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Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Боруссия Д (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 11.02.2017 Дармштадт 2:1 Боруссия Д Б
- 04.02.2017 Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Б
- 29.01.2017 Майнц 1:1 Боруссия Д Б
- 21.01.2017 Вердер 1:2 Боруссия Д Б
- 20.12.2016 Боруссия Д 1:1 Аугсбург Б
- 16.12.2016 Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Б
- 10.12.2016 Кёльн 1:1 Боруссия Д Б
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Б
- 26.11.2016 Айнтрахт Фр 2:1 Боруссия Д Б
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Б
- 05.11.2016 Гамбург 2:5 Боруссия Д Б
- 29.10.2016 Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Б
- 22.10.2016 Ингольштадт 3:3 Боруссия Д Б
- 14.10.2016 Боруссия Д 1:1 Герта Б
- 01.10.2016 Байер Л 2:0 Боруссия Д Б
- 23.09.2016 Боруссия Д 3:1 Фрайбург Б
- 20.09.2016 Вольфсбург 1:5 Боруссия Д Б
- 17.09.2016 Боруссия Д 6:0 Дармштадт Б
- 10.09.2016 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия Д Б
- 27.08.2016 Боруссия Д 2:1 Майнц Б
Вольфсбург (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 12.02.2017 Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Б
- 04.02.2017 Кёльн 1:0 Вольфсбург Б
- 28.01.2017 Вольфсбург 1:2 Аугсбург Б
- 21.01.2017 Вольфсбург 1:0 Гамбург Б
- 20.12.2016 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Б
- 17.12.2016 Вольфсбург 1:0 Айнтрахт Фр Б
- 10.12.2016 Бавария 5:0 Вольфсбург Б
- 03.12.2016 Вольфсбург 2:3 Герта Б
- 26.11.2016 Ингольштадт 1:1 Вольфсбург Б
- 19.11.2016 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
- 05.11.2016 Фрайбург 0:3 Вольфсбург Б
- 29.10.2016 Вольфсбург 1:2 Байер Л Б
- 22.10.2016 Дармштадт 3:1 Вольфсбург Б
- 16.10.2016 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг Б
- 02.10.2016 Вольфсбург 0:0 Майнц Б
- 24.09.2016 Вердер 2:1 Вольфсбург Б
- 20.09.2016 Вольфсбург 1:5 Боруссия Д Б
- 17.09.2016 Хоффенхайм 0:0 Вольфсбург Б
- 10.09.2016 Вольфсбург 0:0 Кёльн Б
- 27.08.2016 Аугсбург 0:2 Вольфсбург Б
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Вольфсбург: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 20.09.2016 Вольфсбург 1:5 Боруссия Д Бундеслига
- 30.04.2016 Боруссия Д 5:1 Вольфсбург Бундеслига
- 05.12.2015 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д Бундеслига
- 30.05.2015 Боруссия Д 1:3 Вольфсбург Кубок Германии
- 16.05.2015 Вольфсбург 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 17.12.2014 Боруссия Д 2:2 Вольфсбург Бундеслига
- 15.04.2014 Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Кубок Германии
- 05.04.2014 Боруссия Д 2:1 Вольфсбург Бундеслига
- 09.11.2013 Вольфсбург 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 11.05.2013 Вольфсбург 3:3 Боруссия Д Бундеслига
- 08.12.2012 Боруссия Д 2:3 Вольфсбург Бундеслига
- 07.04.2012 Вольфсбург 1:3 Боруссия Д Бундеслига
- 05.11.2011 Боруссия Д 5:1 Вольфсбург Бундеслига
- 29.01.2011 Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Бундеслига
- 11.09.2010 Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Бундеслига
- 01.05.2010 Боруссия Д 1:1 Вольфсбург Бундеслига
- 13.12.2009 Вольфсбург 1:3 Боруссия Д Бундеслига
- 12.05.2009 Вольфсбург 3:0 Боруссия Д Бундеслига
- 30.11.2008 Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Бундеслига
- 17.05.2008 Боруссия Д 2:4 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|45 - 12
|49
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|36 - 20
|42
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|25 - 18
|35
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|40 - 23
|34
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|36 - 21
|34
|6.
|Герта
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|27 - 23
|33
|7.
|Кёльн
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|29 - 18
|32
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|9
|2
|9
|26 - 34
|29
|9.
|Байер Л
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|31 - 29
|27
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 27
|26
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|24 - 21
|25
|12.
|Майнц
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 35
|25
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|18 - 24
|24
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|19 - 28
|22
|15.
|Гамбург
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 35
|19
|16.
|Вердер
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|24 - 42
|16
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|17 - 32
|15
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|14 - 39
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 28 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Вольфсбург, который состоится 18.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Вольфсбург, который состоится 18.02.2017.
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д
72% (18)
Ничья:
12% (3)
Вольфсбург
16% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия Д:
44% (11)
2:0 Боруссия Д:
16% (4)
1:1 Ничья:
12% (3)
0:1 Вольфсбург:
12% (3)
1:0 Боруссия Д:
8% (2)
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