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Стадион:
Боруссия М
 
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РБ Лейпциг
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До начала матча осталось 1 день 3 часа 25 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия М - РБ Лейпциг, который состоится 19.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Боруссия М - РБ Лейпциг
Боруссия М
32.1% (42)
Ничья:
46.6% (61)
РБ Лейпциг
21.4% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.7% (52)
Боруссия М:
18.3% (24)
РБ Лейпциг:
13.7% (18)
Боруссия М:
7.6% (10)
Ничья:
5.3% (7)
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