  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 13029
Рода
1:0
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
56' Желтая карточка
Рицмайер Марсель
60' Желтая карточка
Sebastien Locigno
70' Желтая карточка
Кроули Дэниэл
1:0
70' Гол
Кум Кристиан
90' Желтая карточка
Шахин Дани
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
94'
Милец Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
93'
Кум Кристиан из команды Рода остановил атаку, перехватив мяч.
93'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес

91'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Шахин Дани получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
91'
Шахин Дани наказан за толчок Фишер Сандер
91'
Удар от ворот произведет Рода
91'
Ману Элвис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
90'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Ognjen Gnjatic заработал фол.
90'
Удар от ворот произведет Рода
90'
Ману Элвис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу одноклубнику.
90'
Шахин Дани сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
89'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
89'
Ognjen Gnjatic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
89'
Frederic Ananou выбил мяч на угловой.
88'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
87'
Тактическая замена. Паулиссен Митчелл уходит с поля и его заменяет Веркер Дарил
Офсайд
86'
Шахин Дани из команды Рода в офсайде
86'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Бадибанга Бени из команды Рода сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Тактическая замена. Схенк Ксандро уходит с поля и его заменяет Де Когел Леон
85'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
85'
Бадибанга Бени из команды Рода делает неудачный навес.
Фол, нарушение
84'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Шахин Дани заработал фол.
84'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Чиривелла Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Frederic Ananou из команды Рода делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
83'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает неудачный навес.
81'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
81'
Тактическая замена. Gyliano van Velzen уходит с поля и его заменяет Ognjen Gnjatic
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Тактическая замена. Хендрикс Сэм уходит с поля и его заменяет Маренго Людсинио
80'
Бадибанга Бени бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
Милец Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
Фол, нарушение
79'
Gyliano van Velzen из команды Рода. Это Ману Элвис заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет Рода
78'
Сук Йоэй из команды Гоу Эхед Иглс бьет головой мимо ворот
78'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
78'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
78'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
77'
Милец Мартин выбил мяч на угловой.
77'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
77'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Удар от ворот произведет Рода
76'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
76'
Эль-Макрини Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 13029 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Эль-Макрини Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Рицмайер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает подножку. Рицмайер Марсель заработал фол.
74'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Милец Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Joey Groenbast из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
73'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Паулиссен Митчелл сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кум Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
70'
Кроули Дэниэл тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
69'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс. Это Gyliano van Velzen заработал фол.
Угловой
69'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс разыграл угловой с правого угла.
68'
Gyliano van Velzen выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
68'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Чиривелла Педро заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Рода
67'
Сук Йоэй отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
67'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
66'
Тактическая замена. Аджагун Абдул уходит с поля и его заменяет Бадибанга Бени
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Паулиссен Митчелл имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
65'
Милец Мартин из команды Рода сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
65'
Милец Мартин на финте ушёл от оппонента.
65'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
64'
Милец Мартин из команды Рода делает навес
64'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удар от ворот произведет Рода
63'
Joey Groenbast из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
63'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
63'
Милец Мартин выбил мяч на угловой.
63'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Тактическая замена. Sebastien Locigno уходит с поля и его заменяет Сук Йоэй
Офсайд
61'
Шахин Дани из команды Рода в офсайде
Фол, нарушение
61'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Милец Мартин заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
60'
Sebastien Locigno сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
60'
Sebastien Locigno совершает грубый фол. Аджагун Абдул был жертвой
59'
Удар от ворот произведет Рода
59'
Хендрикс Сэм имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
59'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
58'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Sebastien Locigno заработал фол.
Офсайд
58'
Кум Кристиан из команды Рода в офсайде
Описание гола
58'
Гол, который забил Кум Кристиан не засчитан.
57'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Ван Пеппен Ард и мяч снова в игре
Угловой
57'
Ван Хифте Том из команды Рода разыграл угловой с левого угла.
57'
Паулиссен Митчелл из команды Рода наносит очень неточный удар.
56'
Ван Хифте Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
56'
Рицмайер Марсель сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
56'
Рицмайер Марсель совершает грубый фол. Милец Мартин был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Удар от ворот произведет Рода
55'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает неудачный навес.
55'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
51'
Аджагун Абдул из команды Рода бьет головой мимо ворот
51'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
50'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
49'
Удар от ворот произведет Рода
49'
Чиривелла Педро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Ван Пеппен Ард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ману Элвис нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
48'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс устремляется вперед с мячом.
47'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
47'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода бьет головой мимо ворот
47'
Ван Хифте Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Схенк Ксандро наказан за толчок Аджагун Абдул
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
45'
Рицмайер Марсель наказан за толчок Gyliano van Velzen
45'
После дальнего удара, который нанес Рицмайер Марсель мяч отбит вратарем
44'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Sebastien Locigno из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Антониа Ярхинио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает подножку. Рицмайер Марсель заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
42'
Gyliano van Velzen из команды Рода устремляется вперед с мячом.
41'
Gyliano van Velzen из команды Рода остановил атаку, перехватив мяч.
41'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
После дальнего удара, который нанес Паулиссен Митчелл мяч отбит вратарем
38'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
37'
Frederic Ananou выбил мяч на угловой.
Угловой
37'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
37'
Ван Пеппен Ард выбил мяч на угловой.
36'
Frederic Ananou из команды Рода остановил атаку, перехватив мяч.
36'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Милец Мартин из команды Рода делает навес
Фол, нарушение
34'
Ману Элвис наказан за толчок Кум Кристиан
33'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
32'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает навес
31'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
29'
Gyliano van Velzen нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Gyliano van Velzen на финте ушёл от оппонента.
27'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Аджагун Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
24'
Схенк Ксандро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
24'
Кум Кристиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
24'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
24'
Кум Кристиан выбил мяч на угловой.
22'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
22'
Аджагун Абдул бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
21'
Аджагун Абдул из команды Рода делает подножку. Sebastien Locigno заработал фол.
21'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
18'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
18'
Шахин Дани из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
18'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
Фол, нарушение
18'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Аджагун Абдул заработал фол.
16'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
13'
Аджагун Абдул из команды Рода бьет головой мимо ворот
13'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает пас партнеру.
13'
Ван Хифте Том из команды Рода сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
13'
Рицмайер Марсель наказан за толчок Gyliano van Velzen
11'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
11'
Шахин Дани из команды Рода в офсайде
10'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
8'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Рода
7'
Рицмайер Марсель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает навес
6'
Милец Мартин из команды Рода делает навес
6'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Милец Мартин из команды Рода делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Рода
4'
Ману Элвис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
4'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс устремляется вперед с мячом.
3'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гоу Эхед Иглс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация