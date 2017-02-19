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Стадион: Рейнпарк Зрители: 3165
13' Желтая карточкаКостанцо Морено
1:0
35' ГолГриппо Симоне
1:1
65' ГолСадику Армандо
|
13'
35'
1:0
65'
1:1
Состав команд
29
Бюлер
Марио
11
Carlinhos
VI
Вадуц 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Сигрист Бенджамин Вратарь
- 24 Бруннер Морис Защитник
- 29 Бюлер Марио Защитник
- 3 Гриппо Симоне Защитник
- 21 Боргманн Аксель Защитник
- 27 Мунтвилер Филипп Полузащитник
- 25 Кукурузович Степан Полузащитник
- 10 Сарате Гонсало Полузащитник
- 16 Костанцо Морено Полузащитник
- 13 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 7 Авдияй Альбион Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йеле Петер Вратарь
- 33 Гоппель Макс Защитник
- 20 Хаслер Николас Защитник
- 11 Бургмайер Франц Защитник
- 4 Конрад Томас Защитник
- 8 Чикконе Диего Полузащитник
- 17 Матис Марко Полузащитник
- Главный тренер: Giorgio Contini
Лугано 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Francesco Russo Вратарь
- 22 Steve Rouiller Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Vladimir Golemic Защитник
- 91 Dragan Mihajlovic Защитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 11 Carlinhos VI Полузащитник
- 7 Алиоски Эгзиян Полузащитник
- 20 Davide Mariani Полузащитник
- 10 Садику Армандо Нападающий
- Запасные игроки
- 92 Мартиньони Бруно Защитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 99 Понсе Андрес Нападающий
- 8 Мизрахи Офир Нападающий
- 18 Пиччинокки Марио
- 1 Aleandro Prati
- 29 Assan Ceesay
- Главный тренер: Paolo Tramezzani
Предыдущие игры
Вадуц (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 12.02.2017 Сьон 4:2 Вадуц С
- 05.02.2017 Вадуц 1:1 Санкт-Галлен С
- 10.12.2016 Вадуц 1:1 Лозанна С
- 03.12.2016 Люцерн 3:0 Вадуц С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 06.11.2016 Вадуц 0:0 Грасcхоппер С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 22.10.2016 Вадуц 2:3 Тун С
- 16.10.2016 Санкт-Галлен 0:2 Вадуц С
- 01.10.2016 Вадуц 2:5 Сьон С
- 25.09.2016 Грасcхоппер 2:1 Вадуц С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 11.09.2016 Лозанна 5:0 Вадуц С
- 27.08.2016 Сьон 3:1 Вадуц С
- 21.08.2016 Вадуц 2:0 Санкт-Галлен С
- 10.08.2016 Вадуц 1:3 Люцерн С
- 07.08.2016 Лугано 0:2 Вадуц С
- 31.07.2016 Вадуц 1:5 Базель С
- 24.07.2016 Тун 1:1 Вадуц С
Лугано (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 11.02.2017 Лугано 3:0 Грасcхоппер С
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано С
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано С
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано С
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен С
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано С
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано С
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер С
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна С
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано С
- 10.08.2016 Лугано 3:1 Сьон С
- 07.08.2016 Лугано 0:2 Вадуц С
- 30.07.2016 Янг Бойз 1:2 Лугано С
- 23.07.2016 Лугано 1:2 Люцерн С
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Лугано: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано Суперлига
- 07.08.2016 Лугано 0:2 Вадуц Суперлига
- 22.05.2016 Вадуц 0:0 Лугано Суперлига
- 06.02.2016 Лугано 2:5 Вадуц Суперлига
- 28.11.2015 Вадуц 1:1 Лугано Суперлига
- 02.08.2015 Лугано 1:0 Вадуц Суперлига
- 17.05.2014 Лугано 3:2 Вадуц Челлендж Лига
- 03.02.2014 Вадуц 2:0 Лугано Челлендж Лига
- 01.12.2013 Лугано 0:0 Вадуц Челлендж Лига
- 26.09.2013 Вадуц 2:1 Лугано Челлендж Лига
- 11.05.2013 Вадуц 0:1 Лугано Челлендж Лига
- 17.03.2013 Лугано 3:3 Вадуц Челлендж Лига
- 04.11.2012 Вадуц 1:0 Лугано Челлендж Лига
- 11.08.2012 Лугано 3:1 Вадуц Челлендж Лига
- 05.04.2012 Вадуц 1:1 Лугано Челлендж Лига
- 11.12.2011 Лугано 2:0 Вадуц Челлендж Лига
- 21.02.2011 Лугано 2:1 Вадуц Челлендж Лига
- 16.08.2010 Вадуц 0:3 Лугано Челлендж Лига
- 15.05.2010 Лугано 1:1 Вадуц Челлендж Лига
- 07.12.2009 Вадуц 1:1 Лугано Челлендж Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|21
|18
|2
|1
|59 - 18
|56
|2.
|Янг Бойз
|21
|11
|6
|4
|48 - 31
|39
|3.
|Сьон
|1:0
|21
|11
|2
|8
|44 - 36
|35
|4.
|Люцерн
|21
|10
|4
|7
|45 - 39
|34
|5.
|Санкт-Галлен
|21
|7
|5
|9
|25 - 31
|26
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|21
|6
|4
|11
|26 - 37
|22
|7.
|Лугано
|21
|5
|7
|9
|27 - 40
|22
|8.
|Тун
|21
|4
|8
|9
|25 - 37
|20
|9.
|Лозанна
|21
|5
|4
|12
|38 - 44
|19
|10.
|Вадуц
|21
|4
|6
|11
|25 - 49
|18
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Вадуц производит замену. Шюрпф Паскаль уходит, и Бургмайер Франц заменяет его
72'
Вадуц производит замену. Бруннер Морис уходит, и Хаслер Николас заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Садику Армандо.
63'
Вадуц производит замену. Сарате Гонсало уходит, и Конрад Томас заменяет его
61'
Лугано производит замену. Carlinhos уходит, и Мизрахи Офир заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гриппо Симоне.
13'
Костанцо Морено получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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