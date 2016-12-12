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Стадион:
Боруссия Д
 
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Вольфсбург
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 28 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Вольфсбург, который состоится 18.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д
72% (18)
Ничья:
12% (3)
Вольфсбург
16% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
44% (11)
Боруссия Д:
16% (4)
Ничья:
12% (3)
Вольфсбург:
12% (3)
Боруссия Д:
8% (2)
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