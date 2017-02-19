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Стадион: Рейн Энерги
Состав команд
14
Хектор
Йонас
13
Юя
Осако
Кёльн 3-4-1-2
- Основной состав
- 18 Кесслер Томас Вратарь
- 4 Соренсен Фредерик Защитник
- 2 Суботич Невен Защитник
- 3 Хайнц Доминик Защитник
- 16 Ольковски Павел Полузащитник
- 6 Хёгер Марко Полузащитник
- 14 Хектор Йонас Полузащитник
- 34 Рауш Константин Полузащитник
- 8 Йойич Милош Полузащитник
- 27 Модест Антони Нападающий
- 13 Юя Осако Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Мюллер Свен Вратарь
- 24 Клюнтер Лукас Защитник
- 5 Маро Доминик Защитник
- 11 Цоллер Симон Полузащитник
- 20 Эзкан Салих Полузащитник
- 17 Клеменс Кристиан Полузащитник
- 30 Хартель Марсель Полузащитник
- Главный тренер: Peter Stoeger
- Травмы и дисквалификации
- Хорн Тимо Травмирован
- Биттенкорт Леонардо Травмирован
- Леманн Маттиас Травмирован
- Риссе Марсель Травмирован
- Гирасси Серу Травмирован
- Руднев Артём Травмирован
Шальке 04 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ферман Ральф Вратарь
- 4 Хёведес Бенедикт Защитник
- 29 Налдо Родригес Защитник
- 24 Бадштубер Хольгер Защитник
- 21 Шёпф Алессандро Полузащитник
- 8 Горетцка Леон Полузащитник
- 17 Стамбули Бенжамин Полузащитник
- 10 Бенталеб Набиль Полузащитник
- 6 Колашинац Сеад Полузащитник
- 19 Бургшталлер Гвидо Нападающий
- 18 Калиджиури Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Нюбель Александр Вратарь
- 20 Керер Тило Защитник
- 31 Настасич Матия Защитник
- 7 Мейер Максимилиан Полузащитник
- 5 Гайс Йоханнес Полузащитник
- 13 Чупо-Мотинг Эрик Нападающий
- 25 Хунтелаар Клаас-Ян Нападающий
- Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Баба Абдул Травмирован
- Афдияй Донис Травмирован
- Ди Санто Франко Травмирован
- Эмболо Брель Травмирован
Предыдущие игры
Кёльн (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 12.02.2017 Фрайбург 2:1 Кёльн Б
- 04.02.2017 Кёльн 1:0 Вольфсбург Б
- 28.01.2017 Дармштадт 1:6 Кёльн Б
- 22.01.2017 Майнц 0:0 Кёльн Б
- 21.12.2016 Кёльн 1:1 Байер Л Б
- 17.12.2016 Вердер 1:1 Кёльн Б
- 10.12.2016 Кёльн 1:1 Боруссия Д Б
- 03.12.2016 Хоффенхайм 4:0 Кёльн Б
- 26.11.2016 Кёльн 0:0 Аугсбург Б
- 19.11.2016 Боруссия М 1:2 Кёльн Б
- 05.11.2016 Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн Б
- 30.10.2016 Кёльн 3:0 Гамбург Б
- 22.10.2016 Герта 2:1 Кёльн Б
- 15.10.2016 Кёльн 2:1 Ингольштадт Б
- 01.10.2016 Бавария 1:1 Кёльн Б
- 25.09.2016 Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Б
- 21.09.2016 Шальке 04 1:3 Кёльн Б
- 16.09.2016 Кёльн 3:0 Фрайбург Б
- 10.09.2016 Вольфсбург 0:0 Кёльн Б
- 27.08.2016 Кёльн 2:0 Дармштадт Б
Шальке 04 (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 11.02.2017 Шальке 04 2:0 Герта Б
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Б
- 27.01.2017 Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Б
- 21.01.2017 Шальке 04 1:0 Ингольштадт Б
- 20.12.2016 Гамбург 2:1 Шальке 04 Б
- 17.12.2016 Шальке 04 1:1 Фрайбург Б
- 11.12.2016 Шальке 04 0:1 Байер Л Б
- 03.12.2016 РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Б
- 27.11.2016 Шальке 04 3:1 Дармштадт Б
- 19.11.2016 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
- 06.11.2016 Шальке 04 3:1 Вердер Б
- 29.10.2016 Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Б
- 23.10.2016 Шальке 04 3:0 Майнц Б
- 15.10.2016 Аугсбург 1:1 Шальке 04 Б
- 02.10.2016 Шальке 04 4:0 Боруссия М Б
- 25.09.2016 Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Б
- 21.09.2016 Шальке 04 1:3 Кёльн Б
- 18.09.2016 Герта 2:0 Шальке 04 Б
- 09.09.2016 Шальке 04 0:2 Бавария Б
- 27.08.2016 Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Б
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 7
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 7
- 21.09.2016 Шальке 04 1:3 Кёльн Бундеслига
- 05.03.2016 Кёльн 1:3 Шальке 04 Бундеслига
- 04.10.2015 Шальке 04 0:3 Кёльн Бундеслига
- 10.05.2015 Кёльн 2:0 Шальке 04 Бундеслига
- 13.12.2014 Шальке 04 1:2 Кёльн Бундеслига
- 18.01.2014 Кёльн 2:1 Шальке 04 Товарищеские матчи. Сборные
- 28.01.2012 Кёльн 1:4 Шальке 04 Бундеслига
- 13.08.2011 Шальке 04 5:1 Кёльн Бундеслига
- 14.05.2011 Кёльн 2:1 Шальке 04 Бундеслига
- 18.12.2010 Шальке 04 3:0 Кёльн Бундеслига
- 14.02.2010 Шальке 04 2:0 Кёльн Бундеслига
- 13.09.2009 Кёльн 1:2 Шальке 04 Бундеслига
- 06.03.2009 Шальке 04 1:0 Кёльн Бундеслига
- 26.09.2008 Кёльн 1:0 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|46 - 13
|50
|2.
|РБ Лейпциг
|2:1 Заявка
|21
|14
|3
|4
|38 - 21
|45
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|43 - 23
|37
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|9
|10
|2
|38 - 21
|37
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|25 - 20
|35
|6.
|Герта
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|28 - 24
|34
|7.
|Кёльн
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|29 - 18
|32
|8.
|Байер Л
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|34 - 30
|30
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|28 - 36
|30
|10.
|Боруссия М
|1:2 Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|24 - 21
|25
|12.
|Майнц
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|29 - 37
|25
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|19 - 27
|24
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|19 - 31
|22
|15.
|Гамбург
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|21 - 37
|20
|16.
|Вердер
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|26 - 42
|19
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|19 - 32
|18
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|14 - 41
|12
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До начала матча осталось считанные секунды.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кёльн - Шальке 04, который состоится 19.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кёльн - Шальке 04, который состоится 19.02.2017.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Кёльн - Шальке 04
Кёльн
29.9% (67)
Ничья:
38.4% (86)
Шальке 04
31.7% (71)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33% (74)
1:2 Шальке 04:
21% (47)
2:1 Кёльн:
14.7% (33)
1:0 Кёльн:
12.1% (27)
0:1 Шальке 04:
3.6% (8)
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