Стадион: ВВК Арена Зрители: 25010
0:1
23' ГолБеллараби Карим
0:2
40' ГолЭрнандес Хавьер
45' Желтая карточкаМакс Филипп
1:2
60' ГолКор Доминик
61' Желтая карточкаВерхаг Пауль
1:3
65' ГолЭрнандес Хавьер
76' Желтая карточкаВенделл Боргес
87' Желтая карточкаКор Доминик
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
92'
Кампль Кевин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает подножку. Едвай Тин заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Бобадилья Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
88'
Тактическая замена. Кор Доминик уходит с поля и его заменяет Ляйтнер Мориц
87'
Кор Доминик получает желтую карточку.
87'
Кор Доминик из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Драгович Александр.
86'
86'
86'
86'
Арангис Чарлес бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
85'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает подножку. Хавец Кай заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
84'
84'
84'
83'
Беллараби Карим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
83'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 25010 болельщиков
81'
81'
Драгович Александр сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
80'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает навес
80'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Арангис Чарлес бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
79'
79'
78'
78'
Усами Такаси из команды Аугсбург делает навес
78'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает навес
77'
77'
Усами Такаси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Венделл Боргес получает желтую карточку.
76'
Венделл Боргес совершает грубый фол. Чжи Дон-Вонь был жертвой
76'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает подножку. Байер Даниэль заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Беллараби Карим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
74'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает пас партнеру.
73'
Бобадилья Рауль наказан за толчок Драгович Александр
71'
Тактическая замена. Тейгль Георг уходит с поля и его заменяет Чжи Дон-Вонь
71'
Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
71'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
70'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Байер Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Фолланд Кевин наказан за толчок Байер Даниэль
69'
Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
69'
67'
Тактическая замена. Эрнандес Хавьер уходит с поля и его заменяет Баумгартлингер Юлиан
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эрнандес Хавьер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Усами Такаси из команды Аугсбург. Это Арангис Чарлес заработал фол.
64'
Венделл Боргес нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Верхаг Пауль получает желтую карточку.
61'
Верхаг Пауль нарушает правила. Фолланд Кевин пострадал
60'
Ку Джа-Чхоль сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кор Доминик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Фолланд Кевин
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Хавец Кай нарушает правила. Кор Доминик пострадал
59'
59'
59'
Бобадилья Рауль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
59'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает пас партнеру.
57'
56'
Байер Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Усами Такаси из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
54'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
51'
Ку Джа-Чхоль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Эрнандес Хавьер наказан за толчок Кор Доминик
49'
49'
49'
48'
48'
Хавец Кай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
47'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает подножку. Брандт Юлиан заработал фол.
46'
46'
Усами Такаси отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Макс Филипп получает желтую карточку.
45'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает подножку. Хавец Кай заработал фол.
44'
Бендер Ларс получил травму и заменен. Арангис Чарлес выходит на поле.
44'
Бендер Ларс нарушает правила. Макс Филипп пострадал
42'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Бендер Ларс сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эрнандес Хавьер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает пас партнеру.
40'
Ку Джа-Чхоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
38'
Кор Доминик из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Венделл Боргес.
38'
Бендер Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Венделл Боргес совершает грубый фол. Тейгль Георг был жертвой
37'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Усами Такаси из команды Аугсбург делает навес
36'
Кампль Кевин из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Тейгль Георг.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Эрнандес Хавьер коснулся мяча рукой.
35'
Беллараби Карим возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Беллараби Карим получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Беллараби Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Байер Даниэль нарушает правила. Бендер Ларс пострадал
34'
Ку Джа-Чхоль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
33'
33'
Тейгль Георг из команды Аугсбург делает навес
33'
32'
Беллараби Карим бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
32'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает пас партнеру.
32'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
32'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
31'
30'
30'
Янкер Кристоф из команды Аугсбург делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
29'
28'
Эрнандес Хавьер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
27'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
26'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
23'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Беллараби Карим записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
23'
После дальнего удара, который нанес Хавец Кай мяч отбит вратарем
23'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает навес
22'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
20'
Кампль Кевин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
19'
Усами Такаси из команды Аугсбург делает подножку. Хенрихс Бенджамин заработал фол.
19'
18'
Ку Джа-Чхоль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Хавец Кай наказан за толчок Макс Филипп
17'
Янкер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает навес
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Эрнандес Хавьер коснулся мяча рукой.
14'
Едвай Тин возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Едвай Тин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
13'
Едвай Тин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Эрнандес Хавьер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Кор Доминик из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Драгович Александр.
8'
8'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
8'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой слева.
8'
Хавец Кай имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
8'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
7'
Венделл Боргес нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
6'
6'
Тейгль Георг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
4'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает подножку. Кор Доминик заработал фол.
3'
Драгович Александр из команды Байер Л. Это Бобадилья Рауль заработал фол.
2'
2'
Кор Доминик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
1'
Усами Такаси из команды Аугсбург подал угловой справа.
1'
Тейгль Георг из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 1:3 Байер Л
Аугсбург
8.5% (18)
Ничья:
36.3% (77)
Байер Л
55.2% (117)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Байер Л:
34.9% (74)
1:1 Ничья:
33.5% (71)
0:1 Байер Л:
13.7% (29)
2:1 Аугсбург:
5.2% (11)
0:2 Байер Л:
4.2% (9)
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