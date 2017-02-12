Стадион: Амстердам Арена Зрители: 51075
2:0
Конец матча
23' Желтая карточкаМендес Давид
35' Желтая карточкаБройер Мишель
1:0
45' ГолТраоре Бертран
2:0
49' ГолДольберг Каспер
62' Желтая карточкаDenzel Dumfries
Новости после матча
Второй тайм
93'
Дольберг Каспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
93'
Юнес Амин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Эль-Аззузи Закария из команды Спарта Роттердам в офсайде
91'
Дольберг Каспер из команды Аякс в офсайде
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Юнес Амин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
91'
Де Йонг Френки бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
89'
88'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Де Йонг Френки
88'
Эль-Аззузи Закария получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Шоне Лассе.
87'
87'
Шоне Лассе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сануси Райан.
86'
86'
Гудвин Крейг бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
86'
Классен Дэви совершает грубый фол. Саксела Янне был жертвой
85'
Тактическая замена. Калеро Иван уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
85'
Фиргевер Ник вышел на оперативный простор и пробил, мяч успели вынести с линии ворот.
84'
84'
Justin Kluivert из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Шоне Лассе из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Классен Дэви мяча так и не получил
82'
82'
Justin Kluivert отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Justin Kluivert из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
82'
82'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
82'
81'
80'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Justin Kluivert
80'
Гудвин Крейг бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
79'
Ридевальд Жайро получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Эль-Аззузи Закария.
79'
Онана Андре выбил мяч подальше от ворот.
78'
Тактическая замена. Мендес Давид уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
77'
Эль-Аззузи Закария коснулся мяча рукой.
76'
Вратарь парирует удар, который нанес Denzel Dumfries, и мяч снова в игре
76'
Юнес Амин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мендес Давид.
75'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает подножку. Саксела Янне заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
74'
74'
73'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
72'
Тактическая замена. Синкгравен Дэйли уходит с поля и его заменяет Ридевальд Жайро
71'
Калеро Иван совершает грубый фол. Траоре Бертран был жертвой
71'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
70'
Эль-Аззузи Закария из команды Спарта Роттердам в офсайде
70'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
69'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
69'
Классен Дэви из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Шоне Лассе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дейкстра Март.
68'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает подножку. Классен Дэви заработал фол.
68'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
68'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
67'
Траоре Бертран из команды Аякс делает подножку. Калеро Иван заработал фол.
66'
Шоне Лассе выбил мяч подальше от ворот.
65'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
64'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
63'
Зиеш Хаким получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дейкстра Март.
62'
Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
62'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Denzel Dumfries получает желтую карточку.
61'
Denzel Dumfries блокирует соперника. Юнес Амин заработал своей команде штрафной.
61'
60'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
После штрафного удара,который нанес Зиеш Хаким мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
60'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает подножку. Классен Дэви заработал фол.
60'
Траоре Бертран бьет в штангу и упускает момент забить!
59'
Шоне Лассе из команды Аякс делает неудачный навес.
58'
Траоре Бертран из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Юнес Амин это был.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 51075 болельщиков
57'
Санчес Давинсон из команды Аякс отвел угрозу отличным подкатом
57'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников.
56'
56'
56'
Дольберг Каспер делает скидку к воротам
56'
56'
55'
55'
Мендес Давид выбил мяч на угловой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
54'
Шоне Лассе из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
54'
53'
Классен Дэви атакует сзади соперника. Сануси Райан пострадал.
53'
52'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
51'
51'
Траоре Бертран на финте ушёл от оппонента.
50'
Дейкстра Март получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Траоре Бертран.
50'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
49'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Дольберг Каспер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
48'
Санчес Давинсон выбил мяч подальше от ворот.
48'
47'
Классен Дэви из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
Тактическая замена. Кабрал Джерсон уходит с поля и его заменяет Саксела Янне
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Дольберг Каспер сделал результативную передачу.
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Траоре Бертран записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Траоре Бертран на финте ушёл от оппонента.
45'
Санчес Давинсон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
45'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
45'
Классен Дэви бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает отличный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
44'
44'
Онана Андре сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
43'
Калеро Иван бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
43'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Кабрал Джерсон выбил мяч подальше от ворот.
43'
43'
43'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает подножку. Классен Дэви заработал фол.
41'
40'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой слева.
40'
Denzel Dumfries выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
39'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс отвел угрозу отличным подкатом
38'
Синкгравен Дэйли на финте ушёл от оппонента.
37'
Дольберг Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Эль-Аззузи Закария из команды Спарта Роттердам. Это Санчес Давинсон заработал фол.
37'
36'
После штрафного удара,который нанес Шоне Лассе мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
35'
Бройер Мишель получает желтую карточку.
35'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам. Это Дольберг Каспер заработал фол.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
35'
Denzel Dumfries возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Denzel Dumfries получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
33'
Denzel Dumfries на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Шоне Лассе из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Классен Дэви мяча так и не получил
32'
32'
Санчес Давинсон из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
31'
31'
Сануси Райан совершает грубый фол. Дольберг Каспер был жертвой
30'
30'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
29'
Шоне Лассе из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает подножку. Юнес Амин заработал фол.
28'
Классен Дэви получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дейкстра Март.
27'
Кабрал Джерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
27'
26'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Классен Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Шоне Лассе из команды Аякс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
24'
Кабрал Джерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Эль-Аззузи Закария из команды Спарта Роттердам устремляется вперед с мячом.
23'
Мендес Давид получает желтую карточку.
23'
Мендес Давид из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Зиеш Хаким.
22'
22'
Эль-Аззузи Закария не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
22'
Мендес Давид из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
22'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Мендес Давид из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Дольберг Каспер.
21'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
20'
Зиеш Хаким бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
20'
20'
Кабрал Джерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает подножку. Мендес Давид заработал фол.
18'
18'
Классен Дэви бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
18'
18'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
17'
16'
Вельтман Йоел сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
16'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
15'
Шоне Лассе ошибается в защите.
14'
14'
13'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам в офсайде
13'
13'
Санчес Давинсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Бройер Мишель получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дольберг Каспер.
11'
Дольберг Каспер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бройер Мишель.
11'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам остановил атаку, перехватив мяч.
11'
Классен Дэви из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Шоне Лассе это был.
10'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
10'
Дольберг Каспер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сануси Райан.
9'
8'
Траоре Бертран из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
8'
8'
Фиргевер Ник имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
7'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный навес.
7'
Мендес Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Траоре Бертран из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Шоне Лассе из команды Аякс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
6'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам устремляется вперед с мячом.
6'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Санчес Давинсон из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
4'
4'
Вельтман Йоел из команды Аякс отвел угрозу отличным подкатом
4'
Эль-Аззузи Закария из команды Спарта Роттердам делает подножку. Классен Дэви заработал фол.
3'
Вельтман Йоел из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Классен Дэви из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
2'
Roy Kortsmit сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Amsterdam ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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