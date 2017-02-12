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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 51075
Аякс
2:0
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
23' Желтая карточка
Мендес Давид
35' Желтая карточка
Бройер Мишель
1:0
45' Гол
Траоре Бертран
2:0
49' Гол
Дольберг Каспер
62' Желтая карточка
Denzel Dumfries
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
Дольберг Каспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
93'
Юнес Амин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
92'
Эль-Аззузи Закария из команды Спарта Роттердам в офсайде
Офсайд
91'
Дольберг Каспер из команды Аякс в офсайде

91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
91'
Юнес Амин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Угловой
91'
Юнес Амин из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
91'
Де Йонг Френки бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
90'
Юнес Амин на финте ушёл от оппонента.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
89'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Юнес Амин из команды Аякс делает навес
88'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Де Йонг Френки
Фол, нарушение
88'
Эль-Аззузи Закария получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Шоне Лассе.
87'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Шоне Лассе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сануси Райан.
86'
Удар от ворот произведет Аякс
86'
Гудвин Крейг бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
86'
Классен Дэви совершает грубый фол. Саксела Янне был жертвой
85'
Тактическая замена. Калеро Иван уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
85'
Фиргевер Ник вышел на оперативный простор и пробил, мяч успели вынести с линии ворот.
Угловой
84'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
84'
Justin Kluivert из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Шоне Лассе из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Классен Дэви мяча так и не получил
82'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
82'
Justin Kluivert отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Justin Kluivert из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
82'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
82'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
82'
Юнес Амин на финте ушёл от оппонента.
81'
Удар от ворот произведет Аякс
80'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Justin Kluivert
80'
Гудвин Крейг бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
Фол, нарушение
79'
Ридевальд Жайро получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Эль-Аззузи Закария.
79'
Онана Андре выбил мяч подальше от ворот.
78'
Тактическая замена. Мендес Давид уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
Офсайд
77'
Юнес Амин из команды Аякс в офсайде
Фол, нарушение
77'
Эль-Аззузи Закария коснулся мяча рукой.
76'
Вратарь парирует удар, который нанес Denzel Dumfries, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
76'
Юнес Амин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мендес Давид.
Фол, нарушение
75'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает подножку. Саксела Янне заработал фол.
75'
Юнес Амин из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
74'
Удар от ворот произведет Аякс
74'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Тактическая замена. Синкгравен Дэйли уходит с поля и его заменяет Ридевальд Жайро
Фол, нарушение
71'
Калеро Иван совершает грубый фол. Траоре Бертран был жертвой
71'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Офсайд
70'
Эль-Аззузи Закария из команды Спарта Роттердам в офсайде
70'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
69'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
69'
Классен Дэви из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
69'
Шоне Лассе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дейкстра Март.
Фол, нарушение
68'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает подножку. Классен Дэви заработал фол.
68'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
68'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
68'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
67'
Траоре Бертран из команды Аякс делает подножку. Калеро Иван заработал фол.
66'
Шоне Лассе выбил мяч подальше от ворот.
65'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
64'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
Фол, нарушение
63'
Зиеш Хаким получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дейкстра Март.
62'
Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
62'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
62'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
62'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Denzel Dumfries получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Denzel Dumfries блокирует соперника. Юнес Амин заработал своей команде штрафной.
61'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
После штрафного удара,который нанес Зиеш Хаким мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
Фол, нарушение
60'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает подножку. Классен Дэви заработал фол.
60'
Траоре Бертран бьет в штангу и упускает момент забить!
59'
Шоне Лассе из команды Аякс делает неудачный навес.
59'
Юнес Амин из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Траоре Бертран из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Юнес Амин это был.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 51075 болельщиков
57'
Санчес Давинсон из команды Аякс отвел угрозу отличным подкатом
57'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников.
56'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Дольберг Каспер делает скидку к воротам
56'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
56'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
55'
Мендес Давид выбил мяч на угловой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
54'
Шоне Лассе из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
54'
Удар от ворот произведет Аякс
Фол, нарушение
53'
Классен Дэви атакует сзади соперника. Сануси Райан пострадал.
