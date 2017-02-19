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Стадион: Зрители: 23974
Базель
4:3
Конец матча
Лозанна
0'
0:1
9' Гол
Кололли Беньямин
1:1
11' Гол
Думбия Сейду
12' Желтая карточка
Nicolas Getaz
1:2
39' Гол
Samuele Campo
1:3
68' Пенальти
Кололли Беньямин
2:3
72' Гол
Думбия Сейду
3:3
74' Гол
Аканджи Мануэль
4:3
84' Гол
Янко Марк
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янко Марк.
82'
Лозанна производит замену. Андреа Маккоппи уходит, и Ксавье Томас заменяет его
79'
Лозанна производит замену. Samuele Campo уходит, и Маргайрас Хавьер заменяет его
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аканджи Мануэль.
74'
Лозанна производит замену. Бен Халифа Нассим уходит, и Торрес Габриэль заменяет его

74'
Базель производит замену. Петретта Рауль уходит, и Калла Давиде заменяет его
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Думбия Сейду.
70'
Базель производит замену. Ди Сере уходит, и Янко Марк заменяет его
Описание гола
68'
Г О О О О О Л - Кололли Беньямин из команды Лозанна забивает пенальти
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Samuele Campo.
27'
Базель производит замену. Баланта Эдер уходит, и Аканджи Мануэль заменяет его
Желтая карточка
12'
Николя Гетаз получает желтую карточку.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Думбия Сейду.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кололли Беньямин.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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