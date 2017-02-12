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Стадион: Зрители: 21250
Херенвен
1:2
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
0:1
17' Гол
Танкович Муамер
53' Желтая карточка
Юсте Йерри
0:2
57' Гол
Бель-Хассани Иллиас
1:2
79' Гол
Гучаннеджад Реза
83' Желтая карточка
Джаханбакш Алиреза
84' Желтая карточка
Бейкер Лукас
90' Красная карточка
Юсте Йерри
90'+6
Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
96'
УДАЛЕНИЕ! Юсте Йерри получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
96'
Юсте Йерри из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Йоханссон Маттиас.
95'
Удар от ворот произведет Херенвен
95'
Вратарь парирует удар, который нанес Вегхорст Ваут, и мяч снова в игре

95'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
94'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Малдер Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Тактическая замена. Танкович Муамер уходит с поля и его заменяет Соуза Дабни
Фол, нарушение
93'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Юсте Йерри заработал фол.
Фол, нарушение
92'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает подножку. Вегхорст Ваут заработал фол.
91'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Зенели Арбер отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
90'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Тил Гуус
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
90'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Юсте Йерри заработал фол.
89'
Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
89'
Йоханссон Маттиас выбил мяч на угловой.
89'
Малдер Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Намли Юнес
Фол, нарушение
88'
Вегхорст Ваут нарушает правила. Юсте Йерри пострадал
88'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
88'
Верман Хенк имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
87'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает навес
Фол, нарушение
87'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Йоханссон Маттиас заработал фол.
87'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
87'
Ван Акен Йост из команды Херенвен делает навес
86'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
85'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Удар от ворот произведет Херенвен
84'
Вегхорст Ваут имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
84'
Танкович Муамер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
84'
Бейкер Лукас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
84'
Бейкер Лукас из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Йоханссон Маттиас.
83'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
83'
Джаханбакш Алиреза получает желтую карточку за неспортивное поведение
Офсайд
83'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар в офсайде
Фол, нарушение
82'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
82'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 21250 болельщиков
Фол, нарушение
80'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Марцо Стефано заработал фол.
80'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
80'
Зенели Арбер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Ван Амерсфоорт Пелле сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гучаннеджад Реза записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
78'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
78'
Юсте Йерри выбил мяч на угловой.
78'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес
78'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
77'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Юсте Йерри.
77'
Удар от ворот произведет Херенвен
76'
Тактическая замена. Бель-Хассани Иллиас уходит с поля и его заменяет Ван Оверем Йорис
76'
Джаханбакш Алиреза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
75'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Зенели Арбер заработал фол.
75'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
Верман Хенк из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Йоханссон Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
72'
После дальнего удара, который нанес Бель-Хассани Иллиас мяч отбит вратарем
71'
Удар от ворот произведет Херенвен
71'
Джаханбакш Алиреза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Тактическая замена. Эдегор Мартин уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
Фол, нарушение
71'
Ван Эйден Ренс из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Гучаннеджад Реза заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
70'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Вегхорст Ваут заработал фол.
70'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
Фол, нарушение
69'
Торсби Мортен из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Ринстра Бен.
68'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает навес
Фол, нарушение
67'
Йоханссон Маттиас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Эдегор Мартин.
66'
Удар от ворот произведет Херенвен
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
64'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Бейкер Лукас.
64'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
63'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
63'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
62'
Тактическая замена. Слагвеер Лусиано уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
Офсайд
62'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар в офсайде
Фол, нарушение
62'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Ван Эйден Ренс.
61'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
61'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает неудачный навес.
60'
Удар от ворот произведет Херенвен
60'
Джаханбакш Алиреза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
58'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Ван Акен Йост заработал фол.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Бель-Хассани Иллиас!
57'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
56'
Бель-Хассани Иллиас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
56'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
56'
Ван Акен Йост выбил мяч на угловой.
55'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
55'
Торсби Мортен из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Сёнтьенс Матс.
55'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
55'
Гучаннеджад Реза отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает навес
Желтая карточка
53'
Юсте Йерри получает желтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Юсте Йерри из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Вегхорст Ваут.
53'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Ван Акен Йост из команды Херенвен делает подножку. Вегхорст Ваут заработал фол.
52'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Марцо Стефано из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Удар от ворот произведет Херенвен
50'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Гучаннеджад Реза нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
48'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
48'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает пас партнеру.
48'
Кобаяси Юки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес
47'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
46'
Ван Акен Йост из команды Херенвен делает подножку. Бель-Хассани Иллиас заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Кобаяси Юки.
45'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
Эдегор Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Йоханссон Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
42'
Бель-Хассани Иллиас выбил мяч на угловой.
42'
Зенели Арбер из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
40'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Юсте Йерри заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
39'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
39'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
39'
Зенели Арбер из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
Травма, повреждение
38'
Хапс Ридгесиано возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Хапс Ридгесиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
37'
Хапс Ридгесиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Малдер Эрвин вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар делает навес
36'
ШТАНГА! Торсби Мортен попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
36'
Хапс Ридгесиано сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
36'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает пас партнеру.
35'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
34'
Ван Эйден Ренс из команды АЗ Алкмаар. Это Кобаяси Юки заработал фол.
34'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
Фол, нарушение
32'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар. Это Торсби Мортен заработал фол.
31'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Кобаяси Юки.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
28'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
25'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
После дальнего удара, который нанес Джаханбакш Алиреза мяч отбит вратарем
23'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
21'
Малдер Эрвин вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
20'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
19'
Слагвеер Лусиано получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хапс Ридгесиано.
Фол, нарушение
18'
Вегхорст Ваут получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кобаяси Юки.
Описание гола
17'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар добил мяч в ворота.
17'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
17'
Вегхорст Ваут не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
17'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Йоханссон Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Йоханссон Маттиас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Слагвеер Лусиано.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
14'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
Угловой
14'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
14'
Хапс Ридгесиано выбил мяч на угловой.
13'
Танкович Муамер пробил головой, вратарь справился с ударом.
13'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
13'
Удар от ворот произведет Херенвен
13'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Йоханссон Маттиас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Фол, нарушение
12'
Ван Акен Йост из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Джаханбакш Алиреза.
10'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
8'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар в офсайде
8'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
8'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
7'
Эдегор Мартин пробил головой, вратарь справился с ударом.
7'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает навес
Офсайд
7'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен в офсайде
7'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Зенели Арбер и мяч снова в игре
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Малдер Эрвин вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
3'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
3'
Удар от ворот произведет Херенвен
3'
Джаханбакш Алиреза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Игра остановлена из-за технических проблем.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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