 31
|32
|8.
|Твенте
|1:1
|22
|8
|7
|7
|31 - 30
|31
|9.
|Гронинген
|22
|6
|8
|8
|29 - 30
|26
|10.
|Хераклес
|22
|6
|7
|9
|28 - 35
|25
|11.
|Виллем II
|22
|6
|7
|9
|18 - 26
|25
|12.
|НЕК Неймеген
|22
|6
|7
|9
|22 - 36
|25
|13.
|ПЕК Зволле
|22
|6
|5
|11
|22 - 42
|23
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|22
|5
|4
|13
|21 - 36
|19
|15.
|Эксельсиор
|1:1
|22
|4
|7
|11
|26 - 41
|19
|16.
|Спарта Роттердам
|21
|4
|6
|11
|28 - 38
|18
|17.
|АДО Ден Хааг
|22
|5
|2
|15
|18 - 41
|17
|18.
|Рода
|22
|2
|11
|9
|14 - 29
|17
Второй тайм
47'
46'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
46'
45'
Кюйперс Бас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
43'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
43'
Удар от ворот произведет Твенте
43'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Матей Юрген атакует сзади соперника. Унал Энес пострадал.
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
39'
38'
Элберс Стэнли нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Клих Матеуш нарушает правила. Брюинс Луиджи пострадал
37'
37'
Унал Энес имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
37'
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фредерик Йенсен!
35'
Йебоа Яв из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Унал Энес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Ван дер Лели Йерун.
33'
32'
Йебоа Яв отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Клих Матеуш из команды Твенте разыграл угловой с правого угла.
32'
Де Вейс Йорди выбил мяч на угловой.
32'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Удар от ворот произведет Твенте
30'
Колвейк Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Тескер Штефан выбил мяч на угловой.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
29'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Андерсен Йоаким из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Хасселбайнк Найжел.
27'
27'
Фредерик Йенсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Фредерик Йенсен из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Тескер Штефан выбил мяч подальше от ворот.
25'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
25'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Андерсен Йоаким.
23'
22'
22'
Клих Матеуш из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
21'
Клих Матеуш из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
20'
Унал Энес из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Фредерик Йенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Унал Энес из команды Твенте делает пас партнеру.
19'
18'
18'
Клих Матеуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает подножку. Фредерик Йенсен заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Твенте
16'
Карами Халид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Карами Халид сделал результативную передачу.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Хасселбайнк Найжел эффектным ударом переправил мяч в ворота.
15'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
15'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
15'
14'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает навес
14'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор в офсайде
13'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
13'
Андерсен Йоаким нарушает правила. Хасселбайнк Найжел пострадал
11'
Удар от ворот произведет Твенте
10'
Матей Юрген из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
10'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Мокоджо Камохело из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Колвейк Райан.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
10'
7'
7'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает навес
6'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
5'
Колвейк Райан выбил мяч на угловой.
5'
Унал Энес из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
4'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
4'
Йебоа Яв исполняет штрафной удар, но его блокируют
3'
Де Вейс Йорди получает желтую карточку.
3'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Йебоа Яв.
3'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Woudestein. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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