  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 3165
Вадуц
1:1
Конец матча
Лугано
0'
13' Желтая карточка
Костанцо Морено
1:0
35' Гол
Гриппо Симоне
1:1
65' Гол
Садику Армандо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Вадуц производит замену. Шюрпф Паскаль уходит, и Бургмайер Франц заменяет его
72'
Вадуц производит замену. Бруннер Морис уходит, и Хаслер Николас заменяет его
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Садику Армандо.
63'
Вадуц производит замену. Сарате Гонсало уходит, и Конрад Томас заменяет его
61'
Лугано производит замену. Carlinhos уходит, и Мизрахи Офир заменяет его

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гриппо Симоне.
Желтая карточка
13'
Костанцо Морено получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация