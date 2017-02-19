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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Летцигрунд
0:1
Второй тайм: 72'
18' Желтая карточкаДаббур Мунас
25' Желтая карточкаАдао Жоаким
0:1
31' ГолМуянги Биа Джеффри
43' Желтая карточкаЦиглер Рето
|
18'
25'
31'
0:1
43'
Состав команд
14
Лаванши
Нума
21
Кайо
VII
11
Брахими
Ясин
34
Ндойе
Бирама
66
Адао
Жоаким
13
Аколо
Чадрак
Грасcхоппер 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Васич Васо Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 6 Пниши Альбан Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 3 Антонов Неманья Защитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 7 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 35 Джорджев Никола Полузащитник
- 21 Кайо VII Полузащитник
- 11 Брахими Ясин Полузащитник
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Малл Джоэл Вратарь
- 24 Бамер Жан Защитник
- 30 Nedim Bajrami Полузащитник
- 20 Мунси Ридж Нападающий
- 19 Табакович Харис Нападающий
- 32 Valon Fazliu
- 29 Arijan Qollaku
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Сьон 4-3-3
- Основной состав
- 1 Митрюшкин Антон Вратарь
- 50 Nicolas Luechinger Защитник
- 31 Зверотич Элсад Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 17 Жанье Па-Моду Защитник
- 12 Карлен Грегори Полузащитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 66 Адао Жоаким Полузащитник
- 10 Карлитуш Алберту Нападающий
- 13 Аколо Чадрак Нападающий
- 63 Муянги Биа Джеффри Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 6 Рикардо Пауло Защитник
- 89 Итаперуна Лео Нападающий
- 22 Фоллонье Даниэль Нападающий
- 21 Frederico Da Costa
- 20 Karim Bertelli
- 27 Bruno Ferreira Morgado
- Главный тренер: Peter Zeidler
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 11.02.2017 Лугано 3:0 Грасcхоппер С
- 04.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Тун С
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано С
- 04.12.2016 Лозанна 1:2 Грасcхоппер С
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен С
- 19.11.2016 Грасcхоппер 1:1 Тун С
- 06.11.2016 Вадуц 0:0 Грасcхоппер С
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер С
- 16.10.2016 Сьон 4:2 Грасcхоппер С
- 02.10.2016 Грасcхоппер 3:2 Люцерн С
- 25.09.2016 Грасcхоппер 2:1 Вадуц С
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер С
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер С
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз С
- 21.08.2016 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 11.08.2016 Тун 2:1 Грасcхоппер С
- 07.08.2016 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 31.07.2016 Люцерн 4:3 Грасcхоппер С
- 24.07.2016 Грасcхоппер 2:0 Лозанна С
Сьон (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 12.02.2017 Сьон 4:2 Вадуц С
- 05.02.2017 Янг Бойз 3:1 Сьон С
- 11.12.2016 Сьон 3:1 Люцерн С
- 04.12.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон С
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель С
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон С
- 05.11.2016 Тун 2:3 Сьон С
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано С
- 23.10.2016 Лозанна 0:2 Сьон С
- 16.10.2016 Сьон 4:2 Грасcхоппер С
- 01.10.2016 Вадуц 2:5 Сьон С
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз С
- 21.09.2016 Люцерн 2:2 Сьон С
- 11.09.2016 Сьон 1:0 Тун С
- 27.08.2016 Сьон 3:1 Вадуц С
- 21.08.2016 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 10.08.2016 Лугано 3:1 Сьон С
- 06.08.2016 Сьон 1:3 Лозанна С
- 30.07.2016 Сьон 2:1 Санкт-Галлен С
- 24.07.2016 Базель 3:0 Сьон С
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 16.10.2016 Сьон 4:2 Грасcхоппер Суперлига
- 21.08.2016 Грасcхоппер 2:1 Сьон Суперлига
- 16.04.2016 Сьон 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 21.02.2016 Грасcхоппер 3:0 Сьон Суперлига
- 25.10.2015 Сьон 3:2 Грасcхоппер Суперлига
- 23.09.2015 Грасcхоппер 2:0 Сьон Суперлига
- 20.05.2015 Грасcхоппер 0:0 Сьон Суперлига
- 03.04.2015 Сьон 0:5 Грасcхоппер Суперлига
- 02.08.2014 Грасcхоппер 0:0 Сьон Суперлига
- 18.05.2014 Сьон 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 16.03.2014 Грасcхоппер 4:2 Сьон Суперлига
- 27.10.2013 Сьон 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 10.08.2013 Грасcхоппер 0:0 Сьон Суперлига
- 16.05.2013 Сьон 0:4 Грасcхоппер Суперлига
- 14.04.2013 Грасcхоппер 1:1 Сьон Суперлига
- 24.11.2012 Сьон 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 15.07.2012 Грасcхоппер 0:2 Сьон Суперлига
- 06.05.2012 Сьон 3:2 Грасcхоппер Суперлига
- 31.03.2012 Грасcхоппер 0:2 Сьон Суперлига
- 06.11.2011 Грасcхоппер 2:1 Сьон Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|21
|18
|2
|1
|59 - 18
|56
|2.
|Янг Бойз
|21
|11
|6
|4
|48 - 31
|39
|3.
|Сьон
|1:0
|21
|11
|2
|8
|44 - 36
|35
|4.
|Люцерн
|21
|10
|4
|7
|45 - 39
|34
|5.
|Санкт-Галлен
|21
|7
|5
|9
|25 - 31
|26
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|21
|6
|4
|11
|26 - 37
|22
|7.
|Лугано
|21
|5
|7
|9
|27 - 40
|22
|8.
|Тун
|21
|4
|8
|9
|25 - 37
|20
|9.
|Лозанна
|21
|5
|4
|12
|38 - 44
|19
|10.
|Вадуц
|21
|4
|6
|11
|25 - 49
|18
Второй тайм
66'
Сьон производит замену. Муянги Биа Джеффри уходит, и Фоллонье Даниэль заменяет его
65'
Грасcхоппер производит замену. Джорджев Никола уходит, и Мунси Ридж заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Циглер Рето получает желтую карточку.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Муянги Биа Джеффри.
25'
Адао Жоаким получает желтую карточку.
18'
Даббур Мунас получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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