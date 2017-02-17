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Стадион: Зрители: 25010
Аугсбург
1:3
Конец матча
Байер Л
0'
0:1
23' Гол
Беллараби Карим
0:2
40' Гол
Эрнандес Хавьер
45' Желтая карточка
Макс Филипп
1:2
60' Гол
Кор Доминик
61' Желтая карточка
Верхаг Пауль
1:3
65' Гол
Эрнандес Хавьер
76' Желтая карточка
Венделл Боргес
87' Желтая карточка
Кор Доминик
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Угловой
92'
Хавец Кай из команды Байер Л разыграл угловой с правого угла.
92'
Кампль Кевин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает подножку. Едвай Тин заработал фол.

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
90'
Бобадилья Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
88'
Тактическая замена. Кор Доминик уходит с поля и его заменяет Ляйтнер Мориц
Желтая карточка
87'
Кор Доминик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
87'
Кор Доминик из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Драгович Александр.
86'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес
86'
Удар от ворот произведет Аугсбург
86'
Арангис Чарлес бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
85'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает подножку. Хавец Кай заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
84'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес
84'
Удар от ворот произведет Аугсбург
83'
Беллараби Карим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Хавец Кай из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
83'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 25010 болельщиков
81'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Драгович Александр сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
80'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает навес
80'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Арангис Чарлес бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
79'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
79'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Усами Такаси из команды Аугсбург делает навес
78'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает навес
77'
Удар от ворот произведет Байер Л
77'
Усами Такаси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
76'
Венделл Боргес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Венделл Боргес совершает грубый фол. Чжи Дон-Вонь был жертвой
Фол, нарушение
76'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает подножку. Байер Даниэль заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Беллараби Карим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
74'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает пас партнеру.
71'
Тактическая замена. Тейгль Георг уходит с поля и его заменяет Чжи Дон-Вонь
71'
Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
71'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
70'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Байер Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Фолланд Кевин наказан за толчок Байер Даниэль
69'
Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
69'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
67'
Тактическая замена. Эрнандес Хавьер уходит с поля и его заменяет Баумгартлингер Юлиан
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эрнандес Хавьер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Хавец Кай из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
64'
Усами Такаси из команды Аугсбург. Это Арангис Чарлес заработал фол.
64'
Венделл Боргес нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
61'
Верхаг Пауль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Верхаг Пауль нарушает правила. Фолланд Кевин пострадал
60'
Ку Джа-Чхоль сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кор Доминик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Фолланд Кевин
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
60'
Хавец Кай нарушает правила. Кор Доминик пострадал
59'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес
59'
Бобадилья Рауль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
59'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает пас партнеру.
57'
Удар от ворот произведет Байер Л
56'
Байер Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Усами Такаси из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
54'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
Офсайд
54'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
51'
Ку Джа-Чхоль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
49'
Эрнандес Хавьер наказан за толчок Кор Доминик
49'
Удар от ворот произведет Байер Л
49'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес
48'
Удар от ворот произведет Аугсбург
48'
Хавец Кай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
47'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает подножку. Брандт Юлиан заработал фол.
46'
Удар от ворот произведет Байер Л
46'
Усами Такаси отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
45'
Макс Филипп получает желтую карточку.
Фол, нарушение
45'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает подножку. Хавец Кай заработал фол.
44'
Бендер Ларс получил травму и заменен. Арангис Чарлес выходит на поле.
Фол, нарушение
44'
Бендер Ларс нарушает правила. Макс Филипп пострадал
42'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Бендер Ларс сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эрнандес Хавьер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает пас партнеру.
40'
Ку Джа-Чхоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Кор Доминик из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Венделл Боргес.
38'
Бендер Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Венделл Боргес совершает грубый фол. Тейгль Георг был жертвой
37'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Усами Такаси из команды Аугсбург делает навес
Фол, нарушение
36'
Кампль Кевин из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Тейгль Георг.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
35'
Эрнандес Хавьер коснулся мяча рукой.
Травма, повреждение
35'
Беллараби Карим возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Беллараби Карим получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
35'
Беллараби Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Байер Даниэль нарушает правила. Бендер Ларс пострадал
34'
Ку Джа-Чхоль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
33'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Тейгль Георг из команды Аугсбург делает навес
33'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Беллараби Карим бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
32'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает пас партнеру.
32'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
32'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Хавец Кай из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Янкер Кристоф из команды Аугсбург делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
29'
Удар от ворот произведет Аугсбург
28'
Эрнандес Хавьер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Удар от ворот произведет Аугсбург
27'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Офсайд
26'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
23'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Беллараби Карим записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Хавец Кай из команды Байер Л делает навес
23'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
23'
После дальнего удара, который нанес Хавец Кай мяч отбит вратарем
23'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает навес
22'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
20'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
20'
Кампль Кевин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
19'
Усами Такаси из команды Аугсбург делает подножку. Хенрихс Бенджамин заработал фол.
19'
Удар от ворот произведет Байер Л
18'
Ку Джа-Чхоль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
18'
Хавец Кай наказан за толчок Макс Филипп
17'
Янкер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает навес
16'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
15'
Эрнандес Хавьер коснулся мяча рукой.
Травма, повреждение
14'
Едвай Тин возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Едвай Тин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
13'
Едвай Тин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Эрнандес Хавьер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
10'
Кор Доминик из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Драгович Александр.
8'
Удар от ворот произведет Аугсбург
8'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
Угловой
8'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой слева.
8'
Хавец Кай имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
8'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
7'
Венделл Боргес нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Байер Л
6'
Тейгль Георг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
4'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает подножку. Кор Доминик заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Драгович Александр из команды Байер Л. Это Бобадилья Рауль заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Байер Л
2'
Кор Доминик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Усами Такаси из команды Аугсбург подал угловой справа.
1'
Тейгль Георг из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 1:3 Байер Л
Аугсбург
8.5% (18)
Ничья:
36.3% (77)
Байер Л
55.2% (117)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
34.9% (74)
Ничья:
33.5% (71)
Байер Л:
13.7% (29)
Аугсбург:
5.2% (11)
Байер Л:
4.2% (9)
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