Стадион: Паркстад Лимбург Зрители: 13029
1:0
Конец матча
56' Желтая карточкаРицмайер Марсель
60' Желтая карточкаSebastien Locigno
70' Желтая карточкаКроули Дэниэл
1:0
70' ГолКум Кристиан
90' Желтая карточкаШахин Дани
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
94'
94'
93'
Кум Кристиан из команды Рода остановил атаку, перехватив мяч.
93'
91'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Шахин Дани получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Шахин Дани наказан за толчок Фишер Сандер
91'
91'
Ману Элвис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Ognjen Gnjatic заработал фол.
90'
90'
Ману Элвис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу одноклубнику.
90'
Шахин Дани сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
89'
89'
Ognjen Gnjatic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Frederic Ananou выбил мяч на угловой.
88'
87'
Тактическая замена. Паулиссен Митчелл уходит с поля и его заменяет Веркер Дарил
86'
86'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Бадибанга Бени из команды Рода сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Тактическая замена. Схенк Ксандро уходит с поля и его заменяет Де Когел Леон
85'
85'
Бадибанга Бени из команды Рода делает неудачный навес.
84'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Шахин Дани заработал фол.
84'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Чиривелла Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Frederic Ananou из команды Рода делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
83'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает неудачный навес.
81'
81'
Тактическая замена. Gyliano van Velzen уходит с поля и его заменяет Ognjen Gnjatic
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Тактическая замена. Хендрикс Сэм уходит с поля и его заменяет Маренго Людсинио
80'
Бадибанга Бени бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
79'
79'
Gyliano van Velzen из команды Рода. Это Ману Элвис заработал фол.
78'
78'
Сук Йоэй из команды Гоу Эхед Иглс бьет головой мимо ворот
78'
78'
78'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
Милец Мартин выбил мяч на угловой.
77'
77'
77'
76'
76'
76'
Эль-Макрини Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 13029 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
75'
Эль-Макрини Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Рицмайер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает подножку. Рицмайер Марсель заработал фол.
74'
74'
74'
Joey Groenbast из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
73'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Паулиссен Митчелл сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кум Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Кроули Дэниэл тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
69'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс. Это Gyliano van Velzen заработал фол.
69'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс разыграл угловой с правого угла.
68'
Gyliano van Velzen выбил мяч на угловой.
68'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Чиривелла Педро заработал фол.
67'
67'
Сук Йоэй отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
67'
66'
66'
Тактическая замена. Аджагун Абдул уходит с поля и его заменяет Бадибанга Бени
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Паулиссен Митчелл имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
65'
Милец Мартин из команды Рода сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
65'
Милец Мартин на финте ушёл от оппонента.
65'
64'
64'
64'
63'
Joey Groenbast из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
63'
63'
63'
Милец Мартин выбил мяч на угловой.
63'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Тактическая замена. Sebastien Locigno уходит с поля и его заменяет Сук Йоэй
61'
61'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Милец Мартин заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
60'
Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Sebastien Locigno сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
60'
Sebastien Locigno совершает грубый фол. Аджагун Абдул был жертвой
59'
59'
Хендрикс Сэм имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
59'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
58'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Sebastien Locigno заработал фол.
58'
Кум Кристиан из команды Рода в офсайде
58'
Гол, который забил Кум Кристиан не засчитан.
57'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Ван Пеппен Ард и мяч снова в игре
57'
Ван Хифте Том из команды Рода разыграл угловой с левого угла.
57'
Паулиссен Митчелл из команды Рода наносит очень неточный удар.
56'
Ван Хифте Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Рицмайер Марсель сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
56'
Рицмайер Марсель совершает грубый фол. Милец Мартин был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
55'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает неудачный навес.
55'
55'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
52'
51'
51'
Аджагун Абдул из команды Рода бьет головой мимо ворот
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
49'
49'
Чиривелла Педро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Ван Пеппен Ард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ману Элвис нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
48'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс устремляется вперед с мячом.
47'
47'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода бьет головой мимо ворот
47'
Ван Хифте Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Схенк Ксандро наказан за толчок Аджагун Абдул
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Рицмайер Марсель наказан за толчок Gyliano van Velzen
45'
После дальнего удара, который нанес Рицмайер Марсель мяч отбит вратарем
44'
44'
Sebastien Locigno из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Антониа Ярхинио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает подножку. Рицмайер Марсель заработал фол.
42'
42'
Gyliano van Velzen из команды Рода устремляется вперед с мячом.
41'
Gyliano van Velzen из команды Рода остановил атаку, перехватив мяч.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
После дальнего удара, который нанес Паулиссен Митчелл мяч отбит вратарем
38'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
37'
Frederic Ananou выбил мяч на угловой.
37'
37'
Ван Пеппен Ард выбил мяч на угловой.
36'
Frederic Ananou из команды Рода остановил атаку, перехватив мяч.
36'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
35'
34'
Ману Элвис наказан за толчок Кум Кристиан
33'
33'
32'
32'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает навес
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
30'
29'
Gyliano van Velzen нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Gyliano van Velzen на финте ушёл от оппонента.
27'
27'
27'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Аджагун Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Схенк Ксандро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
24'
Кум Кристиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
24'
Кум Кристиан выбил мяч на угловой.
23'
Эль-Макрини Мохамед наказан за толчок Рицмайер Марсель
22'
22'
Аджагун Абдул бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Аджагун Абдул из команды Рода делает подножку. Sebastien Locigno заработал фол.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
18'
18'
Шахин Дани из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
18'
18'
18'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Аджагун Абдул заработал фол.
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
13'
13'
Аджагун Абдул из команды Рода бьет головой мимо ворот
13'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает пас партнеру.
13'
Ван Хифте Том из команды Рода сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
13'
Рицмайер Марсель наказан за толчок Gyliano van Velzen
11'
11'
10'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
8'
7'
7'
Рицмайер Марсель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
6'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает навес
6'
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
4'
4'
Ману Элвис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
4'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс устремляется вперед с мячом.
3'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гоу Эхед Иглс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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