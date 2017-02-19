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Стадион:
Грасcхоппер
0:1
Второй тайм: 72'
Сьон
0'
18' Желтая карточка
Даббур Мунас
25' Желтая карточка
Адао Жоаким
0:1
31' Гол
Муянги Биа Джеффри
43' Желтая карточка
Циглер Рето
72'
Второй тайм
66'
Сьон производит замену. Муянги Биа Джеффри уходит, и Фоллонье Даниэль заменяет его
65'
Грасcхоппер производит замену. Джорджев Никола уходит, и Мунси Ридж заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Циглер Рето получает желтую карточку.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Муянги Биа Джеффри.
Желтая карточка
25'
Адао Жоаким получает желтую карточку.
Желтая карточка
18'
Даббур Мунас получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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