53'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
51'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
51'
Траоре Бертран на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
50'
Дейкстра Март получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Траоре Бертран.
50'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
49'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Дольберг Каспер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
48'
Санчес Давинсон выбил мяч подальше от ворот.
48'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Классен Дэви из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
Тактическая замена. Кабрал Джерсон уходит с поля и его заменяет Саксела Янне
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Дольберг Каспер сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Траоре Бертран записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Траоре Бертран на финте ушёл от оппонента.
45'
Санчес Давинсон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
45'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
45'
Классен Дэви бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает отличный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
44'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Онана Андре сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
43'
Калеро Иван бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
43'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Кабрал Джерсон выбил мяч подальше от ворот.
43'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
43'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
41'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает подножку. Классен Дэви заработал фол.
41'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
40'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой слева.
40'
Denzel Dumfries выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
39'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс отвел угрозу отличным подкатом
Офсайд
38'
Юнес Амин из команды Аякс в офсайде
38'
Синкгравен Дэйли на финте ушёл от оппонента.
37'
Дольберг Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
37'
Эль-Аззузи Закария из команды Спарта Роттердам. Это Санчес Давинсон заработал фол.
37'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Юнес Амин из команды Аякс делает навес
36'
После штрафного удара,который нанес Шоне Лассе мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
35'
Бройер Мишель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам. Это Дольберг Каспер заработал фол.
35'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Травма, повреждение
35'
Denzel Dumfries возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Denzel Dumfries получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
33'
Denzel Dumfries на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Шоне Лассе из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Классен Дэви мяча так и не получил
32'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
32'
Санчес Давинсон из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
31'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Сануси Райан совершает грубый фол. Дольберг Каспер был жертвой
30'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
30'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
29'
Шоне Лассе из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
28'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает подножку. Юнес Амин заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Классен Дэви получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дейкстра Март.
27'
Кабрал Джерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
27'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
27'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
26'
Классен Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Шоне Лассе из команды Аякс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
24'
Кабрал Джерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Эль-Аззузи Закария из команды Спарта Роттердам устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
23'
Мендес Давид получает желтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Мендес Давид из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Зиеш Хаким.
22'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Эль-Аззузи Закария не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
22'
Мендес Давид из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
22'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
21'
Мендес Давид из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Дольберг Каспер.
21'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
20'
Зиеш Хаким бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
20'
Удар от ворот произведет Аякс
20'
Кабрал Джерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
19'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает подножку. Мендес Давид заработал фол.
18'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
18'
Классен Дэви бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
18'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
18'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
17'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Вельтман Йоел сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
15'
Шоне Лассе ошибается в защите.
14'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
Офсайд
13'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам в офсайде
13'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
13'
Санчес Давинсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
12'
Бройер Мишель получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дольберг Каспер.
Фол, нарушение
11'
Дольберг Каспер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бройер Мишель.
11'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам остановил атаку, перехватив мяч.
11'
Классен Дэви из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Шоне Лассе это был.
10'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
Фол, нарушение
10'
Дольберг Каспер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сануси Райан.
9'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Юнес Амин из команды Аякс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
Траоре Бертран из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
8'
Фиргевер Ник имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
7'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный навес.
7'
Мендес Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
7'
Траоре Бертран из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Шоне Лассе из команды Аякс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
6'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам устремляется вперед с мячом.
6'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Санчес Давинсон из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
4'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
4'
Вельтман Йоел из команды Аякс отвел угрозу отличным подкатом
Фол, нарушение
4'
Эль-Аззузи Закария из команды Спарта Роттердам делает подножку. Классен Дэви заработал фол.
3'
Вельтман Йоел из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Классен Дэви из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Юнес Амин на финте ушёл от оппонента.
2'
Roy Kortsmit сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
1'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Amsterdam ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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