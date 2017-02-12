Стадион: Филипс Зрители: 33400
51' Желтая карточкаАюб Яссин
1:0
52' ГолДе Йонг Люк
2:0
55' ГолБергвейн Стевен
68' Желтая карточкаБренет Джошуа
88' Желтая карточкаЛабьяд Закария
3:0
90' ГолВан Гинкел Марко
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
ГОООООЛ - Ван Гинкел Марко из команды ПСВ забивает из-за штрафной площади
93'
93'
91'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Тактическая замена. Гуардадо Андрес уходит с поля и его заменяет Зинченко Александр
88'
Тактическая замена. Живкович Рицхайро уходит с поля и его заменяет Nick Venema
88'
Лабьяд Закария получает желтую карточку.
88'
Лабьяд Закария из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Гуардадо Андрес.
87'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Виллемс Джетро возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Виллемс Джетро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
Виллемс Джетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
84'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает подножку. Ван дер Мер Робин заработал фол.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 33400 болельщиков
82'
Леувин Рамон из команды Утрехт в офсайде
82'
Леувин Рамон из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
81'
81'
Морено Эктор из команды ПСВ делает подножку. Трупе Джованни заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает подножку. Лабьяд Закария заработал фол.
79'
78'
Ван дер Мер Робин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуардадо Андрес.
77'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает подножку. Керк Гирано заработал фол.
76'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
76'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Хендрикс Йоррит
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Прёппер Дэви из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
74'
Ван Гинкел Марко нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
74'
Тактическая замена. Халлер Себастьен уходит с поля и его заменяет Керк Гирано
73'
Рамселар Барт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Баразит Насер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Баразит Насер из команды Утрехт подал угловой справа.
72'
Живкович Рицхайро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
71'
71'
Бергвейн Стевен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
71'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Баразит Насер бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
68'
Бренет Джошуа получает желтую карточку.
68'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает подножку. Живкович Рицхайро заработал фол.
68'
Прёппер Дэви ударом издали сотрясает перекладину
67'
67'
Трупе Джованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ делает подножку. Живкович Рицхайро заработал фол.
63'
Рамселар Барт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
62'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
59'
59'
Трупе Джованни выбил мяч на угловой.
58'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает подножку. Бергвейн Стевен заработал фол.
58'
Тактическая замена. Аюб Яссин уходит с поля и его заменяет Лабьяд Закария
57'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт делает навес
56'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает подножку. Ван дер Мер Робин заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
55'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бергвейн Стевен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
54'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает отличный навес.
52'
Прёппер Дэви сделал результативную передачу.
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Йонг Люк из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
52'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой справа.
52'
52'
51'
Аюб Яссин получает желтую карточку.
51'
Аюб Яссин из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Прёппер Дэви.
50'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает подножку. Баразит Насер заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
49'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
49'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой справа.
49'
После удара головой, который сделал Де Йонг Люк мяч выносится вратарем на угловой
49'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает отличный навес.
47'
47'
47'
47'
Игрок из команды ПСВ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Бергвейн Стевен
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает подножку. Морено Эктор заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Ван Гинкел Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Морено Эктор получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Халлер Себастьен.
44'
44'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает подножку. Гуардадо Андрес заработал фол.
43'
43'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
42'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт делает подножку. Перейро Гастон заработал фол.
41'
41'
40'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Виллемс Джетро нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
37'
Баразит Насер из команды Утрехт делает отличный навес.
37'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает подножку. Леувин Рамон заработал фол.
36'
Живкович Рицхайро нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
36'
36'
35'
35'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает неудачный навес.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Прёппер Дэви бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт делает навес
34'
34'
Бренет Джошуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
33'
Трупе Джованни выбил мяч на угловой.
32'
После дальнего удара, который нанес Гуардадо Андрес мяч отбит вратарем
31'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Морено Эктор из команды ПСВ делает подножку. Халлер Себастьен заработал фол.
29'
Трупе Джованни возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Трупе Джованни получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
27'
Трупе Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ устремляется вперед с мячом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
22'
22'
Прёппер Дэви из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
22'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
22'
Прёппер Дэви попал в створ, но вратарь справился с ударом.
21'
Баразит Насер из команды Утрехт в офсайде
21'
Баразит Насер нанёс удар по воротам.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
18'
Ван дер Мер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Ван дер Марел Марк выбил мяч на угловой.
18'
17'
16'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес
16'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Баразит Насер из команды Утрехт делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
13'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Исима-Мирен Николя выбил мяч на угловой.
10'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает навес
9'
Клейбер Шон из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Клейбер Шон из команды Утрехт подал угловой слева.
9'
Бренет Джошуа выбил мяч на угловой.
7'
6'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает неудачный навес.
5'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает неудачный навес.
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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