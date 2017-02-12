Стадион: Абе Ленстра Зрители: 21250
1:2
Конец матча
0:1
17' ГолТанкович Муамер
53' Желтая карточкаЮсте Йерри
0:2
57' ГолБель-Хассани Иллиас
1:2
79' ГолГучаннеджад Реза
83' Желтая карточкаДжаханбакш Алиреза
84' Желтая карточкаБейкер Лукас
90' Красная карточкаЮсте Йерри
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
96'
УДАЛЕНИЕ! Юсте Йерри получил жёлтую карточку и покинул поле.
96'
Юсте Йерри из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Йоханссон Маттиас.
95'
95'
Вратарь парирует удар, который нанес Вегхорст Ваут, и мяч снова в игре
95'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
94'
94'
Малдер Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Тактическая замена. Танкович Муамер уходит с поля и его заменяет Соуза Дабни
93'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Юсте Йерри заработал фол.
92'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает подножку. Вегхорст Ваут заработал фол.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Зенели Арбер отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
90'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Тил Гуус
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Юсте Йерри заработал фол.
89'
Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
89'
Йоханссон Маттиас выбил мяч на угловой.
89'
Малдер Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Намли Юнес
88'
Вегхорст Ваут нарушает правила. Юсте Йерри пострадал
88'
88'
Верман Хенк имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
87'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает навес
87'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Йоханссон Маттиас заработал фол.
87'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
87'
Ван Акен Йост из команды Херенвен делает навес
86'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
84'
Вегхорст Ваут имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
84'
Танкович Муамер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Бейкер Лукас получает желтую карточку.
84'
Бейкер Лукас из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Йоханссон Маттиас.
83'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Джаханбакш Алиреза получает желтую карточку за неспортивное поведение
83'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар в офсайде
82'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
82'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 21250 болельщиков
80'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Марцо Стефано заработал фол.
80'
80'
Зенели Арбер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Ван Амерсфоорт Пелле сделал результативную передачу.
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гучаннеджад Реза записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
78'
78'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
78'
Юсте Йерри выбил мяч на угловой.
78'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес
78'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Юсте Йерри.
77'
76'
Тактическая замена. Бель-Хассани Иллиас уходит с поля и его заменяет Ван Оверем Йорис
76'
75'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Зенели Арбер заработал фол.
75'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
Верман Хенк из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
73'
73'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
72'
После дальнего удара, который нанес Бель-Хассани Иллиас мяч отбит вратарем
71'
71'
71'
Тактическая замена. Эдегор Мартин уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
71'
Ван Эйден Ренс из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Гучаннеджад Реза заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Вегхорст Ваут заработал фол.
70'
69'
69'
Торсби Мортен из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Ринстра Бен.
68'
68'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает навес
67'
Йоханссон Маттиас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Эдегор Мартин.
66'
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
64'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Бейкер Лукас.
64'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
63'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
62'
Тактическая замена. Слагвеер Лусиано уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
62'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар в офсайде
62'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Ван Эйден Ренс.
61'
61'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает неудачный навес.
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
58'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Ван Акен Йост заработал фол.
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Бель-Хассани Иллиас!
57'
56'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
56'
Бель-Хассани Иллиас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
56'
56'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
56'
Ван Акен Йост выбил мяч на угловой.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Торсби Мортен из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Сёнтьенс Матс.
55'
55'
Гучаннеджад Реза отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает навес
53'
Юсте Йерри получает желтую карточку.
53'
Юсте Йерри из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Вегхорст Ваут.
53'
53'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Ван Акен Йост из команды Херенвен делает подножку. Вегхорст Ваут заработал фол.
52'
52'
Марцо Стефано из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
50'
50'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Гучаннеджад Реза нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
48'
48'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает пас партнеру.
48'
Кобаяси Юки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес
47'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Ван Акен Йост из команды Херенвен делает подножку. Бель-Хассани Иллиас заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Кобаяси Юки.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
Эдегор Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
42'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
42'
Бель-Хассани Иллиас выбил мяч на угловой.
42'
Зенели Арбер из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Юсте Йерри заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
39'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
39'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
39'
Зенели Арбер из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
38'
Хапс Ридгесиано возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Хапс Ридгесиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Хапс Ридгесиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
37'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар делает навес
36'
ШТАНГА! Торсби Мортен попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
36'
Хапс Ридгесиано сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
36'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает пас партнеру.
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Ван Эйден Ренс из команды АЗ Алкмаар. Это Кобаяси Юки заработал фол.
34'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
33'
32'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар. Это Торсби Мортен заработал фол.
31'
31'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Кобаяси Юки.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
29'
29'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
28'
27'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
После дальнего удара, который нанес Джаханбакш Алиреза мяч отбит вратарем
23'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
21'
21'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
Слагвеер Лусиано получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хапс Ридгесиано.
18'
Вегхорст Ваут получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кобаяси Юки.
17'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар добил мяч в ворота.
17'
17'
Вегхорст Ваут не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
17'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
17'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Йоханссон Маттиас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Слагвеер Лусиано.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
14'
14'
14'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
14'
Хапс Ридгесиано выбил мяч на угловой.
13'
Танкович Муамер пробил головой, вратарь справился с ударом.
13'
13'
13'
13'
13'
Йоханссон Маттиас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
12'
Ван Акен Йост из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Джаханбакш Алиреза.
10'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
8'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар в офсайде
8'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
8'
7'
Эдегор Мартин пробил головой, вратарь справился с ударом.
7'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает навес
7'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен в офсайде
7'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Зенели Арбер и мяч снова в игре
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
5'
3'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
3'
3'
3'
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Игра остановлена из-за технических проблем.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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