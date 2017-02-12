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Стадион: Зрители: 33400
ПСВ
3:0
Конец матча
Утрехт
0'
51' Желтая карточка
Аюб Яссин
1:0
52' Гол
Де Йонг Люк
2:0
55' Гол
Бергвейн Стевен
68' Желтая карточка
Бренет Джошуа
88' Желтая карточка
Лабьяд Закария
3:0
90' Гол
Ван Гинкел Марко
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Описание гола
93'
ГОООООЛ - Ван Гинкел Марко из команды ПСВ забивает из-за штрафной площади
93'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
91'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Тактическая замена. Гуардадо Андрес уходит с поля и его заменяет Зинченко Александр
88'
Тактическая замена. Живкович Рицхайро уходит с поля и его заменяет Nick Venema
Желтая карточка
88'
Лабьяд Закария получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Лабьяд Закария из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Гуардадо Андрес.
87'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
86'
Виллемс Джетро возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
86'
Виллемс Джетро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
85'
Виллемс Джетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
Фол, нарушение
84'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает подножку. Ван дер Мер Робин заработал фол.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 33400 болельщиков
Офсайд
82'
Леувин Рамон из команды Утрехт в офсайде
82'
Леувин Рамон из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
81'
Баразит Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Морено Эктор из команды ПСВ делает подножку. Трупе Джованни заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
80'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает подножку. Лабьяд Закария заработал фол.
79'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Ван дер Мер Робин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуардадо Андрес.
Фол, нарушение
77'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает подножку. Керк Гирано заработал фол.
76'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Хендрикс Йоррит
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Угловой
75'
Прёппер Дэви из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
74'
Ван Гинкел Марко нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
74'
Тактическая замена. Халлер Себастьен уходит с поля и его заменяет Керк Гирано
73'
Рамселар Барт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Баразит Насер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Баразит Насер из команды Утрехт подал угловой справа.
72'
Живкович Рицхайро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
71'
Удар от ворот произведет Утрехт
71'
Бергвейн Стевен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
71'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Баразит Насер бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
68'
Бренет Джошуа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
68'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает подножку. Живкович Рицхайро заработал фол.
68'
Прёппер Дэви ударом издали сотрясает перекладину
67'
Удар от ворот произведет ПСВ
67'
Трупе Джованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Баразит Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ делает подножку. Живкович Рицхайро заработал фол.
63'
Рамселар Барт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
Угловой
59'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой слева.
59'
Трупе Джованни выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
58'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает подножку. Бергвейн Стевен заработал фол.
58'
Тактическая замена. Аюб Яссин уходит с поля и его заменяет Лабьяд Закария
57'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт делает навес
Фол, нарушение
56'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает подножку. Ван дер Мер Робин заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бергвейн Стевен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
54'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает отличный навес.
52'
Прёппер Дэви сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Йонг Люк из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
52'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой справа.
52'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
Желтая карточка
51'
Аюб Яссин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Аюб Яссин из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Прёппер Дэви.
Фол, нарушение
50'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает подножку. Баразит Насер заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
Удар от ворот произведет Утрехт
49'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
Угловой
49'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой справа.
49'
После удара головой, который сделал Де Йонг Люк мяч выносится вратарем на угловой
49'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает отличный навес.
47'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
47'
Игрок из команды ПСВ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Бергвейн Стевен
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
46'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает подножку. Морено Эктор заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Ван Гинкел Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Баразит Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Морено Эктор получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Халлер Себастьен.
44'
Удар от ворот произведет Утрехт
44'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает подножку. Гуардадо Андрес заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет Утрехт
43'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
42'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт делает подножку. Перейро Гастон заработал фол.
41'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
40'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Виллемс Джетро нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Удар от ворот произведет ПСВ
37'
Баразит Насер из команды Утрехт делает отличный навес.
Фол, нарушение
37'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает подножку. Леувин Рамон заработал фол.
36'
Живкович Рицхайро нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
36'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Удар от ворот произведет ПСВ
35'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает неудачный навес.
35'
Удар от ворот произведет Утрехт
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Прёппер Дэви бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт делает навес
34'
Удар от ворот произведет Утрехт
34'
Бренет Джошуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
33'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой слева.
33'
Трупе Джованни выбил мяч на угловой.
32'
После дальнего удара, который нанес Гуардадо Андрес мяч отбит вратарем
31'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
30'
Удар от ворот произведет ПСВ
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
29'
Морено Эктор из команды ПСВ делает подножку. Халлер Себастьен заработал фол.
Травма, повреждение
29'
Трупе Джованни возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Трупе Джованни получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
27'
Трупе Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ устремляется вперед с мячом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
22'
Удар от ворот произведет Утрехт
22'
Прёппер Дэви из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
22'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
22'
Прёппер Дэви попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Офсайд
21'
Баразит Насер из команды Утрехт в офсайде
21'
Баразит Насер нанёс удар по воротам.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
18'
Ван дер Мер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой слева.
18'
Ван дер Марел Марк выбил мяч на угловой.
18'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
17'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес
16'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Баразит Насер из команды Утрехт делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
13'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
10'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
10'
Исима-Мирен Николя выбил мяч на угловой.
10'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает навес
Угловой
10'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
9'
Клейбер Шон из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
9'
Клейбер Шон из команды Утрехт подал угловой слева.
9'
Бренет Джошуа выбил мяч на угловой.
7'
Удар от ворот произведет Утрехт
6'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает неудачный навес.
5'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает неудачный навес.
5'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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