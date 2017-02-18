  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион:
Янг Бойз
2:2
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
1:0
11' Пенальти
Оаро Гийом
11' Желтая карточка
Барнетта Транквилло
18' Желтая карточка
Саного Секу
41' Желтая карточка
Айети Альбиан
55' Желтая карточка
Хагги Карим
1:1
59' Гол
Айети Альбиан
1:2
63' Гол
Буэсс Роман
72' Желтая карточка
Раве Йорик
2:2
77' Гол
Roger Assale
90' Желтая карточка
Салихович Сеяд
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Салихович Сеяд получает желтую карточку.
89'
Санкт-Галлен производит замену. Айети Альбиан уходит, и Салихович Сеяд заменяет его
87'
Янг Бойз производит замену. Закария Денис уходит, и Фрай Микаэль заменяет его
83'
Санкт-Галлен производит замену. Барнетта Транквилло уходит, и Тафер Яннис заменяет его
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Roger Assale.

73'
Санкт-Галлен производит замену. Буэсс Роман уходит, и Уисс Алан заменяет его
Желтая карточка
72'
Раве Йорик получает желтую карточку.
68'
Янг Бойз производит замену. Саного Секу уходит, и Бертоне Леонардо заменяет его
68'
Янг Бойз производит замену. Сулеймани Миралем уходит, и Roger Assale заменяет его
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Буэсс Роман.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Айети Альбиан.
Желтая карточка
55'
Хагги Карим получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Айети Альбиан получает желтую карточку.
Желтая карточка
18'
Саного Секу получает желтую карточку.
Желтая карточка
11'
Барнетта Транквилло получает желтую карточку.
Описание гола
11'
Г О О О О О Л - Оаро Гийом из команды Янг Бойз забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация