- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Стад де Суиз
2:2
Конец матча
1:0
11' ПенальтиОаро Гийом
11' Желтая карточкаБарнетта Транквилло
18' Желтая карточкаСаного Секу
41' Желтая карточкаАйети Альбиан
55' Желтая карточкаХагги Карим
1:1
59' ГолАйети Альбиан
1:2
63' ГолБуэсс Роман
72' Желтая карточкаРаве Йорик
2:2
77' ГолRoger Assale
90' Желтая карточкаСалихович Сеяд
|
11'
1:0
18'
41'
55'
59'
1:1
63'
1:2
72'
73'
77'
2:2
90'
Состав команд
18
Мвого
Ивон
23
Саттер
Скотт
24
Адамс
Касим
35
Саного
Секу
19
Шик
Торстен
10
Раве
Йорик
99
Оаро
Гийом
21
Хагги
Карим
28
Toko
III
14
Гельми
Рой
11
Буэсс
Роман
Янг Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Мвого Ивон Вратарь
- 23 Саттер Скотт Защитник
- 24 Адамс Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 8 Лекьякс Ян Защитник
- 28 Закария Денис Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 10 Раве Йорик Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 21 Роша Ален Защитник
- 51 Эбишер Мишель Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 11 Фрай Микаэль Нападающий
- 17 Roger Assale
- Главный тренер: Хюттер Ади
Санкт-Галлен 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 21 Хагги Карим Защитник
- 3 Kofi Schulz Защитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 14 Гельми Рой Полузащитник
- 16 Виттвер Андреас Полузащитник
- 85 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 27 Айети Альбиан Нападающий
- 11 Буэсс Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Стоянович Деян Вратарь
- 4 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 10 Салихович Сеяд Полузащитник
- 6 Уисс Алан Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 9 Тафер Яннис Нападающий
- 13 Куэто Лукас Нападающий
- Главный тренер: Циннбауэр Йозеф
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 12.02.2017 Люцерн 4:1 Янг Бойз С
- 05.02.2017 Янг Бойз 3:1 Сьон С
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз С
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон С
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз С
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна С
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз С
- 06.08.2016 Янг Бойз 4:1 Тун С
- 30.07.2016 Янг Бойз 1:2 Лугано С
- 23.07.2016 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз С
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 12.02.2017 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна С
- 05.02.2017 Вадуц 1:1 Санкт-Галлен С
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен С
- 04.12.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон С
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен С
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна С
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен С
- 30.10.2016 Санкт-Галлен 0:0 Тун С
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 16.10.2016 Санкт-Галлен 0:2 Вадуц С
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 20.09.2016 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 28.08.2016 Санкт-Галлен 3:0 Люцерн С
- 21.08.2016 Вадуц 2:0 Санкт-Галлен С
- 11.08.2016 Лозанна 1:0 Санкт-Галлен С
- 07.08.2016 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 30.07.2016 Сьон 2:1 Санкт-Галлен С
- 23.07.2016 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз С
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Санкт-Галлен: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 23.07.2016 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига
- 12.05.2016 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.03.2016 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 28.11.2015 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.08.2015 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 10.05.2015 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.04.2015 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 11.04.2015 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 30.11.2014 Янг Бойз 4:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.07.2014 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 18.05.2014 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 15.03.2014 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 15.12.2013 Янг Бойз 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 24.09.2013 Санкт-Галлен 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 04.05.2013 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 03.03.2013 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 18.11.2012 Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 15.07.2012 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 25.05.2011 Янг Бойз 4:2 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|20
|17
|2
|1
|55 - 15
|53
|2.
|Янг Бойз
|21
|11
|6
|4
|48 - 31
|39
|3.
|Люцерн
|21
|10
|4
|7
|45 - 39
|34
|4.
|Сьон
|20
|10
|2
|8
|43 - 36
|32
|5.
|Санкт-Галлен
|21
|7
|5
|9
|25 - 31
|26
|6.
|Грасcхоппер
|20
|6
|4
|10
|26 - 36
|22
|7.
|Лугано
|20
|5
|6
|9
|26 - 39
|21
|8.
|Тун
|21
|4
|8
|9
|25 - 37
|20
|9.
|Лозанна
|20
|5
|4
|11
|35 - 40
|19
|10.
|Вадуц
|20
|4
|5
|11
|24 - 48
|17
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Салихович Сеяд получает желтую карточку.
89'
Санкт-Галлен производит замену. Айети Альбиан уходит, и Салихович Сеяд заменяет его
87'
Янг Бойз производит замену. Закария Денис уходит, и Фрай Микаэль заменяет его
83'
Санкт-Галлен производит замену. Барнетта Транквилло уходит, и Тафер Яннис заменяет его
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Roger Assale.
73'
Санкт-Галлен производит замену. Буэсс Роман уходит, и Уисс Алан заменяет его
72'
Раве Йорик получает желтую карточку.
68'
Янг Бойз производит замену. Саного Секу уходит, и Бертоне Леонардо заменяет его
68'
Янг Бойз производит замену. Сулеймани Миралем уходит, и Roger Assale заменяет его
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Буэсс Роман.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Айети Альбиан.
55'
Хагги Карим получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Айети Альбиан получает желтую карточку.
18'
Саного Секу получает желтую карточку.
11'
Барнетта Транквилло получает желтую карточку.
11'
Г О О О О О Л - Оаро Гийом из команды Янг Бойз забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация