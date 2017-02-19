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Стадион: Санкт-Якоб Парк Зрители: 23974
0:1
9' ГолКололли Беньямин
1:1
11' ГолДумбия Сейду
12' Желтая карточкаNicolas Getaz
1:2
39' ГолSamuele Campo
1:3
68' ПенальтиКололли Беньямин
2:3
72' ГолДумбия Сейду
3:3
74' ГолАканджи Мануэль
4:3
84' ГолЯнко Марк
|
9'
0:1
11'
1:1
12'
39'
1:2
68'
1:3
72'
2:3
74'
3:3
84'
4:3
Состав команд
17
Сухи
Марек
23
Баланта
Эдер
6
Ди
Сере
88
Думбия
Сейду
33
Тайво
Тайе
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 23 Баланта Эдер Защитник
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 6 Ди Сере Полузащитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 11 Штеффен Ренато Полузащитник
- 88 Думбия Сейду Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Аканджи Мануэль Защитник
- 4 Омар Габер Защитник
- 39 Калла Давиде Полузащитник
- 15 Франссон Александер Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- 13 Djordje Nikolic
- 33 Буа Кевин
- Главный тренер: Фишер Урс
Лозанна 3-5-2
- Основной состав
- 1 Thomas Castella Вратарь
- 4 Jeremy Maniere Защитник
- 17 Oliver Custodio Защитник
- 16 Nicolas Getaz Защитник
- 8 Араз Муса Полузащитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 18 Andrea Maccoppi Полузащитник
- 11 Samuele Campo Полузащитник
- 33 Тайво Тайе Полузащитник
- 9 Пак Кван Рён Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Xavier Tomas Защитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 5 Маргайрас Хавьер Полузащитник
- 37 Торрес Габриэль Нападающий
- 23 Jordan Lotomba
- 22 Kevin Martin II
- 10 Kevin Mendez
- Главный тренер: Fabio Celestini
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 11.02.2017 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано С
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна С
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн С
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун С
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 21.09.2016 Лозанна 1:2 Базель С
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер С
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель С
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано С
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз С
- 07.08.2016 Люцерн 2:3 Базель С
- 31.07.2016 Вадуц 1:5 Базель С
- 24.07.2016 Базель 3:0 Сьон С
Лозанна (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 12.02.2017 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна С
- 05.02.2017 Лозанна 4:4 Люцерн С
- 10.12.2016 Вадуц 1:1 Лозанна С
- 04.12.2016 Лозанна 1:2 Грасcхоппер С
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз С
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна С
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна С
- 30.10.2016 Лозанна 2:3 Люцерн С
- 23.10.2016 Лозанна 0:2 Сьон С
- 15.10.2016 Тун 1:0 Лозанна С
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано С
- 24.09.2016 Люцерн 1:3 Лозанна С
- 21.09.2016 Лозанна 1:2 Базель С
- 11.09.2016 Лозанна 5:0 Вадуц С
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна С
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна С
- 11.08.2016 Лозанна 1:0 Санкт-Галлен С
- 06.08.2016 Сьон 1:3 Лозанна С
- 31.07.2016 Лозанна 4:4 Тун С
- 24.07.2016 Грасcхоппер 2:0 Лозанна С
Последние игры между собой
Базель: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 2
Лозанна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 15
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна Суперлига
- 21.09.2016 Лозанна 1:2 Базель Суперлига
- 08.07.2016 Базель 2:3 Лозанна Товарищеские матчи. Клубы
- 18.05.2014 Базель 4:2 Лозанна Суперлига
- 02.02.2014 Лозанна 1:3 Базель Суперлига
- 06.10.2013 Лозанна 1:2 Базель Суперлига
- 27.07.2013 Базель 2:0 Лозанна Суперлига
- 16.05.2013 Базель 2:0 Лозанна Суперлига
- 17.02.2013 Лозанна 1:2 Базель Суперлига
- 29.09.2012 Лозанна 1:1 Базель Суперлига
- 18.08.2012 Базель 2:0 Лозанна Суперлига
- 29.04.2012 Базель 3:1 Лозанна Суперлига
- 04.04.2012 Лозанна 0:2 Базель Суперлига
- 21.03.2012 Базель 5:2 Лозанна Кубок
- 05.11.2011 Лозанна 2:3 Базель Суперлига
- 21.09.2011 Базель 6:0 Лозанна Суперлига
- 22.01.2011 Базель 2:5 Лозанна Товарищеские матчи. Сборные
- 09.05.2010 Базель 6:0 Лозанна Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|21
|18
|2
|1
|59 - 18
|56
|2.
|Янг Бойз
|21
|11
|6
|4
|48 - 31
|39
|3.
|Сьон
|1:0
|21
|11
|2
|8
|44 - 36
|35
|4.
|Люцерн
|21
|10
|4
|7
|45 - 39
|34
|5.
|Санкт-Галлен
|21
|7
|5
|9
|25 - 31
|26
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|21
|6
|4
|11
|26 - 37
|22
|7.
|Лугано
|21
|5
|7
|9
|27 - 40
|22
|8.
|Тун
|21
|4
|8
|9
|25 - 37
|20
|9.
|Лозанна
|21
|5
|4
|12
|38 - 44
|19
|10.
|Вадуц
|21
|4
|6
|11
|25 - 49
|18
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янко Марк.
82'
Лозанна производит замену. Андреа Маккоппи уходит, и Ксавье Томас заменяет его
79'
Лозанна производит замену. Samuele Campo уходит, и Маргайрас Хавьер заменяет его
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аканджи Мануэль.
74'
Лозанна производит замену. Бен Халифа Нассим уходит, и Торрес Габриэль заменяет его
74'
Базель производит замену. Петретта Рауль уходит, и Калла Давиде заменяет его
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Думбия Сейду.
68'
Г О О О О О Л - Кололли Беньямин из команды Лозанна забивает пенальти
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Samuele Campo.
27'
Базель производит замену. Баланта Эдер уходит, и Аканджи Мануэль заменяет его
12'
Николя Гетаз получает желтую карточку.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Думбия Сейду.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кололли Беньямин.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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