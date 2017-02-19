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Кёльн
 
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Шальке 04
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До начала матча осталось считанные секунды.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кёльн - Шальке 04, который состоится 19.02.2017.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Кёльн - Шальке 04
Кёльн
29.9% (67)
Ничья:
38.4% (86)
Шальке 04
31.7% (71)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33% (74)
Шальке 04:
21% (47)
Кёльн:
14.7% (33)
Кёльн:
12.1% (27)
Шальке 04:
3.6% (8)
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